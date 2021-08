Afghanistan? Folgen Sie dem Geld Von Pepe Escobar

Wieder ein wichtiger Artikel, mit überraschenden Details von Pepe Escobar

Pepe Escobar: Afghanistan? Follow the Money With the fall of Kabul, Pepe Escobar says it’s becoming clear that financial soft power tactics may be even more deadly than a NATO occupation. By Pepe Escobar The Asia Times After 20 years and a staggering $2.23 trillion spent in a “forever war” persistently spun as promoting democracy an

Bild: Afghan money changer at the bazaar displays his currency wares. (Institute for Money, Technology and Financial Inclusion)

Afghanistan? Folgen Sie dem Geld

By Pepe Escobar

26. August 2021

Mit dem Fall von Kabul wird laut Pepe Escobar deutlich, dass finanzielle Soft-Power-Taktiken noch tödlicher sein können als eine NATO-Besetzung.

Ein afghanischer Geldwechsler auf dem Basar zeigt seine Devisenwaren. (Institut für Geld, Technologie und finanzielle Eingliederung)

Nach 20 Jahren und schwindelerregenden 2,23 Billionen Dollar, die in einem “ewigen Krieg” ausgegeben wurden, der immer wieder als Förderung der Demokratie und zum Wohle des “afghanischen Volkes” dargestellt wird, ist es legitim zu fragen, was das Imperium des Chaos vorzuweisen hat.

Die Zahlen sind erschreckend. Afghanistan ist nach wie vor das siebtärmste Land der Welt: Nach Angaben der Asiatischen Entwicklungsbank leben 47 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Nicht weniger als 75 Prozent des Haushalts der – aufgelösten – Regierung in Kabul stammten aus internationaler Hilfe. Nach Angaben der Weltbank war diese Hilfe für den Umsatz von 43 Prozent der Wirtschaft verantwortlich – einer Wirtschaft, die von massiver staatlicher Korruption durchzogen war.

Gemäß dem im Februar 2020 in Doha unterzeichneten Abkommen zwischen Washington und den Taliban sollten die USA Afghanistan während und nach ihrem Abzug weiterhin finanziell unterstützen.

Jetzt, nach dem Fall von Kabul und der bevorstehenden Rückkehr des Islamischen Emirats Afghanistan, wird klar, dass die Anwendung finanzieller Soft-Power-Taktiken noch tödlicher sein kann als eine bloße NATO-Besetzung.

Washington hat die Reserven der afghanischen Zentralbank in Höhe von 9,5 Milliarden Dollar eingefroren, und der Internationale Währungsfonds hat seine Kredite an Afghanistan gestrichen, darunter 460 Millionen Dollar, die Teil eines Hilfsprogramms von Covid-19 sind.

Mit diesen Dollars werden die Gehälter der Regierung und Importe bezahlt. Ihr Fehlen wird dazu führen, dass das “afghanische Volk” noch mehr leidet, eine direkte Folge der unvermeidlichen Währungsabwertung, der steigenden Lebensmittelpreise und der Inflation.

Eine Folge dieser wirtschaftlichen Tragödie ist ein klassisches “Nimm das Geld und lauf”: Der ehemalige Präsident Ashraf Ghani floh aus dem Land, nachdem er angeblich vier Autos mit 169 Millionen Dollar in bar beladen und 5 Millionen Dollar auf dem Rollfeld des Kabuler Flughafens zurückgelassen hatte.

Das sagen zwei Zeugen: einer seiner eigenen Leibwächter und der afghanische Botschafter in Tadschikistan. Ghani hat die Plünderungsvorwürfe bestritten.

Von links: Abdullah Abdullah, Ashraf Ghani und US-Präsident Joe Biden bei einem Treffen im Weißen Haus am 25. Juni. (Das Weiße Haus)

Ghanis Flugzeug wurde die Landung in Tadschikistan und Usbekistan verweigert und flog weiter nach Oman, bis Ghani in den Vereinigten Arabischen Emiraten empfangen wurde – ganz in der Nähe von Dubai, einem weltweiten Mekka des Schmuggels, der Geldwäsche und der Gaunerei.

Die komplexen Verhandlungen zur Bildung einer “inklusiven” Regierung, wie von Taliban-Sprechern immer wieder versprochen, werden auf der Nicht-Taliban-Seite de facto von zwei Mitgliedern eines Dreierrates geführt: dem ehemaligen Präsidenten Hamid Karzai und Ghanis ewigem Rivalen, dem Vorsitzenden des Hohen Rates für nationale Aussöhnung, Abdullah Abdullah. Das dritte Mitglied, das im Verborgenen agiert, ist der zum Politiker gewordene Warlord und zweimalige Premierminister Gulbuddin Hekmatyar.

