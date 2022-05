Nicht Putin und Russland gehören vor den ICC, sondern das zionistische Besatzungsregime und seine vielen eifrigen Helfer…

Will ICC help Israel get away with Shireen Abu Akleh’s murder? If Israel thought that the international heat over the apparent targeted killing of iconic Palestinian journalist Shireen Abu Akleh would blow over in a couple of weeks, it was very wrong. One can understand, however, why Israel would make such a calculation.

Wird der ICC Israel helfen, mit dem Mord an Shireen Abu Akleh davonzukommen?

Von Maureen Clare Murphy



27. Mai 2022

Eine behelfsmäßige Gedenkstätte im Flüchtlingslager Dschenin, wo die Al Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh am 19. Mai bei einer israelischen Militäraktion getötet wurde. Ahmed Ibrahim APA-Bilder

Wenn Israel geglaubt hat, dass sich die internationale Aufregung über die offenbar gezielte Tötung der bekannten palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh in ein paar Wochen legen würde, hat es sich gewaltig getäuscht.

Man kann jedoch verstehen, warum Israel ein solches Kalkül anstellt.

Es ist mit der vorsätzlichen Tötung von palästinensischen Journalisten, Sanitätern und Behinderten davongekommen, ohne dass dies andere Konsequenzen gehabt hätte als die Forderung nach Rechenschaft durch Menschenrechtsermittler, die von Israels internationalen Komplizen ignoriert wurde.

Es hat wiederholt Palästinenser innerhalb des Gazastreifens angegriffen, wo es keinen Schutz vor Israels Bomben in dem Gebiet gibt, das seit 2007 unter einer Wirtschaftsblockade und umfassenden Abriegelung steht.

All dies kommt zu Israels offenkundig illegaler Siedlungspolitik im Westjordanland und auf den Golanhöhen und seiner brutalen Befriedung jeglicher Form von Widerstand hinzu. Hinzu kommen Israels häufige tödliche Verletzungen der libanesischen und syrischen Souveränität sowie seine internationalen Attentate und der weltweite Export von Waffen und Unterdrückungstechnologien.

Abu Akleh arbeitete für Al Jazeera, das von Katar finanziert wird, und besaß die US-Staatsbürgerschaft, was ihre Ermordung zu einem internationalen Problem macht, das nicht so schnell unter den Teppich gekehrt werden kann.

Tatsächlich erweist sich ihr schockierender Tod in mehrfacher Hinsicht als Wendepunkt.

Sie entlarvte Israels Lügen sogar noch nach ihrem Tod, und in den Worten von Mohammed El-Kurd “befreite sie Jerusalem”, wenn auch nur für kurze Zeit, als das palästinensische Volk sich in Empörung vereinte und in die Straßen strömte, um ihr die letzte Ehre zu erweisen – eine Massenversammlung, wie sie seit Jahren nicht mehr gesehen wurde, da Israel das öffentliche Leben der Palästinenser in der Stadt gewaltsam unterdrückt.

Und Abu Akleh könnte die Mitschuld der US-Regierung an der israelischen Straffreiheit aufdecken, selbst wenn Beamte der Regierung Biden, von denen einige sie persönlich kannten, behaupten, dass sie sich für ihre Ermordung verantwortlich fühlen.

Absichtlich erschossen

Die Palästinensische Autonomiebehörde gab am Donnerstag die Ergebnisse ihrer Ermittlungen zum Tod von Abu Akleh bekannt und erklärte, die israelischen Streitkräfte hätten absichtlich auf sie geschossen und sie getötet, als sie vor dem Feuer floh.

Die Untersuchung der Palästinensischen Autonomiebehörde basierte auf Befragungen von Zeugen, einer Inspektion des Tatorts und einem gerichtsmedizinischen Bericht”, sagte Akram al-Khatib, der Generalstaatsanwalt der Palästinensischen Autonomiebehörde, gegenüber den Medien.

Die Untersuchung ergab, dass Abu Akleh von einer panzerbrechenden 5,56-mm-Hochgeschwindigkeitskugel aus einem halbautomatischen Gewehr vom Typ Ruger Mini-14 – einer in den USA hergestellten Waffe – getroffen wurde.

Die Reporterin trug einen Helm und eine als “Presse” gekennzeichnete Schutzweste, als sie in den Hinterkopf geschossen wurde.

