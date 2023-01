231 Palästinenser wurden dieses Jahr getötet. Dies sind ihre Geschichten. Von Yumna Patel

Diese Geschichten der von einem zionistischen Regime ermordeten Märtyrer gehört mein Andenken. Sie bleiben unvergessen und ihre Namen sollen uns an die Verbrechen der jüdischen “Verteidigungsarmee” und ihrer Befehlshaber erinnern. Sie gehören alle vor den Internationalen Gerichtshof! Warum berichten die Medien nicht über diese Ermordeten? Weil sie “nur” Palästinenser sind? Weil das jüdische-zionistische Apartheid-Besatzungsregime immer nur in “Selbstverteidigung” mordet? Wie mich das an die Ukraine erinnert, genauso werden Angriffe auf russisches Gebiet gerechtfertigt. Während allerdings über ukrainische minimale Kriegsopfer täglich in jeder Nachrichtensendung erinnert wird, sind die palästinensischen Opfer, auch Kinder, den Medien keine Zeile wert. Aber diese Opfer haben eine Erinnerung verdient, weil gerade Deutschland ein Verantwortung und Mitschuld an diesen Morden trägt. Genug ist genug! Evelyn Hecht-Galinski



231 Palästinenser wurden dieses Jahr getötet. Dies sind ihre Geschichten.

2022 war das tödlichste Jahr für Palästinenser, die unter israelischer Besatzung leben, seit Jahrzehnten. Wir haben alle Menschen erfasst, die durch israelische Staats- und Siedlergewalt getötet wurden. Dies sind ihre Namen, Gesichter und Geschichten.



Von Yumna Patel



31. Dezember 2022

Einige der palästinensischen Märtyrer aus dem Jahr 2022. (Illustration: Yumna Patel/Mondoweiss)

Das Jahr 2022 war das tödlichste Jahr für Palästinenser, die unter israelischer Besatzung leben, seit Jahrzehnten. Vor allem im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem wurden in diesem Jahr so viele Palästinenser getötet wie nie zuvor, seit die Vereinten Nationen 2005 mit der Erfassung der Todesopfer begonnen haben.

Die Tötungen begannen fast sofort: Die ersten beiden Palästinenser wurden in der ersten Januarwoche getötet – einer von einem israelischen Soldaten und einer von einem israelischen Siedler. Von da an hörten die Morde nicht mehr auf.

Seit Anfang des Jahres hat Mondoweiss alle Palästinenser, die von israelischen Streitkräften und Siedlern getötet wurden, aufgezeichnet. Als Teil unserer Dokumentationsbemühungen haben wir die Zahlen und Namen der Getöteten mit Berichten des palästinensischen Gesundheitsministeriums, lokaler und internationaler Nachrichtenagenturen und unabhängiger Journalisten abgeglichen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung belief sich die Gesamtzahl der im Jahr 2022 getöteten Palästinenser auf 231. Diese Zahl umfasst auch 53 Tote im Gazastreifen, von denen 49 während der Operation “Breaking Dawn” im August getötet wurden, sowie fünf Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft, die innerhalb des israelischen Staatsgebiets getötet wurden.

Die überwiegende Mehrheit der Todesopfer dieses Jahres kam jedoch aus dem besetzten Westjordanland, wo 173 Palästinenser getötet wurden. Für die Zwecke dieses Berichts konzentrieren wir uns auf diejenigen, die im Westjordanland und in Ostjerusalem getötet wurden, oder auf diejenigen, die im Westjordanland und in Jerusalem wohnten, aber in anderen Teilen des besetzten Palästina getötet wurden.

Diese Liste umfasst nicht nur Palästinenser, die von israelischen Soldaten erschossen oder von israelischen Siedlern überfahren wurden. Sie enthält auch palästinensische politische Gefangene, die in israelischen Gefängnissen infolge “direkter medizinischer Fahrlässigkeit” starben, oder solche, die im Widerstand gegen die israelische Apartheid und den Kolonialismus ums Leben kamen und daher in der palästinensischen Öffentlichkeit als “Märtyrer” – als Menschen, die für ihre Sache starben – angesehen werden.

Unter den 173 Toten im Westjordanland und in Ostjerusalem befanden sich 39 Kinder im Alter von 17 Jahren und jünger, was fast 27 % aller Todesopfer in diesem Gebiet entspricht.

