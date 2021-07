Folter ist seit langem Teil des taktischen Werkzeugkastens der israelischen Sicherheitsbehörde (ISA) für Verhöre, um Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten zu kontrollieren.

Bild: Israeli border police arresting a man in Nazareth, May 2021 (Photo: Anonymous)

Ich dachte, ich würde sterben”: Palästinenser berichten über Folternacht in israelischem

Polizeigewahrsam

Von Kelly Kunzl

1. Juli. 2021

Palästinenser, die während des Maiaufstandes in Nazareth inhaftiert waren, teilen anschauliche persönliche Berichte über psychische und physische Misshandlungen durch israelische Spezialkräfte.

Während sie in den berüchtigten Süßigkeitenläden von Nazareth stöberten, um den perfekten Vorrat an Kolaj und Ma’moul in Vorbereitung auf das feierliche Ende des Ramadan Eid al-Fitr auszuwählen, wurden Palästinenser plötzlich in Massen von israelischen Undercover-Offizieren in Zivil aus den Straßen geholt.

Die Schläge begannen am Abend und dauerten die ganze Nacht hindurch. Die Gefangenen mussten kniend, nach vorne gebeugt, mit gefesselten Händen und gesenktem Kopf verharren, selbst ein tiefer Atemzug oder Husten wurde von einem israelischen Offizier mit einem Schlag bestraft.

Über drei Stunden lang konnte Carlo Roushroush nichts anderes tun, als schockiert zuzusehen, wie seine Mitgefangenen misshandelt wurden.

“Es war ein Irrenhaus, anders kann man es nicht beschreiben”, sagte Roushroush gegenüber Mondoweiss, das Lachen eines israelischen Offiziers, der eine Runde Schläge mit seinem Schlagstock verteilte, ist ihm noch lebhaft in Erinnerung.

Nahezu tägliche Demonstrationen erschütterten die typischerweise verschlafene Touristenstadt während des gesamten Monats Mai, als palästinensische Einwohner in ganz Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten vereint gegen die Expansion der Siedler in Ost-Jerusalem, gewaltsame Übergriffe auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee und den Krieg in Gaza protestierten.

Als Roushroush, ein Anwalt aus Nazareth, am 12. Mai gegen 20:30 Uhr zwischen anderen Freiwilligen stand, die bereit waren, denjenigen, die während der Demonstrationen verhaftet wurden, Rechtsbeistand zu leisten, wusste er nicht, dass er selbst zu einer der Zielscheiben werden würde.

Der 30-Jährige wurde beim Namen genannt, als ein verdeckter israelischer Beamter auf ihn zeigte, “es war, als ob er wusste, wer ich war und nach mir suchte”, sagte Roushroush.

Roushroushs Verhaftung erfolgte unmittelbar nachdem die israelischen Streitkräfte begannen, Betäubungsgranaten auf die Menge abzufeuern, nur 30 Sekunden nachdem den Demonstranten ursprünglich fünf Minuten Zeit gegeben worden war, den Bereich des Mary’s Well Square im Herzen der Stadt zu räumen.

“Das Hurenhaus ist zu Ende und jetzt werden wir Ihnen zeigen, was es wirklich ist”, sagte der Geheimdienstler auf Hebräisch zu Roushroush, als er in Handschellen zur Maskobiyeh-Polizeistation geführt wurde.

Screenshot aus einem Video, das zeigt, wie verdeckte Mista’arvim zwei palästinensische Jugendliche während einer Demonstration in Nazareth verhaften, Mai 2021 (Bild: Anonymous)

Verdeckte Mista’arvim-Polizisten verhaften zwei palästinensische Jugendliche während eines Protests in Nazareth, Mai 2021 (Bild: Anonymous)

Es war überall Blut

Die von Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel – gesammelten Zeugenaussagen von Palästinensern, die zwischen dem 9. und 14. Mai auf der Polizeistation in Nazareth festgenommen wurden, enthüllen anschauliche Berichte über extreme psychische und physische Misshandlungen durch israelische Spezialkräfte.

Die Verhaftungen wurden hauptsächlich wahllos von israelischen Grenzpolizisten und verdeckten Mista’arvim-Beamten (einer Anti-Terror-Einheit der israelischen Grenzpolizei und der israelischen Verteidigungskräfte) durchgeführt, die sich als Palästinenser ausgaben.

