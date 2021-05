14 May 1948: the Zionists’ day of infamy On that day, after their terror groups had plundered and massacred, they declared statehood on another people’s lands. And that included Old Jerusalem. Everyone who has been there is charmed by this exquisite city of great antiquity.

14. Mai 1948: der Tag der Schande für die Zionisten

Von Stuart Littlewood

Palästinensisches Kind gegen israelischen Panzer

11. Mai 2021

An diesem Tag, nachdem ihre Terrorgruppen geplündert und massakriert hatten, erklärten sie die Staatlichkeit auf dem Land eines anderen Volkes.

Und das schloss das alte Jerusalem ein. Jeder, der einmal dort war, ist von dieser exquisiten Stadt der großen Antike bezaubert. Sie hat zwei Dutzend Kriege überlebt und ist der Mittelpunkt für die beiden Völker – Palästinenser und Juden – und die drei Religionen, Judentum, Islam und Christentum.

Seine vielen heiligen Stätten sind ein Magnet für die Gläubigen aller Konfessionen aus allen Ecken der Welt, weshalb Jerusalem im UN-Teilungsplan von 1947 als internationale Stadt unter getrennter Verwaltung ausgewiesen wurde.

Heute bedeutet Israels anhaltende militärische Besetzung und Annexion, dass zahllose christliche und muslimische Palästinenser – selbst diejenigen, die direkt außerhalb der Stadt leben – ihre heiligen Stätten seit vielen Jahren nicht mehr besuchen können. Und Reisende von außerhalb des Heiligen Landes müssen die unausstehliche Einmischung der israelischen Sicherheitskräfte ertragen, wenn sie einen Fuß in Palästina und die Altstadt setzen wollen.

Die Zionisten behaupten, Jerusalem gehöre ihnen von Rechts wegen. Tatsächlich war sie bereits 2000 Jahre alt und eine etablierte, befestigte Stadt, als sie von König David erobert wurde. Sie ist 5000 Jahre alt und der Name leitet sich von Uru-Shalem ab, was “gegründet von Shalem (dem kanaanitischen Gott der Dämmerung)” bedeutet.

Der Anspruch selbst jener Juden, die ihre Wurzeln im Heiligen Land haben, ist nicht besonders bedeutend. Jerusalem hatte in seiner Form als “Stadt Davids” nur 73 Jahre Bestand. Im Jahr 928 v. Chr. teilte sich das Königreich in Israel und Juda, und im Jahr 597 v. Chr. eroberten die Babylonier die Stadt und zerstörten Salomos Tempel. Die Juden eroberten sie 164 v. Chr. zurück, verloren sie aber schließlich 63 v. Chr. an das Römische Reich. Vor den gegenwärtigen Unruhen kontrollierten die Juden Jerusalem insgesamt etwa 500 Jahre lang, verglichen mit den mehr als 1200 Jahren, in denen die Stadt danach von Muslimen regiert wurde, und den etwa 2000 Jahren, in denen sie ursprünglich den Kanaanitern gehörte.

Ein brennendes Thema ist heute die Kontrolle über und der Zugang zum Tempelberg, der heiligsten Stätte im Judentum, der drittheiligsten im Islam nach Mekka und Medina und dem Zentrum des christlichen Glaubens. Hier baute Salomo nach biblischer Überlieferung den ersten Tempel, der 953 v. Chr. fertiggestellt, aber 586 v. Chr. von den Babyloniern zerstört wurde. Als die Juden nach Jahren im Exil von den Persern zur Rückkehr eingeladen wurden, bauten sie ihren zweiten Tempel, der 70 n. Chr. von den Römern unter Titus zerstört wurde. Und als sich die Juden ein zweites Mal gegen die römische Besatzung auflehnten, verbannte Hadrian sie aus der Stadt.

