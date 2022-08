Israel: Knessetmitglied droht, palästinensischen Gefangenen und seine Familie zu töten

Israel: Knesset member threatens to kill Palestinian prisoner and his family Right-wing Israeli lawmaker Itamar Ben-Gvir has called the family of Palestinian prisoner Nour Eddin Jarbou and threatened to kill them and their son, the head of the Palestinian Detainees’ Committee has revealed. According to Qadri Abu Bakr, Israeli extremist Ben-Gvir, who is known for inciting violence against the Palestinians, spoke to the family on the phone.

Der rechtsextreme israelische Knessetabgeordnete Itamar Ben-Gvir betet am 31. März 2022 nach einem Besuch des Al-Aqsa-Geländes in der Altstadt von Jerusalem. (MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

23. August 2022

Der rechtsextreme israelische Abgeordnete Itamar Ben-Gvir hat die Familie des palästinensischen Gefangenen Nour Eddin Jarbou angerufen und gedroht, sie und ihren Sohn zu töten, wie der Leiter des palästinensischen Häftlingskomitees mitteilte.

Nach Angaben von Qadri Abu Bakr hat der israelische Extremist Ben-Gvir, der dafür bekannt ist, zu Gewalt gegen Palästinenser aufzurufen, mit der Familie telefoniert. Er soll ihnen gesagt haben, dass er Nour Eddin nicht am Leben lassen wird und dass er und seine rechtsextremen Anhänger ihn in dem Krankenhaus erreichen werden, in dem er nach einer Verletzung durch die israelische Armee behandelt wird, und ihn töten werden. Anschließend werden sie sich an seiner Familie “rächen”.

Abu Bakr sagte, Ben Gvirs Drohungen würden ernst genommen, da er ein bekannter Befürworter von Gewalt gegen Palästinenser sei.

Nour Eddin Jarbou wurde im April von Soldaten in seinem Haus im Flüchtlingslager Jenin im nördlichen besetzten Westjordanland verhaftet. Bei der Verhaftung wurde er von mehreren Kugeln getroffen, darunter eine in die Wirbelsäule, die ihn lähmt. Er ist verheiratet und hat eine achtzehn Monate alte Tochter.

Far-right Israel MK wants Palestinian stone-throwers, ‘disloyal’ politicians deported Extremist Israeli Knesset member Itamar Ben-Gvir yesterday said he wants to bring forward a bill that will enable courts to deport Palestinians who attack soldiers and politicians who are disloyal to the state of Israel.

Itamar Ben-Gvir (C), Mitglied der israelischen Knesset (Parlament) und Vorsitzender der rechtsextremen Ein-Mann-Partei “Jüdische Kraft” (Otzma Yehudit), nimmt am 5. Dezember 2021 an einem “Fahnenmarsch” in der gemischt arabisch-israelischen Stadt Lod in der Nähe von Tel Aviv teil, um seine Unterstützung für die jüdischen Einwohner der Stadt zum Ausdruck zu bringen. (AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

Rechtsextremes israelisches Parlamentsmitglied will palästinensische Steinewerfer und “illoyale” Politiker deportieren

17. August 2022

Der extremistische israelische Knessetabgeordnete Itamar Ben-Gvir hat gestern erklärt, er wolle einen Gesetzentwurf vorlegen, der es den Gerichten ermöglicht, Palästinenser, die Soldaten und Politiker angreifen, die dem Staat Israel gegenüber illoyal sind, auszuweisen.

In einem Interview mit dem israelischen Armeeradio wurde er gefragt, wie eine Person, die einen Molotowcocktail oder Steine auf israelische Soldaten wirft, bestraft werden sollte, worauf er antwortete: “Er sollte ausgewiesen werden, man sollte ihm die Staatsbürgerschaft entziehen und ihn gehen lassen.”

Im Hinblick auf die unterschiedliche Bestrafung von Palästinensern und Israelis fügte er hinzu, dass Israelis, die wegen Steinwürfen auf Soldaten verhaftet werden, “für viele Jahre im Gefängnis sitzen” sollten, anstatt ausgewiesen zu werden.

“Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die den jüdischen Staat beseitigen wollen, und denen, die das nicht wollen”, fügte er hinzu.

Er wies auf die Knessetabgeordneten der Gemeinsamen Liste Ayman Odeh und Ofer Cassif als Politiker hin, die er deportieren möchte, nachdem er sie beschuldigt hatte, “illoyal” gegenüber Israel zu sein.

Der Gesetzentwurf, der eine Verdoppelung der Strafe für Steinewerfer auf mindestens vier Jahre vorsieht, wurde im vergangenen Monat dem Ministerausschuss für Gesetzgebung vorgelegt.

Gegenwärtig beträgt die Strafe für Steinewerfer auf Fahrzeuge von Siedlern zwei Jahre.

Auf die Frage, wohin die Palästinenser deportiert werden sollten, antwortete er: “Es gibt viele Orte, die Arbeiter suchen”, und dass sie in “Zügen, Flugzeugen, was immer Sie wollen” transportiert werden würden.

Nach Angaben der Times of Israel schlug er Europa vor, doch sollte ein Ministerium zur “Förderung der Einwanderung” eingerichtet werden, das bei der Suche nach geeigneten Orten helfen würde. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...