Israel: They really do shoot children, don’t they. So would you really holiday in a country that repeatedly commits such crimes with impunity? The other evening ITV News included an item promoting Israel’s holiday industry. It was clearly aimed at Britons desperate to resume foreign travel abroad after the long COVID lockdown.



Israel: Die erschießen wirklich Kinder, oder? Würden Sie also wirklich in einem Land Urlaub machen, das immer wieder ungestraft solche Verbrechen begeht?

Israel tötet Kinder

Von Stuart Littlewood

9. Mai 2021

Neulich Abend gab es in den ITV-Nachrichten einen Beitrag, der für Israels Urlaubsindustrie warb. Er richtete sich eindeutig an Briten, die nach der langen COVID-Sperre verzweifelt wieder ins Ausland reisen wollten. ITV wusste sicherlich, dass mehrere Behörden, einschließlich der UN und Human Rights Watch, Israel jetzt als rassistischen Staat und Apartheid-Regime betrachten, und dass israelische Propagandisten sich um die Aufnahme in die “grünes Licht”-Liste der britischen Regierung von ausländischen Urlaubszielen bemühten, die bald bekannt gegeben werden sollte.

Natürlich war Israel am nächsten Tag unter den ersten sicheren Entscheidungen, die von der Regierung erklärt wurden.

Wann hat ITV das letzte Mal über die 805 palästinensischen Kinder berichtet, die von Israels Besatzungstruppen seit ihrer berüchtigten Operation “Gegossenes Blei” (durchgeführt über Weihnachten und Neujahr 2008/2009) getötet wurden, oder über die 342 palästinensischen Frauen, die sie im gleichen Zeitraum abgeschlachtet haben?

Wann hat ITV News, dieser Leuchtturm des ausgewogenen Journalismus, zuletzt über die entsetzlichen Verbrechen berichtet, die Israel täglich gegen die Palästinenser begeht, deren Land es illegal besetzt und deren Häuser es weiterhin mit Bulldozern zerstört? Wann hat ITV zuletzt über die 805 palästinensischen Kinder berichtet, die von Israels Besatzungstruppen seit ihrer berüchtigten Operation “Gegossenes Blei” (durchgeführt über Weihnachten und Neujahr 2008/2009) getötet wurden, oder über die 342 palästinensischen Frauen, die sie im gleichen Zeitraum abgeschlachtet haben? Diese Zahlen stammen von B’Tselem, Israels eigener Menschenrechtsorganisation.

Mit Stand Ende September 2020 waren 157 palästinensische Kinder in israelischen Gefängnissen eingesperrt. “Der IPS [Israeli Prison Service] betrachtet diese Minderjährigen – sowohl Häftlinge als auch Gefangene – als Straftäter.” Seit Oktober 2020 hat der IPS aufgehört, Zahlen zu liefern, ein Schritt, den B’Tselem rückgängig zu machen versucht.

Und gerade als ITV in seiner Nachrichtensendung für Urlaub in Israel warb, war das rassistische Regime wieder am Werk. Defence for Children International – Palestine hat diese Meldung herausgegeben:

@@Gestern Abend, gegen 21 Uhr, erschossen israelische Streitkräfte den 16-jährigen Said Yousef Mohammad Odeh südlich von Nablus im nördlichen besetzten Westjordanland.

Berichten zufolge konfrontierten die israelischen Streitkräfte palästinensische Jugendliche am Dorfeingang, bevor die Schüsse fielen. Nach Informationen, die unser Team gesammelt hat, war Said zum Zeitpunkt seiner Erschießung nicht in die Konfrontationen verwickelt.

Israelische Streitkräfte, die in einem nahegelegenen Olivenhain stationiert waren, feuerten mit scharfer Munition auf Said, als er sich dem Dorfeingang näherte. Er erlitt mindestens zwei Schussverletzungen: im Rücken in der Nähe seiner rechten Schulter und im Becken. Beide Kugeln traten an der Vorderseite aus.

Israelische Streitkräfte töten routinemäßig ungesetzlich und ungestraft palästinensische Kinder, indem sie vorsätzlich tödliche Gewalt gegen palästinensische Kinder anwenden, obwohl diese keine Bedrohung darstellen.

Israelische Streitkräfte schossen Berichten zufolge einem anderen Jugendlichen mit scharfer Munition in den Rücken, als er sich Said näherte, um ihm zu helfen. Ein palästinensischer Krankenwagen wurde mindestens 15 Minuten lang daran gehindert, Said zu erreichen, und als die Sanitäter schließlich zu dem Jungen vordringen durften, hatte er keine Lebenszeichen mehr. Er wurde in das Rafidia-Krankenhaus in Nablus gebracht, wo er bei seiner Ankunft für tot erklärt wurde.

Said ist das zweite palästinensische Kind, das im Jahr 2021 von israelischen Streitkräften getötet wurde. Die systematische Straflosigkeit hat ein Umfeld geschaffen, in dem israelische Kräfte keine Grenzen kennen, und deshalb müssen wir weiterhin unsere Stimmen erheben, um Rechenschaft zu fordern.@@

Said hatte ein erfülltes Leben vor sich, und es ist verwerflich und skrupellos, dass israelische Kräfte ihm das geraubt haben.”

Israel hat im Jahr 2017 3,6 Millionen Touristen angezogen, ein Rekordjahr. Aber viele der religiösen Attraktionen, wie die in der Altstadt von Jerusalem, gehören nicht ihnen, sondern den Palästinensern, denen die touristischen Vorteile verwehrt bleiben. Ein weiterer grausamer Betrug. Übersetzt mit Deepl.com

