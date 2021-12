  27.050 Migranten kamen im Jahr 2021 in Israel an

Wo bleibt die Rückkehr der Palästinenser und ihr legales Rückkehrrecht? Das zionistische Regime missachtet dieses Recht und lässt nur Juden in den Apartheidstaat auf gestohlenem Land

“Seit seiner Gründung im Jahr 1948 hat Israel Palästinenser aus ihren Häusern, ihrem Land und ihren Höfen vertrieben und jüdische Einwanderer aus der ganzen Welt ins Land geholt, um seine Bevölkerungszahl zu erhöhen. Diejenigen, die umziehen, erhalten unter anderem finanzielle Unterstützung, kostenlose Gesundheitsfürsorge, Miethilfe und Einkommenssteuervergünstigungen.”

Israeli Immigration and Absorption Ministry announced yesterday that a total of 27,050 new immigrants arrived in Israel in 2021, the Times of Israel reported. This, the paper said, was a 30 per cent increase compared to last year.