Unseren Unterlagen zufolge wurden in diesem Jahr in einem Monat am wenigsten Palästinenser getötet, nämlich sechs, und die höchste Zahl wurde im Oktober verzeichnet, als 30 Palästinenser getötet wurden – im Durchschnitt fast eine Person pro Tag.

Im Westjordanland gab es die meisten Opfer in zwei bestimmten Regionen: Nablus und Jenin, auf die 19 % bzw. 34 % der Gesamtopfer entfielen. Die besonders hohe Zahl der Todesopfer in den beiden Regionen des nördlichen Westjordanlandes lässt sich auf folgende Faktoren zurückführen:

Ende 2021 änderte die israelische Armee ihre bereits lockeren Vorschriften für den offenen Beschuss im besetzten Westjordanland und erlaubte den Truppen offiziell, auf Palästinenser zu schießen, die Steine oder Molotowcocktails auf zivile Fahrzeuge geworfen hatten, auch wenn der Palästinenser keine unmittelbare Gefahr mehr darstellte.

Der Militärsprecher erklärte, dass die geänderten Vorschriften nur gelten, wenn Steine oder Brandbomben auf zivile Fahrzeuge geworfen werden, nicht aber, wenn solche Gegenstände bei militärischen Razzien auf die Truppen geworfen werden, und dass die Soldaten ein Protokoll befolgen müssen, in dem die Anwendung tödlicher Gewalt als letztes Mittel vorgesehen ist. Die Art der Tötungen in diesem Jahr erzählt jedoch eine andere Geschichte.

Nach den von Mondoweiss gesammelten Unterlagen wurde die große Mehrheit der Getöteten von der israelischen Polizei, der Grenzpolizei und dem Militär bei Konfrontationen mit israelischen Streitkräften erschossen. Während die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften in diesem Jahr deutlich zunahmen, wurden viele der Getöteten erschossen, als sie unbewaffnet waren oder Steine oder Molotowcocktails auf israelische Armeefahrzeuge und bewaffnete Soldaten warfen. In vielen Fällen waren die Getöteten nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen keine ausdrückliche Bedrohung für das Leben der israelischen Soldaten, als sie erschossen wurden.

Dies sind die Namen und Gesichter aller Palästinenser, die nach unseren Aufzeichnungen im Jahr 2022 durch israelische Militär-, Siedler- und Kolonialgewalt getötet wurden oder starben.

1. Bakeer Hashash, 21

Datum: 6. Januar

Ort: Balata-Flüchtlingslager, Nablus, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Bakeer Hashash wurde während einer nächtlichen Razzia des israelischen Militärs im Flüchtlingslager Balata im Süden von Nablus, wo er lebte, in den Kopf geschossen. Das Militär führte eine Verhaftungsaktion durch und stieß dabei auf den Widerstand bewaffneter Gruppen in dem Lager. Berichten zufolge stellte sich Hashash den Soldaten entgegen, als er erschossen wurde; ob er bewaffnet war, blieb unbestätigt. Hashash war der erste Palästinenser, der im Jahr 2022 von israelischen Streitkräften getötet wurde.

2. Mustafa Falaneh, 25

Datum: 6. Januar

Ort: Kontrollpunkt Beit Sira, Ramallah, besetztes Westjordanland

Todesursache: Rammen eines Fahrzeugs

Mustafa Falaneh war auf dem Weg zur Arbeit und überquerte die Straße in der Nähe des Kontrollpunkts Beit Sira westlich von Ramallah, als ein israelischer Siedler ihn mit einem Auto rammte und tötete. Damals berichteten israelische Medien, dass die israelische Polizei den Vorfall untersuchte”, obwohl niemand verhaftet wurde. Falaneh war Ehemann und Vater eines 18 Monate alten Mädchens und stammte aus dem Dorf Safa im Gebiet von Ramallah. Er war der erste Palästinenser, der im Jahr 2022 von einem israelischen Siedler getötet wurde.

