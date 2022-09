https://thegrayzone.com/2022/09/15/zelensky-bodyguards-hitler-patch/



Selenskyj löscht stillschweigend das Foto des Pro-Hitler-Aufnähers seines Leibwächters



Von Alexander Rubinstein-

15. September 2022

Der ukrainische Präsident veröffentlichte auf seinen Social-Media-Kanälen ein Foto, das einen seiner Sicherheitsleute mit einem Aufnäher zeigt, der auf die persönliche Leibwache von Adolf Hitler verweist.

Am 13. September besuchte der ukrainische Präsident Wlodymyr Selenskyj überraschend die Stadt Izyum in der Region Charkow für einen Fototermin nach der Rückeroberung der Stadt von den russischen Streitkräften durch sein Militär. Während des Besuchs wurde ein Soldat, der Selenskyj zu bewachen schien, mit einem von den Nazis inspirierten Aufnäher auf seiner Uniform fotografiert.

Als das Bild in den sozialen Medien kritisiert wurde, löschten die offiziellen Telegramm- und Facebook-Konten des ukrainischen Präsidenten es stillschweigend.

Am 14. September nahm Selenskyj in Izyum an einer Flaggenhissungszeremonie zu den Klängen der ukrainischen Nationalhymne teil und machte Selfies mit Zivilisten und Soldaten vor Ort. Obwohl die meisten der anwesenden Männer offizielle Militärkleidung trugen, war es nicht schwer zu erkennen, welche von ihnen – in Ermangelung eines besseren Ausdrucks – arbeiteten und welche einfach nur anwesend waren, um an der Veranstaltung teilzunehmen.

Ein Foto, das auf Selenskyjs Telegramm- und Facebook-Accounts veröffentlicht wurde (archiviert hier und hier), zeigt den Präsidenten, wie er für Selfies mit ukrainischen Soldaten posiert. Während Selenskyj für die Kamera eines fröhlichen Soldaten lächelte, wurde er von einem schwer ausgerüsteten Soldaten flankiert, der Wache stand und in die entgegengesetzte Richtung blickte. Direkt über Selenskys rechter Schulter war auf der Rückseite der kugelsicheren Weste des Soldaten ein kleiner, aber bedeutender Aufnäher zu sehen.



Nutzer sozialer Medien identifizierten das Symbol schnell. Es wurde vom “Totenkopf” abgeleitet, einem in Nazi-Deutschland weit verbreiteten Abzeichen. Abzeichen mit dem Totenkopf-Motiv wurden von den deutschen Totenkopf-Einheiten verwendet, deren ursprüngliche Aufgabe es war, als Wachpersonal in Konzentrationslagern zu dienen. Im Oktober 1939 wurden etwa 6.500 Mitglieder als Frontkämpfer bei der versuchten Eroberung Europas und der Sowjetunion eingesetzt und verübten dabei Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen.

Das Symbol des SS-Totenkopfs

Selenskyjs Leibwächter schien eine leicht veränderte Version des SS-Totenkopf-Abzeichens zu tragen; es fehlten die gekreuzten Knochen und der Totenkopf trug einen Helm.

Dieser Reporter konnte jedoch drei in der Ukraine ansässige Online-Händler ausfindig machen, die den Aufnäher mit der Bezeichnung “Operator Skull” verkaufen, der von einer Firma namens R3ICH hergestellt wird – eine ausdrückliche Anspielung auf Nazi-Deutschland.

Ein Vergleich zwischen dem R3ICH-Aufnäher und einer verbesserten Version des Aufnähers, der von Selenskyjs Leibwächter getragen wurde

Während ein klares und großes Foto des Abzeichens, das Selenskyjs offensichtlichen Leibwächter ziert, noch nicht aufgetaucht ist, zeigen verbesserte Renderings des Bildes, dass er eindeutig das gleiche Design trug, das von R3ICH hergestellt wurde. Beide Abzeichen zeigen einen Totenkopf, der einen Helm trägt, die Kopfbedeckung ist praktisch identisch, die Nasen- und Augenlöcher haben den gleichen Abstand zueinander, die Silhouetten sind nicht voneinander zu unterscheiden, und die auf dem Helm eingezeichneten Striche befinden sich an der gleichen Stelle.