Im 4. Jahrhundert wurde Jerusalem zu einer christlichen Stadt und die Grabeskirche wurde gebaut. Die Perser kamen und gingen wieder. Nach der islamischen Eroberung im Jahr 690 wurden dann zwei große Heiligtümer auf den Ruinen der früheren Tempel errichtet: der Felsendom, von dem aus Mohammed in den Himmel aufgestiegen sein soll, und die Al-Aqsa-Moschee. Die Kreuzfahrer nahmen Jerusalem 1099 ein und der Tempelberg wurde zum Hauptquartier der Tempelritter. Im Jahr 1187 beendete Saladin das Kreuzfahrerreich und gab die Stadt dem Islam zurück, während er Juden und Christen erlaubte, zu bleiben.

Jetzt wollen jüdische religiöse Gruppen die Kontrolle über die heilige Stätte für ihr spirituelles Zentrum und einen dritten Tempel, der in Übereinstimmung mit alten Prophezeiungen gebaut werden soll. Ihre Pläne bedrohen die muslimischen Heiligtümer und dienen nur dazu, die politischen Spannungen am Kochen zu halten.

Israel ist eklatant rassistisch

Heute hält Israel das Westjordanland und Ostjerusalem, einschließlich der Altstadt, illegal besetzt und hat den Gazastreifen so unbarmherzig besetzt, dass er eine langfristige humanitäre Krise und irreparable Umweltschäden verursacht hat. Seit über 70 Jahren schmachten Millionen von enteigneten Palästinensern und ihre Familien in Flüchtlingslagern, und diejenigen, die in ihrer Heimat bleiben konnten – Christen und Muslime gleichermaßen – führen ein elendes Leben unter brutaler militärischer Besatzung, während der sich immer weiter ausdehnende Staat Israel fortfährt, ihr Land zu annektieren und zu verschlingen und ihre Lebensgrundlagen zu zerstören. Im Westen bedeuten Staatsbürgerschaft und Nationalität fast dasselbe, aber im neuen Israel verleiht die Nationalität mehr Rechte als die Staatsbürgerschaft und nur Juden können “Staatsbürger” sein. Ihre Nationalitätsrechte werden durch das Gesetz der Rückkehr gewährt.

Aus dem gleichen Grund gehört das nationale Land in Israel nicht den Menschen, es sei denn, sie sind zufällig Juden. Das Land wird “nationales” Land durch den Kauf oder die Beschlagnahmung durch den Jüdischen Nationalfonds in einem Prozess, der “Einlösung des Landes” genannt wird. Es ist ein Konzept, das der Bibel entnommen ist – nur dass der Staat, und nicht Gott, das jüdische Volk aus dem “Exil” zurückbringt und es wieder mit dem biblischen Land vereint, das auf magische Weise zu seinem unveräußerlichen und exklusiven Eigentum geworden ist.

Die rassistische Natur Israels, die kürzlich durch die Verabschiedung diskriminierender Nationalstaatsgesetze verstärkt wurde, ist also offensichtlich, und die Gründung einer politischen Partei, die sich für einen säkularen Staat einsetzt, der alle Menschen gleichermaßen repräsentiert, ist gesetzlich verboten. Israel ist ganz offensichtlich nicht die liberale Demokratie westlichen Stils, die sie uns glauben machen wollen.

Und Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention verbietet es einer Besatzungsmacht, Teile der eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet zu deportieren oder zu verlegen. Der 1998 eingerichtete Internationale Strafgerichtshof betrachtet eine solche Praxis als Kriegsverbrechen. Aber weil Israel, zusammen mit dem Irak und den USA, dem ICC nicht beigetreten ist, fühlt es sich frei, sein illegales Besetzerprogramm (sie hoffen, dass der Begriff “Siedlungen” schmackhafter klingt) trotzdem fortzusetzen.

Echte Siedler kommen in Freundschaft und mit Zustimmung. Aber israelische Siedler sind meist hardlinerische religiöse Hausbesetzer, die die Gewaltanwendung ihrer eigenen Regierung gegen die einheimischen Palästinenser unterstützen und im Gegenzug von den israelischen Besatzungstruppen unterstützt und abgeschirmt werden. Ihre besetzten Häuser sind in der Regel befestigte Kolonien mit Waffentürmen, minenbestreuten Todesstreifen und Armeeunterstützung. Zweifelsohne erscheinen sie in israelischen Augen heldenhaft, sind aber für die meisten anderen Menschen – besonders für die Palästinenser – beleidigend und verstoßen gegen alle internationalen Vorstellungen davon, was akzeptables Verhalten ist.

