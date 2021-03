Bild: British Professor David Miller [Youtube screenshot]

200 Akademiker unterstützen Dozentin, die von “stolzen Zionisten” angegriffen wird

Zu den Unterzeichnern des letzte Woche veröffentlichten Briefes gehören der renommierte Linguist Noam Chomsky und die genderspezifische Theoretikerin Judith Butler. Beide sind jüdische Amerikaner.



3. März 2021



Zweihundert Akademiker aus Großbritannien und den USA haben einen offenen Brief unterzeichnet, der den prominenten britischen Professor David Miller verteidigt, der wegen seiner Kritik am zionistischen Staat Israel angegriffen wird. Pro-Israel-Gruppen, die sich selbst als “stolze Zionisten” bezeichnen, haben eine bösartige Kampagne angeführt, um den Soziologieprofessor von seinem Posten an der Universität Bristol zu entlassen.

Miller hat 15 Jahre damit verbracht, die ruchlosen Auswirkungen der Lobby für fossile Brennstoffe, der Pharmalobby und der Tabaklobby zu verfolgen, ebenso wie staatliche Lobbys, die Islamophobie fördern, wie die von Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Es ist jedoch Millers Arbeit, die Arbeit der Pro-Israel-Lobby aufzudecken, die Gruppen wie die Union of Jewish Students (UJS) verärgert hat, die die Kampagne gegen ihn anführt. Die Union beschreibt sich selbst als stolze” zionistische Organisation. Ihre eigene Satzung verpflichtet die Mitglieder der UJS zu einem “dauerhaften Engagement” für Israel.

Im Januar wurde Israel von einer der führenden Menschenrechtsgruppen des Landes als “Apartheid”-Staat angeprangert, der “die jüdische Vorherrschaft zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan fördert und aufrechterhält”.

US-Linguist und politischer Aktivist Noam Chomsky (R), wird während einer Pressekonferenz nach dem Besuch des ehemaligen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva, der wegen Korruption in der Bundespolizei Superintendenz in Curitiba, Brasilien am 20. September 2018 verhaftet wurde, abgebildet. (Photo by Heuler Andrey / AFP) (Photo credit should read HEULER ANDREY/AFP via Getty Images)

“Professor Miller ist ein herausragender Wissenschaftler. Er ist international dafür bekannt, die Rolle aufzudecken, die mächtige Akteure und gut ausgestattete, koordinierte Netzwerke bei der Manipulation und Inszenierung von öffentlichen Debatten spielen, auch beim Thema Rassismus”, heißt es in dem offenen Brief. “Die Auswirkungen seiner Forschung über die Manipulation von Narrativen durch Lobbygruppen waren entscheidend für die Vertiefung des öffentlichen Wissens und Diskurses in diesem Bereich.”

Die Unterzeichner prangerten den Angriff auf Miller als “Bewaffnung” des Antisemitismus an und fügten hinzu: “Wir wenden uns gegen Antisemitismus, Islamophobie und alle Formen von Rassismus. Wir wenden uns auch gegen falsche Anschuldigungen und die Bewaffnung der positiven Impulse des Antirassismus, um eine antirassistische Debatte zum Schweigen zu bringen. Wir tun dies, weil solche Verunglimpfungen wenig damit zu tun haben, die durch Rassismus verursachten Schäden zu bekämpfen. Stattdessen zielen die Bemühungen, Einzelpersonen auf diese Weise ins Visier zu nehmen, zu isolieren und zu säubern, darauf ab, evidenzbasierte Forschung, Lehre und Debatte zu verhindern.”

Der Brief warnte, dass die anhaltende Belästigung eines hoch angesehenen Akademikers und die Versuche, eine lebenslange Gelehrsamkeit zu diskreditieren, nicht nur dem Individuum erhebliches Leid zufügen, sondern auch eine breitere schädliche Wirkung auf die Wissenschaft und den gut informierten öffentlichen Diskurs haben und “eine Kultur der Selbstzensur und Angst” in der breiteren akademischen Gemeinschaft schaffen.

“Anstelle einer freien und offenen Debatte wird ein einschüchternder Kontext geschaffen, und dies kann besonders beunruhigend für diejenigen sein, die keine hochrangigen, einflussreichen oder stabilen Positionen innehaben, insbesondere in Zeiten der Arbeitsplatzunsicherheit und in einem Sektor mit einem hohen Anteil an Gelegenheitsarbeit. Infolgedessen wird die wichtige Wissenschaft ausgelassen, und dies beschneidet das Recht der Öffentlichkeit und der Studenten, zu lernen und sich an einer durchdachten Debatte zu beteiligen.”

Kritiker haben gewarnt, dass der Angriff auf Miller auf einen gefährlichen Anstieg der Stempelkultur und den Missbrauch von Antisemitismusvorwürfen durch antipalästinensische Gruppen hinweist. In der Electronic Intifada schrieb Miller, dass die Pro-Israel-Lobby in Großbritannien ihre zweijährige Kampagne wieder aufnimmt, um ihn von der Universität Bristol entlassen zu lassen. Er glaubt, dass es seine Entlarvung der “zionistischen Islamophobie” ist, die “Israels fanatische Befürworter erschreckt.”

Mehrere Studien haben den Nexus zwischen Gruppen, die sich stark für den Staat Israel einsetzen, und ihrer Rolle bei der Verbreitung von Islamophobie aufgedeckt. Eine Studie des Centre for American Progress, zum Beispiel, gefunden, was als eine “unbestreitbare Überschneidung” zwischen “rechtsgerichteten Zionismus und Islamophobie beschrieben wurde.” Übersetzt mit Deepl.com