Manhal Hayek, ein 35-jähriger Aktivist aus Nazareth, sprach über das, was er bei den Protesten erlebte: “Sie (die israelischen Streitkräfte) setzten Gummigeschosse und Tränengas ein und griffen wahllos Menschen an, sogar Umstehende, es war barbarisch”, sagte Hayek gegenüber Mondoweiss.

Von den über hundert Verhaftungen in diesem Zeitraum berichteten Palästinenser, die auf die Station in Nazareth gebracht wurden, über die unmenschliche Behandlung, die sie in dem, was sie als “Folterkammer” bezeichneten, ertragen mussten.

Als Roushroush mit 16 anderen Männern in Sequester saß, von denen keiner über den Grund seiner Inhaftierung aufgeklärt worden war, wurde er Zeuge, wie israelische Spezialkräfte in einem drogenähnlichen, euphorischen Zustand waren:

“Sie schrien uns immer wieder zu, dass wir unsere Köpfe unten halten und nicht sprechen sollten, und jedes Mal, wenn sie das sagten, schlugen sie mit ihren Stiefeln und Händen, mit allem, was sie hatten … sie schlugen eine Tür zu, nur um die Gefangenen zu überraschen, damit die Leute aufblickten, um zu sehen, was passierte, und dann schlugen sie sie wieder”, sagte Roushroush.

Laut Roushroush war er in der Lage, die meisten der körperlichen Misshandlungen aufgrund seiner Beschäftigung als Anwalt zu vermeiden, jedoch erinnerte er sich an einen besonders beunruhigenden Moment, den er in dem Raum beobachtete.

“Einer der Gefangenen hob seinen Kopf, so dass ein Offizier ihn mit dem Ende seiner Schusswaffe schlug, Blut begann aus seinem Kopf zu rinnen, er wurde so liegen gelassen, während der Offizier eine Wasserflasche benutzte, um seine Stiefel zu reinigen”.

Der Offizier begann dann, den Boden zu schrubben und drehte sich um, um einen anderen Häftling mit dem Stiel des Mopps zu schlagen: “Schauen Sie sich seine Hand an, sie wurde lila!” Roushroush erinnerte sich daran, wie einer der Offiziere stolz verkündete.

In den Zeugenaussagen der Opfer wird auch geschildert, wie sich die Beamten gegenseitig ermutigten, noch mehr Schmerzen bei ihren Schlägen zuzufügen und wie sie Vulgaritäten über die weiblichen Verwandten und Ehefrauen der Gefangenen riefen.

Krankenwagen wurden fast jede Nacht zur Station geschickt, um Inhaftierte zu behandeln. Laut Wesam Sharaf, einem Anwalt von Adalah, war ein Teil der medizinischen Hilfe an die Bedingung geknüpft, dass die Opfer eine Vereinbarung mit den Polizeibeamten unterschrieben, dass sie einen Hausarrest absolvieren würden.

“Es war eine Wahl ohne Wahl, ich würde mir vorstellen, dass jede Person in dieser Situation diese Papiere unterschreiben würde, nur um ihr Leben zu retten”, sagte Sharaf gegenüber Mondoweiss.

Als die freiwilligen Anwälte endlich in der Lage waren, ihre Klienten zu treffen, nachdem sie stundenlang von der Polizei am Betreten der Station gehindert wurden, fanden sie sie in einem Zustand von Schock und Verzweiflung vor. Zeugen im Gerichtssaal bestätigten, dass die Inhaftierten Anzeichen von körperlicher Misshandlung aufwiesen.

“Es war eine der schwersten Erfahrungen für mich in meiner Karriere. Es war ein schreckliches Gefühl zu wissen, dass man nicht in der Lage war, die Folterung dieser jungen Menschen zu stoppen, die nur ihr Recht ausübten, ihre Stimme zu benutzen und zu protestieren”, sagte Nareman Shehadeh-Zoabi, ein Anwalt von Adalah.

Nur fünf Prozent der Festgenommenen wurden wegen ihrer Beteiligung an den Protesten angeklagt, die meisten wurden am nächsten Tag ohne Anklage freigelassen.

“Ich hoffe, wir können den Hunden draußen zeigen, was wir mit diesen Hunden machen, um sie zu erschrecken”, erinnerte sich Roushroush an die Worte eines der Polizisten.