Das israelische Militär hat die Untersuchung von Abu Aklehs Tod blockiert, indem es behauptete, es benötige die Kugel, die sie tötete, für ballistische Tests und beschuldigte die Palästinensische Autonomiebehörde, sich zu weigern, sie auszuhändigen.

Israel hat es jedoch versäumt, die GPS-Koordinaten aller seiner Soldaten, die sich zum Zeitpunkt der Ermordung von Abu Akleh im Flüchtlingslager Jenin aufhielten, bekannt zu geben. Es hat auch nicht die vollständigen Aufnahmen der Körperkameras der Soldaten veröffentlicht, die offenbar zum Zeitpunkt ihres Todes in Betrieb waren.

Ein Sprecher des israelischen Militärs lehnte es ab, zu sagen, wann das zusätzliche Filmmaterial vom Morgen des Todes von Abu Akleh veröffentlicht werden würde, oder zu beschreiben, was darauf zu sehen ist, berichtete die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag.

Die Rekonstruktion der Ereignisse, die AP diese Woche veröffentlichte, legt nahe, dass der Journalist durch israelisches Feuer getötet wurde.

Zeugen, die von der Nachrichtenagentur befragt wurden, betonten, dass sich zwischen den Reportern und der Armee keine Kämpfer befunden hätten, was der israelischen Behauptung widerspricht, dass es zu einem Schusswechsel gekommen sei.

Benny Gantz, Israels Verteidigungsminister, wies die Feststellungen der Palästinensischen Autonomiebehörde am Donnerstag zurück und erklärte, dass jede Behauptung, das israelische Militär ziele absichtlich auf Journalisten oder Unbeteiligte ab, eine plumpe und unverfrorene Lüge sei”.

Aviv Kochavi, Israels Militärchef, wiederholte am Freitag ähnliche Behauptungen und sagte, dass “kein IDF-Soldat absichtlich auf einen Journalisten geschossen hat. Wir haben das untersucht. Das ist die Schlussfolgerung, und es gibt keine andere”.

Kochavi leugnete ausdrücklich nicht, dass ein israelischer Soldat sie getötet hat. Er deutete jedoch an, dass Abu Aklehs Tod ein operativer Fehler in einem Kampfgebiet war, obwohl es zu diesem Zeitpunkt keinen Schusswechsel zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Kämpfern gab, wie Zeugen und Überlebende ausgesagt haben und auf Videoaufnahmen der letzten Momente der Journalistin zu sehen ist.

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog wies eine weitere Untersuchung von CNN als “gefälschte Fakten” zurück, während das israelische Militär erklärte, dass “die Behauptung, der Schuss sei absichtlich abgegeben worden, jeder Grundlage entbehrt”.

Die Schlussfolgerung der gerichtsmedizinischen Untersuchung von CNN war eindeutiger als die von AP und deutete darauf hin, dass der Reporter absichtlich erschossen wurde.

Journalisten im Visier

Trotz der Behauptungen von Israels führenden Militärs und Politikern, dass die israelische Armee keine Journalisten ins Visier nimmt, hat eine unabhängige UN-Untersuchungskommission festgestellt, dass Soldaten während der Proteste des Großen Marsches der Rückkehr in den Gazastreifen genau das getan haben.

“Die israelischen Streitkräfte haben absichtlich auf Kinder, auf Menschen mit Behinderungen und auf Journalisten geschossen, obwohl sie wussten, dass es sich um Kinder, Menschen mit Behinderungen und Journalisten handelte”, sagte Sara Hossain, eine der drei vom UN-Menschenrechtsrat ernannten Untersuchungsbeauftragten, im Jahr 2019.

Mehr als 215 Palästinenser wurden während dieser Proteste getötet, die Ende März 2018 begannen und im Dezember 2019 eingestellt wurden.

Bis Ende 2020 war nur ein israelischer Soldat wegen des Einsatzes von scharfen Waffen gegen unbewaffnete Demonstranten während des Großen Marsches der Rückkehr angeklagt worden.

Die Tötung und Verstümmelung von Demonstranten im Gazastreifen durch Israel ist einer der Schwerpunkte der Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs in Palästina, die im März letzten Jahres eingeleitet wurden.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat beantragt, dass der Gerichtshof in Den Haag auch die Ermordung von Shireen Abu Akleh untersucht.