3. Omar Asad, 80

Datum: 12. Januar

Ort: Jiljilya, Ramallah, besetztes Westjordanland

Todesursache: Herzinfarkt

Omar Asad, ein palästinensischer Amerikaner, war auf dem Heimweg von einem Verwandtenbesuch, als ihn eine israelische Militärpatrouille in seiner Stadt anhielt. Als er sich angeblich “einer Kontrolle widersetzte”, zerrten die Soldaten ihn aus dem Auto, verbanden ihm die Augen, fesselten seine Hände mit Kabelbindern auf dem Rücken, knebelten ihn und brachten ihn in ein Lagerhaus, wo er mehrere Stunden in der Kälte ausharren musste. Asad starb während dieser Zeit an einem Herzinfarkt, und sein bewusstloser Körper wurde von den Soldaten zurückgelassen.

4. Suleiman al-Hathalin, 80

Datum: 16. Januar

Ort: Umm al-Khair, Hebron, besetztes Westjordanland

Todesursache: Rammen eines Fahrzeugs

Suleiman al-Hathalin, eine Ikone der Volkswiderstandsbewegung in den südlichen Hebron-Hügeln und im gesamten besetzten Westjordanland, wurde am 5. Januar während einer Demonstration in seinem Dorf von einem israelischen Lastwagen überfahren. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen, darunter einen Schädelbruch und schwere Verletzungen der Wirbelsäule, der Rippen und der Hüfte. Am 16. Januar erlag er seinen Verletzungen. Der Lastwagen, der ihn überfahren hatte, war von der israelischen Polizei beauftragt worden, nicht zugelassene Fahrzeuge in Hathalins Dorf Umm al-Khair abzuschleppen. Die Polizei behauptete, der Vorfall sei ein Unfall gewesen und al-Hathalin habe sich mitten auf der Straße befunden, während Augenzeugen vor Ort sagten, er habe sich am Straßenrand befunden und sei “absichtlich” von dem Lkw gerammt worden, der daraufhin die Flucht ergriff. Die israelische Polizei, die ebenfalls vor Ort war, fuhr Berichten zufolge davon, ohne anzuhalten, um den durch den Lkw verursachten Schaden zu begutachten oder einen Krankenwagen zu rufen.

5. Faleh Musa Jaradat, 39

Datum: 17. Januar

Ort: Siedlung Gush Etzion, Bethlehem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Faleh Jaradat wurde von israelischen Streitkräften außerhalb der illegalen Siedlung Gush Etzion im südlichen Westjordanland erschossen, nachdem er angeblich versucht hatte, einen israelischen Soldaten in der Gegend zu erstechen. Berichten zufolge wurde seine Leiche von den israelischen Streitkräften beschlagnahmt und seiner Familie vorenthalten.

6. Fahmi Hamad, 57

Datum: 24. Januar

Ort: Qalandiya-Flüchtlingslager, Jerusalem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Inhalation von Tränengas

Fahmi Hamad, ein Bewohner des Flüchtlingslagers Qalandiya, war auf dem Weg in die örtliche Klinik, um seine Diabetesmedikamente zu holen, als israelische Streitkräfte das Lager stürmten und Dutzende von Tränengaspatronen in das Gebiet schossen, auch in die Nähe der Klinik, in der sich Hamad befand. Das UNRWA teilte mit, dass die Razzia mehrere Stunden dauerte und dass ihre Appelle an die israelischen Behörden, den Tränengaseinsatz einzustellen und den Mitarbeitern und Patienten die Evakuierung der Klinik zu ermöglichen, “bedauerlicherweise nicht befolgt wurden”. Hamad erlitt durch das Einatmen von Tränengas einen Erstickungstod und wurde in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Nach Angaben seiner Familie hustete er auch nach seiner Entlassung weiter und hatte Atemprobleme. Er starb noch in der gleichen Nacht. Das Flüchtlingslager Qalandiya liegt zwischen Jerusalem und Ramallah und gilt als Teil des Bezirks Jerusalem, obwohl es auf der Westjordanlandseite der Trennmauer liegt.

7. Ashraf Mubasalat, 21,

8. Mohammad Dakhil, 22

9. Adham Mabroukeh, 26

Datum: 8. Februar

Ort: Nablus, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Ashraf Mubasalat, Mohammad Dakhil und Adham Mabroukeh wurden von den israelischen Streitkräften bei einem Überfall auf ihr Fahrzeug im Makhfiyeh-Viertel der Stadt Nablus erschossen. Die drei waren Mitglieder der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, des bewaffneten Flügels der Fatah-Bewegung, und gehörten zu den Gründungsmitgliedern der neuartigen Gruppe Lions’ Den in Nablus. Die drei wurden im Rahmen von israelischen Militäroperationen gegen palästinensische Widerstandskämpfer getötet, die verdächtigt wurden, Anschläge auf israelische Ziele im Westjordanland verübt zu haben.

