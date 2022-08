Mit der Ermordung von Amjad und Dirar ist die Zahl der palästinensischen Kinder, die seit Anfang des Jahres durch israelischen Beschuss getötet wurden, auf 18 gestiegen.

Bild:Trauernde tragen den Leichnam von Dirar Saleh während seiner Beerdigung im Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland am 2. August 2022. Ahmed Ibrahim APA images

Israelisches Feuer tötet zwei weitere palästinensische Kinder

Von Tamara Nassar

4. August 2022



Trauernde tragen den Leichnam von Dirar Saleh während seiner Beerdigung im Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland am 2. August 2022. Ahmed Ibrahim APA images

Israelische Besatzungstruppen haben am Montag im Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland einen führenden Kommandeur der Widerstandsgruppe Islamischer Dschihad festgenommen.

Seit Freitag hat das israelische Feuer auch zwei palästinensische Jugendliche getötet und die kollektive Bestrafung von Palästinensern im belagerten Gazastreifen verschärft.

Am Montag feuerten Widerstandsgruppen auf israelische Truppen, als diese in das Lager eindrangen. Nach Angaben von Saraya al-Quds, dem militärischen Flügel des Islamischen Dschihad, warfen Jugendliche auch selbstgebastelte Bomben in Richtung der israelischen Angreifer.

Israelische Streitkräfte drangen in das Haus des Kommandanten des Islamischen Dschihad, Bassam al-Saadi, ein, verhafteten ihn und schossen auf palästinensische Bürger, die dabei verletzt wurden.

Bei der Razzia am Montag erschossen die israelischen Streitkräfte den 16-jährigen Dirar Riyad Luft Al-Haj Saleh mit scharfer Munition.

Als er erschossen wurde, hatten sich Dirar und andere Bewohner des Lagers den israelischen Angreifern entgegengestellt, die etwa 50 Meter entfernt standen.

Ein israelischer Scharfschütze, der auf dem Dach eines Wohnhauses postiert war, feuerte aus etwa 90 Metern Entfernung eine scharfe Kugel auf Dirar ab.

Der Junge wurde in den Rücken getroffen.

“Er erlitt eine Einschusswunde in der hinteren rechten Schulter und die Kugel breitete sich in seinem Körper aus, was zu schweren inneren Blutungen führte”, so Defense for Children International-Palestine.

Er wurde Minuten später für tot erklärt.

“Israelische Soldaten schießen offenbar unter völliger Missachtung internationaler Normen, um zu töten, und begehen Kriegsverbrechen, während die internationale Gemeinschaft schweigt”, sagte Ayed Abu Eqtaish, Direktor des DCIP-Programms zur Rechenschaftspflicht.

Saraya al-Quds behauptete, Dirar sei Mitglied der “Nachtverwirrungseinheiten” – Demonstranten, die behelfsmäßige Blendgranaten einsetzen, um die israelischen Streitkräfte bei Razzien zu stören -, aber es ist unklar, inwieweit er mit der Gruppe zu tun hatte.

“Leute, die mit [Dirar] vertraut sind, sagten, er sei zwar mit einer Waffe abgebildet, aber das tun viele Jungen in seinem Alter, und es bedeutet nicht unbedingt, dass er in die Schießerei verwickelt oder sogar verdächtig war”, berichtete die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz.

Die israelische Armee befürchtet nach dem Überfall auf Dschenin im Westjordanland nun Vergeltungsmaßnahmen aus dem Hauptquartier des Islamischen Dschihad in Gaza.

Aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen hat das Militär laut Haaretz den Straßen- und Bahnverkehr in der Nähe des Grenzzauns zwischen Israel und Gaza eingestellt.

Die Zeitung berichtete, dass ägyptische Geheimdienstmitarbeiter Treffen mit den Führern der politischen Gruppierungen im Gazastreifen abhielten, um eine Eskalation zu verhindern.

Gewalt von Siedlern

Unterdessen hat die Gewalt der Siedler zugenommen.

In der vergangenen Woche wurde ein palästinensisches Kind im Dorf al-Mughayyir in der Nähe von Ramallah im besetzten Westjordanland von einem israelischen Siedler und einem Soldaten mit scharfer Munition beschossen und dabei tödlich verletzt.

