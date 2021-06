Bild: Right wing Israelis wave national flags during a Jerusalem Day parade, in Jerusalem [File: Ariel Schalit/AP Photo]

Keine Veränderung in Jerusalem oder Gaza

Von Gideon Levy

16.06.2021

Keine 100 Tage der Gnade, nicht einmal 100 Stunden der Gnade hat uns unsere Wechselregierung geschenkt. Vielleicht ist es nicht fair, sie nach den ersten Stunden ihres Bestehens zu beurteilen, aber sie könnten ein Zeichen dafür sein, was als nächstes kommt. Hundert Minuten reichten aus, um zu erkennen, dass es in den wichtigsten Fragen keine Unstimmigkeiten in der neuen Regierung gibt und sie auch nicht anders ist als die vorherige Regierung. Was war, wird sein.

Die ersten Stunden, die einen Wechsel hätten einläuten können, haben das genaue Gegenteil eingeläutet. Die Minister hätten den Fahnenmarsch verbieten und den Israelis, Palästinensern und der Welt sagen können, dass ein neues Team in der Stadt ist, ein Team, das auf die Empfindlichkeiten eines anderen Volkes Rücksicht nimmt. Stattdessen twitterte der Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Bar-Lev, ein Vertreter der Linken in der neuen Regierung, dass “Jerusalem die ewige Hauptstadt Israels ist” und adaptierte damit mit unglaublicher Leichtigkeit den nationalistischen Jargon von Benjamin Netanjahu oder Bezalel Smotrich über Itamar Ben-Gvir.

Der abgesetzte Netanjahu wird vom Retter zum Saboteur: LISTEN to Ravit Hecht and Anshel Pfeffer

Ist Berlin die ewige Hauptstadt von Deutschland? Das antike Athen die von Griechenland? Wofür ist all dieser nationale Pomp gut? Vielleicht werden die Israelis eines Tages entscheiden, dass es besser wäre, die Hauptstadt nach Afula oder Dimona zu verlegen? Vielleicht nach Tel Aviv? Was ist ewig daran, wo sich die Regierungsbüros befinden? Vielleicht könnte es die ewige Hauptstadt von zwei Nationen sein? Immerhin ist es das, was Bar-Levs Partei behauptet, zu unterstützen.

Hinter diesen großspurigen Worten steckte ein grünes Licht für den Flaggenmarsch, obwohl Bar-Lev noch wenige Wochen zuvor dagegen gewesen war. Was man von dort aus sieht, sieht man von hier aus nicht, und so brach der Fahnenmarsch zu einer weiteren wilden, gefährlichen, gewalttätigen Kampagne der Provokation im Namen der Versammlungsfreiheit auf. Um jedoch ganze Stadtteile brutal von ihren palästinensischen Bewohnern zu räumen, einen abscheulichen Kriegsmarsch abzuhalten, rassistische “Tod den Arabern”-Sprechchöre im Namen der Aufrechterhaltung der Souveränität zuzulassen, einen Mob von Siedler-Schlägern und deren Unterstützer auf Palästinenser spucken zu lassen und den unschuldigen Glauben zu bewahren, dass es einen linken Flügel in dieser Regierung gibt, war Bar-Lev nicht nötig. Amir Ohana hätte es besser gemacht.

Yair Lapid lobte Bar-Lev, wie auch der Premierminister von ganzem Herzen – die Bruderschaft der alten Armeekumpels, eine Regierung der Einheit. Statt einer Regierung des Wandels, die den Wandel bringt, und einer Einheitsregierung mit einem schwachen Schimmer von links, ist sie bereits nach rechts gerückt.

Aber der Fahnenmarsch allein hat die ersten 100 Stunden der Gnade nicht beendet. Als Reaktion darauf schossen die Palästinenser in Gaza Brandballons auf Israel – eine Provokation, die weitaus berechtigter war als der Fahnenmarsch – und wieder bewies Israel, dass es vielleicht einen Regierungswechsel, aber keinen Mentalitätswechsel gegeben hat. Die Luftwaffe bombardierte Khan Yunis. Ruhm den israelischen Verteidigungsstreitkräften.

Bis jetzt ist der Vorfall friedlich beendet, aber der Weg zur Eskalation hätte kurz sein können. Man braucht kein langes Gedächtnis: Das ist vor etwa einem Monat passiert. Israel besteht darauf, nie etwas zu lernen und nie etwas zu vergessen: Der Marsch wird weitergehen, die Palästinenser werden protestieren, die Jets werden bombardieren. Die Hamas wird sich nichts vorschreiben lassen. Wie erbärmlich das alles ist.

Zwei Tage nach einem weiteren Flaggenmarsch – der Feier des Exodus aus der Sklaverei in die Freiheit auf dem Rabin-Platz, mit rosa Fahnen, die den Platz der schwarzen Fahnen von Balfour einnahmen – scheint es bereits, dass die Freude verfrüht und übertrieben war. Vielleicht gab es überhaupt keinen Grund zur Freude. Es ist leicht zu verstehen, dass diejenigen, die Benjamin Netanjahu zum fleischgewordenen Teufel aufgebaut hatten, sich nun über seinen Sturz freuen – ein Trost für ihre Seelen, ihr Lebenstraum verwirklicht. Aber jetzt ist es an der Zeit zu verstehen, wer ihn ersetzt hat, und nicht einfach in einen weiteren lächerlichen Krieg darüber einzutreten, wann die Familie Netanjahu Balfour verlassen wird, gestern oder morgen.

Die neue Regierung kann Veränderungen einläuten, auch wenn sie bescheiden sind. Die meisten ihrer Minister sind ihren Vorgängern in Bezug auf ihr Ansehen, ihre Integrität und ihr Engagement für ihre Aufgaben überlegen. Die neue Regierung wird vielleicht sogar einige kritische Reformen durchführen und einige Ställe ausmisten. Aber eine Regierung, die den Flagggenmarsch und die Bombardierung des Gazastreifens durch die Luftwaffe zugelassen hat, ist keine Regierung des echten Wandels. Übersetzt mit Deepl.com