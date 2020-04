A Palestinian guide to surviving a quarantine: On faith, humour and ‚Dutch Candy‘ Call it a ‚quarantine‘, a ’shelter-in-place‘, a ‚lockdown‘ or a ‚curfew‘, we Palestinians have experienced them all, though not at all voluntarily. Personally, the first 23 years of my life were lived in virtual ‚lockdown‘. My father’s ‚quarantine‘ was experienced much earlier, as did his father’s ’shelter-in-place‘ before him.

Ein palästinensischer Führer zum Überleben in der Quarantäne: Über Glauben, Humor und ‚Dutch Candy‘.

7 Lektionen aus Palästina über das Überleben in der Abriegelung

Von Ramzy Baroud

5. April,

Nennen Sie es eine „Quarantäne“, eine „Zuflucht an Ort und Stelle“, eine „Abriegelung“ oder eine „Ausgangssperre“, wir Palästinenser haben sie alle erlebt, wenn auch keineswegs freiwillig.

Ich persönlich habe die ersten 23 Jahre meines Lebens in einer virtuellen ‚Abriegelung‘ verbracht. Die „Quarantäne“ meines Vaters wurde viel früher erlebt, ebenso wie die „Zuflucht vor Ort“ seines Vaters vor ihm. Beide starben und wurden auf den Friedhöfen von Gaza begraben, ohne jemals wahre Freiheit außerhalb ihres Flüchtlingslagers in Gaza erlebt zu haben.

Die Quarantäne in Gaza hat derzeit einen anderen Namen. Wir nennen sie „Belagerung“, auch bekannt als „Blockade“.

Tatsächlich befindet sich ganz Palästina seit den späten 1940er Jahren, als Israel ein Staat wurde und das palästinensische Heimatland von zionistischen Kolonialisten mit Unterstützung ihrer westlichen Wohltäter ausgelöscht wurde, in einem Zustand der „Blockade“.

Diese Abriegelung verschärfte sich 1967, als Israel, heute ein mächtiger Staat mit einer großen Armee und starken Verbündeten, die verbleibenden Teile Palästinas – Ost-Jerusalem, das Westjordanland und den Gazastreifen – besetzte.

Unter dieser Abriegelung wurde die Bewegungsfreiheit der Palästinenser beschnitten.

in dem Maße, wie Palästinenser vom israelischen Militär Genehmigungen benötigten, um die besetzten Gebiete zu verlassen oder nach Hause zurückzukehren, sich von einer Stadt zur anderen zu bewegen und manchmal einen einzelnen israelischen Militärkontrollpunkt oder eine befestigte Mauer zu passieren.

In Palästina nennen wir unsere Inhaftierung nicht eine Abriegelung, sondern eine „militärische Besetzung“ und „Apartheid“.

Was die „Zuflucht vor Ort“ betrifft, so haben wir in Palästina einen anderen Namen dafür. Wir nennen es eine ‚militärische Ausgangssperre‘.

Seit meiner Kindheit habe ich gelernt, aufmerksam auf die Befehle israelischer Militäroffiziere zu hören, die durch unser Flüchtlingslager in Gaza fegten und die militärische Ausgangssperre verkündeten oder lockerten. Dieses Ritual fand oft spät in der Nacht statt.

„Volk von Nuseirat, auf Befehl des israelischen Militärs herrscht jetzt eine Ausgangssperre. Jeder, der gegen die Befehle verstößt, wird sofort erschossen“, die schrecklichen Worte, die immer über einen Lautsprecher in gebrochenem Arabisch übertragen wurden, waren während des ersten palästinensischen Aufstands (Intifada) 1987 ein fester Bestandteil.

Die Zeit von 1987 bis 1993 war eine regelrechte „Abriegelung“. Tausende von Menschen, meist Kinder, wurden getötet, weil sie die Regeln ihrer kollektiven Gefangenschaft nicht eingehalten hatten.

In Gaza verließen wir, selbst wenn keine vollständige militärische Ausgangssperre galt, selten unsere kleinen und überfüllten Viertel, geschweige denn unsere Flüchtlingslager. Wir alle wurden von der Angst verfolgt, dass wir es vielleicht nicht bis 20 Uhr nach Hause schaffen würden, der vom israelischen Militär für uns alle vorgesehenen Zeit für die Rückkehr nach Hause.

