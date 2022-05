https://www.middleeasteye.net/opinion/palestine-unified-national-leadership-desperately-need-why

Bild: Eine Demonstrantin hebt ihre mit der palästinensischen Flagge bemalte Hand während einer Demonstration in Jerusalem am 30. Juli 2021 (AFP)



Warum Palästina dringend eine einheitliche nationale Führung braucht



Von Ghada Karmi



18. Mai 2022

Ein weiterer Nakba-Jahrestag ist vergangen, und ein Ende des israelisch-palästinensischen Konflikts ist nicht in Sicht. In den 74 Jahren seines Bestehens hat Israels Wohlstand stetig zugenommen: Es ist heute stärker, wohlhabender und kann sich der Unterstützung des Westens sicherer sein als je zuvor.

Die Straffreiheit für seine Verstöße gegen internationale Normen kennt keine Grenzen, wie die schockierende Ermordung der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh in der vergangenen Woche zeigt. Israelische Truppen erschossen sie und verwundeten ihren Kollegen, obwohl beide eindeutig Pressewesten und Schutzhelme trugen. Diese abscheuliche Tat wird sicherlich ungestraft bleiben, wie so viele illegale Handlungen Israels zuvor.

Es gibt keine einheitliche Strategie für das Endziel des palästinensischen Kampfes, abgesehen von einer allgemeinen Einigung auf immaterielle Allgemeinheiten

Im Gegensatz dazu ist das palästinensische Volk, das seit der Gründung Israels im Jahr 1948 zum Opfer geworden ist, verstreut und zersplittert. Millionen von Menschen sind staatenlos, ohne dass ihnen eine Entschädigung, Wiedergutmachung oder auch nur eine Entschuldigung angeboten wird.

Die Palästinenser haben schon immer darum gekämpft, dass ihre Sache Gehör findet, und obwohl sie in den letzten Jahren an Unterstützung in der Bevölkerung gewonnen haben, ist die offizielle Unterstützung nach wie vor fest bei Israel verankert. Die Hexenjagd auf den Antisemitismus, die darauf abzielt, die Palästinenser zum Schweigen zu bringen und die Solidarität mit ihrer Sache zu unterdrücken, ist in den westlichen Ländern erfolgreich.

Angesichts dieser harten Realitäten müssen die Palästinenser eine Bestandsaufnahme machen. Das Fehlen einer repräsentativen Führung und eines gemeinsamen Ziels ist ein ernsthaftes Hindernis für jede Zukunft. Im vergangenen Mai kam es zu einem seltenen Beispiel nationaler Einheit, als Gemeinden innerhalb und außerhalb des historischen Palästinas gleichzeitig gegen Israels schlechte Behandlung protestierten – ein Aufstand, der Jerusalem, das besetzte Westjordanland und den Gazastreifen umfasste und sich auf gemischte arabisch-jüdische Städte innerhalb Israels und Palästinenser im Exil ausbreitete.



Die Notwendigkeit einer Vision

Auch wenn dies ein bemerkenswertes Phänomen war, so hat es doch nicht zu einer neuen palästinensischen Vision geführt. Es gibt keine einheitliche Strategie für das letztendliche Ziel des palästinensischen Kampfes, abgesehen von der allgemeinen Einigkeit über nicht greifbare Allgemeinplätze, wie die Notwendigkeit von Gerechtigkeit, Rechten und Selbstbestimmung. Es besteht keine Einigkeit darüber, ob das Ziel zwei Staaten sind, wie von der Palästinensischen Autonomiebehörde propagiert, ein Staat, der eine Minderheitenposition bleibt, eine Föderation mit Israel, Bi-Nationalismus oder der bewaffnete Kampf bis zur Befreiung.

Ohne ein einheitliches nationales Ziel kann keine sinnvolle Führung entstehen – und ohne Führung wird jeder Kampf reaktiv, sporadisch oder individuell. In Gaza haben sich die Hamas-Führer einseitig für den bewaffneten Widerstand gegen Israel im Namen des übrigen Palästina entschieden. In den Exilgemeinden zeigt sich dieser Do-it-yourself-Ansatz in der Vielzahl kleiner Gruppen, die an eigenen Lösungen für den Konflikt arbeiten, ohne sich auf eine nationale Politik zu beziehen.

