90 Seconds to Midnight? The Russian guided missile frigate, the Admiral Gorshkov, is in the middle of the Atlantic Ocean, ostensibly heading toward the east coast of the United States, part of a planned journey which began on 4 January 2023 and is expected to transit the Atlantic and Indian Oceans, as well as the Mediterranean Sea.

Scott Ritter Extra

90 Sekunden bis Mitternacht?

Ein klares Signal an die US-Führung, dass es bei einem atomaren Schlagabtausch zwischen den USA und Russland keine Überlebenden geben wird

90 Sekunden bis Mitternacht?

Von Scott Ritter

24. Januar 2023

Die russische Lenkwaffenfregatte “Admiral Gorschkow” befindet sich mitten im Atlantischen Ozean, angeblich auf dem Weg zur Ostküste der Vereinigten Staaten. Sie ist Teil einer geplanten Reise, die am 4. Januar 2023 begann und den Atlantik, den Indischen Ozean und das Mittelmeer durchqueren soll. Die Admiral Gorshkov ist mit 16 vertikalen Startröhren ausgestattet, von denen theoretisch jede mit nuklearfähigen Zircon-Hyperschallraketen bestückt werden könnte, die in weniger als 10 Minuten 1.000 Kilometer zurücklegen können.

Im Klartext: Russland wird bald in der Lage sein, mit einem einzigen Schiff innerhalb weniger Minuten 16 nuklear bewaffnete Hyperschallraketen auf die Vereinigten Staaten abzufeuern, die nicht nur durch nichts im US-Arsenal abgefangen werden können, sondern auch ihre jeweiligen Ziele treffen würden, bevor eine sinnvolle Evakuierung durchgeführt werden könnte. Es handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes um eine Enthauptungswaffe.

Die derzeitige russische Nukleardoktrin lässt einen nuklearen Erstschlag nicht zu. Der russische Präsident Wladimir Putin hat deutlich gemacht, dass Russland in einem künftigen Atomkonflikt nicht als erstes Land Atomwaffen einsetzen würde. Er betonte aber auch, dass Russland auch nicht der Zweite sein würde, was bedeutet, dass Russland sein Atomwaffenarsenal einsetzen würde, ohne auf einen Erstschlag der USA auf russischem Boden zu warten.

Die Admiral Gorshkov sendet ein klares Signal an die US-Führung, dass es bei einem atomaren Schlagabtausch zwischen den USA und Russland keine Überlebenden geben wird.

Inmitten dieses Muskelspiels beschloss der Wissenschafts- und Sicherheitsausschuss des Bulletin of the Atomic Scientists, einer 1945 von Albert Einstein und Wissenschaftlern der Universität Chicago, die an der Entwicklung der ersten Atomwaffen im Rahmen des Manhattan-Projekts beteiligt waren, gegründeten Gruppe, die sich für die Abrüstung einsetzt und derzeit die so genannte “Weltuntergangsuhr” unterhält, die das Risiko eines Atomkonflikts widerspiegelt, die Zeiger der Uhr von derzeit 100 Sekunden bis Mitternacht um zehn Sekunden vorzustellen. In einer Erklärung zu dieser Entscheidung mit dem Titel “A time of unprecedented danger: It is 90 seconds to midnight” erklärte das Gremium Folgendes:

“Der Krieg in der Ukraine könnte in ein zweites schreckliches Jahr gehen, in dem beide Seiten überzeugt sind, dass sie gewinnen können. Die Souveränität der Ukraine und die breiteren europäischen Sicherheitsvereinbarungen, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs weitgehend Bestand hatten, stehen auf dem Spiel. Darüber hinaus hat Russlands Krieg gegen die Ukraine tiefgreifende Fragen über das Zusammenspiel von Staaten aufgeworfen und internationale Verhaltensnormen ausgehöhlt, die die Grundlage für erfolgreiche Reaktionen auf eine Vielzahl globaler Risiken bilden.

“Und das Schlimmste ist, dass Russlands kaum verhüllte Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen die Welt daran erinnern, dass eine Eskalation des Konflikts – sei es durch einen Unfall, eine Absicht oder eine Fehlkalkulation – ein schreckliches Risiko darstellt. Die Möglichkeit, dass der Konflikt außer Kontrolle gerät, bleibt hoch.