Ein genauerer Blick auf das “Operator Skull”-Abzeichen des R3ICH offenbart ein noch beunruhigenderes Detail: Ein Skelettschlüssel oben rechts auf dem Helm ist ein eindeutiger Hinweis auf die SS-Division Leibstandarte oder Leibstandarte SS Adolf Hitler – Hitlers persönliche Leibwächtereinheit. Die Einheit entwickelte sich später zu einer Panzerdivision und nahm wie der Totenkopf an mehreren Invasionen in Europa und der Sowjetunion teil.

Das Skelettschlüssel-Emblem der SS-Division Leibstandarte

Während die SS-Division Leibstandarte während des Zweiten Weltkriegs durch Charkow zog – wo diese Woche Selenskyjs Leibwächter mit dem “Operator Skull”-Abzeichen fotografiert wurde – trug eine ihrer Einheiten den Spitznamen “Blowtorch Battalion” für ihre Gewohnheit, russischsprachige Dörfer niederzubrennen.

Ein Soldat der Leibstandarte SS Adolf Hitler zündet seine Zigarette auf dem brennenden Strohdach eines Gebäudes in Charkow an. Foto: Deutsches Bundesarchiv



Nachdem dieser Reporter in den sozialen Medien berichtet hatte, dass Selenskyjs Leibwächter den Aufnäher “Operator Skull” zu tragen schien, behaupteten nicht weniger als acht Twitter-Nutzer, das Bild sei mit Photoshop bearbeitet worden. Schockierenderweise stufte Twitter den Tweet von MintPress News über das Foto sogar als “sensiblen Inhalt” ein, ein offensichtlicher Versuch der Schadensbegrenzung im Namen Selenskyjs, der die Sichtbarkeit des Bildes auf der Plattform reduzierte.

Die Sichtung des Nazi-Abzeichens erinnerte an einen Vorfall aus dem Jahr 2018, bei dem der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko mit Soldaten posierte, die ein Plakat mit dem Nazi-Totenkopfsymbol trugen. Newsweek behauptete fälschlicherweise: “Das Bild enthielt einen Totenkopf und Knochen, die anscheinend mit Photoshop auf das Foto der ukrainischen Truppen geklebt wurden.” Wie The Grayzone jedoch berichtete, trug der Soldat, der direkt neben Poroschenko stand, das von den Nazis inspirierte Abzeichen auf der Brust. Die Fallschirmjäger entschuldigten sich später für die Darstellung des Nazi-Symbols, was die Darstellung von Newsweek weiter entkräftete.

Wie zuvor war das Bild des Nazi-Abzeichens echt. Darüber hinaus scheint das “Operator Skull”-Abzeichen der Firma R3ICH in der Ukraine recht beliebt zu sein. Von den drei in der Ukraine ansässigen Online-Shops, die dieser Reporter entdeckte, die das Nazi-Emblem verkauften, hatte keiner mehr etwas auf Lager.

Alex Rubinstein on Twitter: “I suppose @BBCNews also edited the patch onto the soldier’s uniform as well? pic.twitter.com/Cn5Uniyxi5 / Twitter” I suppose @BBCNews also edited the patch onto the soldier’s uniform as well? pic.twitter.com/Cn5Uniyxi5

Alex Rubinstein ist ein unabhängiger Reporter bei Substack. Sie können sich hier anmelden, um kostenlose Artikel von ihm in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen. Wenn Sie seinen Journalismus unterstützen möchten, der niemals hinter einer Bezahlschranke verschwindet, können Sie ihm eine einmalige Spende über PayPal hier zukommen lassen oder seine Berichterstattung über Patreon hier unterstützen.

