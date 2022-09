https://news.sky.com/story/thousands-of-orthodox-jewish-pilgrims-defy-warnings-to-travel-to-ukraine-for-jewish-new-year-12705203





Tausende von orthodoxen jüdischen Pilgern trotzen den Warnungen und reisen zum jüdischen Neujahrsfest in die Ukraine

Von Michael Drummond

Sonntag, 25. September 2022

Ultra-orthodoxe jüdische Pilger beten am Grab von Rabbi Nachman von Breslov

Bild: Orthodoxe jüdische Pilger in der Stadt Uman in der Ukraine

Tausende orthodoxe Juden sind zu ihrer traditionellen Pilgerreise zum jüdischen Neujahrsfest in eine ukrainische Stadt gereist, trotz der Gefahr russischer Raketenangriffe und der Warnungen, sich fernzuhalten.

Bis zu 23 000 Gläubige sollen sich auf den Weg nach Uman gemacht haben, um das Grab von Rabbi Nachman, einem verehrten chassidischen Führer aus dem 18. Jahrhundert, zu besuchen.

Die Stadt Uman, die zu Beginn des Krieges von russischer Artillerie beschossen wurde, liegt etwa 160 Meilen nordöstlich der Frontlinie um Cherson im Süden, wo weiterhin heftige Kämpfe toben.

Bei der jährlichen Pilgerfahrt kommen Zehntausende chassidischer Juden in die Stadt, um Rosch Haschana, das jüdische Neujahrsfest, zu feiern.

Nach der russischen Invasion im Februar wurde erwartet, dass weniger Gläubige zum diesjährigen Kibbuz in die Ukraine reisen würden. Sowohl israelische als auch ukrainische Beamte rieten dringend davon ab, die Reise anzutreten.

Dennoch versammelten sich am Sonntag, dem Beginn von Rosch Haschana und dem ersten der jüdischen Hohen Feiertage, zahlreiche Pilger in Uman.

Das Satellitenbild zeigt den großen Stau von Lastwagen und Autos, die am 25. September am Kontrollpunkt Lars auf den Grenzübertritt nach Georgien warten (Bild: Maxar Technologies)

Ultra-orthodoxe jüdische Pilger beten am Grab von Rabbi Nachman von Breslov während der Feierlichkeiten zum jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana inmitten des russischen Angriffs auf die Ukraine in Uman, Ukraine, 25. September 2022. Eine Inschrift auf einer Tafel lautet: “Wir beten für den Frieden in der Ukraine” REUTERS/Vladyslav Musiienko

Bild: Chassidische jüdische Pilger in der Nähe des Grabes von Rabbi Nachman von Breslov

Warum reisen Juden nach Uman?

Die Stadt ist durchdrungen von jüdischer Geschichte. Sie war Schauplatz eines Massakers an Juden, Polen und anderen während eines Aufstandes im Jahr 1768 und wird auch mit der bekannten chassidischen Persönlichkeit Rabbi Nachman von Breslov in Verbindung gebracht.

Er wurde in der kleinen Stadt Medzhybizh in der Ukraine geboren, reiste ins heutige Israel und kehrte später zurück, um in der ukrainischen Stadt Breslov zu leben.

Er gewann Anhänger und ermutigte sie, sich durch Hingabe an Gott zu bemühen, Tzadikim (rechtschaffene Menschen) zu werden.

Zu seinen Lebzeiten reisten Tausende von chassidischen Juden in die Ukraine, um an den jüdischen Feiertagen, insbesondere an Rosch Haschana, bei ihm zu sein.

Die jährliche Wallfahrt wird seit seinem Tod vor mehr als 200 Jahren fortgesetzt, obwohl der Strom der Reisenden nach Uman nach der russischen Revolution von 1917 zum Erliegen kam.



Karte mit der Lage des Wallfahrtsortes Uman und der aktuellen Frontlinie bei Cherson

Hat der Krieg die diesjährige Pilgerfahrt nach Uman gestoppt?

Israelische und ukrainische Behörden haben wegen des Krieges in der Ukraine eindringlich vor Reisen nach Uman gewarnt.

Die ukrainische Botschaft in Israel erklärte: “Wenn das Echo der feindlichen russischen Explosionen auf die Ukraine nicht aufhört, müssen wir auf uns aufpassen.

“Bitte vermeiden Sie es, an Rosch Haschana nach Uman zu kommen und beten Sie, dass der Frieden in die Ukraine zurückkehrt und die gesegnete Pilgerfahrt wieder aufgenommen wird.”

Die Gefahr von Raketenangriffen der Kreml-Streitkräfte hat Tausende von Pilgern nicht davon abgehalten, die Reise anzutreten, wobei einige Berichte die Zahl auf bis zu 23.000 beziffern.



Ultraorthodoxe jüdische Pilger beten am Grab von Rabbi Nachman von Breslov während der Feierlichkeiten zu Rosch Haschana, dem jüdischen Neujahrsfest, inmitten des russischen Angriffs auf die Ukraine, in Uman, Ukraine, 25. September 2022. REUTERS/Vladyslav Musiienko

Chaim Kramer, ein Dozent für die Lehren von Rabbi Nachman, erkannte die “Realität der gegenwärtigen Situation” an und sagte, es liege an jedem Einzelnen, das zu tun, was er für richtig halte.

Dennoch fügte er letzten Monat hinzu: “Im Moment befinden wir uns auf dem Höhepunkt der Vorbereitungen, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen, zu Rosch Haschana zu kommen und Rebbe Nachmans Worte zu erfüllen.” Übersetzt mit Deepl.com

