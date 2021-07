Gerade die Medien sind jetzt aufgerufen jegliche Aufklärungsmöglichkeit zu nutzen, um die zionistischen Späher bloßzustellen, um weitere Aktivitäten zu verhindern



German journalist groups demand action against Israeli spy software German journalist associations on Monday demanded clarification and counter-measures in the wake of revelations about the use of an Israeli-made spying software against activists and reporters, says Anadolu Agency.

Bild: An Israeli woman walks in front of the building housing the Israeli NSO group, on August 28, 2016, in Herzliya, near Tel Aviv [JACK GUEZ/AFP via Getty Images]



Deutsche Journalistenverbände fordern Maßnahmen gegen israelische Spionagesoftware



20. Juli, 2021

Deutsche Journalistenverbände haben am Montag nach den Enthüllungen über den Einsatz einer aus Israel stammenden Spionagesoftware gegen Aktivisten und Reporter Aufklärung und Gegenmaßnahmen gefordert, berichtet die Agentur Anadolu.

Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) in Berlin, Frank Ueberall, sprach von einem “beispiellosen Überwachungsskandal” und sagte in einer Stellungnahme, die Behörden müssten klären, ob die berüchtigte Pegasus-Software der israelischen Firma NSO auch gegen deutsche Journalisten eingesetzt worden sei.

Die israelische Firma, die beschuldigt wird, Spionagesoftware an Regierungen zu liefern, wurde mit einer Liste von Zehntausenden von Smartphone-Nummern in Verbindung gebracht, darunter die von Aktivisten, Journalisten, Geschäftsleuten und Politikern in aller Welt.

Die NSO Group und ihre Pegasus-Malware – die in der Lage ist, die Kamera oder das Mikrofon eines Telefons einzuschalten und dessen Daten abzugreifen – sind seit 2016 in den Schlagzeilen, als Forscher sie beschuldigten, bei der Ausspähung eines Dissidenten in den Vereinigten Arabischen Emiraten geholfen zu haben.

Die Vorsitzende der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju), Monique Hofmann, forderte unterdessen Einschränkungen für den Export von Überwachungstechnologie.



“Autoritäre Staaten nutzen Pegasus, um kritische und oppositionelle Stimmen zum Schweigen zu bringen. Spionage-Software darf nicht an Länder geliefert werden, in denen die Menschenrechte wiederholt verletzt werden”, sagte sie.

Das Organised Crime and Corruption Reporting Project und 16 Medienpartner auf der ganzen Welt arbeiteten mit neuen Daten der Journalismus-Non-Profit-Organisation Forbidden Stories und der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, um aufzudecken, wer Pegasus zum Opfer gefallen sein könnte, und ihre Geschichten zu erzählen.

Die NSO behauptet, die Software sei “nur an Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste geprüfter Regierungen verkauft worden, mit dem einzigen Ziel, Menschenleben zu retten, indem Verbrechen und Terrorakte verhindert werden.” Übersetzt mit Deepl.com

