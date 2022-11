Amsterdamer Gericht erlaubt Besetzung von Haus eines russischen Geschäftsmanns

Mit Hausbesetzungen kennt sich Amsterdam bestens aus! Evvelyn Hecht-Galinski

Eine Gruppe von “Aktivisten”, die das Haus eines russischen Milliardärs in Amsterdam besetzt hat, muss es nicht verlassen. Das entschied ein Gericht in Amsterdam am Mittwoch. Begründung: Es gebe keinen legitimen Grund, das Gebäude leer stehen zu lassen.