10. Mohammad Abu Salah, 16

Datum: 14. Februar

Ort: al-Sila al-Harithiya, Dschenin, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Mohammad Abu Salah wurde von der israelischen Armee bei einer Razzia im Dorf al-Sila al-Harithiya erschossen und getötet. Die Razzia löste Proteste in dem Dorf aus, an denen sich zahlreiche Palästinenser aus al-Sila al-Harithiya und den umliegenden Dörfern, einschließlich der Nachbarstadt al-Yamoun, aus der Abu Salah stammte, beteiligten. Nach Angaben von Defense for Children International – Palestine (DCIP) begannen die israelischen Streitkräfte “plötzlich und ohne Vorwarnung” wahllos auf die Palästinenser zu schießen und verletzten dabei Dutzende von Menschen, darunter Abu Salah, dem ins Auge geschossen wurde, und seinen Cousin, dem in die Hand geschossen wurde, als er versuchte, Abu Salah zu helfen. DCIP zufolge rannten die beiden weg, als ein israelischer Scharfschütze auf sie schoss. Abu Salah war das erste palästinensische Kind, das im Jahr 2022 getötet wurde.

11. Nihad Barghouti, 19

Datum: 15. Februar

Ort: Nabi Saleh, Ramallah, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Nihad Barghouti wurde von israelischen Soldaten bei Auseinandersetzungen zwischen örtlichen Jugendlichen und dem israelischen Militär in Nabi Saleh erschossen. Er war ein Bewohner des nahe gelegenen Dorfes Kufr Ein.



12. Mohammad Rezq Salah, 13

Datum: 22. Februar

Ort: al-Khader, Bethlehem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Mohammad Rezq Salah wurde in der Nähe der israelischen Trennungsmauer außerhalb seines Dorfes al-Khader, südlich von Bethlehem, erschossen. Die israelische Armee behauptete, ihre Soldaten hätten Salah erschossen, als er angeblich einen Molotowcocktail auf Autos auf der Straße warf. Salahs Familie erklärte, er sei 300 Meter von der Mauer entfernt gewesen, als er erschossen wurde, und habe zu diesem Zeitpunkt “keine nennenswerte Gefahr für die Armee oder die Siedler” dargestellt.

13. Abdullah al-Husari, 22

14. Shadi Najim, 18

Datum: 1. März

Ort: Jenin-Flüchtlingslager, Jenin, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Abdullah al-Husari und Shadi Najim wurden von den israelischen Streitkräften bei einer nächtlichen Militärrazzia im Flüchtlingslager Jenin erschossen.



15. Ammar Abu Afifa, 21

Datum: 1. März

Ort: Beit Fajjar, Bethlehem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Ammar Abu Afifa, ein Bewohner des Al-Arroub-Flüchtlingslagers, wurde von israelischen Soldaten erschossen, als er mit einem Freund wandern war. Sein Freund berichtete B’Tselem, dass die beiden wandern waren, als israelische Soldaten sich ihnen näherten und sie auf Hebräisch anschrieen. Die beiden rannten weg, als die Soldaten zu schießen begannen und Abu Afifa in den Kopf und seinen Freund in das Bein trafen. Die Armee erklärte, die Soldaten seien in das Gebiet entsandt worden, “nachdem Wachposten Palästinenser in der Nähe eines von israelischen Siedlern errichteten Aussichtspunktes gesehen hatten”, berichtete Haaretz.



16. Karim Dschamal al-Qawasmi, 19

Datum: 6. März

Ort: Altstadt, besetztes Ost-Jerusalem

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Karim Jamal al-Qawasmi wurde von der israelischen Polizei erschossen, nachdem er angeblich zwei israelische Polizeibeamte in der Nähe des Bab al-Hutta-Tors in der Altstadt von Jerusalem niedergestochen und verletzt hatte. Al-Qawasmi stammte aus dem Ostjerusalemer Stadtteil al-Tur.

