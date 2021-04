Das sollte nicht nur für Muslime gelten, nur gemeinsam sind wir stark und gewinnen wir diesen Kampf!

Bild: Muslims pray at a mosque in Utrecht, Netherlands, during Ramadan in 2019 (AFP)

Ramadan 2021: A time for Muslims to unite against Islamophobia It has been more than a year since the Covid-19 pandemic first gripped the globe. Across Europe, we have watched states scramble to control the crisis after years of privatisation and divestment from the public health services that are so urgently needed.



Ramadan 2021: Eine Zeit für Muslime, sich gegen Islamophobie zu vereinen

Von Malia Bouattia



15. April 2021

Es ist mehr als ein Jahr her, dass die Covid-19-Pandemie den Globus erfasst hat. Überall in Europa haben wir beobachtet, wie die Staaten nach Jahren der Privatisierung und des Rückzugs aus dem öffentlichen Gesundheitswesen, das so dringend benötigt wird, darum ringen, die Krise in den Griff zu bekommen.

Wir wurden mit den Realitäten von Wirtschaftssystemen konfrontiert, die für die Profite einiger Weniger auf Kosten der Vielen gebaut wurden, und mit den direkten Auswirkungen eines geschwächten Wohlfahrtsstaates. Und dennoch, bei all den sinnlosen Todesfällen, der Armut und der Arbeitslosigkeit in ganz Europa, liegt das Hauptaugenmerk unserer Regierungen weiterhin auf der Unterdrückung und Kriminalisierung von Muslimen.

Während wir in den heiligen Monat Ramadan eintreten, in dem Millionen von Muslimen auf der ganzen Welt das Fasten praktizieren, verfolgt uns auch die rassistische Verschwörungstheorie, dass dies einen Anstieg der Infektionen mit sich bringen wird. Das gleiche islamfeindliche Narrativ, das von rechtsextremen Gruppen und Personen des öffentlichen Lebens im letzten Jahr übernommen wurde, ist wieder zurückgekehrt, während ihre Empörung über die Abriegelungen, die “Weihnachten stehlen”, aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden zu sein scheint.

Trotz der Geschwindigkeit, mit der einige der rassistischen Anschuldigungen gegen Muslime entlarvt werden, ist der Schaden bereits angerichtet, sobald solche Geschichten die Öffentlichkeit über soziale Medien erreichen

Dies war sicherlich die Rhetorik in den Niederlanden. Obwohl die Zahl der Covid-19-Infektionen nach wie vor hoch ist, war das Land das letzte in der Region, das mit der Impfung der Menschen begonnen hat. Man sollte meinen, dass es eine der wichtigsten Prioritäten für alle politisch Verantwortlichen sein sollte, das Problem in den Griff zu bekommen. Stattdessen konzentriert sich der öffentliche Diskurs wenige Wochen nach einer nationalen Wahl, die von Hass und Spaltung geprägt war, weiterhin auf Muslime als das Problem.

Der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, reagierte auf die Verlängerung der landesweiten Ausgangssperre, die von 22 Uhr bis 4.30 Uhr gilt, mit der Sorge, dass sie mit dem Ramadan zusammenfällt. Er gab an, dass Muslime in dieser Zeit ihre Familien besuchen wollten und deutete an, dass sie die Einschränkungen nicht respektieren würden, weil sie ihr Fasten nach Sonnenuntergang brechen.

Es ist auffallend, dass Politiker iftar-Mahlzeiten als übergreifende Veranstaltungen darstellen, wenn sich Mitglieder der extremen Rechten in den letzten Monaten in massiven Gruppen zu Demonstrationen und Wahlkundgebungen versammeln. Auch als die Kirchen in den rechten Hochburgen in der Zeit vor Ostern bis auf den letzten Platz gefüllt waren, waren die üblichen Verdächtigen nirgends zu finden.

Die Ironie, dass diese Kommentare von einer Figur kamen, die dafür gefeiert wurde, der erste muslimische Bürgermeister einer Großstadt im Land zu sein, blieb nicht unbemerkt. Aber es scheint, dass das Land so rassistisch ist, dass selbst ein Muslim, der ein rechtes Narrativ verstärkt, für die bloße Erwähnung des M-Wortes angegriffen wird. Aboutaleb sah sich vielen rechtsextremen Angriffen ausgesetzt, weil er es wagte, vorzuschlagen, dass die niederländische Regierung bei politischen Entscheidungen auch Muslime berücksichtigen sollte.

