Ich danke Ali Abunimah von ganzem Herzen für diesen Artikel, der genau das ausspricht , wie in “Heuchel-Deutschland” Politik gemacht wird. Es gibt wenige so gute Analytiker wie meine geschätzten Freunde, Abi Abunimah und Joseph Massad.

Evelyn Hecht-Galinski

Bundeskanzler Olaf Scholz, rechts, mit dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, bei einer Pressekonferenz am 16. August in Berlin. Wolfgang Kumm DPA

Palästinenser haben genug von der europäischen Holocaust-Heuchelei

Von Ali Abunimah



17. August 2022

Europäische und israelische Beamte haben sich am Mittwoch über die Äußerungen von Mahmoud Abbas bei einem Besuch in Deutschland empört und scheinheilig geäußert.

Einen Tag zuvor hatte der Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde neben Bundeskanzler Olaf Scholz gestanden und Israel beschuldigt, “50 Holocausts” an den Palästinensern begangen zu haben.

Scholz erklärte auf Twitter, er sei “empört über die ungeheuerlichen Äußerungen” von Abbas.

“Gerade für uns Deutsche ist jede Relativierung der Einzigartigkeit des Holocausts unerträglich und inakzeptabel”, so Scholz. “Ich verurteile jeden Versuch, die Verbrechen des Holocausts zu leugnen.”

Armin Laschet, ein prominenter deutscher CDU-Politiker vom rechten Flügel und gescheiterter Kanzlerkandidat, bezeichnete Abbas’ Worte sogar als die “widerlichste Rede”, die je im deutschen Kanzleramt zu hören war – und erhob damit den Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde offenbar auf einen Platz in der Geschichte, der schlimmer ist als Hitler.

Dieser Verurteilung schlossen sich auch Vertreter der Europäischen Union an, die gerade erst Israels Bombardierung der Zivilbevölkerung in Gaza gebilligt hat.

Der israelische Premierminister Yair Lapid – zweifellos darauf bedacht, die geringe internationale Aufmerksamkeit auf Israels jüngste Mordserie zu lenken – schaltete sich schnell ein.

“Mahmoud Abbas, der Israel auf deutschem Boden beschuldigt, ’50 Holocausts’ begangen zu haben, ist nicht nur eine moralische Schande, sondern auch eine ungeheuerliche Lüge”, erklärte der Mann, der kürzlich sagte, Israel werde sich nicht für die Tötung von Kindern in Gaza entschuldigen.

“Sechs Millionen Juden wurden im Holocaust ermordet, darunter eineinhalb Millionen jüdische Kinder”, fügte Lapid hinzu. “Die Geschichte wird ihm niemals verzeihen.”

Selbst deutsche Staatsmedien behaupten nicht, dass Abbas den Holocaust “geleugnet” habe – wie Scholz behauptete.

Abbas selbst stellte später klar – zweifellos in dem Versuch, die wütenden europäischen Zahlmeister der Palästinensischen Autonomiebehörde zu beschwichtigen -, dass seine Bemerkung in Deutschland “nicht darauf abzielte, die Einzigartigkeit des Holocausts zu leugnen, der sich im letzten Jahrhundert ereignet hat”.

Abbas sagte, er wolle vielmehr “die Verbrechen und Massaker hervorheben, die seit der Nakba von den israelischen Streitkräften am palästinensischen Volk begangen wurden.”

“Diese Verbrechen haben bis heute nicht aufgehört”, fügte der PA-Führer treffend hinzu.

Es ist legitim, darüber zu diskutieren, ob solche Vergleiche sinnvoll sind, aber sie sind nicht selten.

Die Worte von Lapids Vater

Vor einigen Jahren verglich Yair Lapids eigener Vater, der verstorbene Yosef “Tommy” Lapid, die tägliche Verfolgung von Palästinensern durch israelisch-jüdische Siedler in der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland mit der Verfolgung von Juden in Europa kurz vor dem Holocaust.

“Es waren nicht Krematorien oder Pogrome, die unser Leben in der Diaspora bitter machten, bevor sie begannen, uns zu töten, sondern Verfolgung, Belästigung, Steinewerfen, Zerstörung der Lebensgrundlage, Einschüchterung, Bespucken und Verachtung”, sagte der ältere Lapid, damals Vorsitzender des Beirats der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, 2007.

In ähnlichem Sinne verglich der israelische General Yair Golan vor sechs Jahren in einer Rede zum Holocaust-Gedenktag Israel mit Nazideutschland.

“Wenn es etwas gibt, das mich an der Erinnerung an den Holocaust erschreckt, dann ist es die Identifizierung der abscheulichen Tendenzen, die in Europa insgesamt und in Deutschland im Besonderen vor 70, 80 und 90 Jahren auftraten, und die Feststellung von Beweisen für diese Tendenzen hier, bei uns, im Jahr 2016”, sagte der General.

Die Lehren aus der Geschichte zu ziehen – wie es die Holocaust-Gedenkstätten fordern – bedeutet vermutlich, dass wir die gegenwärtigen Ereignisse im Lichte der deutschen Verbrechen untersuchen und erörtern.