Am Donnerstag forderte eine Koalition aus 34 Pressefreiheits- und Menschenrechtsgruppen eine sofortige und unabhängige Untersuchung der Ermordung von Abu Akleh.

In Ermangelung einer “unabhängigen und unparteiischen Untersuchung durch die israelische Regierung” fordern die Gruppen den IStGH auf, festzustellen, “ob dieser Vorfall einem Kriegsverbrechen gleichkommt”.

Kurz vor der Ermordung Abu Akehs ging beim Internationalen Strafgerichtshof eine weitere Beschwerde ein, in der Kriegsverbrechen gegen Journalisten durch die israelischen Besatzungstruppen vorgeworfen werden.

Die Beschwerde bezieht sich auf die “systematische Tötung” von vier palästinensischen Medienmitarbeitern, die “von israelischen Scharfschützen getötet oder verstümmelt wurden, als sie über Demonstrationen in Gaza berichteten”, so die Internationale Journalisten-Föderation.

Die Tötung von Abu Akleh wurde dieser Beschwerde hinzugefügt, wie am Freitag bekannt gegeben wurde.

Die Regierung Biden sagt, dass sie eine Untersuchung des IStGH zur Ermordung von Abu Akleh nicht unterstützt.

Während sie darauf besteht, dass sie “volle Verantwortlichkeit für die Verantwortlichen für ihre Ermordung” erwartet, hat Washington das Selbstuntersuchungsprotokoll des israelischen Militärs zurückgestellt.

Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, verwies auf die israelische Untersuchung der Hinrichtung von Iyad Hallaq, einem Palästinenser mit Behinderungen und autistischen Zügen, als Beispiel für die Fähigkeit Israels, sich selbst zu untersuchen.

Hallaqs Familie bezeichnet die israelische Untersuchung jedoch als Vertuschung.

Der junge Mann zeichnete jeden Tag seinen Weg zu und von seiner Schule für Erwachsene mit Behinderungen auf, aber sein Handy wurde ihnen mit gelöschtem Inhalt zurückgegeben.

In der Zwischenzeit behauptet Israel, dass alle 10 Kameras in der Gegend nicht funktionierten, als Hallaq von der Polizei erschossen wurde, während sein Lehrer sie anflehte, damit aufzuhören.

Israel ist schnell dabei, Filmmaterial zu veröffentlichen, das die Hinrichtung von Palästinensern durch seine Streitkräfte zeigt, wenn es glaubt, dass es seine Darstellung der Ereignisse stützt, wie es dies unmittelbar nach der Ermordung von Abu Akleh tat.

Eine Videomontage, die Israel kurz nach Abu Aklehs Tod veröffentlichte, legte nahe, dass sie durch eine von Widerstandskämpfern abgefeuerte Kugel getötet wurde.

Das israelische Video wurde von der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem schnell entlarvt.

Eine Vor-Ort-Untersuchung dieser Gruppe ergab, dass es physikalisch unmöglich gewesen wäre, dass eine Kugel, die von den Kämpfern in dem von Israel verbreiteten Video abgefeuert wurde, Abu Akleh getroffen hätte.

Israel veröffentlichte an diesem Morgen auch stark bearbeitete Ausschnitte aus den Aufnahmen der Körperkameras der Soldaten:

Wenn Israel die vollständigen, unbearbeiteten Aufnahmen der Körperkameras zurückhält, ist das so gut wie sicher, denn sie würden die Schuld seiner Soldaten beweisen.

Israel hat das Filmmaterial von der Erschießung des 16-jährigen US-Bürgers Mahmoud Shaalan im Jahr 2016 an einem Kontrollpunkt im Westjordanland, an dem vermutlich zahlreiche Videokameras vorhanden waren, nie veröffentlicht.

Anstatt Israel zu einer vollständigen und transparenten Untersuchung zu drängen, hat das Außenministerium den Mord an Shaalan in seinem jährlichen Menschenrechtsbericht nicht erwähnt.

Anders als im Fall von Shaalan wird das Weiße Haus vom Kongress gedrängt, eine amerikanische Untersuchung der Tötung von Abu Akleh einzuleiten.

Dutzende von US-Abgeordneten haben ein Schreiben unterzeichnet, in dem sie das FBI auffordern, ihren Tod zu untersuchen.

