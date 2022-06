UN selbstgefällig, weil sie die Ernennung des Extremisten Gilad Erdan zu einem hochrangigen UN-Posten zulässt Von Ahmed Asmar

Es stinkt zum UN Himmel!



“Diese und viele weitere Beweise reichen aus, um Erdan vor Gericht zu stellen oder ihn zumindest aus der UNO zu entfernen. Stattdessen wird er jedoch leider mit einem hochrangigen Posten belohnt, ein lebendes Beispiel für Straffreiheit, im Gegensatz zu dem, was in den UN-Berichten gefordert wird.”

The appointment of Israel’s Ambassador to the United Nations (UN) Gilad Erdan on 7 June to the post of vice-president of the UN General Assembly was not only provocative to the feelings of the Palestinian people, but also an insult and disgrace to the values of humanity and justice of the international community.