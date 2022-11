“Deutschlands ostentativer Philo-Semitismus – der sich in seiner reflexhaften Unterstützung Israels ausdrückt – ist schlichtweg ein Antisemitismus in der Warteschleife. Wenn Juden als untrennbar mit den Handlungen Israels verbunden angesehen werden, dann hängt ihr Schicksal davon ab, wie Israel zu einem bestimmten Zeitpunkt gesehen wird. Wenn die westlichen Eliten Israel unterstützen, wie sie es jetzt tun, dann sind die Juden in Sicherheit. Sollten sich die westlichen Eliten gegen Israel wenden, dann sind Juden nicht sicher.”

Warum sich der deutsche Staatsrassismus jetzt gegen die Palästinenser richtet

Von Jonathan Cook

23. November 2022



Der Holocaust dient den Europäern paradoxerweise als Alibi für die Annahme, sie seien anderen moralisch überlegen, wie die Annullierung eines Kunstpreises für Caryl Churchill zeigt

Die Entscheidung der deutschen Kunstszene, der angesehenen britischen Dramatikerin Caryl Churchill den Preis für ihr Lebenswerk zu entziehen, weil sie sich entschieden für die Palästinenser eingesetzt hat, gibt einen beunruhigenden Einblick in den modernen europäischen Rassismus.

Am 31. Oktober wurde Churchill der Europäische Theaterpreis entzogen, den sie im April in Anerkennung ihres Lebenswerkes erhalten hatte. Die Entscheidung wurde von der baden-württembergischen Kulturministerin Petra Olschowski unterstützt: “Wir haben als Land eine klare und nicht verhandelbare Haltung gegen jede Form von Antisemitismus. Umso mehr kann ein vom Land gestifteter Preis unter den gegebenen Umständen nicht vergeben werden.”

Die Jury, die sich aus bedeutenden Persönlichkeiten des deutschen Kulturlebens zusammensetzt, erklärte, sie sei seit der Preisverleihung auf zwei Probleme aufmerksam gemacht worden. Erstens hatte Churchill BDS unterstützt, eine palästinensische Graswurzelbewegung, die zum Boykott israelischer Institutionen aufruft, die direkt an der jahrzehntelangen Unterdrückung der Palästinenser durch Israel beteiligt sind.

Kritik an Israel ist keine Kritik an Juden. Und diejenigen, die dies behaupten, spielen mit dem Feuer.

Bereits 2019 hat eine überwältigende Mehrheit des Deutschen Bundestages die Unterstützung von BDS als “antisemitisch” bezeichnet.

Zweitens wurde die Jury an ein kurzes Theaterstück mit dem Titel Sieben jüdische Kinder erinnert, das vor 13 Jahren unmittelbar nach Israels brutalem und ausgedehntem Bombardement der belagerten palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen im Winter 2008/09 geschrieben wurde. In einer Erklärung erklärte die deutsche Jury, das Stück könne “als antisemitisch angesehen werden”.

In Churchills heute weitgehend vergessenem Stück artikulieren jüdische Eltern Generation für Generation ihr Trauma.

Die Palästinenser sind nicht anwesend. Sie sind Schatten. Sie sind der übertragene Schmerz einer Wunde aus Europa. Stattdessen kontextualisiert das Stück das Leiden in Gaza durch eine Reihe von Monologen, in denen jede Generation jüdischer Eltern um die Entscheidung ringt, was sie ihren Kindern erzählen und welche Realitäten sie ausblenden sollten – sei es über die Schrecken Europas, die Verbrechen bei der Gründung Israels oder die Bombardierung von Gaza.

Das Stück deutet unbequeme Wahrheiten an: dass die Unterdrückten zu Unterdrückern werden können; dass Traumata nicht unbedingt heilen oder aufklären; und dass ihre Auswirkungen komplex und paradox sein können.



Von Freunden zu Peinigern

Eine Schlussfolgerung, die man aus der Aberkennung von Churchills Auszeichnung ziehen kann – die jüngste Episode in Europas endlosen “Antisemitismus-Streitigkeiten” – ist, dass die deutschen Eliten, die den öffentlichen Diskurs kontrollieren, es eindeutig versäumt haben, die wichtigste Lektion des Holocausts zu verinnerlichen.

Es ist eine universelle Lektion: dass wir niemals die Dämonisierung von unterdrückten und marginalisierten Gruppen oder derjenigen, die sich mit ihnen solidarisieren, tolerieren sollten, insbesondere wenn der Staat selbst oder seine Vertreter hinter dieser Dämonisierung stehen. Dieser Weg führt zu Pogromen und Gaskammern.

Wie kommt es, dass die Unterstützung der palästinensischen Sache von BDS – für den Boykott derjenigen, die direkt an Israels jahrzehntelanger Unterdrückung und ethnischer Säuberung der Palästinenser beteiligt sind – als Rassismus gegen Juden umgedeutet wird?