Palästinenser protestieren am 25. August 2021 in der Nähe des Gaza-Zauns (AFP)

Kein noch so mutiger und aufopferungsvoller Kampf kann unter solchen Bedingungen erfolgreich sein. Er ist weit entfernt von dem Anti-Apartheid-Kampf in Südafrika, wo das Ziel von Anfang an klar und eindeutig war: die Beendigung der Apartheid und die Schaffung einer gleichberechtigten Gesellschaft. Der Afrikanische Nationalkongress (ANC) führte den Kampf an und organisierte das Programm zur Erreichung dieses Ziels, so dass die Anti-Apartheid-Bewegung, als sie sich in der ganzen Welt ausbreitete, den vom ANC aufgestellten Regeln entsprach.

Im Falle Israels sah sich der Zionismus bei seinem Versuch, ein bereits von einem anderen Volk bewohntes Land zu übernehmen, einer gewaltigen Herausforderung gegenüber. Das Ziel des Zionismus war von Anfang an klar und einheitlich, auch wenn es nur von einer Minderheit der Juden unterstützt wurde; die Zionisten mussten nur eine Strategie zu seiner Verwirklichung ausarbeiten. In dem Maße, wie der Zionismus in den verschiedenen jüdischen Gemeinschaften an Boden gewann, unterstützten ihn immer mehr Juden mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Das ist bis heute der Modus Operandi Israels geblieben – und das mit großem Erfolg.



Der Weg nach vorn

Es gab eine Zeit, in der auch der palästinensische nationale Kampf ein Ziel, eine Führung und eine Strategie hatte. Als die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) 1964 gegründet wurde, war ihr Ziel die Befreiung Palästinas durch bewaffneten Kampf. Sie bildete Milizen aus, richtete ein Exilparlament ein und schuf staatliche Institutionen. Die PLO wurde von den meisten Palästinensern innerhalb und außerhalb des Landes unterstützt, die auf unterschiedliche Weise zur nationalen Sache beitrugen.

Jahrzehnte zuvor, als die zionistische Bedrohung in den 1920er Jahren über Palästina schwebte, verfolgte die nationale Führung aus bekannten Persönlichkeiten und religiösen Persönlichkeiten ein Ziel: den Zionismus zu bekämpfen. In diesem Ziel waren sich die Palästinenser in überwältigender Weise einig.

Diese bahnbrechenden Momente in der palästinensischen Geschichte wurden letztlich durch die britische imperiale Macht und die zionistische Gewalt vor 1948 und die vom Westen unterstützte israelische Aggression danach verdrängt. Die PLO unterlag schließlich diesem Machtungleichgewicht und unterzeichnete 1993 die Osloer Abkommen. Daraufhin wurde die Organisation aufgelöst und hat sich nie davon erholt, so dass die palästinensische Diaspora führerlos ist. Die anschließende Spaltung zwischen Fatah und Hamas im Jahr 2007 hat die palästinensische Führung weiter zersplittert und die nationale Bewegung beschädigt.

Es ist daher kein Wunder, dass die vorgeschlagenen Lösungen keinen allgemeinen Anklang gefunden haben und derzeit auch keine Aussicht auf Erfolg haben. Die Wiederbelebung eines einheitlichen nationalen Ziels und die Entwicklung einer geeigneten Strategie zu seiner Umsetzung sind der einzige Weg nach vorne – und das erfordert eine Führung mit Legitimität und Unterstützung durch die Bevölkerung.

Eine solche Führung gibt es heute in Palästina nicht. Ohne die Schwierigkeiten zu unterschätzen, muss es die Aufgabe aller sein, sie aufzubauen. Die Nakba wird für alle Palästinenserinnen und Palästinenser ein einzigartiger und ehrwürdiger Tag der Trauer bleiben, aber dieses Jahr sollte ein neues Kapitel aufschlagen und eine nationale Führung schaffen, die diesen Namen auch verdient. Übersetzt mit Deepl.com

Ghada Karmi ist ehemalige Forschungsstipendiatin am Institut für arabische und islamische Studien der Universität von Exeter. Sie wurde in Jerusalem geboren und musste mit ihrer Familie nach der Gründung Israels im Jahr 1948 ihre Heimat verlassen. Die Familie zog nach England, wo sie aufwuchs und eine Ausbildung erhielt. Karmi praktizierte viele Jahre lang als Ärztin und arbeitete als Spezialistin für die Gesundheit von Migranten und Flüchtlingen. Von 1999 bis 2001 war Karmi Associate Fellow des Royal Institute of International Affairs, wo sie ein großes Projekt zur israelisch-palästinensischen Versöhnung leitete.