17. Yamen Jaffal, 16

Datum: 6. März

Ort: Abu Dis, Jerusalem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Yamen Jaffal wurde von israelischen Streitkräften bei einer Razzia in der Stadt Abu Dis, die im Bezirk Jerusalem im besetzten Westjordanland liegt und an die israelische Trennmauer grenzt, erschossen. Jaffal wurde während der Auseinandersetzungen erschossen. Die Armee gab an, auf zwei Personen geschossen zu haben, die angeblich “Feuerbomben” in Richtung der Armee geworfen hätten.



18. Abdelrahman Qasem, 22

Datum: 7. März

Ort: Altstadt, besetztes Ost-Jerusalem

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Abdelrahman Qasem wurde von der israelischen Polizei erschossen, nachdem er angeblich zwei israelische Polizeibeamte in der Altstadt von Jerusalem niedergestochen und verletzt hatte.

19. Ahmad Hikmat Seif, 22

Datum: 8. März

Ort: Burqa, Nablus, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Ahmad Hikmat Seif wurde am 1. März bei einem israelischen Militärangriff auf seine Heimatstadt Burqa im Bezirk Nablus im nördlichen Westjordanland erschossen. Er erlag eine Woche später, am 8. März, seinen Wunden.



20. Alaa Shahham, 22

Datum: 15. März

Ort: Flüchtlingslager Qalandiya, Jerusalem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Alaa Shahham wurde bei einer Razzia des israelischen Militärs im Flüchtlingslager Qalandiya angeschossen und getötet. Er wurde bei Auseinandersetzungen zwischen einheimischen Jugendlichen und israelischen Streitkräften erschossen; sechs weitere Personen wurden bei der Razzia verletzt. Das Flüchtlingslager Qalandiya liegt zwischen Jerusalem und Ramallah und wird als Teil des Bezirks Jerusalem betrachtet, obwohl es auf der Westbank-Seite der Trennmauer liegt.



21. Nader Rayyan, 16 Jahre

Datum: 15. März

Ort: Balata-Flüchtlingslager, Nablus, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Nader Rayyan wurde bei einem frühmorgendlichen Angriff der israelischen Armee auf das Balata-Flüchtlingslager in Nablus erschossen. Nach Angaben des DCIP waren Rayyan und ein Freund auf einem Motorrad auf dem Weg zum nahe gelegenen Café von Rayyans Bruder, als sie von israelischen Streitkräften erschossen wurden.



22. Diaa Hamarsheh, 27

Datum: 29. März

Ort: Bnei Brak, Tel Aviv

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Diaa Hamarseh wurde nach einer Schießerei in einem Vorort von Tel Aviv, bei der fünf Menschen, darunter drei Israelis und zwei ukrainische Staatsangehörige, getötet wurden, erschossen. Hamarsheh stammte aus der besetzten Stadt Yabad im Westjordanland, die zu Dschenin gehört.



23. Nidal Jaafra, 30

Datum: 30. März

Ort: Neve Daniel-Kreuzung, Bethlehem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Nidal Jaafra wurde von israelischen Streitkräften erschossen, nachdem er angeblich einen Israeli in einem Bus außerhalb der illegalen Siedlung Neve Daniel im Bezirk Bethlehem im Westjordanland niedergestochen und verletzt hatte. Er stammte aus der Stadt Tarqumiyah in Hebron.



24. Sanad Abu Atiyah, 16

25. Yazid al-Saadi, 24

Datum: 31. März

Ort: Jenin-Flüchtlingslager, Jenin, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Sanad Abu Atiyah und Yazid al-Saadi wurden von israelischen Streitkräften bei einer Razzia im Flüchtlingslager von Jenin erschossen. Die Razzia führte zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Bewohnern des Lagers, auch mit lokalen bewaffneten Widerstandsgruppen. Die israelischen Streitkräfte verletzten 14 weitere Palästinenser und nahmen mehr als 30 fest. Abu Atiyah wurde in die Brust und al-Saadi in den Hinterkopf geschossen. Nach Angaben des DCIP wurden die beiden erschossen, als sich die israelischen Streitkräfte aus dem Lager zurückzogen und auf einige junge Männer schossen, die Steine warfen. Al-Saadi wurde zuerst erschossen, und Abu Atiyah wurde erschossen, als er versuchte, ihm Hilfe zu leisten.