Jeden Tag, zehn oder fünfzehn Minuten nach Beginn der nächtlichen Ausgangssperre, hörten wir das Knistern und Zischen von Kugeln, die aus verschiedenen Entfernungen durch die Luft pfiffen. Automatisch kamen wir zu dem Schluss, dass irgendeine arme Seele – ein Arbeiter, ein Lehrer oder ein rüpelhafter Teenager – seine Chance um einige Minuten verpasst und dafür einen Preis bezahlt hat.

Jetzt, da fast die Hälfte der Bevölkerung des Planeten Erde eine Art „Ausgangssperre“ oder eine andere Form der Ausgangssperre erlebt, möchte ich einige Vorschläge machen, wie man die lange Gefangenschaft auf palästinensische Art und Weise überleben kann.

Vorausdenken

Da wir wussten, dass eine vollständige Abriegelung oder eine militärische Ausgangssperre immer ansteht, versuchten wir, die Intensität und Dauer der Abriegelung vorherzusehen und uns entsprechend vorzubereiten.

Als die israelische Armee beispielsweise einen oder mehrere Flüchtlinge tötete, wussten wir im Voraus, dass Massenproteste und damit weitere Tötungen folgen würden. In diesen Situationen stand eine Ausgangssperre unmittelbar bevor.

Oberste Priorität war es, dafür zu sorgen, dass alle Familienmitglieder zu Hause zusammenkamen oder in der Nähe blieben, damit sie so schnell wie möglich hineinstürmen konnten, wenn die Karawane israelischer Militärjeeps und Panzer donnernd das Feuer auf irgendjemanden oder irgendetwas in Sichtweite eröffnete.

Lektion Nummer eins: Denken Sie immer voraus und bereiten Sie sich auf eine längere Sperre vor, als die ursprünglich von Ihrer Stadt oder Ihrem Staat verkündete.

Bleiben Sie ruhig.

Mein Vater hatte ein schlechtes Temperament, obwohl er ein sehr gütiges Herz hatte. Wenn die Ausgangssperre begann, geriet er in einen fast panischen Zustand. Ein Kettenraucher mit besessener, wenn auch rationaler Furcht, dass einer seiner fünf Jungs schließlich getötet werden könnte, lief er in einer nutzlosen Eile durch das Haus und wusste nicht, was er als Nächstes tun sollte.

Normalerweise kam meine Mutter rein, rational und berechnend. Sie stürmte die Küche, um festzustellen, welche Grundvorräte fehlten, angefangen mit Mehl, Zucker und Olivenöl.

Da sie wusste, dass die Israelis zuerst gegen die Wasserversorgung und die Stromversorgung vorgehen würden, füllte sie mehrere Plastikbehälter mit Wasser, wobei sie einige für Tee, Kaffee und Kochen und andere für Geschirr und Wäsche benannte.

Auf ihre Anweisung hin eilten wir zu den nahe gelegenen Geschäften, um kleine, aber notwendige Einkäufe zu tätigen – Batterien für die Taschenlampe und das Transistorradio, Zigaretten für meinen Vater und einige VHS-Videokassetten, die wir uns immer wieder anschauten, egal ob die Ausgangssperre einige Tage oder einige Wochen dauerte.

Lektion Nummer zwei: Übernehmen Sie die Kontrolle über die Situation – geraten Sie nicht in Panik – und weisen Sie jedem Familienmitglied bestimmte Verantwortlichkeiten zu. Das stärkt die Familieneinheit und schafft die Voraussetzungen für die unter diesen Umständen dringend erforderliche kollektive Solidarität.

Bewahren Sie Ihr Wasser

Ich kann dies nicht genug betonen. Selbst wenn Sie glauben, dass eine Wasserkrise nicht bevorsteht, sollten Sie kein Risiko eingehen.

Es ist leicht, sich am ersten Tag der Quarantäne – oder der militärischen Ausgangssperre – unbesiegbar und voll vorbereitet zu fühlen. Oftmals haben wir dieses falsche Gefühl der Bereitschaft bedauert, da wir zu viel Tee getrunken oder unsere Spülwasservorräte zu schnell verschwendet haben.