Amjad Fashat Faheem Naser, 15, nahm am 29. Juli mit etwa 200 anderen Dorfbewohnern an einer Demonstration gegen die Gewalt der Siedler gegen sie und ihr Eigentum teil.

Mehrere israelische Soldaten waren in zwei Militärfahrzeugen in der Nähe postiert und wurden von weiteren Soldaten begleitet. Nach Angaben von DCIP feuerten sie Blendgranaten, Tränengaskanister und scharfe Munition ab.

Auch Siedler trafen in dem Gebiet ein. Als sie sich zurückzogen, blieb jedoch ein bewaffneter Siedler hinter einer Steinbarriere zurück und schoss mit scharfer Munition auf Palästinenser in 70 Metern Entfernung.

Inmitten des scharfen Feuers des Siedlers erschien ein Soldat 15 Meter von den fliehenden Palästinensern entfernt und feuerte ebenfalls auf sie.

“In diesem Moment erlitt Amjad eine Schusswunde, die zu schweren inneren Blutungen führte”, so DCIP. Er wurde von einer scharfen Kugel in den Rücken getroffen. Stunden nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus erlag er seinen Wunden.

Es ist unklar, ob Amjad durch das Feuer der Siedler oder durch das Feuer der Soldaten getötet wurde.

“Obwohl sie Zivilisten sind, erhalten israelische Siedler von der israelischen Regierung Schusswaffen, und viele von ihnen haben ultranationalistische Überzeugungen, die sich in extremer Gewalt gegenüber Palästinensern, einschließlich Kindern, äußern”, so DCIP.

Nach der Ermordung von Amjad erklärte die diplomatische Vertretung der Europäischen Union im besetzten Ostjerusalem, sie sei “traurig über ein weiteres junges Opfer von Siedlergewalt”.

Die EU forderte außerdem eine “rasche und transparente Untersuchung” und fügte hinzu, dass sie “die Zunahme der Siedlergewalt und die wachsende Zahl von Opfern, einschließlich Kindern, entschieden verurteilt”.

Brüssel ist sich jedoch sehr wohl bewusst, dass jede israelische Untersuchung eine Schönfärberei wäre und dass die bedingungslose Unterstützung der EU für Israel dieses dazu ermutigt, Verbrechen gegen Palästinenser zu begehen, ohne dass es mit Straffreiheit rechnen muss.

Mit der Ermordung von Amjad und Dirar ist die Zahl der palästinensischen Kinder, die seit Anfang des Jahres durch israelischen Beschuss getötet wurden, auf 18 gestiegen.



Gaza bestrafen

Israel behauptet, eine Eskalation mit dem Gazastreifen vermeiden zu wollen, doch in Wirklichkeit verschärft es seine kollektiven Strafmaßnahmen gegen die dortige Bevölkerung, während die Belagerung der Küstenenklave in ihr 15.

Jahr der Belagerung der Küstenenklave. Die israelische Armee schloss am Dienstag den Kontrollpunkt Kerem Shalom, den einzigen Ort, an dem Israel Waren in den und aus dem Gazastreifen zulässt, sowie den Kontrollpunkt Erez, den einzigen Grenzübergang für Personen zwischen dem Gazastreifen und Israel.

Dutzende von palästinensischen Patienten sollten am Dienstag den Gazastreifen verlassen, um im Westjordanland behandelt zu werden.

Die israelische Schließung des Grenzübergangs Erez verwehrt ihnen den Zugang zu lebensrettenden Behandlungen und gefährdet ihr Leben”, so Al-Mezan, eine in Gaza ansässige Menschenrechtsgruppe.

Auch die Treibstoffknappheit wird durch die Schließung von Kerem Shalom durch Israel noch verschärft. Im Durchschnitt hatten die Palästinenser im Gazastreifen in letzter Zeit nur acht Stunden pro Tag Zugang zu Strom, gefolgt von acht Stunden Stromausfall.

Die Bedingungen der Belagerung und die Abriegelungen dieser Woche haben zu einer “beispiellosen Verschlechterung der humanitären und Lebensbedingungen” im Gazastreifen geführt, so Al-Mezan weiter. Übersetzt mit Deepl.com

