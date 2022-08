Bundeskanzler Scholz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz folgende falsche und kritikwürdige Äußerungen von sich gegeben:

Scholz hatte Abbas in der Pressekonferenz kritisiert, weil er die israelische Politik als “Apartheidssystem” bezeichnet hatte. “Ich will ausdrücklich hier an dieser Stelle sagen, dass ich mir das Wort ‘Apartheid’ nicht zu eigen mache, und dass ich das nicht für richtig halte für die Beschreibung der Situation”, sagte Scholz.„Das Wort Apartheid halte ich nicht für richtig für die Beschreibung der Situation“

Evelyn Hecht-Galinski

50 Palestinians thrown out of Israeli bus after 3 Jewish settlers refused to travel with non-Jews Dozens of Palestinians were thrown out of a bus in Tel Aviv after three Jewish passengers got on and refused to travel with non-Jews on board. The incident, which is the latest of many racist practices exposing the crime of apartheid committed by Israel, happened on Thursday last week on a number 288 bus, which travels from the Israeli capital to the Jewish-only illegal settlement in occupied West Bank.

Israelische Siedler in Jerusalem am 05. Mai 2022. (Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency)

50 Palästinenser werden aus einem israelischen Bus geworfen, nachdem sich 3 jüdische Siedler geweigert haben, mit Nicht-Juden zu reisen

10. August 2022

Dutzende von Palästinensern wurden in Tel Aviv aus einem Bus geworfen, nachdem drei jüdische Fahrgäste eingestiegen waren und sich weigerten, mit Nicht-Juden an Bord zu fahren. Der Vorfall, der die jüngste von vielen rassistischen Praktiken darstellt, die das Verbrechen der Apartheid durch Israel aufdecken, ereignete sich am Donnerstag letzter Woche in einem Bus der Linie 288, der von der israelischen Hauptstadt zu der ausschließlich jüdischen illegalen Siedlung im besetzten Westjordanland fährt.

Augenzeugenberichten zufolge befanden sich etwa 50 palästinensische Arbeiter an Bord, als der Bus in der Gegend von Bnei Brak innerhalb Israels anhielt, wo drei jüdische Fahrgäste zustiegen. Nachdem sie eingestiegen waren, weigerten sie sich, mit den Palästinensern zu fahren, und forderten den Fahrer auf, die nichtjüdischen Fahrgäste aus dem Bus zu drängen.

“Nachdem einige Busse vorbeigefahren waren und nicht angehalten hatten – weil der Bus 288 nur für Juden reserviert ist – hielt einer, in dem keine Juden saßen, für uns an und wir stiegen ein”, so M., einer der palästinensischen Fahrgäste, in der israelischen Haaretz. “In Bnei Brak stiegen drei Juden ein und verlangten, dass alle Araber aussteigen.”

Der Fahrer hielt den Bus unter einer Brücke an und telefonierte mit seinen Vorgesetzten, so M. Nach dem Anruf forderte er alle Palästinenser auf, auszusteigen. Der Fahrer sagte uns, wir sollten aussteigen und die Sache klären”, und fuhr dann mit den Siedlern davon”, so M.

Das Unternehmen, das die Buslinie betreibt, wies Behauptungen zurück, es verfolge eine Politik der Diskriminierung, und schien die Verantwortung für die Apartheidpraxis auf einen “neuen Fahrer” abzuwälzen. Offenbar “wurde ein neuer Fahrer des Busses 288 Opfer einer schändlichen Manipulation durch einen Fahrgast, der sich als Mitarbeiter des Verkehrsministeriums ausgab”, so das Unternehmen.

Nach israelischem Recht ist es Verkehrsunternehmen nicht gestattet, getrennte Dienste zu betreiben. Dennoch gibt es in Israel viele Gesetze und Praktiken, die von Menschenrechtsgruppen angeführt werden, die das Land als Apartheidstaat bezeichnen. Es stand auch kurz davor, eine Politik der Trennung von Juden und Nicht-Juden in öffentlichen Verkehrsmitteln zu beschließen, und nur die Furcht vor einer weltweiten Gegenreaktion angesichts der Geschichte der getrennten Busse in den USA verhinderte, dass diese rassistische Politik gebilligt wurde. Auf Druck jüdischer Siedler, die sich seit langem dafür einsetzen, nur in jüdischen Bussen zu fahren, führte das israelische Verteidigungsministerium 2015 eine Regelung ein, die Fahrgäste nach Rassen trennt.

Diese Regelung löste Empörung aus. “Wenn etwas wie Apartheid aussieht und wie Apartheid riecht, dann ist es Apartheid”, sagte Yariv Oppenheimer von der Kampagnengruppe Peace Now, die sich als eine von vielen Rechtsgruppen gegen die rassistische Politik wendet. Die Politik wurde schließlich vom damaligen Premierminister Benjamin Netanjahu blockiert.

Kommentatoren haben darauf hingewiesen, dass Israel nur selten die offeneren Formen der Apartheid praktiziert, die als kleine Apartheid bekannt sind, wie sie in Südafrika und in den Vereinigten Staaten im Süden der Jim Crow-Ära anzutreffen waren. Dinge wie Warteräume und Toiletten, die mit “Blacks only” und “Whites only” gekennzeichnet sind, oder die Tatsache, dass Schwarze im Bus hinten sitzen müssen. Mit anderen Worten: erzwungene Rassentrennung auf kleinster Ebene.

Es gibt jedoch immer mehr Anzeichen dafür, dass sich Israel auf eine solche offene, kleinste Ebene der Apartheid zubewegt, wie die Politik der getrennten Busse und auch der Vorstoß eines israelischen Bürgermeisters, palästinensisch-arabische Bürger aus einem öffentlichen Park zu verbannen, zeigen.

Im Großen und Ganzen wurde die Praxis der Apartheid unterschieden in die kleine Apartheid, die die Trennung öffentlicher Einrichtungen und gesellschaftlicher Veranstaltungen mit sich brachte, und die große Apartheid, die Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten nach Rassen vorschrieb und der sich Israel nach Ansicht von Kritikern ganz eindeutig schuldig gemacht hat.

In den vergangenen Jahren haben fast alle großen Menschenrechtsgruppen Israel als Apartheidstaat bezeichnet. Sie führen unter anderem die ausschließlich jüdischen Straßen an, die ausschließlich jüdische illegale Siedlungen im besetzten Westjordanland miteinander verbinden, und beschuldigen Israel des Verbrechens der Apartheid, das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt. Sie verweisen auch auf das israelische Staatsangehörigkeitsgesetz, das Nicht-Juden das Recht auf Selbstbestimmung verweigert, sowie auf Dutzende anderer Gesetze und Praktiken wie die Einführung eines auf Rassen basierenden Rechtssystems im besetzten Westjordanland. Übersetzt mit Deepl.com

