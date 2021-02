Der israelische Mutant, die IDF-Prophezeiung und die Realität vor Ort

Von Gilad Atzmon

Es ist schwer, die Möglichkeit zu ignorieren, dass der Erfolg der Massenimpfkampagne die Wahlkarte von Premierminister Benjamin Netanyahu ist. Wenn sich die Kampagne bis zum Vorabend des Wahltages als Erfolg erweist, wird erwartet, dass Bibi gewinnt. Sollte sich die Massenimpfung jedoch als desaströses, rücksichtsloses und politisch motiviertes Abenteuer entpuppen, das die gesamte israelische Bevölkerung in Gefahr gebracht hat, wäre nicht nur seine politische Zukunft zerstört, sondern das Strafverfahren gegen ihn würde sich wahrscheinlich erheblich ausweiten, und das nicht nur in Israel.

Die Wahrheit ist, dass die Diskussion über einen “israelischen Mutanten” schon eine Weile im Umlauf ist. Bereits Ende Januar warnte der Geheimdienst der IDF, dass ein israelischer Covid-19-Mutant eine wahrscheinliche Möglichkeit ist. Am 24. Januar berichtete die Times of Israel, dass “eine vom Militär geleitete Task Force vor dem möglichen Auftauchen einer mutierten israelischen Variante des Coronavirus gewarnt hat, die gegen Impfstoffe resistent ist” und dass “die massenhafte Einführung von Impfstoffen inmitten des laufenden Ausbruchs einen ‘evolutionären Druck’ auf das Coronavirus ausüben könnte…”

Gestern habe ich die Live-Diskussion von Ynet mit Professor Nachman Ash, dem israelischen ‘Covid-19-Chef’, verfolgt. Während der Online-Diskussion versuchte Prof. Ash, auf die Bedenken der Israelis bezüglich der Covid-19-Situation und der Auswirkungen des Pfizer-Impfstoffs einzugehen. Überraschenderweise (oder auch nicht) fiel es Ash schwer, auf die meisten Fragen einzugehen – aus offensichtlichen Gründen. Niemand, auch nicht Prof. Ash, kennt die Antworten auf die meisten der entscheidenden Fragen zu Covid-19 und den sogenannten “Impfstoffen”. Niemand weiß, wie wirksam die Pfizer-Substanz auf lange Sicht sein wird. Niemand weiß, wie sich Covid-19 in naher Zukunft weiterentwickeln wird. Niemand weiß, ob den Israelis ein massenhafter ADE-Anstieg (Antibody-dependent enhancement) bevorsteht – hoffentlich nicht. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass israelische Fachärzte, die solche berechtigten Bedenken äußern, wahnsinnigen Misshandlungen und Schikanen ausgesetzt sind. Sie können leicht ihre medizinische Lizenz auf Lebenszeit verlieren. Dr. Avshalom Karmel, der so mutig war, seine Mitbürger vor den möglichen Folgen des Impfstoffs zu warnen, berichtete gestern in einem Tweet: “Das Gesundheitsministerium bedroht mich, der Direktor meines Krankenhauses schimpft mit mir…” Ist das die Art und Weise, wie wir in einer “freien” Gesellschaft mit Medizinern umgehen sollten?

Als ich diese Zahlen vor zwei Tagen David Scott von UK Column präsentierte, war seine Reaktion direkt und klar: “Was Sie hier beschreiben, ist in Wirklichkeit eine neue Krankheit.” Ich fürchte, dass Scott Recht hatte. Das ist genau das, was wir in Israel sehen.

Israels Covid-19-Fälle pro Kopf stiegen sprunghaft an und gehörten zu den höchsten in der Welt (wenn nicht sogar zu den höchsten) während des ersten Monats der “erfolgreichen” Massenimpfkampagne. Innerhalb von zwei Monaten nach der intensiven Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff schaffte es Israel, die Zahl der Todesfälle zu verdoppeln, die es in den vorangegangenen zehn Monaten der Pandemie angehäuft hatte. Wir sprechen hier von 2.700 israelischen Bürgern, eine ähnliche Zahl wie die Anzahl der IDF-Soldaten, die im Jom-Kippur-Krieg starben, dem angeblich traumatischsten Ereignis in der modernen israelischen Geschichte.

In Israel sind die Covid-19-Fälle bei Neugeborenen um 1300% angestiegen (von 400 Fällen bei unter Zweijährigen am 20. November auf 5.800 im Februar 2021).

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind 75,4% der neuen Covid-19-Fälle in Israel unter 39 Jahre alt. Nur 5,5% waren über 60. Nur 59,9% der kritischen Patienten sind über 60 Jahre alt. 40% sind unter 60. Das Land hat auch einen starken Anstieg von Covid-19-Fällen bei schwangeren Frauen festgestellt. Viele von ihnen sind im Krankenhaus, 8 befinden sich derzeit in kritischem Zustand.