Wie die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, die UNESCO, erklärt, bietet die Holocaust-Erziehung “einen Ausgangspunkt, um Warnzeichen zu untersuchen, die auf das Potenzial für Massengräueltaten hinweisen können”.

Doch laut Scholz ist dies verboten – zumindest für Palästinenser. Tatsächlich scheint das Beharren des deutschen Bundeskanzlers auf der “Einzigartigkeit” des Holocausts nur dann zum Einsatz zu kommen, wenn es nützlich ist, um Israel zu schützen.

Ukrainischer Staatschef verharmlost Holocaust

Im April behauptete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht zum ersten Mal, dass die russische Invasion seines Landes schlimmer sei als die Nazi-Besatzung während des Zweiten Weltkriegs.

Bei einer anderen Gelegenheit behauptete Selenskyj vor israelischen Gesetzgebern, Russland führe eine “Endlösung” gegen die Ukraine durch, wobei er einen Begriff verwendete, der normalerweise für die Pläne der Nazis zur Ermordung von Millionen von Juden reserviert ist.

Nach Angaben des US-amerikanischen Holocaust-Gedenkmuseums ermordeten die deutschen Besatzer und ihre ukrainischen Kollaborateure während des Holocausts mindestens eine halbe Million Juden.

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass deutsche oder EU-Politiker sich über Selenskyjs schamlose Verharmlosung des deutschen und ukrainischen Völkermords an den ukrainischen Juden und Polen empört hätten.

Wenn irgendjemand den Holocaust trivialisiert, dann sind es europäische und israelische Politiker und zionistische Organisationen, die die Erinnerung an die ermordeten Juden als Waffe einsetzen, um die zionistische Kolonisierung und Besetzung Palästinas und die damit einhergehende unerbittliche Ermordung von Palästinensern zu rechtfertigen.

Joseph Massad, Professor an der Columbia University, stellt fest: “Die israelischen Zionisten haben sich Ereignisse der jüdischen Geschichte, einschließlich des Holocausts, für propagandistische Zwecke angeeignet, um ihr ‘Recht’ auf Palästina zu behaupten – ein Land, auf das sie ein halbes Jahrhundert vor dem Völkermord ihren verdächtigen kolonialen Anspruch erhoben hatten.”

“Indem sich Israel den Holocaust zu eigen macht, behauptet es, dass jede Anerkennung des Völkermordes eine Anerkennung von Israels ‘Existenzrecht als jüdischer Staat’ ist, während jeder Versuch, dieses Recht zu leugnen, bedeutet, den Holocaust zu leugnen”, so Massad weiter.

Historisch gesehen, so Massad, habe die Palästinensische Befreiungsorganisation “stets ihr Mitgefühl mit den jüdischen Opfern des Holocausts bekundet und die Nazis verurteilt”.

Aber Israel und seine Unterstützer lehnten diese Solidarität ab, weil die PLO sich damals weigerte, Israels Ansprüche auf das Land der Palästinenser anzuerkennen und zu akzeptieren.



Deutschlands “Freikarte”

Bis heute lehnen Israel und seine Unterstützer jede Anerkennung des Holocaust oder Solidarität mit seinen jüdischen Opfern als unaufrichtig ab, die nicht ausdrücklich mit der Unterstützung der brutalen zionistischen ethnischen Säuberung und Kolonisierung Palästinas einhergeht.

Genau das ist der Vorgang, der in Scholz’ Verurteilung von Abbas zum Tragen kommt – die das deutsche Kanzleramt nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch auf Hebräisch twitterte.

Damit wollte Scholz indirekt zum Ausdruck bringen, dass die Erinnerung an den Holocaust Israel und den Zionisten gehört, um sie nach eigenem Gutdünken politisch zu nutzen.

Für die deutschen Eliten ist die bedingungslose Unterstützung der israelischen Besatzung, Ermordung, Verfolgung und Enteignung des palästinensischen Volkes seit fast acht Jahrzehnten ein Freifahrtschein, um aus dem Gefängnis zu kommen.

Sie täuschen fromme Sühne vor, während es die Palästinenser sind, deren Leben und Land gestohlen wird – angeblich als Entschädigung für deutsche Verbrechen.



EU-Vizepräsident Margaritis Schinas schloss sich den Angriffen auf Abbas an und erklärte: “Der Holocaust ist ein unauslöschlicher Schandfleck in der europäischen Geschichte; er hat das jüdische Leben und Erbe in vielen Teilen unseres Kontinents ausgelöscht.”

Damit hat er absolut Recht. Wenn also ein Territorium die angemessene Entschädigung für einen Völkermord ist, warum hat dann kein europäisches Land, insbesondere Deutschland, sein eigenes Land für einen “jüdischen Staat” angeboten?

Die Palästinenser haben es satt, den Preis für europäische Heuchelei und völkermörderische Verbrechen zu zahlen. Übersetzt mit Deepl.com

