Besonders bei “Deals” mit dem zionistischen Regime, dazu noch in “Ost-Jerusalem” wird alles “unter den Tisch gekehrt” und bleibt geheim!



How EU clinched a secret deal with Israeli ministry in East Jerusalem The European Union has quietly negotiated a cooperation deal with an Israeli government ministry based in occupied East Jerusalem. While the agreement received wide support in the Brussels bureaucracy, some officials have contended that it may not be signed with a body located on territory seized during the 1967 War.

Wie die EU einen geheimen Deal mit dem israelischen Ministerium in Ost-Jerusalem aushandelte

Von David Cronin



7. September 2021

Das israelische Wissenschaftsministerium hat seinen Sitz in der Nähe des Munitionsbergs im besetzten Ostjerusalem. Heidi Levine SIPA

Die Europäische Union hat im Stillen ein Kooperationsabkommen mit einem israelischen Ministerium mit Sitz im besetzten Ost-Jerusalem ausgehandelt.

Während das Abkommen in der Brüsseler Bürokratie breite Unterstützung fand, haben einige Beamte bemängelt, dass es nicht mit einer Einrichtung unterzeichnet werden darf, die sich auf einem Gebiet befindet, das im Krieg von 1967 beschlagnahmt wurde.

Im Jahr 2018 nahm die Gemeinsame Forschungsstelle der EU, die ein Netzwerk von Laboratorien betreibt, Gespräche mit dem israelischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie auf. Ziel war es, eine Vereinbarung zu treffen, die eine Zusammenarbeit in “mehreren Bereichen von gemeinsamem Interesse” ermöglichen würde, heißt es in einem internen EU-Papier.

Aus dem Papier, das im Rahmen der Informationsfreiheitsregeln zur Verfügung gestellt wurde, geht hervor, dass ein solches Abkommen im Laufe des Jahres 2019 innerhalb der Europäischen Kommission, wie die Exekutive der EU genannt wird, entworfen und in Umlauf gebracht wurde.

Alle 11 Abteilungen der Europäischen Kommission, die zu dem Entwurf des Abkommens konsultiert wurden, gaben eine “positive Stellungnahme” ab, heißt es in dem Papier (siehe unten).

Der diplomatische Dienst und die internen Juristen der EU forderten jedoch eine Änderung des israelischen Gegenstücks”. Sie lehnten dies ab, weil das israelische Wissenschaftsministerium seinen Sitz in der Clermont-Ganneau-Straße hat – in der Nähe des Munitionsbergs in Ost-Jerusalem.

Sollten diese Diplomaten und Juristen dafür gelobt werden, dass sie für eine Unterscheidung zwischen Israel und den im Juni 1967 eroberten Gebieten eintreten? Die kurze Antwort lautet “Nein”.

Ihre Bedenken hinsichtlich des Standorts eines Ministeriums in einem militärisch besetzten Gebiet werden durch ihre allgemeine Bereitschaft, Israel, den Staat, der diese Besetzung durchsetzt, zu umarmen, zunichte gemacht.

“Ungenutztes Potenzial”

Außerdem ist zu betonen, dass die Diplomaten und Juristen nur gegen die Unterzeichnung eines formellen Vertrags mit dem Wissenschaftsministerium argumentierten. Sie legten nicht fest, dass eine Interaktion mit dem Ministerium vermieden werden muss.

Stephen Quest von der Gemeinsamen Forschungsstelle bestätigte, dass seine Organisation “immer noch in Kontakt mit dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie steht, obwohl die COVID-19-Pandemie und die Wahlen in Israel zwischen 2019 und 2021 die Häufigkeit der Interaktionen und Diskussionen über formale Vereinbarungen beeinträchtigt haben.”

Auf eine Anfrage per E-Mail erklärte Quest, die Gemeinsame Forschungsstelle habe sich mit anderen Abteilungen der Europäischen Kommission über “die Form, nicht den Inhalt der Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie” beraten.

2013 hatte der diplomatische Dienst der EU grünes Licht für den Kontakt mit dem Wissenschaftsministerium gegeben. Das Ministerium ist in dem israelischen Gremium vertreten, das die Verwendung der Forschungsmittel der Europäischen Union verwaltet.

Die EU hat einen neuen Botschafter in Israel, Dimiter Tzantchev. Kurz nach seiner Ankunft in Tel Aviv sagte er, die Beziehungen zwischen der EU und Israel seien “bereits sehr eng und bergen noch viel ungenutztes Potenzial”.

Tzantchev ging nicht näher darauf ein, als ich ihn bat zu erklären, welches “ungenutzte Potenzial” er im Sinn hatte. Die Aktivitäten der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU geben jedoch einen Hinweis darauf, was in Betracht gezogen wird.

Dienst in Ost-Jerusalem

David Cronin Rechte und Rechenschaftspflicht 7. September 2021

Das israelische Wissenschaftsministerium hat seinen Sitz in der Nähe von Ammunition Hill im besetzten Ostjerusalem. Heidi Levine SIPA

Die Europäische Union hat in aller Stille ein Kooperationsabkommen mit einem israelischen Ministerium mit Sitz im besetzten Ost-Jerusalem ausgehandelt.

Während das Abkommen in der Brüsseler Bürokratie breite Unterstützung fand, haben einige Beamte bemängelt, dass es nicht mit einer Einrichtung unterzeichnet werden darf, die sich auf einem Gebiet befindet, das im Krieg von 1967 beschlagnahmt wurde.

Im Jahr 2018 nahm die Gemeinsame Forschungsstelle der EU, die ein Netzwerk von Laboratorien betreibt, Gespräche mit dem israelischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie auf. Ziel war es, eine Vereinbarung zu treffen, die eine Zusammenarbeit in “mehreren Bereichen von gemeinsamem Interesse” ermöglichen würde, heißt es in einem internen EU-Papier.

