100-jähriger Londoner läuft 100 Runden um Flüchtlingen in diesem Ramadan zu helfen

Möge ihm Allah noch viele gesegnete Jahre geben. Ein solcher Held des Alltags in normalen Zeiten und in Zeiten von Corona ist eine Segnung. Da können sich jede Menge „christlich-jüdische-Werte-Scheinheilige“ ein Beispiel nehmen.

Reaching 100 years of age is itself a rare and amazing feat. But Londoner Dabir Choudhury, is looking to do the unthinkable for most his age by walking 100 laps around his communal garden while fasting during the month of Ramadan in an effort to raise money for 26 charities, including those distributing aid to Gaza, Syria and Yemen.