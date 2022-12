The Claim That The Ukraine War Advances US Interests Discredits The Claim That It’s “Unprovoked” Listen to a reading of this article: ❖ One of the most illustrative examples of how the mainstream worldview is based on narratives rather than facts is the way Republican officials like senate minority leader Mitch McConnell have been branded servants of Russia despite consistent track records as virulent Russia hawks.

Die Behauptung, der Ukraine-Krieg diene den US-Interessen, diskreditiert die Behauptung, er sei “unprovoziert”

von Caitlin Johnstone

23. Dezember 2022

Eines der anschaulichsten Beispiele dafür, wie die Mainstream-Weltanschauung eher auf Erzählungen als auf Fakten beruht, ist die Art und Weise, wie republikanische Funktionäre wie der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, als Diener Russlands gebrandmarkt wurden, obwohl sie sich durchweg als scharfe Russland-Falken erwiesen haben.

“Moscow Mitch”, wie ihn die Demokraten auf dem Höhepunkt der Russiagate-Hysterie im Jahr 2019 absurderweise nannten, hielt am Mittwoch im Senat eine Rede, in der er argumentierte, dass der Hauptgrund für die Unterstützung der Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland darin besteht, dass dies den Interessen der USA dient.

“Präsident Selenskyj ist eine inspirierende Führungspersönlichkeit”, sagte McConnell in seiner Rede vor dem Besuch des ukrainischen Präsidenten in Washington. “Aber die wichtigsten Gründe dafür, der Ukraine weiterhin zu helfen, die russischen Invasoren zu degradieren und zu besiegen, sind kalte, harte, praktische amerikanische Interessen. Unseren Freunden in Osteuropa dabei zu helfen, diesen Krieg zu gewinnen, ist auch eine direkte Investition in die Verringerung von Wladimir Putins zukünftigen Fähigkeiten, Amerika zu bedrohen, unsere Verbündeten zu gefährden und unsere Kerninteressen anzugreifen.”

McConnell argumentierte, dass die Unterstützung der Ukraine “das Arsenal, das Putin für künftige Versuche der Einschüchterung und des Blutvergießens zur Verfügung steht, massiv schwächen wird”, wobei er der Regierung Biden vorwarf, nicht mehr Geld für diesen immens nützlichen Stellvertreterkrieg zu beantragen.

“Ich sage es also noch einmal. Die Fortsetzung unserer Unterstützung für die Ukraine ist moralisch richtig, aber sie ist nicht nur das. Sie ist auch eine direkte Investition in kalte, harte, amerikanische Interessen”, sagte McConnell. “Deshalb haben die Republikaner den ursprünglichen Antrag der Regierung Biden auf Unterstützung der Ukraine als unzureichend abgelehnt.

“Schließlich wissen wir alle, dass der Kampf der Ukraine um die Rückeroberung ihres Territoriums weder der Anfang noch das Ende des umfassenderen strategischen Wettbewerbs des Westens mit Putins Russland ist”, so McConnell abschließend. “Die Erhöhung des Drucks auf Putins Regime kann und sollte eine überparteiliche Priorität sein.

Die Lakaien des US-Imperiums schwärmen ständig davon, wie außerordentlich effizient und kosteneffektiv der Stellvertreterkrieg in der Ukraine für die Durchsetzung der US-Interessen gegen Russland ist. Das ist lustig, weil sie den Rest der Zeit damit verbringen, darüber zu reden, dass diese Invasion “unprovoziert” war, und ihre Kleider zerreißen, wie schrecklich sie ist. Die offizielle imperiale Position ist irgendwie gleichzeitig (A) “Wir hassen diesen Krieg und haben ihn nie gewollt” und (B) “Dieser Krieg nützt uns ungemein”.

Die einzige Möglichkeit, diese beiden Positionen miteinander zu vereinbaren, besteht darin, zu glauben, dass Wladimir Putin mit der Invasion der Ukraine gegen die Interessen Russlands und im Dienste der Vereinigten Staaten gehandelt hat, und zwar aus keinem anderen Grund als dem, dass er zu dumm und böse ist, um etwas anderes zu tun. Die andere Möglichkeit besteht darin, das zu tun, was die meisten Loyalisten des Imperiums tun, und einfach nicht viel über diese offensichtlichen Widersprüche nachzudenken.

