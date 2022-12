Israel: Europas Stunde der Wahrheit ist gekommen von Michael Sfard

Sehr zu enpfehlen, sehr guter Beitrag!



Michael Sfard, führender Anwalt der linken israelischen Bürgerrechtsbewegung, heute als Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau:



Israel: Europas Stunde der Wahrheit ist gekommen

Die Regierung in Israel will ihre Politik gegenüber Gaza und Westbank verändern. Gastbeitrag von Michael Sfard, der linken israelischen Bürgerrechtsbewegung. Jerusalem – In Israels Verteidigungsministerium entsteht eine neue Verwaltung für die besetzten Gebiete. Knesset-Mitglied Bezalel Smotrich ist ihr vorgesehener Direktor.