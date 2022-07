Ein großer Erfolg, jetzt muss noch die von Maram Salim geforderte Entschuldigung von DW kommen!

Der Sender wird seit langem für ihre einseitige Berichterstattung über den israelisch-palästinensischen Konflikt kritisiert und die Leitung der Deutschen Welle argumentiert, dass Deutschland aufgrund der Nazi-Verbrechen an den Juden während des Zweiten Weltkriegs eine besondere Verantwortung für das Land trägt. Beinhaltet diese “Besondere Verantwortung” nicht gerade zu neuen Verbrechen nicht zu schweigen? Liegt hier nicht eine offensichtliche Diskriminierung von arabischen Journalisten vor? Mit welcher Begründung wird eigentlich die einseitige Berichterstattung zum Ukraine Angriff begründet, mit der “besonderen Verantwortung” für die Ukraine und ihre Faschisten oder “alte” Bande?

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20220713-german-broadcaster-deutsche-welle-loses-case-against-palestinian-journalist/

Bild: Deutsche Welle”, 3. Februar 2022 [YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images]



Deutsche Welle verliert Prozess gegen palästinensische Journalistin

13. Juli 2022

Ein Arbeitsgericht in Bonn hat die Deutsche Welle (DW) wegen der Entlassung der palästinensischen Journalistin Maram Salim verurteilt, berichtet Anadolu News Agency.

Das Bonner Arbeitsgericht entschied am 6. Juli, dass ihre Kündigung bei der Deutschen Welle ungültig und rechtswidrig war und dass ihre Facebook-Posts nicht antisemitisch waren.

Auf Facebook erklärte Salim, sie setze sich für Frauen-, Menschen- und Tierrechte ein und sei von den Vorwürfen der Deutschen Welle traumatisiert.

Sie forderte die deutsche Rundfunkanstalt auf, sich öffentlich zu entschuldigen und die Anschuldigungen zurückzunehmen.

Die Deutsche Welle hat das Recht, innerhalb eines Monats gegen die Entscheidung Berufung einzulegen, muss aber Gerichtskosten in Höhe von 36.000 € (36.133 $) zahlen.

Anfang Februar gab die Deutsche Welle bekannt, dass sie nach einer zweimonatigen Untersuchung von Antisemitismusvorwürfen fünf Journalisten aus ihrem arabischen Dienst entlassen hat.

Die Organisation wird seit langem für ihre einseitige Berichterstattung über den israelisch-palästinensischen Konflikt kritisiert.

Die Leitung der Deutschen Welle hat jedoch argumentiert, dass Deutschland aufgrund der Nazi-Verbrechen an den Juden während des Zweiten Weltkriegs eine besondere Verantwortung für das Land trägt.

Im vergangenen Jahr hat die DW-Redaktion einen neuen Leitfaden für die Berichterstattung an die Mitarbeiter verschickt, der die kritische Berichterstattung über Israel weiter einschränkt. Einer neuen Erklärung zufolge plant die DW nun, ihren Verhaltenskodex zu verschärfen und sich stärker auf Antisemitismus, das Existenzrecht Israels und die historische Verantwortung Deutschlands zu konzentrieren. Übersetzt mit Deepl.com

Two journalists, Palestinian, Maram Salem and Jordanian, Farah Maraqa, have been dismissed from their job by German media network, Deutsche Welle, following allegations of anti-Semitism which the victims have claimed are dubious and baseless.