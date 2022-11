Jonathan Cook untertreibt, es sind keine “extremen Rechten” sondern es sind faschistische Nazis, da gibt es nichts zu beschönigen! Wie auch Tony Greenstein sie nennt. Die Zusammenarbeit von Zionisten und Nazis war schon einmal so eng und wird sich wiederholen. Schon haben europäische Länder und EU gratuliert und eine gute Zusammenarbeit gewünscht. Ganz zu schweigen von US-Präsident Biden dem bekennenden nicht-jüdischen Zionisten. Auch hat AA Baerbock schon signalisiert, dass allein das Wort “Faschisten im Zusammenhang mit dem “jüdischen Staat” antisemitisch ist. Was soll man da noch schreiben und sagen? Die Geschichte wiederholt sich, wie es scheint hat oder wollte man nichts dazulernen in der Politik. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-election-extreme-right-western-support-wont-end

Ein Anhänger der israelischen Likud-Partei schwenkt am frühen Morgen des 2. November 2022 eine Nationalflagge in der Wahlkampfzentrale der Partei in Jerusalem (AFP)

Israel-Wahl: Die extreme Rechte in Netanjahus Regierung wird die Unterstützung des Westens nicht

beeinträchtigen



von Jonathan Cook



4. November 2022



Israel ist nicht plötzlich ein rassistischerer Staat. Es wird einfach selbstbewusster, seinen Rassismus vor der Welt zuzugeben.

Das beunruhigende Ergebnis der israelischen Parlamentswahlen in dieser Woche war nicht die Tatsache, dass eine offen faschistische Partei die dritt-meisten Sitze gewonnen hat oder dass sie im Begriff ist, der Dreh- und Angelpunkt der nächsten Regierung zu werden. Es geht darum, wie wenig sich dadurch in Israel oder im Ausland ändern wird.

Mit dem religiösen Zionismus an der Spitze der Regierung wird sich der Ton, in dem die israelische Politik betrieben wird, ändern, sie wird noch rauer, brutaler und kompromissloser werden. Aber es wird nichts an dem ethnischen Suprematismus ändern, der die israelische Politik seit Jahrzehnten bestimmt hat.

Israel ist nicht plötzlich ein rassistischerer Staat. Es wird lediglich selbstbewusster darin, seinen Rassismus vor der Welt zuzugeben. Und die Welt – oder zumindest der Teil von ihr, der sich selbst arrogant als internationale Gemeinschaft bezeichnet – ist dabei zu bestätigen, dass dieses Vertrauen wohlbegründet ist.

Es wird weder Erklärungen geben, in denen die Ächtung der israelischen Regierung als Paria gefordert wird, noch werden Sanktionen gegen sie verhängt.

Tatsächlich wird sich die Haltung des Westens gegenüber Israels nächster Koalitionsregierung nicht von seiner Haltung gegenüber den vermeintlich weniger befleckten Vorgängerregierungen unterscheiden.

Unter vier Augen hat die US-Regierung unter Biden der israelischen Führung ihren Unmut darüber kundgetan, dass faschistische Parteien so prominent in der Regierung vertreten sind, nicht zuletzt, weil ihre Anwesenheit das Risiko birgt, die Heuchelei Washingtons zu unterstreichen und die Verbündeten am Golf in Verlegenheit zu bringen. Aber erwarten Sie nicht, dass Washington etwas Konkretes unternimmt.

Es wird keine Erklärungen geben, in denen die Ächtung der israelischen Regierung als Paria gefordert wird, und es wird auch keine Schritte geben, um sie zu sanktionieren oder die Milliarden Dollar an Hilfsgeldern, die die USA jedes Jahr bereitstellen, einzustellen. In einem Washington, das noch immer unter den Folgen der Unruhen vom 6. Januar leidet, wird es keine Warnungen geben, dass die israelische Demokratie von innen sabotiert wurde.

Ebenso wenig wird man von Israel verlangen, dass es sich zu einem strengeren Schutz der Palästinenser unter seiner Militärherrschaft verpflichtet, und die Bemühungen, es an den Verhandlungstisch zu zwingen, werden nicht wieder aufgenommen.

Nach einem kleinen verlegenen Schlurfen mit den Füßen und vielleicht einer symbolischen Weigerung, sich mit Ministern der faschistischen Parteien zu treffen, wird es zur Tagesordnung übergehen – das “Übliche” ist die Unterdrückung und ethnische Säuberung der Palästinenser.

