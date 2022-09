” Mir war schon früh klar, dass der 11. September ein Insider-Job war, ein Ereignis unter falscher Flagge, das Muslimen angelastet wurde, um zwei Jahrzehnte eines “Kriegs gegen den Terror” zu rechtfertigen, dessen Ziel es war, Israels Gegner im Nahen Osten zu vernichten, die die Hisbollah finanzierten, die libanesische Miliz, die zweimal die gepriesene israelische Armee aus Israels versuchter Besetzung des Südlibanon vertrieb. Wenn die Unterstützer der Hisbollah – Irak, Syrien und Iran – ausgeschaltet würden, könnte sich Israel der Wasserressourcen im Südlibanon bemächtigen. Nur darum und um Profite und Macht für den US-Militär-/Sicherheitskomplex ging es im “Krieg gegen den Terror”.



9/11 nach 21 Jahren

Von Paul Craig Roberts

11. September 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

heute ist der 21. Jahrestag des Anschlags auf das World Trade Center in New York City. Es hat nie eine offizielle US-Untersuchung des Anschlags gegeben. Nach starkem Druck von Seiten der Familien derjenigen, die beim Einsturz der Türme ums Leben kamen, setzte das Weiße Haus schließlich widerwillig eine 9/11-Kommission ein, die sich größtenteils aus Politikern und einem neokonservativen Stabsleiter zusammensetzte, um sich die Darstellung der Regierung anzuhören und sie aufzuschreiben. Daraus entstand der Bericht der 9/11-Kommission. Danach schrieben die Ko-Vorsitzenden und Rechtsberater der Kommission Bücher, in denen sie erklärten, dass die 9/11-Kommission zum Scheitern verurteilt war, dass der Kommission Ressourcen und Informationen vorenthalten wurden und dass die Kommission in Erwägung zog, beim Justizministerium Strafanzeige gegen einige Regierungsbeamte zu erstatten, die vor der Kommission falsch ausgesagt hatten. Diese Geständnisse wurden von den Pressevertretern ignoriert und hatten keinen Einfluss auf die höchst unglaubwürdige Darstellung der Regierung.

Die Darstellung des Einsturzes durch das NIST ist einfach eine Computersimulation, die die Ergebnisse lieferte, die das NIST in die Simulation einprogrammiert hatte.

21 Jahre lang habe ich über die unabhängigen Untersuchungen und Erkenntnisse von Wissenschaftlern, Akademikern, Ingenieuren und Architekten berichtet, die auf der Grundlage harter Beweise zu dem Schluss kamen, dass die Darstellung der Regierung falsch ist. Anfänglich wurden die angesehenen Wissenschaftler, Architekten und Ingenieure, die die offizielle Darstellung ablehnten, von den Presstituierten als “Verschwörungstheoretiker” bezeichnet, so wie es die CIA gegenüber Experten getan hatte, die die offizielle Darstellung der Ermordung von Präsident John F. Kennedy bestritten. Mit der Zeit überzeugten die Bemühungen der Architects & Engineers for 9/11 Truth jedoch immer mehr Amerikaner davon, dass die offizielle Geschichte falsch war. In den letzten Jahren haben Umfragen gezeigt, dass die Hälfte der Befragten nicht mehr an die offizielle Darstellung glaubt.

Mir war schon früh klar, dass der 11. September ein Insider-Job war, ein Ereignis unter falscher Flagge, das Muslimen angelastet wurde, um zwei Jahrzehnte eines “Kriegs gegen den Terror” zu rechtfertigen, dessen Ziel es war, Israels Gegner im Nahen Osten zu vernichten, die die Hisbollah finanzierten, die libanesische Miliz, die zweimal die gepriesene israelische Armee aus Israels versuchter Besetzung des Südlibanon vertrieb. Wenn die Unterstützer der Hisbollah – Irak, Syrien und Iran – ausgeschaltet würden, könnte sich Israel der Wasserressourcen im Südlibanon bemächtigen. Nur darum und um Profite und Macht für den US-Militär-/Sicherheitskomplex ging es im “Krieg gegen den Terror”.

Der Grund, warum es für mich offensichtlich war, dass 9/11 ein Insider-Job war, liegt darin, dass es, so wie es dargestellt wurde, auf die schlimmste Demütigung hinauslief, die eine Supermacht in der gesamten aufgezeichneten Geschichte erlitten hatte. Eine Handvoll junger Saudi-Araber, die von keinem Staat und keiner Sicherheitsbehörde unterstützt wurden, hatten dem Ansehen der Vereinigten Staaten einen vernichtenden Schlag versetzt. Der allmächtige nationale Sicherheitsapparat war nicht in der Lage, eine Handvoll Ausländer abzuwehren, die auf magische Weise dafür sorgten, dass die Sicherheitsvorkehrungen an den US-Flughäfen vier Mal am selben Morgen versagten, vier Flugzeuge entführten und das US-Militär veranlassten, eine Simulation des Angriffs durchzuführen, während gleichzeitig ein tatsächlicher Angriff stattfand, was zu einer massiven Verwirrung führte, die die US-Luftwaffe daran hinderte, die entführten Flugzeuge abzufangen. Die jungen Männer hinderten auch Vizepräsident Dick Cheney, der den “Angriff auf Amerika” beobachtete, daran, den Angriff auf das Pentagon zu verhindern.