Karzai und Abdullah, die beide über große Erfahrung verfügen, werden von den Amerikanern als “akzeptabel” angesehen, was die künftige offizielle Anerkennung des Islamischen Emirats Afghanistan durch den Westen und die Wiederherstellung der Finanzierung durch die multilateralen Institutionen erheblich erleichtern könnte.

Dennoch gibt es unzählige Probleme, darunter die sehr aktive Rolle von Khalil Haqqani, der die Kommission des Taliban-Friedensrats leitet, obwohl er auf einer “Terrorliste” steht und mit UN-Sanktionen belegt ist. Haqqani ist nicht nur für die Sicherheit in Kabul zuständig, sondern steht auch an der Seite von Karzai und Abdullah bei den Gesprächen zur Bildung einer inklusiven Regierung.

Was treibt die Taliban zur Flucht?

Die Taliban operieren nun schon seit zwei Jahrzehnten außerhalb des westlichen Bankensystems. Der Großteil ihrer Einnahmen stammt aus Transitsteuern auf Handelsrouten (z. B. aus dem Iran) und Treibstoffabgaben. Die Gewinne aus Opium- und Heroinexporten (der Inlandsverbrauch ist nicht erlaubt) machen Berichten zufolge weniger als 10 Prozent ihres Einkommens aus.

In zahllosen Dörfern im tiefen afghanischen Hinterland dreht sich die Wirtschaft um kleine Bargeldtransaktionen und Tauschgeschäfte.

Ich habe ein Exemplar eines hochrangigen pakistanischen akademischen Geheimdienstes erhalten, der sich mit den Herausforderungen für die neue afghanische Regierung befasst.

In dem Papier heißt es, dass “der zu verfolgende Standardweg der Entwicklung sehr volksnah sein wird. Der Islam der Taliban ist sozialistisch. Er hat eine Abneigung gegen die Anhäufung von Reichtum in wenigen Händen” – und, was entscheidend ist, auch eine Abneigung gegen Wucher.

Was die ersten Schritte in Richtung Entwicklungsprojekte angeht, so rechnet das Papier damit, dass diese von russischen, chinesischen, türkischen, iranischen und pakistanischen Unternehmen – sowie von einigen staatlichen Stellen – kommen werden. Das Islamische Emirat “erwartet Infrastrukturentwicklungspakete” zu Kosten, die “für das bestehende BIP des Landes erschwinglich sind”.

Das nominale BIP Afghanistans lag nach Angaben der Weltbank im Jahr 2020 bei 19,8 Milliarden Dollar.

Es wird erwartet, dass neue Hilfs- und Investitionspakete von einigen Mitgliedsländern der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (Russland, China, Pakistan) oder von Beobachtern der SOZ (Türkei und derzeit Iran, der auf dem SOZ-Gipfel im nächsten Monat in Tadschikistan Vollmitglied werden soll) kommen werden. Der Gedanke, dass die Anerkennung durch den Westen eine Sisyphusarbeit sein wird, ist unausweichlich.

5. Oktober 2008: Der afghanische Präsident Hamid Karzai auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Taschkent, Usbekistan. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

In dem Papier wird eingeräumt, dass die Taliban noch keine Zeit hatten, die Bedeutung der Wirtschaft für die künftige Unabhängigkeit Afghanistans zu bewerten.

Aber diese Passage des Papiers könnte den Schlüssel dazu enthalten:

“In ihren Konsultationen mit den Chinesen wurde ihnen geraten, es langsam anzugehen und das westliche Weltsystem nicht zu sehr zu erschüttern, indem sie zu früh über die staatliche Kontrolle des Kapitalismus, eine zinsfreie Wirtschaft und die Abkopplung vom IWF-basierten Finanzsystem sprechen. Da der Westen jedoch alle Gelder aus der afghanischen Staatskasse zurückgezogen hat, wird Afghanistan wahrscheinlich kurzfristige Hilfspakete gegen seine Ressourcenbasis beantragen.”

IWF-NATO als Waffenbrüder

Das NATO-Hauptquartier in Brüssel. (NATO)

Ich fragte Michael Hudson, einen Wirtschaftsprofessor an der University of Missouri Kansas City und der Peking University, wie er der neuen Regierung empfehlen würde zu handeln. Er antwortete: “Zum einen sollte man den IWF in Verlegenheit bringen, weil er als Arm der NATO agiert.”