1. Israel übt unglaublichen Druck auf jeden Israeli aus, sich impfen zu lassen. Mittels eines “grünen Passes” plant es, die Freiheiten der Ungeimpften und ihre Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, drastisch einzuschränken. Netanjahu schwor am 24. Februar, dass bis zum 10. April jeder Israeli geimpft sein werde. Dies kann offensichtlich von einigen als Bibis “echte Sorge” um die Gesundheit seines Volkes interpretiert werden. Eine zynischere Erklärung ist, dass Bibi jetzt versteht, dass, wenn es einen israelischen Stamm gibt, der durch die Massenimpfkampagne ausgelöst wird, der einzige Weg, ihn zu bekämpfen, darin besteht, jeden lebenden Israeli zu impfen, in der Hoffnung, dass der Impfstoff Krankheit und Tod reduzieren kann, wie verschiedene Studien nahelegen.

2. Israels internationale Flughäfen, Seehäfen und Grenzübergänge bleiben auf unbestimmte Zeit gesperrt. Einige Israelis können vielleicht einfliegen, aber niemand kann das Land verlassen. Man kann sich fragen, warum Israelis (oder auch nur die Geimpften) nicht ausreisen dürfen. Eine mögliche Erklärung ist, dass Israel darauf besteht zu verhindern, dass ein potenziell einzigartiger Covid-19-Stamm aus dem Land entweicht. Warum erlaubt Israel seiner großen Gemeinschaft von Geimpften nicht, zu reisen? Eine Möglichkeit ist, dass Israel anerkennt, dass die Geimpften den Stamm verbreiten könnten. Man kann es auch übertreiben und sich fragen, warum Israel sich darum kümmert, einen Mutanten zu verbreiten? Ich weiß nicht, ob es Israel kümmert oder nicht, aber ich weiß, dass sie in weniger als einem Monat eine Wahl haben. Bibi wird alles tun, was nötig ist, um das Image eines bahnbrechenden Erfolges im Kampf gegen Covid-19 aufrechtzuerhalten. Die Israelis, die die Versuchskaninchen in diesem Experiment waren, werden gebeten, noch mindestens einen Monat lang in der Reihe zu bleiben.

3. Aus verschiedenen israelischen Quellen erfahren wir, dass einige Angelegenheiten, die die israelische Covid-19-Politik betreffen, einschließlich der Diskussionen innerhalb des Corona-Kabinetts der Regierung, jetzt unter die 30-jährige Geheimhaltungspflicht fallen. In Israel genießen nur Angelegenheiten, die mit der nationalen Sicherheit zu tun haben (wie geheime Operationen der IDF und des Mossad) einen solchen “Vertraulichkeits”-Status. Was ist es, das die israelische Regierung und ihr Premierminister vor seinem Volk und der Welt verheimlichen wollen und warum?

Es gibt eine wachsende Zahl von Studien, die ihren Ursprung in Israel haben und die darauf hinweisen, dass der Impfstoff zu über 90% erfolgreich ist, was die Verhinderung der Krankheit und die Reduzierung von Krankheiten angeht. Gestern hat eine neue Studie “bestätigt”, dass der Impfstoff von Pfizer “in der realen Welt genauso gut funktioniert wie in der klinischen Studie, die zu seinem Einsatz führte.”

Ich selbst habe keine Zweifel, dass der Impfstoff kurzfristig erfolgreich sein könnte, um diejenigen zu schützen, die bereit sind, ihn zu nehmen. Aber ich kann auch nicht die Augen vor dem beängstigenden Zusammenhang zwischen der Massenimpfung und dem exponentiellen Anstieg der Covid-19-Fälle und Todesfälle verschließen, der in jedem Land, das eine Massenimpfung durchgeführt hat, festgestellt werden kann. Ich kann die Augen nicht vor der unbestreitbaren Tatsache verschließen, dass die rasche Massenimpfung in Israel mit einer radikalen Verschiebung der Symptome von Covid-19 bis zu dem Punkt korreliert, an dem es als eine “ganz neue Krankheit” erscheint.

Ich fordere daher alle Verantwortlichen und die Regierung auf, den israelischen Fall mit Vorsicht zu betrachten und die Verschiebung der Symptome als ein entscheidendes gefährliches Ereignis zu untersuchen.

Wenn die AMAN der IDF mit ihrer Warnung richtig lag und Israel mit seinem eigenen, einzigartigen Stamm kämpft, dann sollte Israel reinen Tisch machen und der Welt mitteilen, dass dies der Fall ist. Das ist es, was China und Großbritannien getan haben. Das ist es, was Kalifornien gerade getan hat. Das ist genau das, was wir von einer verantwortungsvollen Nation erwarten, aber Bibi mag es vorziehen, seine Karten in der Hand zu behalten. Wenn das der Fall ist, hat er vielleicht zwei Wege zur Auswahl. Der eine ist, das Land abzuschließen und die Verbreitung der israelischen Variante vor der Wahl zu verhindern. Der andere ist, andere Länder und rücksichtslose Regierungen zu ermutigen, dem israelischen Weg zu folgen, damit sie schließlich selbst tödliche Mutanten entwickeln. Übersetzt mit Deepl.com