Ein anderer Palästinenser mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft, der 78-jährige Omar Assad, starb Anfang des Jahres an einem stressbedingten Herzinfarkt, als er willkürlich von israelischen Soldaten festgehalten und misshandelt wurde, die seinen Körper liegen ließen, als sie sahen, dass er nicht mehr atmete.

Israel hat zunächst über die Umstände von Assads Tod gelogen und behauptet, er sei lebend freigelassen worden.

Eine oberflächliche “interne” Untersuchung führte zu leichten disziplinarischen Maßnahmen gegen drei beteiligte Offiziere.

Ein Klaps auf die Handgelenke der niederen Offiziere reichte dem US-Außenministerium offenbar aus, obwohl es “eine gründliche strafrechtliche Untersuchung und volle Rechenschaftspflicht” erwartet hatte.

Eine von Assads Töchtern erklärte in einem von der Washington Post veröffentlichten Meinungsartikel, dass “die bisherige Reaktion des Außenministeriums völlig unzureichend war”.

Wie im Fall von Omar Assad scheint das Außenministerium, ebenso wie Israel, damit zufrieden zu sein, dass die Ermordung von Shireen Abu Akleh aus dem Blickfeld verschwindet.

Am Freitag erklärte ein Beamter der Biden-Administration gegenüber israelischen Medien, dass die USA keine Ermittlungen einleiten würden und dass sie hofften, die Palästinensische Autonomiebehörde würde Israel Beweise zur Verfügung stellen, indem sie die Kugel aushändigen würde, die die Journalistin tötete.

Der Tod von zwei US-Bürgern bei Militäroperationen im Westjordanland in diesem Jahr reichte nicht aus, um Washingtons “eiserne Unterstützung für Israel” zu erschüttern, wie Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan bei einem Treffen mit dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz letzte Woche bekräftigte.

Diese Unterstützung drückt sich in der jährlichen US-Militärhilfe für Israel in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar aus. Israel erhielt 2022 eine zusätzliche Milliarde an Unterstützung, um sein Raketenabwehrsystem Iron Dome nach der Offensive im Gazastreifen im vergangenen Mai “aufzufüllen”.

Die anhaltende internationale Aufmerksamkeit für die Ermordung von Abu Akleh könnte sich jedoch als zunehmend störend für den “business as usual” zwischen Washington und Tel Aviv erweisen.

Auf die offensichtliche Doppelmoral angesprochen, die ICC-Untersuchung in der Ukraine zu unterstützen, aber nicht in Palästina, wiederholte Ned Price, der Sprecher des Außenministeriums, dass “wir uns weiterhin, wie es mehrere amerikanische Regierungen getan haben, für [eine] Zweistaatenlösung einsetzen”.

Al Jazeera, Abu Aklehs Arbeitgeber seit 25 Jahren, kündigte am Donnerstag an, dass sein Rechtsteam ihre “Mordfall-Akte an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag” weiterleiten werde.

Der Sender teilte mit, dass er auch “die israelische Bombardierung und vollständige Zerstörung des Al Jazeera-Büros in Gaza im Jahr 2021 sowie die ständigen Aufwiegelungen und Angriffe auf seine Journalisten, die in den besetzten palästinensischen Gebieten tätig sind”, einbeziehen werde.

Al Jazeera will den Mord an Shireen Abu Akleh vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen ⬇️.

“Die Akte wird auch die israelische Bombardierung und totale Zerstörung des Al Jazeera-Büros in Gaza im Mai 2021 beinhalten”, heißt es in einer Erklärung von @AlJazeera. pic.twitter.com/w8crWCLCcv

– Amanda Price (@amandaruthprice) May 26, 2022

Drei palästinensische Menschenrechtsorganisationen haben in dieser Woche einen separaten Antrag an das Tribunal in Den Haag gestellt, der den israelischen Angriff auf den Gazastreifen im Mai letzten Jahres betrifft.

Während des 11-tägigen Angriffs wurden etwa 240 Palästinenser getötet und fast 2.000 weitere verletzt.



Lähmung beim ICC

Während einer Konferenz in Den Haag am Montag erklärte Raji Sourani, der Direktor des in Gaza ansässigen Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte, dass sich die Palästina-Untersuchung des IStGH “keinen Millimeter” bewegt habe, seit der britische Anwalt Karim Khan im vergangenen Juni sein Amt als Chefankläger antrat.

