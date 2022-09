THE ANGRY ARAB: Ukraine Is the New Israel As`ad AbuKhalil says current U.S.-NATO strategic calculations are demoting Israel from its once central position and will leave the apartheid state increasingly reliant on new alliances with the U.A.E. and Saudi Arabia. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News Western support for the

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt per Videoverbindung an der NATO-Tagung im Juni in Madrid teil. Von links am Tisch: Spaniens Premierminister Pedro Sánchez, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Boris Johnson, der damalige britische Premierminister, US-Präsident Joe Biden und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. (Präsident der Ukraine)

As`ad AbuKhalil sagt, dass die derzeitigen strategischen Berechnungen der USA und der NATO Israel von seiner einst zentralen Position degradieren und den Apartheidstaat zunehmend von neuen Allianzen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien abhängig machen werden.

The Angry Arab: Die Ukraine ist das neue Israel



Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News



15. September 2022

Die westliche Unterstützung für die ukrainischen Kriegsanstrengungen wird lang anhaltende Folgen für die US-Außenpolitik in der Welt haben. Die Auswirkungen werden mit Sicherheit in der Nahost-Region und insbesondere in Israel zu spüren sein.

Aber die großzügige wirtschaftliche und militärische Hilfe der USA und der NATO für die Kriegsanstrengungen der Ukraine muss Israel nervös machen.

Im Gegensatz zu den Golfregimen, die sich den Schutz des Westens lediglich erkaufen, ist Israel zu seiner Rettung auf die militärische Großzügigkeit der USA angewiesen. Die Ukraine ist heute die ultimative westliche Sache: Noch nie hat ein Staat so viel Militärhilfe vom Westen erhalten und noch nie hat ein Staat die westliche öffentliche Meinung so sehr aufgewühlt. (Beachten Sie, dass die westlichen Medien die Meinung der Menschen und Regierungen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, die die Sanktionen gegen Russland nicht unterstützen, ignorieren. Nur die Meinung der Westlländer scheint zu zählen).

Sicherlich hat Israel seit seiner Gründung eine enorme Berichterstattung und Unterstützung aus dem Westen erhalten – und tut dies nach dem Zweiten Weltkrieg und der Gründung des Staates Israel auf dem palästinensischen Heimatland immer noch. Seitdem haben die USA – neben anderen westlichen Ländern – Israels Angriffskriege bewaffnet und finanziert.

Der Westen unterstützt Israel gegenüber der einheimischen palästinensischen Bevölkerung aus vielen Gründen, darunter die traditionelle Feindseligkeit der westlichen Christen gegenüber dem Islam und den Arabern. Aber Israel könnte nervös sein, dass die Ukraine es als beliebteste Nation des Westens verdrängt hat.

Israels Status unter den westlichen Ländern hat im Laufe der Jahrzehnte stark gelitten, aber die USA verhindern, dass sich dieser Rückgang auf die westliche Politik zur Unterstützung der israelischen Besatzung und Aggression auswirkt.

Die EU versuchte in den 1970er Jahren, eine andere Außenpolitik gegenüber der palästinensischen Frage zu schmieden. Doch in den 1980er Jahren zwangen die USA – insbesondere nach dem Irak-Krieg von 1991 – alle westlichen Verbündeten zur Anpassung und Unterwerfung.



Washington hat dafür gesorgt, dass die westliche Politik gegenüber dem Nahen Osten dem Diktat der USA folgt: Frankreich war die letzte westliche Regierung, die 2003, als die USA in den Irak einmarschierten, versuchte, auf eine andere Politik als die USA zu drängen, aber Paris änderte schnell seinen Kurs und versucht seitdem, seinen Fehler wiedergutzumachen.

Ein weiteres Beispiel: Kanada, das früher eine freundliche Politik gegenüber den Palästinensern verfolgte, wurde in seiner Befürwortung des Zionismus genauso starr wie die USA und ist sogar noch schlimmer als die USA, wenn es darum geht, pro-palästinensische Rhetorik und Debatten (ähnlich wie Deutschland) in den Medien und in der Wissenschaft zu kontrollieren.

Israels angeschlagenes Image

Der Niedergang des Ansehens Israels begann nach 1967 und hat sich seither fortgesetzt, was sich auf die öffentliche Meinung auswirkt. In den meisten westlichen Ländern gibt es (dokumentierte) öffentliche Unterstützung für die Palästinenser, aber diese Regierungen lassen nicht zu, dass die öffentliche Meinung die Regierungspolitik im Nahen Osten beeinflusst.

Jeremy Corbyn, der ehemalige britische Labour-Chef, war ein Beispiel für einen dominanten westlichen Oppositionsführer, der dafür bestraft wurde, dass er die außenpolitischen Wünsche seiner eigenen Partei respektierte.

Zu den Gründen für den Niedergang des Ansehens Israels in der westlichen Öffentlichkeit gehören – aber nicht nur –

der Aufstieg der israelischen Militärmacht und die ausdrückliche Politik der USA, die militärische Überlegenheit Israels gegenüber jeder Kombination von arabischen Armeen zu garantieren;

die seit den 1980er Jahren erfolgten Enthüllungen über das israelische Arsenal an Massenvernichtungswaffen, einschließlich seiner Atomwaffen;

der Verlust der zionistischen Kontrolle über die westliche Medienberichterstattung und der breite Zugang der Menschen in den sozialen Medien zu palästinensischen Ansichten, trotz des Drucks der Unternehmen, palästinensische Ansichten und Bilder von israelischen Gräueltaten in den sozialen Medien zu zensieren;

die Aufdeckung der Realität des israelischen Rassismus und der Brutalität, die bis 1977 (als der Likud die Regierung übernahm) hinter sozialistischen Slogans und quasi-liberaler Rhetorik verborgen war;