Dies ist natürlich kein rein deutsches Versäumnis. Die meisten westlichen Staaten – einschließlich der USA, Frankreichs und Großbritanniens – haben Kritik an Israel wegen der Unterdrückung der Palästinenser bereitwillig mit Antisemitismus gleichgesetzt und versucht, Aufrufe zur Bestrafung Israels durch Boykotte zum Schweigen zu bringen oder zu kriminalisieren.

Aber dieses Versagen sollte umso mehr überraschen, wenn man bedenkt, welche enormen Anstrengungen Deutschland über viele Jahrzehnte hinweg in die Holocaust-Erziehung unternommen hat, angeblich um die Anfälligkeit der Deutschen für staatlich geförderten Rassismus auszumerzen. Wie konnten sie – so leicht, wie es scheint – von einer Art des staatlich sanktionierten Rassismus, dem Antisemitismus, zu einer anderen Art, dem antipalästinensischen Rassismus, übergehen?

Aber noch paradoxer ist, dass Deutschland durch sein hartes Vorgehen gegen BDS nicht nur Palästinenser und ihre Unterstützer verleumdet hat, sondern auch Juden. Es behandelt sie alle als inhärent verantwortlich für die Handlungen Israels, eines Staates, der genauso wenig alle Juden repräsentiert, wie Saudi-Arabien alle Muslime repräsentiert.

Deutschlands ostentativer Philo-Semitismus – der sich in seiner reflexhaften Unterstützung Israels ausdrückt – ist schlichtweg ein Antisemitismus in der Warteschleife. Wenn Juden als untrennbar mit den Handlungen Israels verbunden angesehen werden, dann hängt ihr Schicksal davon ab, wie Israel zu einem bestimmten Zeitpunkt gesehen wird. Wenn die westlichen Eliten Israel unterstützen, wie sie es jetzt tun, dann sind die Juden in Sicherheit. Sollten sich die westlichen Eliten gegen Israel wenden, dann sind Juden nicht sicher.

Entscheidend ist, dass Caryl Churchill und die große Mehrheit der Palästinenser und ihrer Unterstützer hervorheben, dass Israel und “die Juden” nicht dasselbe sind. Kritik an Israel ist keine Kritik an den Juden. Und diejenigen, die dies behaupten, spielen mit dem Feuer. Sie schaffen die Voraussetzungen dafür, dass diejenigen, die sie jetzt als Freunde betrachten, später zu ihren Peinigern werden.



Das riecht nach Faschismus”.

Wie kommt es also, dass Deutschland einer renommierten Dramatikerin den Preis entziehen und sie als antisemitisch beschimpfen kann, weil sie sich für das Recht der Palästinenser auf Freiheit und Würde einsetzt und sich gegen ihr Schweigen in Europa aussprechen will? Wie konnte Deutschland so beiläufig, so gedankenlos rassistisch gegenüber den Palästinensern und ihren Unterstützern werden, und wieder einmal gegenüber den Juden?

Wie Mike Leigh, ein berühmter britischer Filmregisseur, der Jude ist, zu Churchills Verteidigung bemerkte, riecht die Entscheidung, den Preis abzuerkennen, “nach genau dem Faschismus, gegen den er sich richtet”. Die Wiederverwendung des deutschen Rassismus steht in einem größeren Zusammenhang.

Dieselben Eliten, die sich von einer Weltanschauung angezogen fühlten, die den Juden und anderen die Schuld an der Unterwanderung einer angeblichen “arischen Zivilisation” gab, fühlen sich nun von einer Weltanschauung angezogen, die den Muslimen – einschließlich der Palästinenser (von denen nicht alle Muslime sind, wie allzu oft vergessen wird) – die Schuld an der Unterwanderung der europäischen Zivilisation gibt.

Diese monochrome Weltsicht ist attraktiv, weil sie die Komplexität beiseite wischt und einfache Lösungen anbietet, die die Welt auf den Kopf stellen und den Unterdrücker, die westlichen Eliten, auf die Seite des Guten und die von ihnen Unterdrückten auf die Seite des Bösen stellen. Damals in den 1930er und 1940er Jahren trieben diese Lösungen Deutschland zu den Schrecken der Todeslager.

Derselbe Rassismus, der den Holocaust schürte, muss natürlich nicht zwangsläufig zu einem weiteren Völkermord im großen Stil führen. Dieses schwerste Verbrechen hat Neffen und Nichten, von denen einige angeblich weniger hässlich aussehen als ihre älteren Verwandten. Es kann zu Ausgrenzung, Dämonisierung und McCarthyismus führen, die alle als Vorstufe zu noch schlimmeren Verbrechen dienen.