Der Diebstahl Jerusalems und des gesamten Heiligen Landes ist fast abgeschlossen

Israel ist der bevorzugte Verbündete der mächtigsten Nation der Welt, von deren Steuerzahlern es jährlich 3 bis 4 Milliarden Dollar an Militär- und Wirtschaftshilfe erhält. Es sieht sich selbst als militärische Supermacht, ist der drittgrößte Waffenproduzent, hat das viertgrößte Atomwaffenarsenal und ist wahrscheinlich die stärkste Wirtschaftsmacht in der Region, auch dank der US-Subventionen. Und in Palästina ist es die Besatzungsmacht.

Israel, das seine Grenzen nie deklariert hat, ist von den Palästinensern und der Arabischen Liga innerhalb der international anerkannten “Grünen Linie” formell anerkannt worden. Es kämpft also nicht “um seine Existenz”, wie viele seiner Unterstützer behaupten. Und wenn das internationale Recht – und insbesondere die Vierte Genfer Konvention – durchgesetzt würde, würde die Besatzung unter dem Gewicht ihrer eigenen Illegalität zusammenbrechen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Israel gewillt ist, genügend Land zurückzugeben und auf genügend Kontrolle zu verzichten, damit ein wirklich lebensfähiger palästinensischer Staat gegründet werden kann. Im Gegenteil, die Annexion von “Groß-Jerusalem” geht weiter, ebenso wie die Besiedlung durch Hausbesetzer. Die “Apartheid”-Mauer beißt sich immer noch tief in palästinensisches Gebiet und raubt palästinensische Ressourcen. Israel hat eindeutig die Absicht, die Kontrolle über das ganze Land zu behalten, während es die Palästinenser in einen immer mehr verkleinerten, fragmentierten, halb-souveränen, nicht lebensfähigen, nicht-militarisierten Mini-Staat drängt, dem der freie Zugang zur Außenwelt verweigert wird.

Welches Recht haben diese “Israelis” überhaupt, dort zu sein?

Jüngste DNA-Forschungen zeigen, dass die meisten der heute Lebenden, die behaupten, Juden zu sein, nicht von den alten Israeliten abstammen und die Palästinenser mehr israelitisches Blut haben als die Juden – sie sind die wahren Semiten. Forschungen der Johns Hopkins University School of Medicine, die 2012 von der Oxford University Press im Auftrag der Society of Molecular Biology and Evolution veröffentlicht wurden, haben ergeben, dass die Chasarische Hypothese wissenschaftlich korrekt ist, was bedeutet, dass die meisten Juden Chasaren sind. Sie kommen zu dem Schluss, dass wahrscheinlich nicht mehr als 2% der Juden in Israel tatsächlich Israeliten sind.

Die Chasaren, die nie in Israel waren, konvertierten im 8. Jahrhundert zum talmudischen Judentum. Jahrhundert zum talmudischen Judentum konvertierten. Selbst wenn Sie also den Mythos glauben, dass Gott eine Art Immobilienmogul ist, der das Land den Israeliten gegeben hat, hat er es sicher nicht den Chasaren gegeben. Osteuropäische “Juden”, die ins Heilige Land strömten, um die Palästinenser zu vertreiben, haben keine biblische oder angestammte Verbindung zum alten Israel.

Wurde die Johns Hopkins Studie widerlegt? Wenn sie richtig ist und die Palästinenser die wahren Semiten sind, fällt das ganze Antisemitismus-Argument in sich zusammen. Die Antisemiten sind in Wirklichkeit das israelische Regime, seine bösen Hexenjäger und die gehirngewaschenen Handlanger unter unseren Politikern, in unserer Regierung und eingebettet in unseren politischen Parteien.