Unverhältnismäßige Kontrolle

Während letztes Jahr um diese Zeit noch keine Ausgangssperre galt, war eine landesweite Abriegelung in vollem Gange, und das Gefühl, dass Muslime unverhältnismäßig stark kontrolliert werden würden, war bereits stark zu spüren. Moscheen wurden nicht wieder vollständig geöffnet, selbst als die Ausgangssperre im letzten Jahr gelockert wurde. Das ist vielleicht nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass die niederländische Regierung während der Pandemie nicht aufhörte, die Muslime zu kontrollieren. Tatsächlich sahen sich Moscheen einer strengeren Überwachung ihrer Finanzen und “ausländischen” Einflüssen gegenüber.

Das Klima des Hasses verschärfte sich zuletzt während der schockierend rassistischen, migrantenfeindlichen und islamophoben Wahlperiode. Angeführt wurde der Tanz vom sogenannten Forum für Demokratie, dessen Basis mit verschwörerischen Überzeugungen hausieren geht, wonach unterdrückte Gruppen die Quelle der Ansteckung seien – wenn sie die Pandemie nicht ganz leugnen und Einschränkungen bekämpfen.

Gleichzeitig gewann die Partei für die Freiheit (PVV), angeführt von Geert Wilders, die zum Verbot von Moscheen, Koran und islamischen Schulen aufruft, 17 Sitze bei den nationalen Wahlen. Die Partei hat auch die Einrichtung eines Ministeriums für “Rückführung” und De-Islamisierung gefordert.

Das Thema macht jedoch nicht an den niederländischen Grenzen halt. Letztes Jahr waren Muslime in Großbritannien ähnlichen Propagandaangriffen von rechtsextremen Gruppen und Einzelpersonen ausgesetzt. In den sozialen Medien kursierten Videos von Menschen, die in Moscheen beten, um Hass zu schüren und den Vorwurf zu erheben, Muslime und ihre Einrichtungen würden sich nicht an die Abriegelungsregeln halten. Ein Clip von Gläubigen in der Wembley Central Masjid, die angeblich trotz Einschränkungen beten, machte die Runde, bis sich herausstellte, dass die Moschee seit Januar geschlossen war.

Beschneidung der bürgerlichen Freiheiten

Trotz der Geschwindigkeit, mit der einige der rassistischen Anschuldigungen gegen Muslime entlarvt werden, ist der Schaden bereits angerichtet, sobald solche Geschichten die Öffentlichkeit über soziale Medien erreichen. Der Beginn der Pandemie wurde mit dem Hashtag #CoronaJihad markiert, der auf Twitter trending war; laut einem Bericht des Time Magazine wurden rund 300.000 solcher Tweets in nur wenigen Tagen potenziell von Millionen von Menschen gesehen.

Ramadan 2021: Wird die Covid-19-Pandemie den muslimischen Fastenmonat beeinflussen?

Die Flammen des Hasses sind entfacht, und die Islamophobie hat in ganz Europa einen gefährlichen Zulauf. Die Liste wird immer länger, vom Burka-Verbot in der Schweiz über Frankreichs Krieg gegen Muslime durch sogenannte Anti-Separatismus-Gesetze bis hin zu einem alarmierenden Ausmaß an antimuslimischen Angriffen in Deutschland und der Beschneidung der bürgerlichen Freiheiten in Österreich zur angeblichen Bekämpfung des Extremismus.

Leider beginnen wir den Ramadan mit noch mehr Unsicherheiten über unsere Freiheiten. Aber das Letzte, was unser Glaube uns lehrt, ist Verzweiflung.

Wir sollten nicht vergessen, dass die Infrastruktur des Krieges gegen den Terror – Überwachung, Prevent und andere sogenannte Anti-Radikalisierungsmaßnahmen – in Großbritannien entwickelt wurde, bevor sie nach ganz Europa exportiert wurde. Das versetzt uns in Großbritannien in die Lage, Gemeinschaften, die in den Nachbarländern kriminalisiert und mundtot gemacht werden, Unterstützung und Ressourcen zukommen zu lassen. Das wiederum würde unseren eigenen nationalen Kampf stärken.

Es mag einfach klingen, aber es gibt keinen anderen Ausweg aus unterdrückerischen und repressiven Bedingungen als sich im Widerstand zu organisieren. Wir haben einen Monat, der für spirituelle Reflexion und Re-Zentrierung reserviert ist. Wir sollten ihn nutzen, um zusammenzukommen, Strategien zu entwickeln und den breiten Kampf aufzubauen, der so dringend notwendig ist.