26. Ahmad al-Atrash, 29

Datum: 1. April

Ort: Hebron, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Ahmad al-Atrash wurde von israelischen Streitkräften bei Auseinandersetzungen zwischen israelischen Streitkräften und Einheimischen in der Stadt Hebron erschossen und getötet. Palästinenser in Hebron und im gesamten Westjordanland protestierten anlässlich des Landtages, als die israelischen Streitkräfte die Proteste mit Tränengas, Schallbomben, Gummigeschossen und scharfer Munition unterdrückten.



27. Saeb Abahra, 30

28. Khalil Tawalbeh, 24

29. Saif Abu Libda, 25

Datum: 2. April

Ort: Dschenin, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Saeb Abahra, Khalil Tawalbeh und Saif Abu Libda wurden mitten in der Nacht bei einem Hinterhalt der israelischen Armee in der Stadt Jenin in ihrem Auto erschossen. Berichten zufolge blockierte ein weißer Bus gegen 2 Uhr morgens in der Nähe des Dorfes Arraba, südwestlich von Dschenin, ihr Fahrzeug, woraufhin israelische Spezialeinheiten ausstiegen und das Fahrzeug zu beschießen begannen. Die drei waren Mitglieder der Al-Quds-Brigaden, des bewaffneten Flügels der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad (PIJ). Sie waren zum Zeitpunkt ihrer Ermordung nicht in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt, weshalb die Einheimischen den Vorfall als “Attentat” bezeichneten.

30. Raad Khazem, 29

Datum: 7. April

Ort: Tel Aviv

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Raad Khazem wurde erschossen, nachdem er einen Schusswechsel in Tel Aviv verübt hatte, bei dem drei Menschen getötet wurden. Er stammte aus dem Flüchtlingslager Jenin im Westjordanland.



31. Ahmad Saadi, 24

Datum: 9. April

Ort: Jenin-Flüchtlingslager, Jenin, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Ahmad Saadi wurde von israelischen Streitkräften bei einer Razzia im Flüchtlingslager von Jenin erschossen. Ziel der Razzia war die Familie von Raad Khazem, der zwei Tage zuvor in Tel Aviv drei Menschen erschossen hatte. Saadi war Berichten zufolge ein Anführer der Al-Quds-Brigaden.



32. Ghada Sabateen, 47

Datum: 10. April

Ort: Husan, Bethlehem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Ghada Sabateen wurde von israelischen Streitkräften in der Nähe eines fliegenden Kontrollpunktes in ihrem Dorf Husan, südlich von Bethlehem, erschossen und getötet. Sabateen, eine Witwe und Mutter von sechs Kindern, die Berichten zufolge teilweise blind war, wurde von Soldaten “auf Verdacht” erschossen, als sie an einem fliegenden Kontrollpunkt in dem Dorf vorbeikam. Sie war unbewaffnet. Mondoweiss war es nicht möglich, ein Foto von Sabateen zu erhalten.

33. Maha Kazim al-Zaatry, 24

Datum: 10. April

Ort: Ibrahimi-Moschee, Hebron, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Maha al-Zaatry wurde von israelischen Soldaten erschossen, die an einem Kontrollpunkt außerhalb der Ibrahimi-Moschee in der Altstadt von Hebron stationiert waren. Al-Zaatry wurde erschossen, nachdem sie angeblich einen Soldaten niedergestochen hatte. Mondoweiss war es nicht möglich, ein Foto von al-Zaatry zu erhalten.

34. Mohammad Ghnaim, 19

Datum: 10. April

Ort: Al-Khader, Bethlehem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Mohammad Ghnaim wurde von israelischen Soldaten erschossen, als er

Datum: 10. April

Ort: Al-Khader, Bethlehem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Mohammad Ghnaim wurde von israelischen Soldaten erschossen, nachdem er in der Nähe von al-Khader, südlich von Bethlehem, einen Molotowcocktail in Richtung der Armee geworfen haben soll.



35. Mohammad Zakarneh, 16

Datum: 11. April

Ort: Dschenin, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Mohammad Zakarneh wurde am 10. April bei einem israelischen Militärangriff auf die Stadt Jenin erschossen. Nach Angaben des DCIP wurde Zakarneh erschossen, als er hinter einem israelischen Militärfahrzeug herlief, das Berichten zufolge ein ziviles Fahrzeug verfolgte, in dem sich Familienmitglieder von Raad Khazem befanden.



