Secular democracy and the future of Palestine The two-state solution continues to lose support in Palestine. More and more Palestinians are realizing that that the so-called peace process has only resulted in the the production of new Israeli facts on the ground, and new repressive practices that make a functioning Palestinian State impossible.

Bild: Ein palästinensischer Demonstrant erklimmt die israelische Apartheidmauer während einer Demonstration im Westjordanland-Dorf Nilin, Freitag, 1. Januar 2010. (Foto: Issam Rimawi/APA Images)



Es ist eine Tatsache, dass Israel ein Apartheidstaat ist. Die Fragen lauten also: Wie kann er aufgelöst werden und was kommt danach?

Säkulare Demokratie und die Zukunft Palästinas

Von Haidar Eid



28. Januar 2022

Die Zweistaatenlösung verliert in Palästina weiter an Unterstützung. Immer mehr Palästinenserinnen und Palästinenser erkennen, dass der so genannte Friedensprozess nur dazu geführt hat, dass neue israelische Fakten geschaffen und neue repressive Praktiken angewandt wurden, die einen funktionierenden palästinensischen Staat unmöglich machen. Kein Wunder also, dass eine kürzlich vom Jerusalemer Medien- und Kommunikationszentrum durchgeführte Umfrage zeigt, dass die Palästinenser zunehmend eine Ein-Staaten-Lösung auf Kosten der Zwei-Staaten-Lösung befürworten.

Die Ironie ist jedoch, dass die Fakten vor Ort die palästinensische Führung, ob rechts oder links, nicht zu überzeugen scheinen! Anstatt für die Zerschlagung des Zionismus und seiner Apartheidpolitik in Palästina zu kämpfen, versucht die Führung der PLO, mit ihm zu koexistieren. Ihr Argument, das im Laufe der Jahre von einigen internationalen Wissenschaftlern und Aktivisten geteilt wurde, ist, dass die Zweistaatenlösung von einem “internationalen Konsens” unterstützt wird, ungeachtet der Tatsache, dass sie nichts anderes als eine ungerechte Lösung ist, die von Israel und den USA diktiert wird und unsere Grundrechte als Menschen ignoriert. In diesem Artikel vertrete ich die Ansicht, dass die einzige Hoffnung für uns Palästinenser in einer Anti-Apartheid-Form des Widerstands liegt, die die Komponenten des palästinensischen Volkes und der internationalen Zivilgesellschaft mobilisiert und letztlich zur Errichtung eines einzigen Staates in Palästina führt.

Apartheid Israel

Es ist eine anerkannte Tatsache, dass Israel ein Apartheidstaat ist. Die jüngsten Berichte von Human Rights Watch und sogar der angesehensten israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem, ganz zu schweigen von den Berichten so vieler palästinensischer Menschenrechtsorganisationen, kommen zu dem Schluss, dass das Regime zwischen Jordan und Mittelmeer ein Apartheidregime ist.

In der Tat hat das Apartheid-Israel sein lang erträumtes Ziel erreicht, nämlich die israelische Souveränität über das gesamte historische Palästina, mit nicht lebensfähigen Enklaven, die eine Ghetto-Autonomie bieten, in der die Reste des palästinensischen Volkes langsam verschwinden können. Damit hat Israel jedoch ein höchst unerwünschtes Paket geschnürt: ein Gebiet mit mehr als 4,5 Millionen politisierten Palästinensern ohne eigenen unabhängigen Staat, das Israel ebenso zersplittert, wie Israel selbst die nationale Gemeinschaft der Palästinenser zersplittert hat. Das Problem ist so alt wie der Konflikt selbst: Was soll man mit den Menschen machen, wenn Israel nur das Land haben will?

Die Zweistaatenlösung ist, wie ich schon immer argumentiert habe, die rassistische Lösung schlechthin für dieses Dilemma, da sie auf der Trennung von Gemeinschaften auf der Grundlage ihrer ethnisch-religiösen Identität beruht, die sich aus der ethno-nationalistischen Ideologie des späten 19. Jahrhunderts ableitet, die zur Entstehung von rassistischen Dogmen wie dem Nationalsozialismus, der Apartheid und dem Zionismus führte.

Sie widerspricht den demokratischen Grundsätzen des 20. und 21. Jahrhunderts, und wie viele Intellektuelle argumentiert haben, sind die Voraussetzungen für einen unabhängigen, souveränen palästinensischen Staat durch das unumkehrbare Vordringen der Siedlungen im Westjordanland ohnehin bereits zerstört. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die rassistische Zweistaatenlösung den Palästinensern nicht ihre Grundrechte zugesteht, einschließlich Freiheit, Gleichheit und Rückkehr der Flüchtlinge in die Städte und Dörfer, aus denen sie 1948 ethnisch gesäubert wurden.