Die Palästina-Untersuchung wurde von Khans Vorgängerin, Fatou Bensouda, nach einer langwierigen Voruntersuchung und gegen den entschiedenen Widerstand Israels und der USA eingeleitet.

In der Zwischenzeit, so Sourani, bittet Khan persönlich um Spenden von Staatsparteien des ressourcenbeschränkten Gerichts, um dessen Ermittlungen in der Ukraine zu unterstützen, die nach der russischen Invasion zu Beginn dieses Jahres eingeleitet wurden.

Khan hat die Ukraine zweimal besucht, sich aber nicht öffentlich zu Palästina geäußert, selbst nachdem palästinensische Menschenrechtsgruppen, die Opfer vor dem Gericht vertreten, im vergangenen Oktober von Israel zu terroristischen Organisationen erklärt wurden.

Da der neue Chefankläger offenbar bestrebt ist, die Interessen Washingtons und seiner Verbündeten zu schützen, wenn nicht gar zu verfolgen, ist die ohnehin schon angeschlagene Glaubwürdigkeit des IStGH auf einem historischen Tiefpunkt angelangt.

Khan ließ die USA aus der Untersuchung von Kriegsverbrechen in Afghanistan aussteigen, nachdem Washington jahrelang intensiven Druck auf den Gerichtshof ausgeübt und Vergeltungsmaßnahmen gegen Bensouda ergriffen hatte.

Kurioserweise wird Kevin Jon Heller, Khans Sonderberater für internationale Strafrechtsfragen, einen Vortrag über die “Verantwortlichkeit für das Verbrechen der Aggression” in Bezug auf Russland und die Ukraine halten. Er wird dies an einer israelischen Universität tun, die teilweise auf besetztem palästinensischem Land gebaut wurde und als akademischer Motor für die Kolonisierung Palästinas dient.

Da der Ruf des Gerichts auf dem Spiel stehe, brauche der IStGH Palästina genauso wie Palästina den IStGH, sagte Shawan Jabarin, der Direktor von Al-Haq, während der Konferenz in Den Haag am Montag.

Das Tribunal müsse jedoch den öffentlichen Druck spüren, die Ermittlungen gegen Palästina fortzusetzen, sagte Susan Akram, Professorin an der Boston University. Sie betonte unterdessen, dass die Strafverfolgung durch den IStGH “notwendig, aber nicht ausreichend” sei, um der Straflosigkeit in Palästina ein Ende zu setzen, da der Geltungsbereich des Gerichtshofs zeitlich, geografisch und in Bezug auf seinen rechtlichen Rahmen begrenzt sei.

“Palästina ist der letzte Test für die Glaubwürdigkeit des IStGH”, sagte Triestino Mariniello, ein Rechtsvertreter für die Opfer in Gaza, während der Veranstaltung.

“Palästina, Afghanistan und Irak waren genau die Fälle, für die der Gerichtshof geschaffen wurde”, fügte Mariniello hinzu.

Der IStGH ist also die letzte Möglichkeit für die Opfer, im Zusammenhang mit der Ermordung von Abu Aqleh Gerechtigkeit zu suchen. Gleichzeitig ist es wichtig, diese Tat nicht nur als Kriegsverbrechen, sondern auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bezeichnen. 2/5

– Triestino Mariniello (@TriestinoM) May 27, 2022

Aber ob die Opfer der einzigen Supermacht der Welt und ihres Verbündeten Zugang zur Justiz haben, ist eine offene Frage.

Der Tod von Shireen Abu Akleh zeigt, wie sehr Israel das Leben von Palästinensern missachtet, wie es seine Verantwortung für den Tod von Palästinensern beschönigt und wie seine mächtigen Verbündeten es vor der Rechenschaftspflicht schützen.

Und der gewaltsame und vorzeitige Tod einer Journalistin, die in ganz Palästina und der arabischen Welt ein Begriff war, könnte auch der letzte Test für die Glaubwürdigkeit des vermeintlich letzten Gerichts der Welt sein. Übersetzt mit Deepl.com

Maureen Clare Murphy ist Chefredakteurin von The Electronic Intifada.