36. Abdullah Moussa Srour, 44

Datum: 12. April

Ort: Asqalan (Askhelon)

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Abdullah Srour wurde erschossen, nachdem er angeblich versucht hatte, einen israelischen Polizeibeamten während einer Razzia auf einer Baustelle in der Hafenstadt Asqalan (Aschkelon) im Süden Israels zu erstechen. Srour stammte Berichten zufolge aus dem Gebiet Hebron im Westjordanland.



37. Mohammad Hassan Assaf, 34

Datum: 13. April

Ort: Nablus, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Mohammad Assaf wurde bei einem israelischen Militärangriff in der Stadt Nablus angeschossen und getötet. Assaf war Berichten zufolge ein Schaulustiger, der erschossen wurde, kurz nachdem er seine Neffen zur Schule gebracht hatte.

38. Qusai Hamamra, 16

Datum: April 13

Ort: Husan, Bethlehem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Qusai Hamamra wurde bei Auseinandersetzungen nach einer israelischen Razzia in dem Dorf Husan erschossen. Die israelische Armee gab an, Hamamra sei erschossen worden, nachdem er einen Molotow-Cocktail in Richtung der israelischen Streitkräfte geworfen hatte. DCIP berichtete, dass er mehrere Schusswunden erlitt, darunter eine in den Kopf.



39. Omar Mohammad Aliyan, 20

Datum: 13. April

Ort: Silwad, Ramallah, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Omar Aliyan wurde von israelischen Streitkräften bei Auseinandersetzungen nach einer israelischen Razzia in der Stadt Silwad erschossen. Elf weitere Palästinenser wurden bei der Razzia verletzt.



40. Schas Kamamji, 28

41. Mustafa Abu Arub, 31



Datum: 14. April

Ort: Kafr Dan, Dschenin, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Shas Kamamji und Mustafa Abu Arub wurden bei einer Razzia der israelischen Armee im Dorf Kafr Dan in der Region Jenin erschossen. Bei der Razzia verhafteten die israelischen Streitkräfte drei Brüder von Ayham Kamamji, einem der Gefangenen, die im vergangenen Jahr aus dem Gefängnis von Gilboa geflohen waren. Shas Kamamji war ebenfalls ein Bruder von Ayham.



42. Fawwaz Hamayel, 45

Datum: 14. April

Ort: Beita, Nablus, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Fawwaz Hamayel wurde am 13. April bei Protesten in der Stadt Beita im Bezirk Nablus im Westjordanland erschossen und erlag einen Tag später seinen Verletzungen. Hamayel war ein dreifacher Familienvater. Mondoweiss interviewte Hamayel während unserer Berichterstattung über die täglichen Proteste in Beita im Jahr 2021.



43. Shawkat Kamal Abed, 17

Datum: 15. April

Ort: Kafr Dan, Dschenin, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Shawkat Abed wurde am 14. April bei einer Razzia der israelischen Armee in Kafr Dan erschossen – bei der gleichen Razzia, bei der auch Shas Kamamji und Mustafa Abu Arub getötet wurden. Er erlag am nächsten Tag seinen Wunden. Nach Angaben des DCIP wurde Shawkat in den Unterleib geschossen und erlitt Verletzungen, die darauf hindeuten, dass er “von einer explodierenden Kugel getroffen wurde, die seine Blutgefäße und Venen zerrissen hat.”

44. Hanan Khaddour, 18

Datum: 18. April

Ort: Dschenin, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Hanan Khaddour wurde von israelischen Streitkräften während einer groß angelegten Razzia in Jenin am 9. April erschossen, bei der auch Ahmad al-Saadi getötet wurde. Berichten zufolge war Khaddour auf dem Heimweg von der Schule, als sie angeschossen wurde. Sie erlag am 18. April ihren Wunden.



45. Lutfi Ibrahim Labadi, 20

Datum: 22. April

Ort: Al-Yamun, Dschenin, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Lutfi Labadi wurde am 19. April bei einem israelischen Überfall auf die Stadt al-Yamun im Gebiet von Dschenin erschossen. Er erlag am 22. April seinen Wunden.