Alternativ kann man auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Putin durch die vielen aggressiven Provokationen, die das Imperium seit Jahren unternimmt, dazu gedrängt wurde, zwischen zwei schlechten Optionen zu wählen. Die Apologeten des Imperiums behaupten immer, dass die westlichen Provokationen nichts mit der Invasion in der Ukraine zu tun hatten, aber wenn das stimmt, warum haben dann so viele westliche Experten jahrelang davor gewarnt, dass die westlichen Provokationen zu einer Invasion in der Ukraine führen würden?

Die Behauptung, die USA seien nur ein unschuldiger Zuschauer, der seinem guten Kumpel Ukraine hilft, weil er Freiheit und Demokratie liebt, wird durch die Behauptung – die oft von denselben Personen aufgestellt wird -, dieser Krieg diene den Interessen der USA, eindeutig widerlegt. Aber man hört sie immer wieder nahtlos zwischen diesen beiden Behauptungen hin- und herspringen.

Auf Twitter macht gerade ein viraler Thread eines Historikers namens Brett Devereaux die Runde, der dies perfekt veranschaulicht. Im ersten Tweet des Threads schwärmt er davon, dass “wir mit nur 5 % des US-Militärbudgets 50 % der russischen Militärmacht ausgeschaltet haben”, im nächsten Post des Threads weint er darüber, was für eine humanitäre Krise der Krieg ist und dass wir einfach nur Frieden wollen, und im übernächsten Post sagt er: “Aus rein realpolitischer Sicht war Putins Krieg ein massiver Fehler, der die globale Position der USA gestärkt hat, indem er die russischen Fähigkeiten schwächte (was Ressourcen für andere Bedrohungen freisetzt) und unsere Bündnisse stärkte.”

Der kalifornische Abgeordnete Adam Schiff, der diesen Krieg seit dem Einmarsch als “unprovoziert” bezeichnet, sagte schon während der Anhörungen zur Amtsenthebung Trumps im Jahr 2020, dass “die USA die Ukraine und ihre Bevölkerung unterstützen, damit wir Russland dort bekämpfen können und nicht hier bekämpfen müssen.”

Ein anderer Kongressabgeordneter, Dan Crenshaw, sagte im vergangenen Mai auf Twitter: “In die Zerstörung des Militärs unseres Gegners zu investieren, ohne eine einzige amerikanische Truppe zu verlieren, scheint mir eine gute Idee zu sein.”

“Es liegt in Amerikas Interesse, der Ukraine zu helfen, einen unserer mächtigsten Feinde zu besiegen”, twitterte David French von The Atlantic nach Zelenskys PR-Auftritt in Washington.

“Es liegt in Amerikas nationalem Sicherheitsinteresse, dass Putins Russland in der Ukraine besiegt wird”, twitterte der kriegstreiberische Senator Lindsey Graham.

Aussagen wie diese sollten das offizielle Narrativ, die USA würden der Ukraine bei der Abwehr eines unprovozierten Angriffs eines rücksichtslosen Tyrannen helfen, vollständig entkräften. Das sind widersprüchliche Positionen: Entweder handelt es sich um eine völlig unprovozierte Invasion, die Washington nicht gewollt hat, oder es ist ein ausgezeichneter Weg, um Washington alles zu geben, was es will. Es ist unsinnig und naiv, beides zu glauben.

Aber natürlich diskreditieren sie das offizielle Ukraine-Narrativ in den Augen der Öffentlichkeit nicht, denn die USA verfügen über die effektivste Propagandamaschine, die es je gegeben hat. Die vielen eklatanten Ungereimtheiten und Missetaten des Imperiums werden mit ein wenig Schönfärberei einfach weggeputzt.

Wäre die imperiale Propagandamaschine nicht, würde niemand glauben, dass die USA nur zufällig in einen Stellvertreterkrieg geraten sind, der ihnen hilft, ihre Pläne für die Weltherrschaft voranzutreiben.

Übersetzt mit Deepl.com

