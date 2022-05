Am Beispiel des Nakba Gedenkens zeigt sich die westliche “Werte-Heuchelei” in ihrer ganzen Pracht

Bild: Ein Demonstrant hält die palästinensische Flagge während einer Demonstration in New York am 13. Mai 2022 (Reuters)



Nakba-Tag: Wie Großbritannien Israel für seine Kriegsverbrechen belohnt



Von Husam Zomlot



15. Mai 2022

Am 15. Mai gedenkt das palästinensische Volk der Nakba, der Katastrophe, als 1947-48 mehr als zwei Drittel der Bevölkerung gewaltsam aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben wurden, um Platz für ein mehrheitlich jüdisches Israel zu schaffen.

Diese ethnische Säuberung ist auch heute, 74 Jahre später, noch nicht aufgearbeitet. Und sie bleibt der Schlüssel zu jeder Lösung der palästinensisch-israelischen Situation.

Aber sie ist nicht nur unbewältigt, sondern sie dauert an. Zwei Beispiele:

Anfang Mai gab ein israelischer Gerichtshof dem israelischen Militär grünes Licht für die gewaltsame Vertreibung von mehr als 1.000 Palästinensern aus ihren Häusern und Dörfern in Masafer Yatta bei Hebron im besetzten Westjordanland.

Dies ist ein gewaltsamer Bevölkerungstransfer, der nach internationalem Recht illegal ist. Es ist das, was die zionistischen Banden 1948 mit der palästinensischen Bevölkerung in Massen gemacht haben, bevor sie die Hunderte von Dörfern, die sie verlassen mussten, dem Erdboden gleichgemacht haben.

Die Flüchtlinge, die damals entstanden, durften nie in ihre Häuser und auf ihr Land zurückkehren, auch meine Eltern und meine Familie nicht. Dies verstößt auch gegen das Völkerrecht, wonach Flüchtlinge ein Recht auf Rückkehr haben.

Wer weiß, was Israel mit den 1.000 unglücklichen Seelen tun wird, deren Häuser nun unmittelbar bedroht sind.

Dann war da noch die Ermordung meiner Freundin Shireen Abu Akleh, der langjährigen Korrespondentin von Al Jazeera in Palästina, am 11. Mai. Unabhängig von den Versuchen der israelischen Behörden, die Schuld von sich zu weisen und Desinformationen zu verbreiten, besteht kein Zweifel daran, dass sie durch eine israelische Kugel getötet wurde. Und es gibt keinen Zweifel an der Brutalität der israelischen Apartheid während ihrer Beerdigung im besetzten Ost-Jerusalem.

Israel hat wirklich Format. Seit dem Jahr 2000 sind mindestens 46 Journalisten getötet worden. Niemand wurde zur Rechenschaft gezogen, weil Israel immer selbst ermitteln darf, mit vorhersehbaren Ergebnissen.

Beim Internationalen Strafgerichtshof wurde ein Verfahren gegen Israel wegen der Ermordung von vier namentlich genannten Journalisten im Gazastreifen – Ahmed Abu Hussein, Yaser Murtaja, Muath Amarneh und Nedal Eshtayeh – sowie wegen der gezielten Angriffe auf Medienbüros im Gazastreifen während des Militärangriffs im vergangenen Mai eingeleitet.

Israelische Straflosigkeit

Was auch immer mit diesem Fall geschieht, es ist die Leichtigkeit, mit der Israel tötet und sich von der Verantwortung freispricht, ohne dass die internationale Gemeinschaft auch nur einen Pieps von sich gibt, die hier den Kern der Sache darstellt.

Im April beispielsweise “verurteilte” das Vereinigte Königreich bei der UNO gerne die Angriffe auf Israelis, war aber nur “besorgt” über die viel größeren palästinensischen Verluste an Menschenleben.

Seit 1948 ist Israel, wenn überhaupt, nur selten für seine Verstöße gegen das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht und die Würde und Rechte des palästinensischen Volkes zur Rechenschaft gezogen worden.

Für jeden, der an einer gerechten und friedlichen Lösung interessiert ist, muss sich das ändern. Und es ist überdeutlich, dass Israel ohne entschlossenen internationalen Druck keine Schritte in diese Richtung unternehmen wird.

Eine Palästinenserin in Gaza hält am 74. Jahrestag der Nakba einen Schlüssel hoch, der das Recht auf Rückkehr symbolisiert (Reuters)

Es ist daher bedauerlich, dass die britische Regierung genau das Gegenteil tut. Anstatt Israel mit den gleichen Maßstäben zu messen wie alle anderen – Maßstäbe, die lautstark gegenüber der Ukraine verkündet werden – belohnt das Vereinigte Königreich Israel stattdessen, zuletzt mit einem brandneuen Handelsabkommen.

Es ist eine verwirrende Strategie. Einerseits vertritt das Vereinigte Königreich die Auffassung, dass die israelische Besetzung des Westjordanlands, einschließlich Ostjerusalems, und des Gazastreifens eine illegale militärische Besetzung ist.

Dies bringt bestimmte rechtliche Verpflichtungen mit sich. Nach internationalem Recht sind beispielsweise die Siedlungen, die Israel tief in den besetzten Gebieten gebaut hat und weiter baut, nicht nur Gesetzesübertretungen, sondern Kriegsverbrechen.

Doch anstatt Israel für dieses Verhalten zu bestrafen, ist das Vereinigte Königreich 55 Jahre nach Beginn der Besatzung damit beschäftigt, die Beziehungen zu stärken.

Missachtung des Völkerrechts

Die Lektion, die Israel und andere lernen werden? Wenn mächtige Länder dich mögen, kannst du tun, was du willst. Einen Journalisten töten, besetzte Gebiete annektieren, ein System der Apartheid gegen die einheimische Bevölkerung des Landes, in das man eingedrungen ist, einführen.

Es spielt keine Rolle. Das internationale Recht ist nur ein Spielball der Mächtigen.

Das sollte im Vereinigten Königreich von Bedeutung sein. Großbritannien war eine der treibenden Kräfte hinter der auf Regeln basierenden globalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg.

Wenn man Israel erlaubt, schamlos und wiederholt gegen internationales Recht, internationale Resolutionen und globale Menschenrechtsstandards zu verstoßen, untergräbt man diese Ordnung.

Dies wird katastrophale Folgen haben, da die Menschen den Glauben an das Völkerrecht und die Achtung vor ihm verlieren.

Großbritannien ist auch das Land, das mit seiner Balfour-Erklärung die ganze Palästina-Frage überhaupt erst ausgelöst hat, indem es unser Land verschenkte.

Das ist einfach der Akt einer Kolonialmacht, die sich nicht um die Wünsche der einheimischen Bevölkerung kümmert.

Die gute Nachricht ist, dass, wenn ich mir die Zahl der Teilnehmer an den Protesten für die Rechte der Palästinenser auf den Straßen Londons und anderer britischer Städte anschaue, die Anbiederung des Vereinigten Königreichs an die israelische Apartheid und deren Verteidigung nicht populär ist.

Die Abscheu und der Aktivismus der Bevölkerung zwangen die zögerliche britische und andere westliche Regierungen schließlich dazu, in den 1980er Jahren Maßnahmen gegen die südafrikanische Apartheid zu ergreifen.

Es wäre schön, wenn einige Politiker im Vereinigten Königreich, in den USA und im Westen im Allgemeinen seither ihre Lektion gelernt hätten und einer sich abzeichnenden Entwicklung zuvorkommen würden. Übersetzt mit Deepl.com



Botschafter Dr. Husam Zomlot ist der Leiter der palästinensischen Mission im Vereinigten Königreich.

