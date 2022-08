“Die Holocaust-Karte wurde von Israel als Waffe eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Israelis als Opfer angesehen werden und ungestraft gegen die Palästinenser vorgehen können. Als Russland Anfang des Jahres in die Ukraine einmarschierte, wiesen israelische Beamte den Vergleich des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem Holocaust zurück. Israelische Beamte haben immer versucht, den Begriff “Holocaust” auf jüdisches Leid zu beschränken und ihn zu benutzen, um jeden zu erpressen, der es wagt, gegen sie zu sprechen. Mit Hilfe der westlichen Medien ist ihnen das weitgehend gelungen.”

https://www.middleeastmonitor.com/20220818-western-hypocrisy-on-palestine-is-at-an-unprecedented-level/



Palästinensischer Präsident Mahmoud Abbas in Ramallah, Westjordanland am 6. Februar 2022 [Palästinensische Präsidentschaft/Anadolu Agency]



Die westliche Heuchelei in Bezug auf Palästina hat ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht

Von Ahmed Asmar

18. August 2022

Das jüngste Beispiel westlicher Heuchelei ist die empörende und ungerechtfertigte Kampagne Deutschlands gegen den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, der den anhaltenden israelischen Angriff auf die Menschen im besetzten Palästina als “Holocaust” bezeichnete. Diese Heuchelei hat ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht.

Trotz der täglichen Ermordung von Palästinensern durch israelische Soldaten und des Terrors illegaler jüdischer Siedler fragte ein Journalist auf der gemeinsamen Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz und Abbas am 16. August in Berlin den Palästinenserführer, ob er sich bei den Israelis für den Vorfall bei den Olympischen Spielen 1972 in München entschuldigen werde, bei dem mehrere Israelis getötet wurden. Der Anschlag war eine Reaktion auf die israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser.

Dies war eine provokante Frage, nicht zuletzt, weil der Journalist ignorierte, was in den besetzten palästinensischen Gebieten vor sich geht. Jeden Tag werden neue Opfer israelischer Gewalt gemeldet. Vor weniger als zwei Wochen wurden bei israelischen Bombenangriffen auf Wohngebiete in Gaza fast fünfzig Palästinenser getötet, darunter siebzehn Kinder. Warum fragen wir nicht nach ihnen?

In Wirklichkeit spiegelt die Frage des Journalisten die vorherrschende westliche Denkweise wider, die sich auf die Seite des Besatzungsaggressors Israel stellt und nicht auf die Seite der Opfer der kolonialen Besatzung, der Palästinenser. Tatsächlich werden die Palästinenser und ihre legitimen Rechte so weit ignoriert, dass sie in Vergessenheit geraten. Ihre Geschichte wird weder angehört noch akzeptiert.

Abbas hat den Holocaust der Nazis an den Juden und anderen Gruppen während des Zweiten Weltkriegs nicht geleugnet. Er versuchte darauf hinzuweisen, dass die Palästinenser mit Israels anhaltender ethnischer Säuberung Palästinas seit 1948 einer Art Holocaust ausgesetzt sind, der seit mehr als sieben Jahrzehnten andauert und ihre Auslöschung in ihrem eigenen Land zum Ziel hat. Israel hat gut dokumentierte Verbrechen und Massaker begangen und zwingt den Palästinensern eine Apartheid auf – die einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommt -, die zusammengenommen auf ein holocaustähnliches Szenario hinauslaufen. Das angestrebte Endergebnis ist dasselbe, nur die Mittel, mit denen es erreicht werden soll, sind unterschiedlich.

Nach Ansicht der westlichen Mainstream-Medien sind die Palästinenser die Aggressoren; ihr legitimer Widerstand gegen die israelische Besatzung wird als “Terrorismus” bezeichnet, und ihre Geschichte wird marginalisiert. Politiker propagieren diese einseitige Sichtweise, um Stimmen und Wahlspenden von Pro-Israel-Lobbyisten zu erhalten.

Darüber hinaus sind westliche Journalisten bei der Berichterstattung über Vorfälle im besetzten Palästina nur allzu oft alles andere als neutral. Israelische Angriffe auf Palästinenser und die Reaktion der Palästinenser werden gewöhnlich als “Aufflammen der Gewalt” bezeichnet. Die Tatsache, dass es sich nicht um einen Kampf zwischen zwei Armeen oder Staaten handelt, geht dabei unter, da der asymmetrische Charakter des Konflikts ignoriert wird. So wird der Bösewicht als Opfer und das Opfer als Bösewicht dargestellt.