Wenn man sich diese Bilanz des außerordentlichen Versagens des milliardenschweren Nationalen Sicherheitsstaates ansieht und vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, dem Pentagon und den Generalstabschefs, dem Kongress und den Medien keine Forderung nach einer Untersuchung und Verantwortlichkeit für das totale Versagen der Regierung hört, sondern stattdessen Widerstand gegen jede Untersuchung, dann weiß man mit absoluter Sicherheit, dass die höchsten Ebenen der US-Regierung für den Angriff verantwortlich waren, um einen Krieg im Nahen Osten zu entfesseln, so wie Pearl Harbor eine Inszenierung von Roosevelt war, um die USA in einen Krieg zu ziehen, den der Kongress und das amerikanische Volk ablehnten.

Wenn die US-Regierung tatsächlich an ihre Darstellung geglaubt hätte, hätte die bis auf die Knochen blamierte Regierung eine Erklärung und Verantwortlichkeit gefordert. Es hätte endlose Ermittlungen gegeben. Viele Köpfe wären gerollt. Ich habe ein Vierteljahrhundert in Washington verbracht und weiß mit Sicherheit, dass die Regierung sich nicht damit begnügt hätte, eine Kommission zusammenzustellen, ihr einen unglaubwürdigen Bericht vorzulesen und dies dann als Untersuchung der Demütigung Amerikas und ihrer eigenen zu bezeichnen.

Was die Regierung anstelle einer Untersuchung tat, war die schnelle Vernichtung aller Beweise. Die massiven Stahlträger der Türme, die eindeutig durch Hochtemperatur-Sprengstoffe schräg angeschnitten worden waren, wurden trotz der Einwände der Brandschützer schnell eingesammelt, außer Landes gebracht, um die Beweise loszuwerden, und in Asien als Schrott verkauft. Für den geschmolzenen Stahl, der noch Wochen nach dem Ereignis unter dem Rubel lag, gab es keine Erklärung oder gar ein Eingeständnis. Die Aussagen von mehr als hundert Feuerwehrleuten, Polizisten und Gebäudewartungsarbeitern, dass sie überall in den Türmen Explosionen erlebt haben, einschließlich einer im Keller, bevor die angeblichen Flugzeuge überhaupt in die Türme einschlugen, wurden ignoriert. Dass die drei Gebäude wie bei einer kontrollierten Sprengung in ihre eigenen Fußabdrücke stürzten, wurde ignoriert. Dass die BBC-Reporterin den Einsturz des dritten Gebäudes 30 Minuten vor dem Einsturz ankündigte, während sie vor dem noch stehenden Gebäude stand, wurde ignoriert.

Aber die Amerikaner waren, wie immer, leichte Beute für die Täuschung. Die selbstgerechten Amerikaner, zufrieden mit der Güte ihres Landes und in dem Glauben, dass sie durch Patriotismus und Fahnenschwenken gestärkt werden, glaubten gerne, dass sie angegriffen wurden, wie Präsident Bush sagte, weil Amerika so gut ist.

Man fragt sich, ob die Amerikaner heute, nach 21 Jahren Identitätspolitik, abwehrendem Rassismus, kritischer Rassentheorie, Transgender-Theorie, dem 1619-Projekt der New York Times, der Dämonisierung unserer Gründerväter, der Zerstörung ihres Ansehens und der Entfernung ihrer Statuen sowie der Verherrlichung von Perversität, immer noch das Vertrauen in ihre Güte hätten, um einer weiteren 9/11-Täuschung zum Opfer zu fallen?

Vielleicht würden sie das. Viele von ihnen scheinen auf “wir müssen die Freiheit der Ukraine vor Putin retten” hereingefallen zu sein, womit eigentlich gemeint ist, dass “wir die Geldwäscheoperation der Familie Biden und der Demokraten in der Ukraine retten müssen”. Die unbekümmerten Amerikaner schickten Milliarden von Dollar, und das Geld kommt zurück, mit einem Anteil für Zelensky und seine Handlanger, an die Demokraten für Ratschläge, Beraterhonorare, Erleichterungen in Kriegszeiten.

In der Geschichte gab es schon viele korrupte Imperien, aber das amerikanische ist das beste Beispiel dafür. Es könnte uns noch das Leben kosten. Übersetzt mit Deepl.com

