Schon 2017, damals noch als deutscher SPD AA warnte und “rechtferigte” Sigfried Gabriel den den deutschen “Mit-Kriegseinsatz” in Mali, mit “wir müssen helfen” und es wird ein “langer Einsatz”. Das haben wir erlebt. Bis heute führen deutsche Bundeswehrsoldaten an der Seite französischer “Freunde” diesen heimlichen Krieg. Was hat er gebracht, außer Mord und Verwüstung?

Die Bilanz deutscher und französischer Politik in den Krisenstaaten Mali ist beschämend . Während deutsches Engagement weit–gehend ineffektiv und in Teilen sogar kontraproduktiv geblieben ist,(wie gewohnt!) hat Frankreichs offensive Kriegspolitik zur Destabilisierung geführt. Wie tief ist Europa und speziell Frankreich und Deutschland inzwischen gesunken, indem unter dem Deckmantel der “Terrorbekämpfung” westlicher Terror verbreitet wird. Sofort alle Bundeswehr Kriegseinsätze beenden, dass ist das Gebot der Stunde.



Bild: The 2019 promotion of Air School officer cadets wearing protective masks walk past a French air force Dassault Mirage 2000C fighter jet during their baptism ceremony on the Salon-de-Provence air base yard on 24 July 2020. [CLEMENT MAHOUDEAU/AFP via Getty Images]

Frankreichs heimlicher Krieg in Mali

Von Ramzy Baroud

8. April 2021

In einem aktuellen Bericht kommt die UN-Mission in Mali (MINUSMA) zu dem Schluss, dass französische Kampfflugzeuge am 3. Januar in dem abgelegenen Dorf Bounti eine Menschenmenge, die einer Hochzeit beiwohnte, angegriffen und 22 der Gäste getötet haben. Nach den Erkenntnissen, die auf einer gründlichen Untersuchung und Interviews mit Hunderten von Augenzeugen beruhen, waren 19 der Gäste unbewaffnete Zivilisten, deren Tötung ein Kriegsverbrechen darstellt.

Anders als die US-Invasion im Irak 2003, die Kriege in Afghanistan, Syrien, Libyen und anderen Ländern erhält Frankreichs Krieg in Mali nur wenig Berichterstattung außerhalb des begrenzten Rahmens der französischsprachigen Medien, denen es gelungen ist, ihn als Krieg gegen islamische Militante zu brandmarken.

Interessant an der Mali-Geschichte ist die Tatsache, dass sie trotz ihrer zentralen Bedeutung für die Geopolitik der afrikanischen Sahelzone in unzusammenhängende Erzählungen eingebettet ist, die sich kaum überschneiden. Die Geschichte hat jedoch weniger mit islamischer Militanz und viel mit ausländischen Interventionen zu tun. Die antifranzösische Stimmung in Mali reicht über ein Jahrhundert zurück, als Frankreich 1892 das einst blühende afrikanische Königreich kolonisierte, seine Ressourcen ausbeutete und seine Territorien neu ordnete, um die Bevölkerung zu schwächen und die sozialen Strukturen zu zerschlagen.

Das formale Ende des französischen Kolonialismus in Mali kam 1960. Es mag das Kapitel abgeschlossen haben, aber es war definitiv nicht das Ende der Geschichte selbst. Die Franzosen blieben in Mali, in der Sahelzone und in ganz Afrika präsent, verteidigten ihre Interessen, beuteten die reichlich vorhandenen Ressourcen aus und arbeiteten mit korrupten Eliten zusammen, um ihre Vorherrschaft zu erhalten.

Spulen Sie vor bis März 2012, als Hauptmann Amadou Sanogo die nominell demokratische Regierung von Amadou Toumani Touré stürzte. Er benutzte den fadenscheinigen Vorwand, gegen das Versagen der Regierung in Bamako zu protestieren, die Kämpfer der Nationalen Bewegung zur Befreiung von Azawad (MNLA) im Norden zu zügeln.

Sanogos Vorwand war allerdings ziemlich clever, denn er passte genau in die große Erzählung, die von verschiedenen westlichen Regierungen entworfen wurde, allen voran von Frankreich und fast zwangsläufig auch von den Vereinigten Staaten. Alle sahen in der islamischen Militanz die größte Gefahr für viele Teile Afrikas, insbesondere für die Sahelzone.

Interessanterweise, wenn auch nicht überraschend, mag Sanogos Putsch die afrikanischen Regierungen verärgert haben, aber er wurde von den westlichen Mächten geduldet, und das machte die Sache noch viel schlimmer. In den folgenden Monaten gelang es militanten Kämpfern aus dem Norden, große Teile der verarmten nördlichen Regionen einzunehmen und ihren Marsch auf Bamako selbst fortzusetzen.