In diesem Fall hat man ein ernstes Problem, vor allem in den Sommermonaten, wenn man nicht darauf zählen kann, dass das Regenwasser das Defizit ausgleichen kann.

Jahre nach dem Ende der Intifada offenbarte uns mein Vater, dass er und meine Mutter das Regenwasser, das sie in Eimern im ganzen Haus gesammelt hatten, einschließlich der undichten Dächer für unsere Trinkwasservorräte, oft auch dann nutzten, wenn es keinen Strom oder kein Gas gab, um das Wasser vorher abzukochen.

Im Nachhinein erklärt dies die vielen Durchfallanfälle, die wir trotz seiner Zusicherung, dass sie alle Vogelkotreste sorgfältig aus dem geborgenen Wasser entfernt hatten, erlebten.

Lektion Nummer drei: Verwenden Sie während einer Quarantäne Ihre Wasservorräte vorsichtig und trinken Sie unter keinen Umständen Regenwasser oder halten Sie zumindest Durchfalltabletten bereit.

Rationierung Ihrer Nahrung

Dieselbe Logik, die für Wasser gilt, gilt auch für Lebensmittel. Es versteht sich von selbst, dass jede erworbene Nahrung zuerst die Grundlagen abdecken müsste. So kommt beispielsweise Mehl, das wir zur Herstellung von Brot verwendet haben, vor Bananen, und Zucker, den wir reichlich mit Tee konsumiert haben, kommt vor den niederländischen Süßigkeiten.

Ich habe diesen Fehler mehr als einmal gemacht, nicht wegen meiner Liebe zu den importierten holländischen Süßigkeiten, die wir in Abu Sa’dads Laden im Zentrum des Lagers gekauft haben. Die Wahrheit ist, dass meine Brüder und ich eine seltsame Form von Süßigkeiten-Poker spielten, die uns viele Stunden lang bei Laune hielt. Ich fürchtete, dass mir vor Ablauf der Ausgangssperre meine kostbaren Vorräte ausgehen würden, und so unterwarf ich mich der potenziellen Demütigung, alles andere, was ich besaß – einschließlich meines kleinen Radios – versteigern zu müssen, um im Spiel zu bleiben.

Meine arme Mutter war mehrmals am Boden zerstört durch die schrecklichen Entscheidungen, die wir getroffen haben, als wir uns beeilten, „lebenswichtige Dinge“ zu kaufen.

Lektion Nummer vier: Vereinbaren Sie im Voraus, was als „lebensnotwendige Nahrungsmittel“ eingestuft wird, und verzehren Sie Ihre Nahrung auf rationale Weise. Und wenn Sie das Glück haben, holländische Süßigkeiten in irgendeiner Version des Abu-Sa’d-Ladens in Ihrer Stadt zu finden, sollten Sie nicht alles an einem Tag verspielen.

Quellen für Unterhaltung finden

Wenn der Strom noch verfügbar ist, haben Sie immer noch die Möglichkeit, fernzusehen. Für uns waren indische Filme, vor allem mit Amitabh Bachchan in der Hauptrolle, die Option Nummer eins. Stellen Sie sich meine Enttäuschung vor, als unser geliebter Filmstar, der uns durch zahlreiche militärische Ausgangssperren in Gaza geholfen hat, während seines Indienbesuchs 2018 mit dem rechten israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu grinsend fotografiert wurde.

Wenn der Strom abgeschaltet wird, sollten Sie sich auf Alternativen gefasst machen: Bücher, kostenloses Ringen, Wohnzimmerfußball (wobei der Ball vorzugsweise aus ausgestopften Socken besteht, die von allen Familienmitgliedern beigesteuert werden) und natürlich Süßigkeiten-Poker.

Lektion Nummer fünf: Der Schlüssel ist, mehr als eine Form der Unterhaltung zu haben und auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, einschließlich Stromausfällen als eine Form der kollektiven Bestrafung.

Finden Sie den Humor in düsteren Situationen

Konzentrieren Sie sich nicht auf das Negative, das hat weder Sinn noch Weisheit. Die Betonung der Grimmigkeit einer Situation kann nur zu dem Gefühl der Niederlage und der Ohnmacht beitragen, das bereits durch den Lockdown erzeugt wird. Es wird genügend Zeit geben, in der Sie zurückblicken, nachdenken und sogar Ihren unglücklichen Umstand beklagen können.

Aber während der Ausgangssperre selbst brauchen Sie Ihren Sinn für Humor am meisten. Nehmen Sie die Dinge auf die leichte Schulter – lachen Sie über Ihre unglückliche Situation, wenn Sie müssen. Verzeihen Sie sich, dass Sie nicht perfekt sind, dass Sie in Panik geraten, wenn Sie hätten komponieren sollen, oder dass Sie Ihren jüngeren Bruder zwingen, seine Unterwäsche zu verspielen, wenn ihm die holländischen Süßigkeiten ausgehen.

Schwierige Situationen können die Art von Szenarien bieten, die auf zwei extreme Arten interpretiert werden können: entweder extrem tragisch oder extrem lustig; entscheiden Sie sich für Letzteres, wann immer Sie können, denn solange Sie lachen, solange Ihr Geist ungebrochen ist, bleibt Ihre Menschlichkeit intakt.

Lektion Nummer sechs: Seien Sie lustig, nehmen Sie das Leben nicht zu ernst, lachen Sie mit anderen und lassen Sie Humor in jeder Stunde und an jedem Tag Ihrer Quarantäne Hoffnung einfließen.

Halten Sie Ihren Glauben fest

Ob Sie nun Muslim, Christ, Jude oder ein anderer Glaube sind, ob Sie Atheist, Agnostiker sind oder irgendeine Form von Spiritualität, Philosophie oder Glaubenssystem praktizieren, finden Sie Trost in Ihrem Glauben und Ihren Überzeugungen.

Da alle Moscheen in unserem Flüchtlingslager während einer militärischen Ausgangssperre geschlossen, wenn nicht gar überfallen wurden, wurde der Gebetsruf, den wir an jedem Tag fünfmal hörten, dauerhaft zum Schweigen gebracht.

Um den Gebetsruf aufrechtzuerhalten, schlichen wir uns auf das Dach unserer Häuser, suchten das Gebiet sorgfältig nach israelischen Soldaten ab und riefen gemeinsam zum Gebet auf, wann immer es erforderlich war. Zu den Freiwilligen gehörten mein Englischlehrer, der Kommunist war und behauptete, er glaube nicht an Gott, ich selbst und Nabil, der Nachbarsjunge mit dem massiven Kopf und der unangenehmen Stimme.

Bei den Ausgangssperren entwickelten wir eine andere Beziehung zu Gott: Er wurde zu einem persönlichen und intimeren Begleiter, da wir oft in völliger Dunkelheit beteten und unsere Verse so vorsichtig flüsterten, dass sie von lästigen Soldaten nicht gehört wurden. Und selbst diejenigen, die vor der Ausgangssperre kaum beteten, hielten während der Abriegelung alle fünf Gebete ein.

Lektion Nummer sieben: Lasst euch in den Stunden der Einsamkeit von euren Werten leiten. Und wenn Sie freiwillig zum Gebet aufrufen (oder Ihre religiösen Hymnen rezitieren), seien Sie bitte ehrlich zu sich selbst: Wenn Sie kein Gefühl für Rhythmus haben oder Ihre Stimme die Tonlage einer wütenden Straßenkatze hat, dann überlassen Sie die Aufgabe um Gottes willen jemand anderem.

Zum Schluss …

Ich hoffe, dass Sie diese ominösen Worte unter keinen Umständen jemals hören werden: „Für Sie gilt jetzt eine Ausgangssperre. Jeder, der gegen den Befehl verstößt, wird sofort erschossen.“ Ich hoffe auch, dass diese COVID-19-Quarantäne uns freundlicher zueinander macht und uns aus unseren Häusern bessere Menschen hervorbringen wird, die bereit sind, globale Herausforderungen anzunehmen, während sie in unserem gemeinsamen Glauben, im kollektiven Schmerz und in einem erneuerten Gefühl der Liebe für unsere Umwelt vereint sind.

Und wenn das alles vorbei ist, denken Sie an Palästina, denn sein Volk steht seit 71 Jahren unter Quarantäne, und es werden immer mehr. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...