das Ende der PLO hat gezeigt, dass sich die israelische Opposition und Feindseligkeit nicht gegen diese oder jene politische oder militärische Organisation richtet, sondern gegen die Existenz der palästinensischen Nation als solche;

der drastische Wandel in der israelischen Politik in Richtung der faschistischen Rechten machte es den dominierenden liberalen Parteien im Westen schwer, ihre traditionelle Unterstützung für Israel fortzusetzen. Natürlich haben diese Parteien Israel weiterhin unterstützt, aber ihre Massenbasis hat sich vom Zionismus abgewandt;

die Freigabe verschiedener israelischer Dokumente aus offiziellen Archiven, in denen die palästinensische Erzählung über die Nakbah bestätigt und untermauert wurde;

der anhaltende Rückgriff Israels auf Massengewalt unter Missachtung von Kriegskonventionen oder Mindeststandards für die Menschenrechte;

die Arroganz der jüngsten israelischen Führer im Umgang mit der westlichen Politik hat den Status Israels in der Öffentlichkeit verändert; die direkte Herausforderung des ehemaligen Premierministers Benjamin Netanjahu an den damaligen US-Präsidenten Barack Obama in Bezug auf das iranische Atomabkommen hat die liberale Basis der Demokratischen Partei beleidigt; und Israels enge Beziehungen zur faschistischen Rechten im Westen haben das Ansehen des Landes bei westlichen Liberalen beeinträchtigt.

Verschiebung der Aufmerksamkeit

Im Jahr 2016 unterzeichnete die Obama-Regierung ein Abkommen mit Israel, in dem dem Apartheidstaat für die nächsten zehn Jahre Hilfsgelder in Höhe von 38 Milliarden Dollar garantiert wurden. Der US-Kongress schafft es in der Regel, in verschiedenen Gesetzesentwürfen zusätzliche Geschenke für Israel zu machen.

Doch das Ausmaß der Unterstützung des Kongresses für die Ukraine wird Israel daran erinnern, dass sich die Aufmerksamkeit der USA auf andere Länder verlagert hat und ein neuer Kalter Krieg entfacht wird. Das Ausmaß der militärischen und wirtschaftlichen Hilfe der USA (und des Westens insgesamt) für die Ukraine ist so hoch wie nie zuvor, und das muss Israel Sorgen bereiten.

Die USA sind am meisten besorgt über den Aufstieg der chinesischen und – in geringerem Maße – der russischen Macht, der die Bedeutung Taiwans bzw. der Ukraine in den außenpolitischen Berechnungen der USA erhöht. Die Tatsache, dass die Ukraine Militär- und Wirtschaftshilfe in zweistelliger Milliardenhöhe erhalten hat und dass US-Kongressdelegationen bereit sind, China mit wiederholten Besuchen in Taiwan offen herauszufordern, zeigt ein neues Ausmaß des Interesses außerhalb des Nahen Ostens.

Die USA bauen jetzt ihre eigenen militärischen Vorräte ab (vor allem bei den HIMARS-Langstreckenraketen), um die ukrainischen militärischen Fähigkeiten zu stärken. Sollte Israel den Iran in einen Krieg verwickeln, ist es unwahrscheinlich, dass es von den Luftangriffen profitiert, die es über Jahrzehnte hinweg in seinen Serienkriegen gegen die Araber genossen hat.

Der Kongress und die öffentliche Meinung werden wahrscheinlich eher die Ukraine und Taiwan bevorzugen, weil – so die Argumentation – die vitalen Interessen der USA stärker auf dem Spiel stehen. Die zentrale Rolle Israels in der Ära des Kalten Krieges ist in den strategischen Berechnungen so gut wie verschwunden. Die Vorstellung, dass der Mossad die USA bei ihrer verdeckten Arbeit gegen die UdSSR unterstützte, ist obsolet geworden.

Die USA haben sich eindeutig auf einen sehr langfristigen Konflikt und eine Art Kalten Krieg mit Russland und China festgelegt, der eine verstärkte Bereitstellung von Mitteln und Waffen für diese beiden Regionen der Welt erfordert. Da die USA die meisten arabischen Länder beherrschen und diejenigen zerstören, die sie nicht beherrschen können (wie Syrien, Irak, Libyen, Libanon und Jemen), kann Israel nicht mehr das Argument vorbringen, dass seine Feinde (ob Hamas oder Hisbollah) auch Feinde der USA sind und eine tödliche Gefahr für die nationalen Interessen der USA darstellen.

Zwar macht sich der US-Kongress alle von Israel verkündeten Feindschaften zu eigen, aber die USA werden ihre Solidarität mit Israel wohl nur noch begrenzt zum Ausdruck bringen können.

Vertrauen in arabische Verbündete

Angesichts dieser veränderten Weltlage wird sich Israel zunehmend auf seine neue Freundschaft und Allianz mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien stützen müssen. Israel wird gezwungen sein, mehr Unterstützung und Hilfe für den Erhalt beider Regime zu leisten.

Der Besuch von US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabien war größtenteils das Ergebnis der Arbeit des AIPAC, und selbst Biden scheute sich nicht, zuzugeben, dass sein Besuch auf Wunsch Israels stattfand und zu dessen Vorteil war. Israel wird im Westen inzwischen als ein Staat mit äußerst fragwürdigen Referenzen angesehen. Westliche Menschenrechtsorganisationen – die Israel traditionell in Schutz genommen haben – sind sich endlich einig, dass Israel ein Apartheidstaat ist.

Die Ukraine ist das neue Israel, und das wird die Fähigkeit Israels einschränken, Kriege zu führen – insbesondere langwierige Kriege. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004). Er twittert als @asadabukhalil

