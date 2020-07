15 Jahre BDS-Bewegung mit Zitaten führender Persönlichkeiten zur Unterstützung palästinensischer Rechte

15. Juli 2020 – BDS-Bewegung

Wir hoffen, dass diese Zitate führender Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft, Politik und dem Kampf für Gerechtigkeit über unsere Bewegung für palästinensische Rechte Sie dazu inspirieren, die BDS an ihrem 15.

Mit Ihrer Unterstützung ist die BDS-Bewegung für die Rechte der Palästinenser weltweit gewachsen und hat eine beispiellose Rolle bei der weiteren Isolierung des israelischen Besatzungsregimes, des Siedler-Kolonialismus und der Apartheid an der Basis auf der ganzen Welt gespielt.

Wir hoffen, dass die folgenden Zitate verschiedener führender Persönlichkeiten – in Kultur, Wissenschaft, Politik sowie in Kämpfen um soziale und rassische Gerechtigkeit – über unsere Bewegung und den Kampf für palästinensische Rechte Sie dazu inspirieren werden, Ihre Unterstützung für die BDS zu ihrem 15jährigen Bestehen zu verstärken.

Ihre Spende wird ein wichtiger Beitrag sein, um uns zu helfen, den Kampf für palästinensische Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit fortzusetzen >>>

Palästinensische Aktivisten unterstützen seit langem den Kampf des schwarzen Volkes gegen Rassismus. Als ich im Gefängnis saß, war für mich die Solidarität aus Palästina eine wichtige Quelle des Mutes. In Ferguson waren die Palästinenser die ersten, die internationale Solidarität zum Ausdruck brachten. … Wir haben eine große Verantwortung, die palästinensischen Kämpfe zu unterstützen.

-Angela Davis, ikonische schwarzamerikanische Sozialaktivistin, Akademikerin, Feministin und Philosophin



Genauso wie wir während der Apartheid gesagt haben, dass es für internationale Künstler unangemessen sei, in Südafrika in einer Gesellschaft aufzutreten, die auf diskriminierenden Gesetzen und Rassenexklusivität beruht, so wäre es falsch, wenn die Kapstädter Oper in Israel auftreten würde.

-Erzbischof Desmond Tutu, südafrikanischer Anti-Apartheid- und Menschenrechtsführer, Nobelpreisträger



[BDS] Kampagnen in der ganzen Welt stellen den vielversprechendsten Weg dar, um das Versagen der Weltregierungen zu überwinden, der Unnachgiebigkeit und dem gesetzlosen Verhalten Israels die Stirn zu bieten.

-Stephane Hessel, der verstorbene deutsch-französische Holocaust-Überlebende, Diplomat, Schriftsteller

Genau wie im Fall des internationalen Aufrufs gegen Südafrika in den Jahren der Apartheid sind wir zuversichtlich, dass [BDS] wirksam dazu beitragen wird, internationalen Druck auf Israel auszuüben, seine Unterdrückung und Vertreibung der einheimischen Bevölkerung aufzugeben.

-Vina Mazumdar, Arundhati Roy, Aijaz Ahmad, Vivan Sundaram und Dutzende anderer führender Akademiker und Künstler, die den indischen Aufruf zum akademischen und kulturellen Boykott Israels unterzeichnet haben

Wir, die unterzeichnenden lateinamerikanischen Künstler, erklären, dass wir von diesem Moment an jede an uns gerichtete Einladung, in Israel aufzutreten oder auf jeden Fall von dieser Regierung finanziert zu werden, die zur ‚Normalisierung‘ der Apartheid führt, ablehnen werden….

–Lina Meruane (Chile), Jesús Abad Colorado (Kolumbien), Daniel Devita (Argentinien), + 500 lateinamerikanische Künstler, die ein Versprechen für den kulturellen Boykott Israels unterzeichnet haben



Die beste Strategie zur Beendigung der zunehmend blutigen Besatzung besteht darin, Israel zur Zielscheibe einer globalen Bewegung zu machen, die der Apartheid in Südafrika ein Ende bereitet hat.

–Naomi Klein, kanadische Bestsellerautorin, Sozialaktivistin und Filmemacherin

Israel ist ein Apartheidstaat mit über 50 Gesetzen, die die Diskriminierung des palästinensischen Volkes sanktionieren.

Bewegung für ein schwarzes Leben (US)

Während unseres kurzen Aufenthalts hier haben wir genug gesehen und gehört, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Apartheid hier wiedergeboren wurde. In ihrer wiedergeborenen Form ist sie jedoch schlimmer als ihre Vorgängerin. Selbst in den schlimmsten Tagen der Apartheid hatten wir keine Mauern, die die Menschen trennen und kontrollieren konnten.

Ahmed Kathrada, der verstorbene südafrikanische Anti-Apartheid-Führer, nach seinem Besuch in den besetzten palästinensischen Gebieten



Einer meiner Helden war schon immer Muhammad Ali. … Ali stand immer stark zum palästinensischen Volk, besuchte Flüchtlingslager, … und war immer bereit, eine ‚Stimme für die Stimmlosen‘ zu sein. Ich möchte eine ‚Stimme für die Stimmlosen‘ sein, und das kann ich nicht erreichen, indem ich diese Art von Reise nach Israel unternehme.

–Michael Bennett, amerikanischer Super-Bowl-Meister, Aktivist

Ich möchte nicht die von der palästinensischen Zivilgesellschaft gebildete Streikpostenkette überschreiten, die jeden, der die Situation ändern will, aufgefordert hat, nicht mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die in irgendeiner Weise mit dem israelischen Staat verstrickt sind.

Kamila Shamsie, preisgekrönte britische Schriftstellerin pakistanischer Abstammung

Es gibt Gelegenheiten, bei denen die bloße Aufnahme Ihres Namens in ein Konzertprogramm als ein politischer Akt interpretiert werden kann, der mehr als alles, was gesungen werden könnte, Widerhall findet …

Elvis Costello, preisgekrönter englischer Singer-Songwriter



Boykott, Entzug und Sanktionen sind friedliche Lösungen für die Krise, die palästinensische Häuser und Leben zerstört. … Es hat sich dafür eingesetzt, Südafrika zu einer gerechteren und gleichberechtigteren Nation zu machen, und es könnte in Israel funktionieren.

Talib Kweli, preisgekrönter schwarz-amerikanischer Rapper und Aktivist

Ich werde zu diesem Zeitpunkt nicht nach Israel reisen. Ich werde nach Israel gehen, wenn die Mauern gefallen sind. Ich werde nach Israel gehen, wenn die Besatzung vorbei ist… Ich werde nach Israel gehen, wenn die Apartheid vorbei ist. …. Ich stehe zur …. BDS-Bewegung.

Mira Nair, preisgekrönte indisch-amerikanische Filmemacherin

Die drei Hauptziele des BDS – Beendigung der Besatzung, volle Gleichberechtigung der arabischen Bürger Israels und das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge – sind völkerrechtskonform…. Wir sind schockiert, dass Forderungen nach Gleichheit und Einhaltung des Völkerrechts als antisemitisch angesehen werden.

240 jüdische & israelische Gelehrte, als Reaktion auf den Angriff des Bundestages auf den BDS im Jahr 2019

Die EU setzt sich nachdrücklich für den Schutz der Meinungs- und Vereinigungsfreiheit im Einklang mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ein, die auf dem Territorium der EU-Mitgliedstaaten gilt, auch im Hinblick auf BDS-Aktionen, die auf diesem Territorium durchgeführt werden.

–Federica Mogherini, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission–2014-2019 Übersetzt mit Deepl.com

