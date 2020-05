Als Vorbild für deutsche Bundestagsabgeordnete!

British MPs urge government to impose sanctions on Israel if it annexes West Bank Almost 130 British members of parliament have urged Prime Minister Boris Johnson to impose economic sanctions on Israel should the country’s new coalition government carry out its plans to annex the Palestinian territories of the occupied West Bank.

Britische Abgeordnete drängen die Regierung, Sanktionen gegen Israel zu verhängen, falls es das Westjordanland annektiert

4. Mai 2020

Fast 130 britische Parlamentarier haben Premierminister Boris Johnson aufgefordert, Wirtschaftssanktionen gegen Israel zu verhängen, sollte die neue Koalitionsregierung des Landes ihre Pläne zur Annexion der palästinensischen Gebiete des besetzten Westjordanlandes umsetzen.

In einem Brief, der letzte Woche vom ehemaligen Vorsitzenden der Konservativen Partei, Lord Chris Patten, und ihrem ehemaligen Sekretär für internationale Entwicklung, Andrew Mitchell, unterzeichnet wurde, wird Johnson klar gemacht, dass die Annexion illegal ist und eine eklatante Verletzung des Völkerrechts darstellen würde, wie die britische Zeitung The Guardian berichtet.

Der vom Rat für arabisch-britische Verständigung (Caabu) organisierte Brief und seine Unterzeichner verurteilen den Invasionsplan „als einen tödlichen Schlag gegen die Chancen auf Frieden zwischen Israelis und Palästinensern auf der Grundlage einer gangbaren Zwei-Staaten-Lösung“. Es stellte fest, dass Israel „den Deckmantel der Covid-19-Pandemie benutzt, um diesen ungeheuerlichen Plan umzusetzen“. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Großbritannien alles in seiner Macht Stehende tut, um dies zu verhindern“.

Die Annexion von besetztem Gebiet ist ein Verbrechen

Der Brief, bei dem es sich um eine nicht auf eine einzige Partei beschränkte Zwei-Parteien-Forderung handelt, wurde auch von Diplomaten und Abgeordneten unterzeichnet, die oft als Aktivisten gegen angeblichen Antisemitismus in der Labour Party wie Margaret Hodge gefeiert wurden. Sie erkannten an, dass Großbritannien Sanktionen gegen Russland verhängte, als es 2014 die Krim von der Ukraine annektierte, und dass es falsch wäre, wenn die britische Regierung nicht eine ähnliche Reaktion auf Israel zeigen würde.

Israels Plan wurde im vergangenen Monat nach der Bildung einer Notstandseinheits-Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu und Oppositionsführer Benny Gantz angekündigt, wobei beide Persönlichkeiten sich verpflichteten, die völkerrechtswidrigen Gebiete des Westjordanlandes im strategischen Jordantal und die jüdischen Siedlungen gewaltsam zu beschlagnahmen.

Die Annexion des Westjordanlandes – geplant für den 1. Juli – ist seit langem in den Augen Israels, wurde jedoch als ein erneuertes und vorrangiges Ziel im sogenannten „Deal des Jahrhunderts“ von US-Präsident Donald Trump Anfang dieses Jahres festgelegt, in dem ein politisch-wirtschaftlicher Plan ausgearbeitet wurde, um Israel enorme militärische und territoriale Vorteile zu verschaffen und gleichzeitig den Palästinensern ihre eigenen Sicherheitskräfte und rund 30 Prozent des Westjordanlandes zu entziehen.

Der Standpunkt des „Völkerrechts ist kristallklar“, hieß es weiter. Der Erwerb von Territorium durch Krieg ist verboten. Die russische Annexion der Krim im Jahr 2014 ist ein Beispiel aus jüngster Zeit, bei dem sich Großbritannien ganz zu Recht mit geeigneten Maßnahmen, einschließlich robuster Sanktionen, solchen Handlungen widersetzt hat“.

Internationales Beharren auf ‚zwei Staaten‘ billigt US-amerikanisch-israelische Annexionspläne

Er stellte fest, die Regierung muss Israel jetzt öffentlich deutlich machen, dass jede Annexion schwerwiegende Folgen einschließlich Sanktionen haben wird.

„Worte sind nicht genug: Premierminister Netanjahu hat unsere Worte ignoriert. Wir müssen verhindern, dass seine Regierung diesen alarmierend gefährlichen Präzedenzfall in den internationalen Beziehungen schafft.

Letzte Woche, vor dem Brief, schloss sich Großbritannien einer diplomatischen Initiative an, die von 10 Diplomaten der Europäischen Union im Zusammenhang mit einem virtuellen Aufruf an Zoom ergriffen wurde, um vor den Annexionsplänen Israels zu warnen. Die Verhängung von Sanktionen wird jedoch als ein viel ernsthafterer Schritt angesehen, der die starken bilateralen Beziehungen zwischen Israel und Großbritannien trüben könnte.

Während die USA den Plan akzeptiert und zugelassen haben, dass er umgesetzt wird, haben viele in der internationalen Gemeinschaft den Plan verurteilt, darunter die Vereinten Nationen, die zahlreichen arabischen Staaten und ihre Außenminister, und sogar das israelische Militär hat seine Opposition und Zurückhaltung angekündigt. Übersetzt mit Deepl,com

