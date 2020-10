Emanuel Todd Wer ist Charlie?

Ich empfahl Emanuel Todd, sofort 2015, nach Publikation in Deutsch. Er sah alles voraus.

Sehr lesenwert… + eine Leseempfehlung: Emmanuel Todd “Wer ist Charlie? Die Anschläge von Paris und die Verlogenheit des Westens”

“… Die Xenophobie, einst typisch für die unteren Schichten, ist überall in der oberen Hälfte des sozialen Gefüges auf dem Vormarsch, wo sie sich bald in einer Islamophobie, bald in einer Russophobie äußert. Folglich ist in allen westlichen Gesellschaften ein kollektiver Anfall von Hysterie nach französischer Art möglich, sobald eine terroristische Wahnsinnstat den “universellen” Charlie jäh in die Realität der ungerechten und Gewalt ausübenden Welt zurückholt, die er beherrscht und billigt. …” (aus dem Vorwort zur deutschen Ausgabe)