Berichte, die der Folter gleichkommen

In einer formellen Klage, die von Adalah am 7. Juni bezüglich der eidesstattlichen Erklärungen eingereicht wurde, sagten die Anwälte Wesam Sharaf und Nareman Shehadeh-Zoabi, dass die Berichte über die Polizeibrutalität einer Folter gleichkämen und forderten eine formelle strafrechtliche Untersuchung gegen die beteiligten Polizisten.

Ein palästinensisches Opfer von Polizeifolter in Nazareth, Mai 2021 (Foto: Anonymous)Ein palästinensisches Opfer von Polizeifolter in Nazareth, Mai 2021 (Foto: Anonymous)

Nach israelischem Recht haben die Behörden 45 Tage Zeit, auf die Anfrage zu antworten.

“Wir haben keine Antwort von Mahash, der polizeilichen Ermittlungseinheit, auf das Hauptproblem hier erhalten – die Folterung und Misshandlung der Inhaftierten”, sagte Sharaf gegenüber Mondoweiss.

Nach internationalem Recht, wie in Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte dargelegt, sind Folter sowie “alle anderen Formen von grausamer, unmenschlicher, erniedrigender oder demütigender Behandlung” illegal.

Die Berichte kamen, als Israel im Mai die “Operation Recht und Ordnung” startete, eine Massenverhaftungskampagne, bei der etwa 2.142 Menschen festgenommen wurden, 184 davon führten zu Anklagen.

Als Tausende von Demonstranten trotzig gegen die gewaltsame Vertreibung von Palästinensern aus Sheikh Jarrah, Angriffe auf das Gelände der al-Aqsa-Moschee und Israels Belagerung des Gazastreifens protestierten, wurde die Operation weithin als ein Versuch gesehen, palästinensischen Dissens zu unterdrücken.

Von den 150 Personen, die im Mai in Nazareth verhaftet wurden, führte nur etwa eine von 10 zu einer Anklageerhebung.

“Wir glauben, dass diese Gewalt nur willkürliche Misshandlung und Schikane war, um die Demonstranten zu unterdrücken”, sagte Shehadeh-Zoabi gegenüber Mondoweiss.

Roushroush arbeitet nun daran, Opfer von Polizeigewalt zu vertreten, die wegen ihrer angeblichen Beteiligung an den Protesten angeklagt wurden.

Roushroush äußerte jedoch, dass das Trauma nicht im Gerichtssaal endet:

“Viele der Inhaftierten suchen psychiatrische Hilfe … Einer erzählte mir, dass er drei Tage nach seiner Entlassung aus der Station immer noch nicht essen oder schlafen konnte. Er wachte mitten in der Nacht schreiend auf”, sagte Roushroush.

Straflosigkeit für ISA-Offiziere

Folter ist seit langem Teil des taktischen Werkzeugkastens der israelischen Sicherheitsbehörde (ISA) für Verhöre, um Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten zu kontrollieren.

Trotz der Ratifizierung der Internationalen Konvention gegen Folter im Jahr 1991 hat Israel bis heute keine nationale Gesetzgebung erlassen, die Folter kriminalisiert. Dies hat es den Sicherheitskräften ermöglicht, eine Strafverfolgung durch eine Reihe von rechtlichen Schlupflöchern zu vermeiden, indem Methoden schwerer Gewalt als “notwendige Verhöre” in Fällen klassifiziert wurden, in denen die Opfer eine unmittelbare Sicherheitsbedrohung darstellten.

Von den 1.2000 Beschwerden, die seit 2001 gegen ISA-Vernehmer wegen Foltervorwürfen eingereicht wurden, ist kein einziger Beamter strafrechtlich verfolgt worden.

Einige der Techniken, die von ISA-Beamten an palästinensischen politischen Gefangenen in israelischer Haft angewandt wurden, umfassen Positionsfolter, bei der die Gefangenen über einen längeren Zeitraum in Stresspositionen sitzen müssen, Einzelhaft, Schläge, Schlafentzug, sexuelle Folter und verbale Belästigung, wie von den Opfern berichtet wurde.

Laut Tal Steiner, Exekutivdirektor des Public Committee Against Torture in Israel, gab es im vergangenen Jahr eine starke Zunahme von schweren “Zwangsverhören”.