46. Ahmed Oweidat, 20

Datum: 26. April

Ort: Aqbat Jaber-Flüchtlingslager, Jericho, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Ahmed Oweidat wurde von israelischen Streitkräften bei einer nächtlichen Razzia im Flüchtlingslager Aqbat Jaber erschossen. Die Razzia löste Konfrontationen mit den Bewohnern des Lagers aus. Drei Personen wurden verwundet, eine Person wurde verhaftet.



47. Ahmad Massad, 18

Datum: 27. April

Ort: Dschenin, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Ahmad Massad wurde bei einer Razzia der israelischen Armee in Jenin am frühen Morgen erschossen und getötet. Massad wurde in den Kopf geschossen, drei weitere Personen wurden bei der Razzia verwundet.



48. Yahya Ali Adwan, 27

Datum: 30. April

Ort: Azzun, Qalqilya, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Yahya Adwan wurde bei Auseinandersetzungen nach einer israelischen Razzia in der Stadt Azzun erschossen.

49. Motasem Attalah al-Zeer, 17

Datum: 8. Mai

Ort: Tekoa-Siedlung, Bethlehem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Motasem al-Zeer wurde in der illegalen israelischen Siedlung Tekoa im Bezirk Bethlehem, wenige Kilometer von seinem Heimatdorf Harmala entfernt, erschossen und getötet. Nach Angaben von DCIP war Motasem nach einem Streit mit seinen Eltern in die Siedlung gegangen. Etwa eine Stunde später wurden seine Eltern von den israelischen Streitkräften in der Siedlung informiert, dass er erschossen wurde, nachdem er angeblich mit einem Messer in die Siedlung eingedrungen war. Es wurde nicht berichtet, dass al-Zeer tatsächlich einen Messerangriff versuchte oder jemanden verletzte. DCIP fügte hinzu, dass es nicht in der Lage sei, die genauen Umstände seiner Ermordung zu bestätigen, einschließlich der Frage, ob er von einem israelischen Soldaten, einem privaten Sicherheitsunternehmen oder einem israelischen Siedler erschossen wurde. Seine Leiche wurde von den israelischen Behörden beschlagnahmt und seiner Familie vorenthalten.



50. Mahmoud Aram, 27

Datum: 8. Mai

Ort: Tulkarem, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Mahmoud Aram wurde von israelischen Streitkräften erschossen, als er angeblich versuchte, eine israelische Trennmauer zwischen dem Westjordanland und israelischem Gebiet zu überqueren. Aram wohnte in der Stadt Khan Younis im Gazastreifen und war Berichten zufolge auf der Suche nach Arbeit in Israel und im Westjordanland, als er getötet wurde.



51. Shireen Abu Akleh, 51

Datum: 11. Mai

Ort: Jenin-Flüchtlingslager, Jenin, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Shireen Abu Akleh, eine erfahrene palästinensisch-amerikanische Journalistin von Al Jazeera, wurde von israelischen Streitkräften erschossen, als sie über eine militärische Razzia im Flüchtlingslager von Jenin berichtete. Abu Akleh und ihre Kollegen, die blaue Westen mit der Aufschrift “PRESS” trugen, gerieten unter Beschuss aus Richtung der israelischen Streitkräfte. Abu Akleh wurde in den Kopf geschossen, direkt unter ihrem Ohr, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Ihr Kollege Ali Samoudi wurde ebenfalls in den Rücken geschossen, erholte sich jedoch wieder. Abu Akleh war eine Bewohnerin des besetzten Ost-Jerusalem.



52. Thaer Khalil al-Yazouri, 16

Datum: 11. Mai

Ort: Al-Bireh, Ramallah, besetztes Westjordanland

Todesursache: Schuss mit scharfer Munition

Thaer al-Yazouri wurde bei Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften in der Gegend von al-Bireh in Ramallah erschossen und getötet. Nach Angaben des DCIP hatte al-Yazouri die Schule wegen eines Lehrerstreiks vorzeitig verlassen und beobachtete die Auseinandersetzungen in der Nähe, als er in die Brust geschossen wurde. DCIP zufolge stellte er zum Zeitpunkt seiner Ermordung keine Gefahr für die Soldaten dar. Die restlichen Namen und Fotos bitte im original Link Mondoweiss lesen.