Die Ignoranz dieser Aussage ist offensichtlich. Was der Vorstand als “Russlands Krieg gegen die Ukraine” bezeichnet, ignoriert die auf Tatsachen beruhende historische Wahrheit, dass der Ukraine-Konflikt lediglich das Nebenprodukt eines konzertierten Plans der Vereinigten Staaten und der NATO war und ist, um die Ukraine als Folie für einen Konflikt zu benutzen, der die Regierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Fall bringen soll.

Dieser Plan besteht seit mindestens 2008, als der frühere US-Botschafter in Russland (und jetzige CIA-Direktor), William Burns, warnte, dass jede Bemühung der NATO, die Ukraine in ihre Reihen zu holen, eine mögliche russische Militärintervention auslösen würde. Trotz dieser eindringlichen Warnung sprach die NATO im November 2008 eine Einladung an die Ukraine aus und leitete damit eindeutig eine bekannte Ursache-Wirkungs-Beziehung ein, die die Politik der NATO gegenüber Russland als eine Politik definierte, die einen Stellvertreterkonflikt anstrebte, bei dem die Ukraine als Ersatz für die NATO diente.

Diese Politik wurde dadurch gefördert, dass die USA, die EU und die NATO gemeinsam einen Staatsstreich in der Ukraine im Februar 2014 herbeiführten, um den verfassungsmäßig gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch zu stürzen und ihn durch eine neue, ultranationalistische Regierung zu ersetzen, die von Anhängern der verabscheuungswürdigen Ideologie von Stepan Bandera dominiert wurde. Der Staatsstreich war erfolgreich, und im April erklärte die neue ukrainische Regierung der russischstämmigen Bevölkerung des Donbass den Krieg. Diese Aktion war der Auslöser für die russische Annexion der Krim und die militärische Unterstützung des Donbass durch Russland, was genau die militärische Intervention auslöste, vor der William Burns sechs Jahre zuvor gewarnt hatte.

Die Ukraine und ihre NATO-Verbündeten ersuchten daraufhin um Frieden und leiteten Verhandlungen ein, die zur Verabschiedung des Minsker Abkommens führten, das einen Waffenstillstand im Gegenzug für Garantien hinsichtlich der ukrainischen Souveränität über den Donbass sowie eine relative Autonomie für die ethnischen Russen im Donbass vorsah, die ihre Sprache, Religion, Kultur und Traditionen schützen sollte.

Die Minsker Vereinbarungen wurden acht Jahre lang nicht umgesetzt, da die Ukraine es versäumte, die erforderlichen Verfassungsänderungen vorzunehmen, um die Rechte der ethnischen Russen im Donbass zu sichern. Die Gründe für diese Verzögerung sind heute dank der öffentlichen Bekenntnisse des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des ehemaligen französischen Präsidenten Francois Hollande, die alle drei Unterzeichner des Abkommens sind, wohl bekannt. Diese drei Staatsoberhäupter haben zugegeben, dass die Minsker Vereinbarungen nur ein Täuschungsmanöver der Ukraine waren, um Zeit zu gewinnen und ein NATO-Stellvertreter-Militär aufzubauen, das in der Lage ist, sowohl den Donbas als auch die Krim zurückzuerobern.

Die Entscheidung Russlands, am 24. Februar 2022 in die Ukraine einzumarschieren, war kein unprovozierter Akt der Aggression, sondern vielmehr eine legitime Ausübung seines Rechts auf kollektive Selbstverteidigung zusammen mit den neuen unabhängigen Republiken Lugansk und Donezk angesichts der drohenden Aggression durch die neu ausgebildete ukrainische Armee, die von vornherein kaum mehr als ein Stellvertreter der NATO war.

Die Tatsache, dass die geschätzten Mitglieder des Bulletin of Atomic Scientists – dem zehn Nobelpreisträger angehören – diese Geschichte nicht zu kennen scheinen, beeinträchtigt ihre Fähigkeit, die wahre Natur der Bedrohung, der die Welt heute ausgesetzt ist, und die Frage, woher diese Bedrohung kommt, zu verstehen.