Aus dem Papier, das im Rahmen der Informationsfreiheitsregeln zur Verfügung gestellt wurde, geht hervor, dass ein solches Abkommen im Laufe des Jahres 2019 innerhalb der Europäischen Kommission, wie die Exekutive der EU genannt wird, ausgearbeitet und verbreitet wurde.

Alle 11 Abteilungen der Europäischen Kommission, die zu dem Entwurf des Abkommens konsultiert wurden, gaben eine “positive Stellungnahme” ab, heißt es in dem Papier (siehe unten).

Der diplomatische Dienst und die internen Juristen der EU forderten jedoch eine Änderung des israelischen Gegenstücks”. Sie lehnten dies ab, weil das israelische Wissenschaftsministerium seinen Sitz in der Clermont-Ganneau-Straße hat – in der Nähe des Munitionsbergs in Ost-Jerusalem.

Sollten diese Diplomaten und Juristen dafür gelobt werden, dass sie für eine Unterscheidung zwischen Israel und den im Juni 1967 eroberten Gebieten eintreten? Die kurze Antwort lautet “Nein”.

Ihre Bedenken hinsichtlich des Standorts eines Ministeriums in einem militärisch besetzten Gebiet werden durch ihre allgemeine Bereitschaft, Israel, den Staat, der diese Besetzung durchsetzt, zu umarmen, zunichte gemacht.

“Ungenutztes Potenzial”

Außerdem ist zu betonen, dass die Diplomaten und Juristen nur gegen die Unterzeichnung eines formellen Vertrags mit dem Wissenschaftsministerium argumentierten. Sie legten nicht fest, dass eine Interaktion mit dem Ministerium vermieden werden muss.

Stephen Quest von der Gemeinsamen Forschungsstelle bestätigte, dass seine Organisation “immer noch in Kontakt mit dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie steht, obwohl die COVID-19-Pandemie und die Wahlen in Israel zwischen 2019 und 2021 die Häufigkeit der Interaktionen und Diskussionen über formale Vereinbarungen beeinträchtigt haben.”

Auf eine Anfrage per E-Mail erklärte Quest, die Gemeinsame Forschungsstelle habe sich mit anderen Abteilungen der Europäischen Kommission über “die Form, nicht den Inhalt der Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie” beraten.

2013 hatte der diplomatische Dienst der EU grünes Licht für den Kontakt mit dem Wissenschaftsministerium gegeben. Das Ministerium ist in dem israelischen Gremium vertreten, das die Verwendung der Forschungsmittel der Europäischen Union verwaltet.

Die EU hat einen neuen Botschafter in Israel, Dimiter Tzantchev. Kurz nach seiner Ankunft in Tel Aviv sagte er, die Beziehungen zwischen der EU und Israel seien “bereits sehr eng und bergen noch viel ungenutztes Potenzial”.

Tzantchev ging nicht näher darauf ein, als ich ihn bat zu erklären, welches “ungenutzte Potenzial” er im Sinn hatte. Die Aktivitäten der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU geben jedoch einen Hinweis darauf, was in Betracht gezogen wird.

Ein weiteres Dokument, das ich über einen Antrag auf Informationsfreiheit erhalten habe, zeigt, dass die Gemeinsame Forschungsstelle an sieben Projekten beteiligt war, die die israelische Atomindustrie betreffen. In dem aus dem Jahr 2017 stammenden Papier – siehe unten – heißt es, das Zentrum freue sich darauf, “die Zusammenarbeit fortzusetzen.”

Ein Abkommen über die Nuklearforschung zwischen der EU und Israel ist 2018 ausgelaufen. Stephen Quest von der Gemeinsamen Forschungsstelle bestätigte, dass das Abkommen bis 2024 verlängert worden sei.

Die gesamte Zusammenarbeit sei “friedlich”, heißt es in den internen Dokumenten der EU.

Niemand sollte sich von dieser Zusicherung täuschen lassen. Da Israel Atomwaffen in den Nahen Osten eingeführt hat, bedroht seine Atomindustrie die Zukunft der Menschheit.

Da es sich geweigert hat, den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen, lässt Israel keine internationalen Inspektionen seiner Atomanlagen zu. Der Techniker Mordechai Vanunu wurde 1988 zu 18 Jahren Haft verurteilt, weil er Einzelheiten über Israels Atomwaffen verraten hatte.

So wie es künstlich ist, zwischen Israel und “der Besatzung” zu unterscheiden, ist es künstlich, zwischen Israels Atomprogramm und seinen Atomwaffen zu unterscheiden.

Die Gemeinsame Forschungsstelle hat sich direkt mit der israelischen Atomenergiekommission zusammengetan. Sie betreibt den Dimona-Komplex, in dem die israelischen Atomwaffen zusammengebaut wurden.

Außerdem lässt die EU ihre nukleare Zusammenarbeit mit Israel nicht überprüfen. Einige Details dieser Arbeit wurden in den mir zur Verfügung gestellten Dokumenten – angeblich aus Gründen der “öffentlichen Sicherheit” – zensiert.

Es ist nicht verwunderlich, dass die EU-Bürokraten nicht gerade transparent sind – um es freundlich auszudrücken.

Eine Möglichkeit, das “ungenutzte Potenzial” in den Beziehungen zwischen der EU und Israel zu nutzen, wäre eine verstärkte Zusammenarbeit mit der israelischen Atomindustrie. Das würde die Botschafter in Tel Aviv begeistern, aber alle, denen Frieden und Gerechtigkeit am Herzen liegen, entsetzen. Übersetzt mit Deepl.com



--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...