“Israel ist das Kriterium, nach dem alle Juden tendenziell beurteilt werden. Israel als jüdischer Staat ist ein Beispiel für den jüdischen Charakter… Jeder Makel im israelischen Verhalten, der zunächst als Anti-Israelismus angeführt wird, wird wahrscheinlich in einen empirischen Beweis für die Gültigkeit des Antisemitismus umgewandelt. Es wäre eine tragische Ironie, wenn der jüdische Staat, der das Problem des Antisemitismus lösen sollte, zu einem Faktor für den Anstieg des Antisemitismus würde. Die Israelis müssen sich bewusst sein, dass der Preis für ihr Fehlverhalten nicht nur von ihnen, sondern von Juden auf der ganzen Welt gezahlt wird.” Das sind natürlich nicht meine Worte, sondern eine Feststellung des ehemaligen israelischen Direktors des militärischen Geheimdienstes, Yehoshafat Harkabi, in seinem Buch “Israels verhängnisvolle Stunde”. Seine Meinung wird von vielen anderen Juden geteilt.

Wenn also nichts getan wird, um die Ursachen des Anti-Israelismus zu bekämpfen (was die Empörung vieler Menschen ist), kann er sich in sogenannten Antisemitismus verwandeln. Ist dies nicht eine Angelegenheit zwischen Juden überall und am besten ihnen selbst überlassen?

Warum hat Balfour es getan?

Arthur Balfour, britischer Außenminister im Jahr 1917, schrieb einen Brief an den ranghöchsten Juden in England, Lord Rothschild – und versprach die “besten Bemühungen” der Regierung, die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina zu ermöglichen. Balfour schrieb auch: “Wir schlagen nicht einmal vor, die Wünsche der gegenwärtigen Bewohner des Landes zu befragen.”

Das kam einem Verrat an unseren arabischen Verbündeten im Ersten Weltkrieg gleich. Viele im Parlament waren dagegen, darunter Lord Sydenham, der anmerkte: “Was wir getan haben, indem wir nicht dem jüdischen Volk, sondern einer zionistischen Extremsektion Zugeständnisse gemacht haben, ist, eine offene Wunde im Osten zu verursachen, und niemand kann sagen, wie weit diese Wunde reichen wird.”

Was also hat Balfour dazu bewogen, es zu tun? Je mehr man nachforscht, desto unglaublicher werden die Antworten, wenn man sich des wachsenden Einflusses des weltweiten Zionismus nicht bewusst gewesen ist. Die Unterstützung für die Bewegung und ihre Ambitionen, ein neues Israel zu schaffen, war in den Korridoren der Macht um die Zeit des Ersten Weltkriegs herum ziemlich in Mode. Die Geschichte, die ich fesselnd finde, ist, dass, während Großbritannien gegen deutsche U-Boot-Erfolge und Munitionsknappheit kämpfte, die zionistischen Machthaber Deutschlands und Osteuropas sich mit ihren Gegenspielern in Amerika berieten und angesichts ihres Zugriffs auf Geld und Medien beschlossen, dass sie die USA in den Krieg gegen Deutschland und seinen osmanischen Verbündeten einbeziehen könnten, wenn Großbritannien ihnen danach Palästina für ein jüdisches Heimatland versprechen würde.

Auf der Pariser Friedenskonferenz von 1919, als die Großmächte die territoriale Kriegsbeute aufteilten, legte eine zionistische Delegation Balfours Schuldschein vor. Das setzte ein Pulverfass im Nahen Osten in Gang. Großbritannien akzeptierte die Mandatsverantwortung für Palästina und schließlich drängten die Großmächte 1947 die Vereinten Nationen dazu, das Gebiet aufzuteilen, wiederum ohne die dort lebenden Menschen zu konsultieren. Die Lunte war nun entzündet.

Der Name des Spiels: Palästina ausradieren

Balfour hatte in seine “Erklärung” eingefügt, dass “nichts unternommen werden soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte bestehender und nicht-jüdischer Gemeinschaften beeinträchtigen könnte….”, und zwar auf Drängen des einzigen Juden im britischen Kabinett, Lord Montague, der Antizionist war und sich gegen das Abkommen stellte. Aber diese Schutzklausel wurde über Bord geworfen, sobald Großbritannien die Kontrolle über die Ereignisse verlor.