“Wir vom PCATI haben gesehen, dass einige der ISA-Methoden aus der Westbank nach Israel durchsickern. Im Allgemeinen haben wir Fälle von extremer Polizeibrutalität gesehen, hauptsächlich gegen Minderheitengruppen innerhalb Israels selbst, die manchmal die Methoden imitieren, die in der Westbank von den dortigen Sicherheitsbehörden angewendet werden”, sagte Steiner gegenüber Mondoweiss.

Von den Dutzenden von Beschwerden, die PCATI jedes Jahr erhält, schätzt die Organisation, dass 5 bis 10 Prozent der Fälle auf schwere Folter hinauslaufen.

Ich dachte, ich würde sterben

Omaiyer Lawabne aus Nazareth wollte am letzten Abend des Ramadan Bargeld von einem Geldautomaten abheben, als israelische Soldaten Blendgranaten auf eine nahegelegene Demonstration abfeuerten und den Platz ins Chaos stürzten.

Das nächste, was er wusste, war, dass Lawabne von einem israelischen Grenzpolizisten angegriffen wurde.

“Ich bedeckte mein Gesicht, während ich die Polizisten, die mich umzingelten, anflehte, mich freizulassen, weil ich nichts getan hatte”, erinnert sich Lawabne an seine Verhaftung.

Mehrere weitere Polizisten schlossen sich daraufhin dem Beamten an und traten und schlugen Lawabne wiederholt am ganzen Körper.

“In diesem Moment dachte ich, ich würde sterben”, sagte Lawabne.

Der Horror wurde jedoch nur noch schlimmer, als Lawabne auf dem Revier ankam.

“Es waren viele Häftlinge in dem Raum, und ich war schockiert, als ich sah, dass sie wie Kriegsgefangene aussahen: Sie wurden gezwungen, auf dem Boden zu sitzen, die Beine unter dem Körper verschränkt und die Köpfe nach unten gehalten. Ein maskierter Offizier ging mit einem Gegenstand in der Hand durch den Raum – ich konnte nicht sagen, ob es ein Knüppel oder etwas anderes war – aber jeder, der seinen Kopf hob, wurde mit diesem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Sie drückten mich in eine Ecke und ich senkte meinen Kopf und rollte mich zusammen. Trotzdem schlug mir derselbe Polizist mit diesem Gegenstand hart auf den Kopf”, sagte Lawabne.

Trotz seiner Bitten weigerten sich die Beamten zunächst, Lawabne medizinische Hilfe zukommen zu lassen.

“Ich fühlte einen großen Schmerz in meinem Kopf, ich sah, dass eine große Menge Blut aus einer Kopfwunde kam, und ich fühlte mich sehr schwindlig… Als sie das sahen, zerrten die Polizisten mich heraus und befahlen mir, meinen Kopf unter einen Wasserhahn zu halten…..Einer der Polizisten sagte mir, ich solle still sein und schlug mir auf den Bauch”, erinnerte sich Lawabne an seine Nacht auf der Polizeiwache.

Steiner von PCATI glaubt, dass der anhaltende Anstieg schwerer Verhöre zum Teil eine Folge der Unterstützung des ISA durch israelische Politiker ist.

In einer Erklärung von Benjamin Netanyahu im Mai, als der ehemalige Premierminister Pläne in Betracht zog, militärische Truppen in israelische Städte zu entsenden, um die Straßengewalt zu unterdrücken, sagte er: “Wir hören (Polizeibeamte) flüstern, dass sie Angst haben, Untersuchungsausschüssen gegenüberzustehen. Wir werden Ihnen alle Werkzeuge geben, Sie haben unsere Unterstützung, haben Sie keine Angst”.

Der ehemalige Premierminister ermutigte die Polizisten auch, Menschen in Verwaltungshaft zu nehmen, eine Form der Inhaftierung, bei der Gefangene für unbestimmte Zeit ohne Gerichtsverfahren festgehalten werden können.

“Die Kommandanten im Feld verstehen, dass es eine implizite Straffreiheit für ihre Handlungen gibt, und solange es kein Gesetz gibt, das diese Art von Aktivitäten verurteilt, wird es weitergehen”, sagte Steiner gegenüber Mondoweiss. Übersetzt mit Deepl.com

Kelly Kunzl ist eine amerikanische freiberufliche Journalistin, die über Palästina berichtet