Die Vereinigten Staaten haben bewusst einen vorsätzlichen Konflikt mit Russland provoziert und versuchen nun, eine zweigleisige Politik umzusetzen, die darauf abzielt, in Moskau einen Maidan-ähnlichen Moment auszulösen (benannt nach dem Maidan-Platz in Kiew, wo von den USA unterstützte Neonazis einen gewaltsamen Putsch gegen den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch inszenierten), bei dem sich die russische Bevölkerung gegen die Regierung von Präsident Vadimir Putin erheben würde, stürzen und einen pro-westlichen Führer einsetzen würde, der Russland in die koloniale Existenz der 1990er Jahre zurückversetzen würde, als Boris Jelzin dem kollektiven Westen erlaubte, Russland wirtschaftlich zu vergewaltigen und politisch zu dominieren.

Die zweigleisige Politik umfasst die Verhängung von Wirtschaftssanktionen im Zusammenhang mit der Entscheidung Russlands, in der Ukraine militärisch zu intervenieren, und die Verfolgung eines Stellvertreterkonflikts in der Ukraine, der Russland ausbluten lassen soll. Ziel dieser Politik ist es, massive Unruhen in einer demoralisierten russischen Bevölkerung zu erzeugen, die sich dann erheben und Präsident Putin entmachten würde.

Der Irrsinn eines solchen Plans ist unbegreiflich. Stellen Sie sich einmal vor, Russland würde einen Aktionsplan verfolgen, um Mexiko aus dem Einflussbereich der USA herauszulösen, und dabei einen Konflikt heraufbeschwören, der darauf abzielt, dass Mexiko das Gebiet der Bundesstaaten Kalifornien, Arizona, New Mexico und Texas mit Gewalt zurückerobert. Die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten einer solchen Bedrohung tatenlos zusehen würden, ist lächerlich. Das Gleiche gilt für die Vorstellung, dass Russland dasselbe tun sollte.

Eine kurze Geschichtsstunde für das Bulletin of Atomic Scientists:

Es waren die USA, nicht Russland, die aus den Verträgen über Anti-Ballistic Missiles und Intermediate Nuclear Forces ausgestiegen sind.

Es waren die USA, nicht Russland, die die Gespräche über die Verlängerung des neuen Vertrags über strategische Waffen eingefroren haben.

Es sind die USA und nicht Russland, die vor kurzem eine Politik der nuklearen Haltung verkündet haben, die den präemptiven Einsatz von Atomwaffen in einem nicht-nuklearen Szenario erlaubt.

Die USA, und nicht Russland, haben einen nuklearen Sprengkopf mit geringer Sprengkraft (den W-76-2) auf ballistischen Trident-U-Boot-Raketen eingesetzt und Kriegsspiele durchgeführt, bei denen der Verteidigungsminister die Kommunikationsverfahren geübt hat, die für den Abschuss dieser Waffe erforderlich sind, wenn Russland das benannte Ziel der Rakete ist.

Nicht Russland, sondern die USA bauen eine ukrainische Stellvertreterarmee auf, die in der Lage sein soll, Gebiete zu erobern, die Russland für sich beansprucht (die vier ehemaligen ukrainischen Provinzen, die im September 2022 von Russland annektiert wurden, und die Krim), wohl wissend, dass einer der Auslöser für den Einsatz russischer Atomwaffen jede konventionelle militärische Gewalt ist, die das existenzielle Überleben Russlands bedroht.

Man müsste schon taub, stumm und blind sein, um diese Tatsachen nicht zu kennen und sie nicht als Wahrheit zu erkennen.

Das heißt, sie machen sich mitschuldig am nuklearen Terror der Vereinigten Staaten und sind gleichgültig gegenüber den Folgen.

Das Bulletin of Atomic Scientists liegt daher mit seiner Einschätzung, es seien noch 90 Sekunden bis Mitternacht, grundlegend falsch.

In Wahrheit ist es weltweit eine Sekunde vor Mitternacht, und die Uhr kann jederzeit schlagen, was die Anwesenheit der Admiral Gorshkov vor der Küste der Vereinigten Staaten nur zu gut beweist. Übersetzt mit Deepl.com



https://www.youtube.com/watch?v=loWcq7LrCPk

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …