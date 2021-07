Heimatlos durch zionistische Säuberung. würden das tükische Streitkräfte machen, dann würden sich die Medien in Hetze überschlagen, aber solange die jüdischen “Verteidigungssoldaten” diese Verbrechen begehen, geht das in Ordnung!

Auf dem Höhepunkt des Sommers werden 70 Palästinenser durch die Abrisse und Zerstörungen im Westjordanland obdachlos

Von Oren Ziv

9. Juli 2021

Nachdem sie Khirbet Humsa zum sechsten Mal in Monaten abgerissen hatten, luden die israelischen Streitkräfte die persönlichen Gegenstände der Bewohner auf und setzten sie kilometerweit entfernt ab.

Am Mittwochmorgen zerstörten israelische Streitkräfte bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius das palästinensische Dorf Khirbet Humsa im besetzten Westjordanland zum sechsten Mal in weniger als einem Jahr.

Israelische Militär- und Zivilverwaltungskräfte erreichten das Dorf im Jordantal gegen 7 Uhr morgens und begannen, die Zelte der Bewohner abzubauen, sie zu beschlagnahmen und sie – zusammen mit ihrem Inhalt – auf einen Armeelaster zu laden. Der LKW lud die Ausrüstung dann über sieben Meilen entfernt ab. Die IDF brachte zivile Busse zu dem Ort, an dem die Häuser und Habseligkeiten der Bewohner abgeladen worden waren; die Bewohner stiegen jedoch nicht in die Fahrzeuge ein, aus Angst, dass sie noch weiter weg vertrieben werden würden. Stattdessen flüchteten sie in die Berge und blieben dort, bis die Armee gegen 18 Uhr abgezogen war.

Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) zerstörte die Zivilverwaltung – der administrative Arm des israelischen Militärs im Westjordanland – 27 Wohngebäude und Tierunterkünfte sowie Wassertanks. Sie nahmen auch Lebensmittelpakete mit, so dass die Gemeinde ohne Nahrung und Wasser dastand. Die israelischen Streitkräfte beschlagnahmten außerdem persönliche Gegenstände, darunter Milch für Kinder, Kleidung, Hygieneartikel und Pflanzen. Elf Haushalte, in denen etwa 70 Menschen – darunter 36 Kinder – lebten, verloren ihre Wohnung.

Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem bezeichnete den Abriss als “Missbrauch der Bewohner der Gemeinde” und stellte fest, dass das Ziel der Operation darin bestand, “die Bewohner von Khirbet Humsa gewaltsam von ihrem Wohnort zu vertreiben und ihr Land zu übernehmen.” Die Organisation wies die israelischen Behauptungen, sie hätten die Zustimmung der Bewohner zur Durchführung des Abrisses erhalten, energisch zurück.

Khirbet Humsa liegt in einem abgelegenen Gebiet des Jordantals im Gebiet C des Westjordanlandes, das unter vollständiger israelischer Sicherheits- und Verwaltungskontrolle steht. Das Dorf liegt in der Nähe der Siedlungen Ro’i und Bekaot und ist nur über eine ungepflasterte Straße erreichbar. Im Winter ist das Gebiet nur mit einem Geländewagen erreichbar.

Die Bewohner der Gemeinde leben auf privatem palästinensischem Land, für das sie Miete zahlen. Sie leben dort seit 60 Jahren und sind in vier verschiedenen Lagern verteilt. Jedes Lager beherbergt zwei oder drei Familien und ist nicht an die Wasser-, Strom- oder Abwasserversorgung angeschlossen.

Im August 1967, wenige Monate nach der israelischen Besetzung des Westjordanlandes, erklärte die Armee das Gebiet zur Schießzone, in der das Militär Übungen durchführt. Nach Angaben von OCHA hat Israel etwa 18 Prozent des Westjordanlandes als Truppenübungsplatz eingestuft, wovon etwa 5.000 palästinensische Bewohner betroffen sind. Die israelischen Behörden betrachten die Bewohner von Khirbet Humsa daher als “Eindringlinge”, obwohl sie das Land von den palästinensischen Eigentümern gepachtet haben.

Ein Luftbild des Abrisses der Gemeinde Khirbet Humsa im Jordantal, besetzte Westbank, 8. Juli 2021. (Oren Ziv)

Ein Luftbild des Abrisses der Khirbet Humsa Gemeinde im Jordantal, besetztes Westjordanland, 8. Juli 2021. (Oren Ziv)

Vierundzwanzig Stunden nach Beendigung des Abrisses standen die Dorfbewohner ohne Schutz vor der Sonne und ohne das Nötigste da. Die Konfiszierung des größten Teils ihres persönlichen Besitzes durch die Armee unterschied sich von früheren Abrissen, bei denen sie normalerweise Matratzen, Nylontücher und Decken mitnahmen und den Rest zurückließen.

“Der Lastwagen nahm alles mit”, sagte Walid Abu al-Kabbash, als er in der drückenden Hitze neben seinem zerstörten Haus saß. “Dieses Mal haben sie nichts zurückgelassen. Sie haben das Mehl und das Wasser mitgenommen. Gestern wurden wir stundenlang in der Sonne stehen gelassen, und sie hinderten Medien, Diplomaten und Hilfsorganisationen daran, hierher zu kommen. Als wir versuchten, Fotos zu machen, sagten sie uns, das sei nicht erlaubt.”

Abu al-Kabbash merkte an, dass die Armee Khirbet Humsa zum ersten Mal im November letzten Jahres abriss und die Gemeinde ohne Schutz vor dem Regen zurückließ, während der Zugang zum Dorf durch Schlamm versperrt war. “Sie kommen am heißesten oder regenreichsten Tag des Jahres”, sagte Abu al-Kabbash. Mit Blick auf die nahe gelegene Wasser- und Strominfrastruktur fügte er hinzu: “Ist das das Gesetz? Hundert Meter von hier gibt es Wasser und Strom, und wir haben nichts.”

Musa, ein Palästinenser, der kam, um Verwandten nach dem Abriss zu helfen, sagte: “Würden Sie an deren Stelle treten, so ohne Wasser und Strom zu leben? Und selbst das Minimum, das sie haben, dürfen sie nicht behalten. Es gibt hier keine [Armee-]Basis oder Siedlung, und trotzdem führen sie einen Abriss durch und lassen sie in diesem Zustand zurück.”

Walid, ein weiterer Bewohner von Khirbet Humsa, sagte zu den Bussen der Armee, dass sie die Frauen und Kinder des Dorfes wegbringen würden. Die Armee leugnete, dass sie eine Vertreibung der Gemeinde plane, aber der Abriss ihrer Häuser und die Beschlagnahmung ihres Besitzes überzeugte die Bewohner, dass die Absicht darin bestand, sie zu vertreiben.

“Es ist ein Vertreibungsversuch”, sagte Dafna Banai, eine Aktivistin der israelischen feministischen Aktivistengruppe MachsomWatch, die jede Woche im Jordantal ist. “Bei früheren [Abrissen] haben sie nicht alles mitgenommen. Diesmal ließen sie die Leute nur mit der Kleidung zurück, die sie trugen. [Die Armee] hat die Habseligkeiten der Bewohner dorthin geworfen, wohin sie sie bringen wollten.”

Eine palästinensische Bewohnerin von Humsa al-Fuqa durchsucht ihre Habseligkeiten einen Tag nachdem die israelische Armee die gesamte Gemeinde im besetzten Jordantal abgerissen hat, 8. Juli 2021. (Oren Ziv)

Eine palästinensische Bewohnerin von Humsa al-Fuqa durchsucht ihr Hab und Gut, einen Tag nachdem die israelische Armee die gesamte Gemeinde im besetzten Jordantal zerstört hat, 8. Juli 2021. (Oren Ziv)

Am Donnerstagnachmittag fuhren drei Jeeps der IDF in Khirbet Humsa vor und befahlen israelischen Aktivisten, Journalisten und NGO-Mitarbeitern zu gehen und drohten, ihre Fahrzeuge zu beschlagnahmen. Ein Soldat sagte, die Armee habe “den Bewohnern vorgeschlagen, woanders hinzugehen, und sie haben sich geweigert”. Banai ging nicht näher darauf ein, warum sie sich weigerten.

Der IDF-Sprecher sagte, dass Journalisten der Zugang zum Gelände aufgrund von “militärischen Aktivitäten” verwehrt wurde. Laut Aktivisten bestand die einzige Aktivität der Soldaten jedoch darin, niemanden daran zu hindern, das Ausmaß der Zerstörung von Khirbet Humsa zu beobachten oder zu dokumentieren.

Die vorherige Zerstörung der Gemeinde, die im Winter durchgeführt wurde, provozierte einen internationalen Zwischenfall und wurde von europäischen Diplomaten verurteilt. Ismail Abu al-Kabbash, ein weiterer Bewohner von Khirbet Humsa, sagte dennoch, er sei enttäuscht von der internationalen Gemeinschaft. “Nach der Zerstörung im November kamen Amerikaner und Europäer und besichtigten das Gebiet, aber es hat sich nichts geändert. Ich mache mir Sorgen um Menschen und Kinder, nicht um Besitztümer. Ich stehe unter Schock über das, was passiert ist.”

Amid, 6, der in einem Zelt etwa eine halbe Meile von seinem zerstörten Haus entfernt Schutz vor der Sonne suchte, fragte, warum die Armee sein Fahrrad konfisziert habe. Sein Fahrrad erlaube ihm nicht nur zu spielen, erklärte er, sondern auch, zwischen verschiedenen Gemeinden in der Gegend zu fahren.

Anwohner und israelische Aktivisten fanden Amids Fahrrad in Ein Shibli, einem Dorf etwa 7,5 Meilen von Khirbet Humsa entfernt. Es befand sich in einem riesigen Haufen von Habseligkeiten, die die Armee konfisziert hatte und die sie auf einem leeren Hügel in der Sonne ohne Zaun oder Schutz zurückgelassen hatte. Am Donnerstag gingen mehrere Gemeindemitglieder auf die Suche nach ihrer Kleidung und anderen Besitztümern.

Israel hat laut OCHA im Jahr 2021 bisher mindestens 421 palästinensische Gebäude im Westjordanland abgerissen, beschlagnahmt oder die Eigentümer zum Abriss gezwungen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 bedeuten diese Zahlen einen 24-prozentigen Anstieg der Zahl der abgerissenen oder konfiszierten Strukturen, einschließlich eines fast 110-prozentigen Anstiegs der Zahl der von Gebern finanzierten Strukturen, die für den Abriss ausgewählt wurden, und einen mehr als 50-prozentigen Anstieg der Zahl der Menschen, die dadurch vertrieben wurden.

In einer Erklärung, die nach dem Abriss veröffentlicht wurde, bezeichnete B’Tselem die Operation als “Teil einer israelischen Politik, die im gesamten Westjordanland angewandt wird und darauf abzielt, unerträgliche Lebensbedingungen zu schaffen, mit dem Ziel, Palästinenser dazu zu bringen, ihre Häuser zu verlassen und sie dann in Enklaven zu konzentrieren, um ihr Land zu übernehmen.

“Diese Politik ist ein Versuch des Zwangstransfers, der nach dem humanitären Völkerrecht ein Kriegsverbrechen ist”, heißt es in der Erklärung von B’Tselem.

Mossi Raz, ein Knessetmitglied von Meretz, forderte Verteidigungsminister Benny Gantz auf, die Abrisse in Area C zu stoppen. “Der Staat hat die Verantwortung, die Gemeinden zu schützen, die regelmäßig vertrieben werden und kein Recht auf Unterstützung von ihrer Seite haben”, sagte Raz. Dennoch, fügte er hinzu, “scheint es, dass der Staat stattdessen härter daran arbeitet, diese Gemeinschaften gewaltsam zu vertreiben, während er sich seiner grundlegenden menschlichen Verantwortung ihnen gegenüber entzieht.”

Die Zivilverwaltung sagte, dass der Abriss in Übereinstimmung mit einem Urteil des Obersten Gerichtshofs durchgeführt wurde, und dass die “Vollstreckungsoperation … den Abriss und die Beschlagnahmung von Zelten beinhaltete, die von Palästinensern, die 2012 unbefugt in eine Feuerzone im Jordantal eingedrungen waren, illegal wieder aufgebaut worden waren.” Übersetzt mit Deepl.com