In unserem vermeintlich aufgeklärten Zeitalter teilt derselbe manichäische Impuls die Welt in Lager des Guten und des Bösen ein. In “weiße” europäische Ureinwohner gegen muslimische und arabische Eindringlinge. In Gemäßigte gegen Extremisten. Und irgendwie, vermischt mit diesen anderen Kategorien, werden die Befürworter Israels gegen die “Antisemiten” ausgespielt.



Auf die dunkle Seite

Dies ist kein Zufall. Israel hat dazu beigetragen, diese Kluft zu kultivieren, während seine Befürworter sie reichlich ausgenutzt haben. Israel hat den westlichen Eliten den Deckmantel geliefert, um eine vermeintliche zivilisatorische Konfrontation zwischen West und Ost, zwischen der jüdisch-christlichen und der muslimischen Welt, zwischen Humanismus und Barbarei, zwischen Gut und Böse zu inszenieren.

Diese Moralgeschichte, die paradoxerweise den Holocaust als Vorgeschichte hat, wurde geschrieben, um die westliche Öffentlichkeit von der Güte ihrer Führer zu überzeugen. Sie suggeriert, dass Deutschland – das Epizentrum des Völkermords an den Juden – durch seine Reue sich selbst und das übrige Europa von seinen Sünden reinwaschen konnte.

Diese Moralgeschichte suggeriert, dass Deutschland – das Epizentrum des Völkermords an den Juden – durch seine Reue sich selbst und das übrige Europa von seinen Sünden reinwaschen konnte.

Perverserweise dient das industrialisierte Verbrechen des Holocausts als Alibi für ein aufgeklärtes Europa. Das Barometer der deutschen und europäischen Sühne und Erlösung ist ihre reflexartige Unterstützung für Israel. Die kritiklose Unterstützung Israels ist angeblich der Beweis dafür, dass das heutige Europa dem globalen Süden, in dem viele Israel verurteilen, moralisch überlegen ist.

Mit der Gründung Israels, so die Moralvorstellung, hat Europa nicht seinen Rassismus fortgesetzt, indem es seine Opfer in eine andere Region verpflanzt und sie zu Peinigern der einheimischen Bevölkerung gemacht hat. Nein, Europa hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Es hat Wiedergutmachung geleistet. Seine bessere Natur hat gesiegt.

Um diese unwahrscheinliche Geschichte zu untermauern, ihr Leben einzuhauchen, bedurfte es eines Maßstabs der Differenz. So wie “die Juden” einst diesen Zweck erfüllten, indem sie einer reinen arischen Rasse eine angeblich degenerierte jüdische Rasse gegenüberstellten, wird nun die muslimische Welt als Gegenpol zu einer fortgeschrittenen weißen europäischen Zivilisation dargestellt.

Und jeder, der sich auf die Seite derer stellt, die von Israel unterdrückt werden – und von einem kolonialen Westen, der durch die Zerstörung des Heimatlandes der Palästinenser einen selbsternannten jüdischen Staat in den Nahen Osten einführte – muss ausgestoßen werden, so wie Churchill von Deutschland ausgestoßen wurde. Solche Menschen sind nicht mehr Teil eines aufgeklärten Europas. Sie sind auf die dunkle Seite übergetreten. Sie sind Verräter, sie sind Antisemiten.



Gekünstelte Empörung

Diese Geschichte, so absurd sie auch klingt, hat auch außerhalb Deutschlands großes Gewicht. Man muss sich nur daran erinnern, dass vor kurzem ein britischer Politiker, Jeremy Corbyn, kurz vor der Macht stand, bevor er durch die gleichen Antisemitismus-Schmierereien, denen Churchill ausgesetzt war, vernichtet wurde.

Aber es gibt einen bemerkenswerten Unterschied.



Mitglieder der jüdischen Gemeinde protestieren gegen Jeremy Corbyn und Antisemitismus in der Labour-Partei vor dem britischen Parlament, London, 26. März 2018 (AFP)

Im Fall von Churchill war es schwieriger, die Gegenreaktion einzudämmen – zumindest außerhalb Deutschlands. Prominente Künstler, darunter jüdische Schauspieler, Regisseure und Schriftsteller, eilten ihr zu Hilfe.

Vielleicht noch überraschender ist, dass dies auch liberale Medien in Großbritannien getan haben, wie etwa der Guardian, der laut Recherchen ebenso stark wie der Rest der etablierten Medien in die Untergrabung von Corbyn und der von ihm kurzzeitig angeführten antirassistischen, antiimperialistischen Linken investiert hat.

Nehmen wir zum Beispiel diesen Kommentar von Dominic Cooke, einem stellvertretenden Regisseur am National Theatre, der Churchills Stück Sieben jüdische Kinder verteidigt, das er am Royal Court inszeniert hat.