Obwohl die westlichen Medien Abbas’ Vergleich der israelischen Übergriffe und Verbrechen mit dem Holocaust nicht tolerierten, wurden keine angemessenen alternativen Beschreibungen der israelischen Übergriffe auf die Palästinenser vorgebracht. So erfuhren wir nichts über die israelische Apartheid, die illegalen Siedlungen, die Kolonisierung, die Zerstörung von Häusern, außergerichtliche Tötungen, die Verweigerung des freien Zugangs zu religiösen Stätten, Abriegelungen und Ausgangssperren, militärische Kontrollpunkte, willkürliche Verhaftungen und Verwaltungshaft ohne Anklage oder Gerichtsverfahren. Diese Vorfälle werden in der westlichen Berichterstattung über den Konflikt zumeist unter den Teppich gekehrt. Die Wörterbuchdefinitionen von “Holocaust” – nicht “Holocaust” – beinhalten “jede Art von Massenschlachtung oder rücksichtsloser Zerstörung von Leben”, was Israels Vorgehen gegen die Palästinenser auf den Punkt bringt.

Die Palästinenser wehren sich jedoch über die sozialen Medien. Wenn der Mainstream die Realität des Lebens unter israelischer Besatzung ignoriert und verzerrt, dann nutzen die Palästinenser die sozialen Medien, um die richtige Botschaft zu vermitteln. Dies ist im Allgemeinen erfolgreich, was erklärt, warum viele pro-palästinensische Websites, Konten und Beiträge von den Social-Media-Plattformen zensiert werden. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist durch den Angriff auf Salman Rushdie in die Schlagzeilen geraten; wo sind diejenigen, die sein Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigen, wenn es die Palästinenser sind, die zensiert werden?



Die Holocaust-Karte wurde von Israel als Waffe eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Israelis als Opfer angesehen werden und ungestraft gegen die Palästinenser vorgehen können. Als Russland Anfang des Jahres in die Ukraine einmarschierte, wiesen israelische Beamte den Vergleich des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem Holocaust zurück. Israelische Beamte haben immer versucht, den Begriff “Holocaust” auf jüdisches Leid zu beschränken und ihn zu benutzen, um jeden zu erpressen, der es wagt, gegen sie zu sprechen. Mit Hilfe der westlichen Medien ist ihnen das weitgehend gelungen.

Die Bemerkung von Mahmoud Abbas war somit ein weiterer Beweis für die westliche Heuchelei, wonach ein bestimmtes Leiden wichtiger ist als ein anderes, basierend auf parteiischen politischen Berechnungen und Interessen. Das Ergebnis ist, dass an ein bestimmtes Leiden jedes Jahr erinnert werden muss, auch noch 80 Jahre später oder länger, während das Leiden, das vor unseren Augen geschieht, als “Kollateralschaden” beiseite geschoben oder ganz geleugnet wird.

Die deutsche Reaktion auf Abbas’ Worte hat gezeigt, dass die westlichen Regierungen in Europa und den USA weit davon entfernt sind, ehrliche Makler im palästinensisch-israelischen Konflikt zu sein. Wenn die Mentalität so ist, dass die Regierungen sich weigern, das tägliche und andauernde Leiden der Palästinenser zuzugeben, dann werden diese Regierungen immer zu Gunsten Israels handeln; der Bösewicht wird immer als das Opfer angesehen, trotz der überwältigenden Beweise des Gegenteils.

Der Holocaust war in der Tat eine schreckliche Sache, aber das bedeutet nicht, dass die Ungerechtigkeiten, die dem palästinensischen Volk seit mehr als sieben Jahrzehnten widerfahren sind, hingenommen oder übersehen werden sollten. Ganz im Gegenteil, sie müssen vor der ganzen Welt offengelegt werden. Palästinenser und ihre Unterstützer müssen sich überall über die israelische Besatzung äußern und alternative Medien nutzen, damit ihre Stimmen nicht nur gehört werden, sondern auch Gehör finden.

Gleichzeitig müssen die palästinensischen Führer eine neue Vision der Befreiung und Unabhängigkeit anstreben, die sich nicht auf Europa oder die USA verlässt, um ihre legitimen Rechte einzufordern. Eine solche Vision sollte Russland und China ebenso einbeziehen wie eine starke, geeinte und integrative palästinensische Führung, die sich gegen die israelische Besatzung und ihre Propaganda behaupten kann. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...