Tot und begraben

Nichts von alledem soll die Bedeutung der Ergebnisse herunterspielen. Meretz, die einzige jüdische Partei, die sich zum Frieden und nicht zu den Rechten der israelischen Siedler bekennt, hat es offenbar nicht geschafft, die Wahlhürde zu überwinden. Israels kleines Friedenslager scheint tot und begraben.

Die säkularen Rechtsextremen, die rechtsextremen Siedler und die fundamentalistischen religiösen Rechten haben sich 70 der 120 Sitze im Parlament gesichert, auch wenn sie aufgrund interner Fehden nicht alle bereit sind, zusammenzusitzen. Der Wille reicht jedoch aus, um sicherzustellen, dass der in Ungnade gefallene ehemalige Premierminister Benjamin Netanjahu zum sechsten Mal an die Macht zurückkehrt.

Es ist so gut wie sicher, dass Itamar Ben-Gvir im Zentrum der neuen Regierung stehen wird. Seine Partei vertritt das brutale, unverhüllt suprematistische Erbe des berüchtigten Rabbiners Meir Kahane, der die Palästinenser aus ihrem Heimatland vertreiben wollte. Netanjahu weiß, dass er sein Comeback dem erstaunlichen Aufstieg von Ben-Gvir und den Kahanisten zu verdanken hat – und er wird sie entsprechend belohnen müssen.

Das Beunruhigende an dieser Angelegenheit

Mehrere Dutzend weitere Sitze in der Knesset werden von jüdischen Parteien gehalten, die der weitgehend säkularen, militaristischen Rechten angehören. Ihre Abgeordneten bejubeln zuverlässig die nunmehr 15-jährige Belagerung des Gazastreifens und seiner zwei Millionen palästinensischen Einwohner sowie die zeitweilige Bombardierung der Küstenenklave “zurück in die Steinzeit”.

Weder die Jüdische Partei noch eine dieser Parteien ziehen eine diplomatische Lösung der dauerhaften Unterwerfung der Palästinenser, ihrer schrittweisen ethnischen Säuberung aus Jerusalem und der Verfestigung der Siedlungen im besetzten Westjordanland vor.

Die militaristischen rechten Parteien, die vor 19 Monaten den Wahlsieg errungen haben, waren für das “tödlichste Jahr” für die Palästinenser verantwortlich, das die Vereinten Nationen kürzlich seit Beginn ihrer Erhebungen im Jahr 2005 vorausgesagt haben. Während ihrer Regierungszeit schlossen sie sechs namhafte palästinensische Menschenrechtsgruppen mit der unbewiesenen Behauptung, sie seien terroristische Organisationen.

Dennoch wird in den westlichen Hauptstädten nun so getan, als ob diese Oppositionsparteien die Hoffnung auf einen – wenn auch noch so fernen – Friedensdurchbruch böten.

In diesem Meer des ungebremsten jüdischen Vorherrschertums werden 10 Abgeordnete sitzen, die zwei nicht-zionistischen arabischen Mehrheitsparteien angehören und ein Fünftel der israelischen Bevölkerung repräsentieren. Wenn es ihnen gelingt, ihre Stimme laut genug zu erheben, um den Lärm des antipalästinensischen Rassismus im Parlament zu durchbrechen, werden sie die einzigen sein, die für eine Sache eintreten, die der internationalen Gemeinschaft am Herzen liegt: eine Zwei-Staaten-Lösung.

Ein Moment der Klarheit

Der Erfolg der Koalition aus Jüdischer Kraft und religiösem Zionismus, die 14 Sitze errungen hat, sollte ein Moment der Klarheit sein. Bei dieser Wahl ist der politische Zionismus, die Staatsideologie Israels, aus der Deckung gegangen. Er hat sich als ein enges Spektrum hässlicher ethnisch-suprematistischer Überzeugungen entpuppt.

Insbesondere der Aufstieg von Ben-Gvir und seiner Partei wird Israel und seinen Anhängern im Ausland die Maske vom Gesicht reißen, die behaupten, Israel sei die einzige Demokratie im Nahen Osten, mit der kaum verhohlenen Implikation, dass es einen Vorposten westlicher Zivilisation in einem moralisch rückständigen, primitiven Nahen Osten darstellt.