Er wird vom Guardian wohlwollend zitiert: “Die erfundene Empörung über Caryls Stück sollte die Aufmerksamkeit von dieser Tatsache [der hohen Zahl palästinensischer Todesopfer durch Israels Bombardierung des Gazastreifens im Jahr 2009] ablenken und mögliche Kritiker des Stücks zum Schweigen bringen.

Er hat Recht. Aber die “erfundene Empörung” gegen Churchill ist genau die gleiche erfundene Empörung, die gegen Corbyn gerichtet wurde – eine erfundene Empörung, die im Fall von Corbyn sowohl die Aufmerksamkeit von der antiimperialen Opposition des ehemaligen Labour-Führers gegen Israels Unterdrückung der Palästinenser ablenken als auch linke Kritiker Israels zum Schweigen bringen soll.

Im Fall der Labour-Partei war die bloße Feststellung, dass die Empörung “erfunden” – oder als Waffe eingesetzt – worden war, ein ausreichender Grund, um Parteimitglieder wegen Antisemitismus zu suspendieren oder auszuschließen. Tatsächlich war es gerade Corbyns Bemerkung, dass das Problem des Antisemitismus aus politischen Gründen “dramatisch übertrieben” werde, die letztlich als Vorwand für seinen Ausschluss aus der Labour-Parlamentsfraktion diente.



Zaghafte Kulturwelt

Es gibt Gründe dafür, dass prominente Künstler und etablierte Medien wie der Guardian Churchill in einer Weise und mit einer Offenheit verteidigen, die sie bei Corbyn vermieden haben.

In einem sehr realen Sinne ist der Kampf für die Palästinenser in kultureller und künstlerischer Hinsicht jetzt weitgehend eine verlorene Sache. Wer kann sich vorstellen, dass Seven Jewish Children heute noch so wie vor 13 Jahren im West End produziert wird? Oder dass Peter Kosminsky, ein weiterer jüdischer Unterzeichner des Briefes zur Verteidigung Churchills, wie vor 11 Jahren von Channel 4 die Erlaubnis erhält, The Promise zu drehen, eine Dramaserie, die das ganze Panorama der Gewalt im Zusammenhang mit der Gründung Israels und seiner Besetzung aufzeigt?

Unsere kulturelle Welt ist wieder einmal viel zaghafter und eingeschüchterter, wenn es darum geht, die Realitäten des palästinensischen Leidens zu erforschen und darzustellen, paradoxerweise sogar in einer Zeit, in der diese Realitäten dank der sozialen Medien besser verstanden werden als je zuvor.

Der andere Grund, warum Churchill die Art von Unterstützung erhält, die Corbyn verweigert wird, ist, dass die Annullierung ihres Preises in Wirklichkeit ein Scharmützel am Rande des Kampfes ist, der palästinensischen Unterdrückung eine Stimme zu geben – der Grund, warum der Guardian es sich leisten kann, dem nachzugeben. Eine angesehene, ältere Dramatikerin gegen den Vorwurf des Antisemitismus für ein Stück zu verteidigen, das schnell aus dem Gedächtnis gelöscht wurde, verursacht keine wirklichen Kosten.

In der Schlacht zur Verteidigung von Corbyn stand weit mehr auf dem Spiel. Wäre er Premierminister geworden, hätte er die Macht gehabt, den europäischen Kolonialismus wirklich wiedergutzumachen, wirklich zu sühnen, indem er Israel die britische Unterstützung und Waffenlieferung verweigert hätte, um diesen Kolonialismus im Nahen Osten fortzusetzen und die Unterdrückung der Palästinenser fortzusetzen.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Corbyn, wäre er in der Lage gewesen, eine Regierung zu bilden und Europas Mitwisserschaft bei Israels Verbrechen gegen die Palästinenser in Frage zu stellen, auf noch heftigeren Widerstand gestoßen wäre, als er ihn als Labour-Chef ertragen musste – und zwar nicht nur vom britischen Establishment, sondern von einem breiteren westlichen Establishment.

Dies hätte die Gefahr mit sich gebracht, dass die Moralgeschichte, die die Europäer über sich selbst erzählen sollen, als Mythos entlarvt worden wäre. Es hätte die Gefahr bestanden, die Absurdität des Holocaust-Alibis für die moralische Überlegenheit Europas zu verdeutlichen.

Caryl Churchill wurde ihr Preis aberkannt, weil der staatlich geförderte Rassismus immer noch das Herzstück des europäischen Projekts ist. Der Rassismus in Europa wurde nie beseitigt. Die Saat des Faschismus ist nicht verschwunden. Sie brauchen nur eine neue Zeit und einen neuen Zweck, um wieder zu gedeihen. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