Der Militärputsch in Mali wurde nie wirklich rückgängig gemacht, sondern auf Geheiß Frankreichs und anderer einflussreicher Regierungen einfach in eine Übergangsregierung umgewandelt, die immer noch weitgehend von Sanogos Anhängern beeinflusst wurde.

Die französische Militärministerin Florence Parly (C) spricht zu den Medien nach Gesprächen mit dem malischen Präsidenten Bah Ndaw im Präsidentenpalast in Bamako, Mali am 1. April 2021. (ANNIE RISEMBERG/AFP via Getty Images)

Am 20. Dezember 2012 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 2085, die den Einsatz der von Afrika geführten internationalen Unterstützungsmission in Mali genehmigte. Mit einem vermeintlichen UN-Mandat bewaffnet, begann Frankreich seinen Krieg in Mali: Die Operation Serval. Das Mali-Szenario wiederholte, was sich gerade in Libyen abgespielt hatte, als der Sicherheitsrat am 17. März 2011 die Resolution 1973 verabschiedete, die von den internationalen Mächten bequemerweise sofort in eine Kriegserklärung umgewandelt wurde.

Beide Szenarien waren für die beiden afrikanischen Länder kostspielig. Anstatt sie zu “retten”, ließen die Interventionen die Gewalt noch weiter anschwellen, was zu noch mehr ausländischen Interventionen und Stellvertreterkriegen führte.

Frankreich erklärte am 15. Juli 2014, dass die Operation Serval erfolgreich durchgeführt wurde, und legte eine eigene Liste der Opfer auf beiden Seiten vor. Es gab sehr wenig internationale Überwachung. Doch weniger als einen Monat später, am 1. August, erklärte es einen weiteren Militäreinsatz, dieses Mal einen Krieg mit offenem Ausgang: Operation Barkhane.

Dieser Krieg wurde von Frankreich und seiner eigenen “Koalition der Willigen” angeführt, die als “G5 Sahel” bezeichnet wurde. Die neue Koalition bestand aus Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger, allesamt ehemalige französische Kolonien. Erklärtes Ziel von Frankreichs unbefristeter Intervention in der Sahelzone ist die materielle Unterstützung und Ausbildung der “G5 Sahel”-Kräfte in ihrem “Krieg gegen den Terror”.

Doch der “Optimismus”, der die Operation Serval begleitete, ist laut Deutscher Welle mit ihrem Nachfolger völlig verflogen. “Die Sicherheitslage hat sich verschlechtert, nicht nur [im] Norden, sondern auch [in] Zentralmali”, berichtete die deutsche Nachrichtenagentur kürzlich und vermittelte ein Gefühl von Chaos, mit Bauern, die von ihrem Land fliehen, ihrem Land und mit “Selbstverteidigungsmilizen”, die ihre eigenen Operationen durchführen, um “ihre eigenen Agenden” zu befriedigen.

In Wahrheit spiegelte das Chaos auf den Straßen lediglich das Chaos in der Regierung wider. Selbst mit einer starken französischen Militärpräsenz hat die Instabilität Mali weiterhin geplagt. Der letzte Putsch im Land fand im August letzten Jahres statt. Schlimmer noch, die verschiedenen Tuareg-Kräfte, die sich seit langem gegen die ausländische Ausbeutung des Landes wehren, vereinigen sich nun unter einem einzigen Banner. Die Zukunft von Mali sieht nicht gerade vielversprechend aus.

Was war also der Sinn der französischen Intervention? Sicherlich nicht, um “die Demokratie wiederherzustellen” oder das Land zu “stabilisieren”. “Frankreichs Interessen in der Region sind in erster Linie wirtschaftlicher Natur”, schrieb Karen Jayes kürzlich in einem Artikel. “[Seine] militärischen Aktionen schützen [den französischen] Zugang zu Öl und Uran in der Region.”

Um diese Behauptung besser zu verstehen, braucht man nur ein einziges Beispiel dafür, wie zentral Malis Reichtum an natürlichen Ressourcen für die französische Wirtschaft ist. “Unglaubliche 75 Prozent von Frankreichs elektrischem Strom werden von Atomkraftwerken erzeugt, die größtenteils mit Uran betrieben werden, das in Malis Grenzregion Kidal abgebaut wird”, so Jayes. Daher ist es nicht überraschend, dass Frankreich bereit war, in den Krieg zu ziehen, sobald Militante die Region Kidal im April 2012 als Teil ihres unabhängigen Nationalstaates Azawad proklamierten.

Was den Bombenanschlag auf die Bounti-Hochzeit betrifft, so bestritt das französische Militär jegliches Fehlverhalten und behauptete, dass alle Opfer “Dschihadisten” gewesen seien. Die Geschichte soll hier enden, aber sie wird es nicht, solange Mali von Außenstehenden ausgebeutet wird; und solange Armut und Ungleichheit weiter bestehen, was zu Aufständen, Rebellionen und Militärputschen führt. Übersetzt mit Deeepl.com