Ben-Gvir und seine Verbündeten in der Regierung machen nur zu deutlich, dass die westliche Unterstützung für Israel nie von seinem moralischen Charakter oder seinem demokratischen Anspruch abhängig war. Von Anfang an wurde Israel als kolonialer Vorposten des Westens gefördert – “ein Bollwerk Europas gegen Asien, ein Vorposten der Zivilisation im Gegensatz zur Barbarei”, wie Theodor Herzl, der Vater des Zionismus, die Rolle des künftigen Israel bezeichnete.

Itamar Ben-Gvir, der Vorsitzende der rechtsextremen Partei Jüdische Kraft, spricht am 2. November 2022 vor Anhängern in Jerusalem (AFP)

Das zentrale Ziel des Zionismus, die einheimische palästinensische Bevölkerung durch jüdische Neuankömmlinge zu ersetzen, die ein altes Geburtsrecht beanspruchen, war immer dasselbe, egal wer Israel geführt hat. Der Streit innerhalb des Zionismus drehte sich um die Mittel, die notwendig sind, um diese Ersetzung zu erreichen, basierend auf der Sorge, wie Außenstehende Israels staatlich geförderten Rassismus wahrnehmen und darauf reagieren könnten.

Im Laufe der Zeit ist der liberale Zionismus allgemein zu dem Schluss gekommen, dass das Beste, worauf er hoffen kann, darin besteht, die Palästinenser in Ghettos zu treiben, um die jüdische Herrschaft über das Land zu sichern. Dies ist das Apartheidmodell, das die internationale Gemeinschaft drei Jahrzehnte lang zu einer Zweistaatenlösung zu formen versuchte.

Der liberale Zionismus hat es jedoch nicht geschafft, die Palästinenser zu unterjochen, und ist nun durch den Triumph des revisionistischen Zionismus von der politischen Bühne Israels verschwunden. Dieser Ideologie hat sich eine deutliche Mehrheit des neuen Parlaments verschrieben.

Angesichts des palästinensischen Widerstands und des Scheiterns des liberalen Zionismus bietet der revisionistische Zionismus eine befriedigendere Lösung. Er zieht es vor, die gottgewollte oder nicht gottgewollte jüdische Vorherrschaft über ein vergrößertes Gebiet zu bekräftigen. Er kommt zu dem Schluss, dass die Palästinenser, wenn sie sich weigern, sich mit ihrem Status als Gäste dritter Klasse abzufinden, jegliche Rechte verwirken und den Grund für ihre eigene Vertreibung schaffen.

Veränderung innerhalb Israels

Für die Palästinenser wird sich Ben-Gvir von den Abgeordneten der anderen Parteien, mit denen er in der Regierung sitzen wird, vor allem dadurch unterscheiden, wie mutig er bereit sein wird, den Westen – und Israels liberale zionistische Unterstützer – in Verlegenheit zu bringen, indem er das zur Schau stellt, was man durchaus als rassistische Ansichten bezeichnen kann.

Wenn Ben-Gvir eine Veränderung darstellt, dann nicht in Bezug auf das israelische Vorgehen in den besetzten Gebieten. Diese werden weitergehen wie bisher, auch wenn er Netanjahu in der Frage der Annexion ein Dorn im Auge sein könnte, wie viele in Netanjahus eigener Partei.

Ben-Gvirs Einfluss wird eher innerhalb Israels liegen. Er will das Ressort für öffentliche Sicherheit, damit er damit beginnen kann, die nationale Polizei in eine Miliz nach seinem Bilde zu verwandeln und damit den früheren Erfolg der Siedler beim Eindringen in das israelische Militär und dessen allmählicher Übernahme zu wiederholen.

Wie schon so oft wird sich Israels Rechtsruck schnell normalisieren.

Dies wird den Trend zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Polizei und bewaffneten Siedlergruppen beschleunigen und eine noch stärkere Anwendung formeller und informeller Gewalt gegen die große Minderheit der in Israel lebenden palästinensischen Bürger legitimieren. Dies wird es Ben-Gvir und seinen Verbündeten auch ermöglichen, gegen “Abweichler” innerhalb der jüdischen Gesellschaft vorzugehen, d. h. gegen Personen, die in religiösen, sexuellen oder politischen Fragen anderer Meinung sind.