Die Frage ist also, wie die Apartheid beseitigt werden kann.

Eine politische Vision

Ein Problem bei der Beantwortung dieser Frage ist das Fehlen eines klaren politischen Programms der unterdrückten Palästinenser. Die rechte Elite in Palästina hat ernsthafte und kritische palästinensische Intellektuelle und Aktivisten, die für Alternativen zum Zweistaatenparadigma plädieren, von dem sie profitieren, ausgegrenzt. Die Situation hat sich jedoch in letzter Zeit geändert, insbesondere nach dem Tod von Edward Said, Ibrahim Abu-Lughod, Hisham Sharabati und einigen prinzipientreuen linken Führern, die eine ernsthafte Herausforderung für das Zweistaaten-Dogma darstellten. Das Aufkommen der BDS-Bewegung und die Zunahme des Volkswiderstands im Westjordanland, 1948 und im Gazastreifen sowie das Aufkommen prinzipientreuer Stimmen, die eine säkulare Demokratie im Mandatsgebiet Palästina fordern, haben den Weg für eine alternative Lösung geebnet, die die palästinensischen Grundrechte garantiert. Daher der BDS-Aufruf von 2005, mit dem die Palästinenser die internationale Gemeinschaft aufforderten, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und das Apartheidland Israel zu boykottieren, sich von ihm und von Unternehmen, die von seinen Menschenrechtsverletzungen in Palästina profitieren, zu trennen und Sanktionen gegen es zu verhängen, bis es das Völkerrecht einhält. Die palästinensische Zivilgesellschaft hat aus der südafrikanischen Lektion sehr gut gelernt. BDS ist jedoch eine auf Rechten basierende Bewegung, die sich nicht für eine politische Lösung einsetzt.

Einige Aktivisten haben jedoch an einer Alternative gearbeitet, die sich von rassistischen Lösungen distanziert, sei es eine begrenzte “Verwaltungsautonomie”, wie sie in den Abkommen von Camp David und Oslo vorgeschlagen wurde, oder eine Zweistaatenlösung, die dem palästinensischen Volk eine symbolische Unabhängigkeit gewährt.

Diese Aktivisten zeigen, dass uns nur eine Option bleibt: ein säkularer demokratischer Staat für alle seine Bürger, unabhängig von Religion, ethnischer Zugehörigkeit oder Rasse. Es liegt auf der Hand, dass die Einstaatenlösung mit ähnlichen Herausforderungen verbunden ist, wie sie die südafrikanischen Anti-Apartheid-Aktivisten nach dem Zusammenbruch des weißen Vorherrschaftsregimes zu bewältigen hatten. Eine säkulare demokratische Formel bedeutet notwendigerweise die Abschaffung der Apartheidprivilegien, die den palästinensischen Bürgern Israels die Staatsbürgerschaft dritter Klasse verleihen und den Palästinensern von 1967 ihre grundlegenden Menschenrechte vorenthalten. Eine säkulare demokratische Formel wird auf jeden Fall das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge garantieren, die in elenden Flüchtlingslagern in Syrien, Jordanien und dem Libanon leben. Interessanterweise haben die Befürworter der Zweistaatenlösung immer behauptet, dass diese mit dem Völkerrecht im Einklang stehe, obwohl sie nur die Rechte eines Drittels des palästinensischen Volkes betrifft und die international anerkannten Rechte der palästinensischen Flüchtlinge und der Bürger dritter Klasse des Apartheidstaats Israel verweigert.

Ein säkularer demokratischer Staat bedeutet für uns im Wesentlichen die Beendigung der militärischen Besetzung des Gazastreifens, des Westjordanlands und Jerusalems, die Vereinigung aller Bantustans und Ghettos in Palästina, die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge und deren Entschädigung, Bürgerrechte und Freiheit. Wie der verstorbene palästinensische Intellektuelle Edward Said bereits 1999 sagte: Die Vorstellung eines ägyptischen Staates für die Ägypter, eines jüdischen Staates für die Juden, geht einfach an der Realität vorbei. Was wir brauchen, ist ein Umdenken in der Gegenwart im Sinne von Koexistenz und durchlässigen Grenzen. Und das kann nur in einem säkularen demokratischen Staat zwischen Jordan und Mittelmeer geschehen. Übersetzt mit Deepl.com