Nicht zufrieden mit dem Territorium, das ihnen unter dem UN-Teilungsplan von 1947 zugewiesen wurde, erklärten die Zionisten ihre Staatlichkeit und ignorierten alle Grenzen. Ihre “Plan Dalet”-Offensive, die schon vorher begonnen hatte, hatte viel von den Arabern zugewiesenes Land mit Waffengewalt erobert. Jüdische Milizen – die Irgun, Haganah, Palmach und Lehi – überfielen Städte und Dörfer und zwangen die Bewohner zur Flucht. Zahlreiche Gräueltaten wurden begangen, darunter der Bombenanschlag auf das King David Hotel in Jerusalem (Sitz der britischen Verwaltung) im Jahr 1946, bei dem 91 Menschen getötet wurden, und die Massaker in Deir Yassin und Lydda im Jahr 1948.

Diese Verbrechen stehen wie ein unauslöschlicher Fleck auf der Flagge der Vereinten Nationen, die damals nicht das Rückgrat hatten, etwas zu unternehmen, und es bis heute nicht getan haben.

Die Akzeptanz des israelischen Staates war an Bedingungen geknüpft

In einer Kabinettssitzung im Juni 1948 erklärte Israels erster Premierminister, David Ben-Gurion: “Sie [die Palästinenser] haben verloren und sind geflohen. Ihre Rückkehr muss jetzt verhindert werden…. Und ich werde mich auch nach dem Krieg gegen ihre Rückkehr stellen.” Ben-Gurions Worte wurden von Premierminister Yitzhak Shamir aufgegriffen, der 1992 erklärte, dass die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge “niemals in irgendeiner Weise, Form oder Gestalt stattfinden wird. Es gibt nur ein jüdisches Recht auf Rückkehr in das Land Israel.”

Am 15. Mai 1948, einen Tag nach der Ausrufung der Staatlichkeit, beantragte Israel die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, aber der Sicherheitsrat behandelte den Antrag nicht. Israels zweiter Antrag wurde vom Sicherheitsrat im Dezember 1948 mit 5 zu 1 Stimmen bei 5 Enthaltungen abgelehnt.

Der Antrag wurde 1949 nach den israelischen Wahlen erneuert und der Sicherheitsrat verabschiedete merkwürdigerweise am 4. März die Resolution 69 mit 9 zu 1 Stimmen für die Mitgliedschaft. Großbritannien enthielt sich. Aber Israels Mitgliedschaft war an die Bedingung geknüpft, dass es die Resolutionen 181 (den Teilungsplan) und 194 (die unter anderem den Status von Jerusalem und die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge betreffen) akzeptiert und umsetzt.

Israel und seine Unterstützer beschuldigen gerne jeden, der Israels “Hausbesetzer”-Position kritisiert, als “Delegitimierung Israels”, mit anderen Worten, sie sprechen dem jüdischen Volk sein Recht auf Selbstbestimmung ab und leugnen Israel das Existenzrecht.

Der Witz an der Sache ist, dass Israel von Anfang an eine großartige Arbeit geleistet hat, sich selbst zu delegitimieren. Im Gefolge des UN-Teilungsplans von 1947, der den Juden ein Territorium innerhalb definierter Grenzen zugestand, erklärten sie am 14. Mai 1948 ihre Staatlichkeit ohne Grenzen und schnappten sich durch bewaffneten Terror und ethnische Säuberungen so viel zusätzliches Land, wie sie konnten. Die Aufnahme des neuen Staates Israel in die UNO im Jahr 1949 war an die Bedingung geknüpft, die Bedingungen der UN-Charta einzuhalten und die Resolutionen 181 und 194 der UN-Generalversammlung umzusetzen. Er hatte nie die Absicht, dies zu tun und verstößt bis heute wiederholt gegen Bestimmungen und Prinzipien der Charta.

Artikel 11 der Resolution 194 besagt, dass “Flüchtlingen, die in ihre Heimat zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt gestattet werden sollte, und dass Entschädigung für das Eigentum derjenigen gezahlt werden sollte, die sich entschieden haben, nicht zurückzukehren, sowie für den Verlust oder die Beschädigung von Eigentum, das nach den Grundsätzen des Völkerrechts oder der Billigkeit von den verantwortlichen Regierungen oder Behörden wiedergutgemacht werden sollte.”