Hudson bezog sich auf einen Artikel im Wall Street Journal, der von einem ehemaligen IWF-Berater verfasst wurde, der jetzt für den Atlantic Council tätig ist, und in dem es heißt: “Jetzt, da die Anerkennung eingefroren ist, werden Banken in der ganzen Welt zögern, mit Kabul Geschäfte zu machen. Dieser Schritt verschafft den USA ein Druckmittel, um mit den Taliban zu verhandeln”.

Es könnte also sein, dass dies den Weg Venezuelas geht – mit dem IWF, der eine neue Regierung für Monate oder sogar Jahre nicht “anerkennt”. Und bei der Beschlagnahmung des afghanischen Goldes durch die New Yorker Fed – eigentlich eine Ansammlung von Privatbanken – sehen wir Anklänge an die Plünderung des libyschen und die Beschlagnahmung des venezolanischen Goldes.

Hudson sieht in all dem “einen Missbrauch des internationalen Währungssystems – das eigentlich ein öffentliches Versorgungsunternehmen sein sollte – als ein von den USA geführter Arm der NATO. Das Verhalten des IWF, insbesondere in Bezug auf die neuen Ziehungsrechte, sollte als Lackmustest” für die Lebensfähigkeit eines von den Taliban geführten Afghanistans dienen.

Hudson arbeitet derzeit an einem Buch über den Zusammenbruch des Altertums. Bei seinen Recherchen stieß er auf Cicero, der in der Schrift Pro Lege Manilia über den Feldzug des Pompeus in Asien und dessen Auswirkungen auf die Provinzen eine Passage schreibt, die perfekt auf den “ewigen Krieg” in Afghanistan passt:

“Worte können nicht ausdrücken, meine Herren, wie sehr wir bei den fremden Völkern verhasst sind wegen des mutwilligen und unerhörten Verhaltens der Männer, die wir in den letzten Jahren geschickt haben, um sie zu regieren. Denn welchen Tempel, glauben Sie, haben unsere Offiziere in diesen Ländern heilig gehalten, welchen Staat unantastbar, welches Haus durch seine verschlossenen Türen ausreichend bewacht? Sie halten Ausschau nach reichen und blühenden Städten, um einen Anlass für einen Krieg gegen sie zu finden und ihre Plünderungslust zu befriedigen.”

Um von den Klassikern auf eine eher langweilige Ebene zu wechseln, hat WikiLeaks eine Art Afghanistan Greatest Hits wiedergegeben und die öffentliche Meinung zum Beispiel daran erinnert, dass es bereits 2008 “kein vorher festgelegtes Enddatum” für den “ewigen Krieg” gab.

Doch die prägnanteste Einschätzung stammt wohl von Julian Assange selbst:

“Das Ziel ist es, Afghanistan zu nutzen, um Geld aus der Steuerbasis der USA und Europas durch Afghanistan und zurück in die Hände einer transnationalen Sicherheitselite zu waschen. Das Ziel ist ein endloser Krieg, nicht ein erfolgreicher Krieg.”

Der “endlose Krieg” mag ein Desaster für das bombardierte, überfallene und verarmte “afghanische Volk” gewesen sein, aber er war ein voller Erfolg für das, was Ray McGovern so einprägsam als MICIMATT (Military-Industrial-Counter-Intelligence-Media-Academia-Think Tank) Komplex definiert. Jeder, der Aktien von Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon und dem Rest dieser Leute kaufte, machte – buchstäblich – einen Reibach.

Die Fakten sind in der Tat schrecklich. Barack Obama – der den Vorsitz über eine umfangreiche afghanische “Tötungsliste” innehatte – schmeißt eine Geburtstagsparty und lädt die wachhabenden Neureichen ein. Julian Assange erleidet in Belmarsh psychologische Folter. Und Ashraf Ghani überlegt, wie er die 169 Millionen Dollar aus Dubai ausgeben soll, von denen einige behaupten, sie seien dem “afghanischen Volk” ordnungsgemäß gestohlen worden. Übersetzt mit Deepl.com

Pepe Escobar, ein altgedienter brasilianischer Journalist, ist leitender Korrespondent der in Hongkong ansässigen Asia Times. Sein neuestes Buch ist “2030”. Folgen Sie ihm auf Facebook.

Dieser Artikel stammt von der Asia Times.

Tags: Abdullah Abdullah Dubai Gulbuddin Hekmatyar Hamid Karzai IWF Khalil Haqqani Michael Hudson NATO Pepe Escobar Präsident Ashraf Ghani Shanghai Cooperation Organization Taliban Friedensabkommen UAE Weltbank

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...