Das sind faschistische Methoden, die wir nur allzu gut kennen….

Even love is forbidden under Israeli apartheid Israel’s apartheid system directed at the Palestinians is well documented. Within Israel’s officially-recognised borders – which the state has never actually declared – as well as across the occupied Palestinian territories, the people of occupied Palestine have long faced systematic discrimination which denies them the same rights afforded to Jewish Israelis and foreigners.

Bild:Palestinian boys stand outside the entrance of street artist Banksy’s newly opened Walled Off hotel in the Israeli occupied West Bank town of Bethlehem, on March 3, 2017. Secretive British street artist Banksy opened a hotel next to Israels controversial separation wall in Bethlehem on Friday, his latest artwork in the Palestinian territories. / AFP PHOTO / THOMAS COEX (Photo credit should read THOMAS COEX/AFP via Getty Images)



Selbst Liebe ist unter der israelischen Apartheid verboten

Von Muhammad Hussein

24. August 2021



Israels Apartheidsystem gegenüber den Palästinensern ist gut dokumentiert. Sowohl innerhalb der offiziell anerkannten Grenzen Israels – die der Staat nie wirklich erklärt hat – als auch in den besetzten palästinensischen Gebieten sind die Menschen im besetzten Palästina seit langem einer systematischen Diskriminierung ausgesetzt, die ihnen die gleichen Rechte verweigert, die jüdischen Israelis und Ausländern gewährt werden.

Getrennte Straßen, diskriminierende Gesetze, die “Trennungsmauer” und Hunderte von militärischen Kontrollpunkten erschweren den Palästinensern das tägliche Leben auf unvorstellbare Weise. All dies wurde von Menschenrechtsorganisationen als “Apartheid” bezeichnet. Das ist, kurz gesagt, das System, das Israel den Palästinensern auferlegt, auch denjenigen, die israelische Staatsbürger sind.

Die israelische Apartheid betrifft jedoch nicht nur Palästinenser, sondern auch deren Ehepartner aus anderen Ländern. In einem kürzlich in Haaretz veröffentlichten Artikel hat die israelische Journalistin Amira Hass dieses Phänomen anhand von Briefen und Anfragen beschrieben, die sie von deutschen Frauen erhalten hat, die mit palästinensischen Männern verheiratet sind, die im besetzten Westjordanland leben. Jedes Mal, wenn die drei von Hass erwähnten Frauen ihre Häuser im Westjordanland verlassen, um zum Beispiel ihr Heimatland zu besuchen, müssen sie mit der sehr realen Möglichkeit rechnen, dass sie nicht zurückkehren dürfen.

Da jeder Westler ein israelisches Touristenvisum beantragen muss, in der Regel ein Visum für die einmalige Einreise, das alle paar Wochen oder Monate erneuert werden muss, haben diese Frauen nur eine begrenzte Zeit, in der sie sich rechtmäßig in ihrer ehelichen Wohnung aufhalten können, bevor eine Erneuerung fällig wird. Entscheiden sie sich für eine Reise ins Ausland, bevor das Visum abläuft, besteht die Gefahr, dass ihnen die Wiedereinreise verweigert wird.

Hass bestätigte, dass die Frauen, wenn sie mit israelischen Staatsbürgern verheiratet wären, kaum mit denselben Problemen konfrontiert wären und zumindest ein Visum für die mehrfache Einreise, wenn nicht sogar einen Aufenthaltsstatus erhalten hätten.

Als Hass die Frauen fragte, ob sie sich an das deutsche Konsulat in Ramallah wenden könnten, betonten sie, dass sie dort “nichts tun können. Das ist sehr frustrierend.” Andere westliche Ehepartner haben das gleiche Problem, auch US-Bürger, erklärte der Journalist.

Was viele, auch Hass, schockiert, ist, dass sogar Bürger westlicher Länder mit engen Beziehungen und Bündnissen zu Israel einer solchen Behandlung ausgesetzt sind. Ich frage mich, wie viel schlimmer die Tortur für Bürger nicht-westlicher Staaten – ich wage zu behaupten, sogar arabischer Staaten – sein könnte, wenn sie mit der gleichen Politik und dem gleichen Verfahren konfrontiert werden.

Es ist klar und tragisch, dass nach israelischer Auffassung jeder Ausländer – egal woher er kommt -, der einen Palästinenser liebt und heiratet, einen sehr schweren Fehler begeht.

Außerdem räumt Hass ein, dass sich das Problem durch die anhaltende Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Reisebeschränkungen verschärft hat. Israel hat sich die Pandemie zunutze gemacht, um Palästinenser daran zu hindern, mit ihren ausländischen Ehepartnern zusammenzukommen. Wenn dies bedeutet, dass der palästinensische Ehepartner sich dafür entscheidet, mit seiner Frau oder seinem Mann im Ausland zu leben, ist das aus israelischer Sicht umso besser. All dies ist Teil der ethnischen Säuberung der palästinensischen Bevölkerung, die schon seit Jahrzehnten im Verborgenen stattfindet.

Bemerkenswert ist, dass ausländische Regierungen mit diesem System kollaborieren und sich somit an der Ungerechtigkeit, die es hervorbringt, mitschuldig machen. Die sicherheitspolitische Koordinierung – Kollaboration – der Palästinensischen Autonomiebehörde mit Israel ist kaum überraschend; sie ist ein korruptes Gebilde, das auf Tel Aviv angewiesen ist, um sich über Wasser zu halten. Sie hat keine wirkliche Unabhängigkeit, nicht zuletzt in Sicherheitsfragen, und lässt zu, dass die israelischen Besatzungstruppen in den von der PA “kontrollierten” Gebieten Amok laufen. Israel hat sogar die Kontrolle über das palästinensische Bevölkerungsregister, eine Tatsache, auf die sich ein Großteil dieser Heiratsangelegenheit zurückführen lässt.

Die “Hilflosigkeit” der deutschen und amerikanischen Konsulate in Israel – einem angeblichen Verbündeten und Partner – ist jedoch überraschend. Dass westliche Nationen nicht in der Lage oder sogar nicht willens sind, ihre Bürger im Ausland zu unterstützen und für deren Rechte zu kämpfen, lässt darauf schließen, dass die Diplomaten verstehen, dass sie es mit einem Staat zu tun haben, der über ihnen – und über dem Gesetz – steht und auf einer höheren Stufe als sie selbst. Es ist ein bizarrer Rollentausch, wenn man bedenkt, wie viel politische und finanzielle Hilfe sie zugunsten Israels gewähren.

Ein solcher Einfluss und ein solches Druckmittel gegenüber den westlichen Nationen ist für Israel natürlich nichts Neues. Die Tatsache, dass diese Länder es nicht einmal wagen, sich für ihre eigenen Bürger einzusetzen – wir sprechen hier nicht von Palästinensern – zeigt jedoch, dass sie vielleicht sogar noch schwächer geworden sind, was ihre Fähigkeit angeht, Israel herauszufordern.

Indem der Westen – absichtlich oder unabsichtlich – nicht das absolute Minimum tut, um seinen Bürgern zu helfen, ihre Rechte im Ausland zu sichern und die dem israelischen Apartheidsystem innewohnenden Ungerechtigkeiten zu beseitigen, macht er sich mitschuldig an dessen Aufrechterhaltung. Wenn selbst die Liebe für Palästinenser und ihre Ehepartner verboten ist, ist es offensichtlich, dass in dem Land, das schamlos als “die einzige Demokratie im Nahen Osten” angepriesen wird, etwas ganz und gar nicht stimmt. Übersetzt mit Deepl.com



--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...