Dies basierte auf Empfehlungen des UN-Vermittlers für Palästina, Graf Folke Bernadotte, der danach von jüdischen Para-Militärs ermordet wurde, weil er ihre Pläne für die Vorherrschaft gestört hatte.

Israel hält sich sogar nicht an die Bestimmungen des EU-Israel-Assoziierungsabkommens von 1995, das als Gegenleistung für Handelsprivilegien die Einhaltung der Prinzipien der UN-Charta und “die Achtung der Menschenrechte und des demokratischen Prinzips [die] ein wesentliches Element dieses Abkommens darstellen” verlangt. Es erhält die Privilegien, ohne die Verpflichtungen zu erfüllen, und wird sogar für die Verletzung dieser Prinzipien und die Missachtung der Bedingungen des Abkommens belohnt.

Im Jahr 2004 entschied der Internationale Gerichtshof in Den Haag, dass der Bau dessen, was oft als Apartheidmauer bezeichnet wird, gegen internationales Recht verstößt und Israel sie abbauen und Wiedergutmachung leisten muss. Aber Israel baut seine abscheuliche Barriere mit amerikanischen Steuergeldern weiter. Der IGH entschied auch, dass “alle Staaten verpflichtet sind, die illegale Situation, die aus dem Bau der Mauer resultiert, nicht anzuerkennen und keine Hilfe oder Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der durch diesen Bau geschaffenen Situation zu leisten”.

Und die ganze Zeit über haben die Israelis die Palästinenser delegitimiert, indem sie ihnen ihr Recht auf Selbstbestimmung und Bewegungsfreiheit verweigert haben.

Das kann man sich einfach nicht ausdenken – zumindest nicht in einer vernünftigen Welt.

Beduin im Cyberspace, schickt mir regelmäßig seinen Menschenrechts-Newsletter aus dem besetzten Palästina. Er sagt über die Ereignisse des Wochenendes:

Es hat uns wirklich das Herz erwärmt, den Aufstand in Jerusalem zu sehen. Es begann mit israelischen Rassisten, die den Tod der Araber in Jerusalem skandierten, und entwickelte sich weiter, als

Die israelischen Behörden bestanden darauf, weitere ethnische Säuberungen im Viertel Shaikh Jarrah vorzunehmen und… dieselben rassistischen Behörden verweigerten den einheimischen Christen und Muslimen das Recht auf Zugang zu ihren heiligen Stätten in Jerusalem über Ostern und Ramadan. Wie üblich schwiegen die westlichen Mainstream-Medien oder versuchten, wenn sie über die Ereignisse berichteten, die Unterdrücker mit den Unterdrückten gleichzusetzen. Die palästinensische Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas organisierte sich weiterhin mit Israel gegen die Wiederbesiedlung (Teil der schändlichen Osloer “Kapitulations”-Abkommen). Andere Regierungen waren rückgratlos (sie gaben sinnlose verbale Erklärungen ab, während sie den Unterdrücker auf praktische Weise unterstützten), so dass die Menschen vor Ort handelten und sich gegen die Übergriffe wehrten. In einem Fall, als die Schläger der Besatzer das drittheiligste Heiligtum des Islam betraten, versuchten die Einheimischen, sie aufzuhalten, und 205 wurden verletzt (mehrere wurden in die Augen geschossen, zwei verloren beide Augen).

Der morgige Tag wird entscheidend sein, da die zionistischen Rassisten ihre Besetzung Jerusalems “feiern” und die Einheimischen schwören, sich gegen die andauernden Versuche zu wehren, Jerusalem jüdisch zu machen.

Nächste Woche gedenken wir der Nakba (der ethnischen Säuberung Palästinas, die immer noch andauert)… und immer noch sind 7,5 Millionen unseres Volkes Flüchtlinge und Vertriebene.

Nächste Woche gedenken wir der Nakba (der ethnischen Säuberung Palästinas, die immer noch andauert)… und immer noch sind 7,5 Millionen unseres Volkes Flüchtlinge und Vertriebene.