Die faschistischen Parteien in Netanjahus künftiger Regierung werden versuchen, auf dem bestehenden aufrührerischen Diskurs gegen in Israel lebende palästinensische Bürger aufzubauen, um die Minderheit als fünfte Kolonne zu bezeichnen und ihre Ausweisung öffentlich zu rechtfertigen. Und das ist nicht neu: Frühere Regierungschefs und Minister haben Palästinenser als Verräter bezeichnet, sie mit “Krebs” oder “Kakerlaken” verglichen und ihre Ausweisung gefordert.

Avigdor Lieberman, der bereits in mehreren Regierungen Minister war, hat vor langer Zeit einen Plan für die Neuziehung der Grenzen Israels vorgelegt, um Teilen der palästinensischen Minderheit die Staatsbürgerschaft zu verweigern.

Im Sommer machte Ben-Gvir mit einer Meinungsumfrage von sich reden, der zufolge fast zwei Drittel der israelischen Juden die von ihm vorgeschlagene Gesetzgebung zur Ausweisung “illoyaler” palästinensischer Bürger aus dem Staat und zum Entzug der Staatsbürgerschaft befürworten. Andere jüdische Parteien, die ihre eigene Version von ethnischem Suprematismus vertreten, werden sich schwer tun, einen Weg zu finden, Ben-Gvirs Rhetorik glaubhaft zu widersprechen.

Schwierige Prüfung

All dies wird eine schwierige Prüfung für Israels Unterstützer in Europa und den USA darstellen. Die meisten von ihnen bezeichnen sich als liberale Zionisten, obwohl dieser Flügel des Zionismus in Israel schon vor einiger Zeit ausgerottet wurde.

Jüdische liberale Zionisten argumentieren stets, dass Israel für ihre Identität von zentraler Bedeutung ist. Sie haben sogar darauf bestanden, alles, was über die unblutigste Kritik an Israel hinausgeht, als Antisemitismus neu zu definieren. Ein Angriff auf Israel sei ein Angriff auf die jüdische Identität, argumentieren sie, und deshalb Antisemitismus.

Genau dieser Logik folgte die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), als sie eine neue Definition von Antisemitismus entwarf – eine Definition, die von westlichen politischen Parteien, lokalen Behörden und Universitäten weitgehend übernommen wurde.

Zu den Beispielen der IHRA für Antisemitismus gehören die Bezeichnung Israels als “rassistisches Unterfangen”, der Vergleich seiner Handlungen mit denen der Nazis (vermutlich auch dann, wenn im wirklichen Leben faschistische Parteien die israelische Politik diktieren) oder die Forderung an Israel, “ein Verhalten an den Tag zu legen, das von keiner anderen demokratischen Nation erwartet oder verlangt wird” (was die Frage aufwirft, was Israel noch tun muss, um nicht mehr als “jede andere demokratische Nation” zu gelten).

Diejenigen, die sich weigern, wie der ehemalige britische Labour-Chef Jeremy Corbyn, haben die volle Wucht des liberalen zionistischen Zorns zu spüren bekommen – ebenso wie diejenigen, die sich für einen Boykott Israels einsetzen, um dessen Exzesse einzudämmen. Es waren liberale Zionisten, die Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) zu Fall brachten.

Werden die Unterstützer Israels die IHRA-Definition oder Israel ablehnen, wenn Ben-Gvir in der Regierung sitzt und einen großen Teil der israelischen Bevölkerung vertritt? Sie können darauf wetten, dass sie es nicht tun werden.

Wenn Ben-Gvir die Cheerleader Israels zwingt, zwischen dem ethnischen Suprematismus ihres Zionismus und ihrem Liberalismus zu wählen, werden die meisten bei Ersterem bleiben. Was passieren wird, wie schon so oft, ist, dass Israels Rechtsruck schnell normalisiert wird. Faschistische Parteien in der Regierung zu haben, wird bald nicht mehr auffallen.

Schlimmer noch, Ben-Gvir wird als Alibi für die anderen rechtsextremen Politiker an seiner Seite dienen, was es den USA und Europa ermöglicht, sie als gemäßigte Männer und Frauen des Friedens, als die Erwachsenen im Raum, darzustellen. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

