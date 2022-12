Die schmutzigen Umarmungen Europas der israelischen Besatzung und des kommenden faschistischen Regimes, sowie der ukrainischen Nazis sind ein Verbrechen. Evelyn Hecht-Galinski

https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/europes-dirty-embrace-israels-occupation

In der Zeit, in der Benjamin Netanjahu Premierminister war, hat die EU ihre Zusammenarbeit mit Israel erheblich verstärkt. Chine Nouvelle/SIPA

Europas schmutzige Umarmung der israelischen Besatzung

von David Cronin

23. Dezember 2022

Erfüllt die bevorstehende Rückkehr von Benjamin Netanjahu als israelischer Premierminister die Herzen der Vertreter der Europäischen Union mit Angst?

Es wäre naiv, dies zu glauben.

Den Cappuccino schlürfenden Sophisten in Brüssel wäre es zweifellos lieber, wenn der neuen israelischen Koalition kein waffenschwingender Faschist wie Itamar Ben-Gvir angehören würde und wenn die Aussicht auf eine formelle Annexion der Siedlungsblöcke im Westjordanland nicht auf der Tagesordnung stünde.

Tatsache ist jedoch, dass Netanjahu die meiste Zeit der letzten 13 Jahre an der Macht war. In dieser Zeit unternahm die EU wichtige Schritte zur Stärkung ihrer Zusammenarbeit mit Israel.

Die Zusammenarbeit wurde auf schmutzige und heimliche Weise intensiviert, während die Schlagzeilen in den Zeitungen den Eindruck erweckten, dass die EU und Israel ständig aneinandergeraten sind.

Aus Dokumenten, die aufgrund eines Antrags auf Informationsfreiheit veröffentlicht wurden, geht hervor, dass Delegationen der israelischen Polizei Europol, die EU-Agentur zur Verbrechensbekämpfung, zwischen 2017 und 2021 bei mindestens fünf Gelegenheiten besucht haben.

Mindestens zwei dieser Delegationen wurden von Roni Alsheikh, dem damaligen israelischen Polizeipräsidenten, geleitet.

Alsheikh leitete eine Polizei, die sich offen auf die Seite jüdischer Extremisten stellte, die islamische heilige Stätten im besetzten Ost-Jerusalem zerstören wollten.

Im Einklang mit Netanjahu beeilte sich Alsheikh, Palästinenser, die von Polizisten unter seinem Kommando getötet wurden, als “Terroristen” zu bezeichnen.

Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass Alsheikh eine Strategie verfolgte, die Toten zu beschmieren, bevor ihre Leichen kalt geworden waren. Als die Polizei Umm al-Hiran, eine innerhalb Israels lebende palästinensische Gemeinde, angriff und Yaqoub Abu al-Qiyan tötete, als er im Januar 2017 versuchte, aus dem Dorf herauszufahren, log Alsheikh, indem er behauptete, das Opfer habe die Polizei angegriffen.

Seine Lügen blieben die offizielle Version der Ereignisse, selbst als Menschenrechtsbeobachter nachweisen konnten, dass sie gelogen waren.

Die EU belohnte ihn für seine Lügen.

Im Jahr 2018 unterzeichnete Alsheikh eine “Arbeitsvereinbarung” mit Europol. Die “Vereinbarung” ermöglicht es beiden Seiten, bei Kriegsverbrechen und Terrorismus zusammenzuarbeiten.



Eingefroren?

Eine weitere Vereinbarung über den Austausch personenbezogener Daten zwischen Europol und Israel wurde im September dieses Jahres geschlossen.

Die Tel Aviver Zeitung Haaretz berichtete kürzlich, die EU habe Israel Anfang Dezember mitgeteilt, dass sie diese Vereinbarung “einfriere”.

Die Haaretz-Geschichte war übertrieben.

Ein Beamter der Europäischen Kommission – der Exekutive der EU – sagte mir, das im September erzielte Abkommen sei “vorläufig” und auf “technischer Ebene” abgeschlossen worden.

Als das Abkommen anschließend von den 27 EU-Regierungen erörtert wurde, wurden laut dem Beamten, der um Anonymität bat, “Bedenken” bezüglich einer “Territorialklausel” in dem Abkommen geäußert. Daraufhin teilte die Europäische Kommission Israel mit, dass eine weitere Verhandlungsrunde notwendig sei, um weitere Elemente des Abkommensentwurfs zu klären”, so der Beamte weiter.

Im Gegensatz zu den Behauptungen von Haaretz bedeutet dies nicht, dass das Abkommen eingefroren wurde. Vielmehr deutet es darauf hin, dass einige EU-Länder einige Worte des Abkommens geändert haben wollen.

Das im September ausgehandelte Abkommen sollte in der Tat die Alarmglocken läuten lassen.

Es verwendet einen Euphemismus, wenn es um das besetzte Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, Gaza und die Golanhöhen geht. Sie werden als “die geografischen Gebiete, die nach Juni 1967 unter israelische Verwaltung kamen” bezeichnet.

Das Abkommen würde es Israel erlauben, die von Europol in diesen “geografischen Gebieten” erhaltenen Daten für eine Vielzahl von Zwecken zu nutzen. Solche Daten können im Westjordanland, im Gazastreifen und auf den Golanhöhen mit Zustimmung von Europol verwendet werden, wenn sie “für die Verhütung, Untersuchung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten erforderlich” sind.

Die EU-Regierungen sollten sich in der Tat gegen solche unbefristeten Klauseln aussprechen, aber ihre “Bedenken” sind offensichtlich unzureichend.

Jede Form der Zusammenarbeit mit der israelischen Polizei bedeutet die Akzeptanz einer Besatzung.

Das Hauptquartier der Polizei befindet sich in Ostjerusalem. Wäre die EU wirklich entschlossen, sich der israelischen Kolonisierung Ostjerusalems zu widersetzen, würde sie die israelische Polizei völlig meiden.

Die Brüsseler Bürokratie meidet die israelische Polizei jedoch nicht, sondern hat Israel als “strategisches Partnerland” für die polizeiliche Zusammenarbeit eingestuft.

Die Zusammenarbeit mit der israelischen Polizei scheint nicht die einzige Art und Weise zu sein, wie die EU mit den Besatzungstruppen im Westjordanland und im Gazastreifen zusammenarbeitet.

Seit 2015 führt die EU “Anti-Terrorismus-Dialoge” mit Israel.

Diese Gespräche fanden unter strengster Geheimhaltung statt, aber nachdem ich Anträge auf Informationsfreiheit gestellt hatte, habe ich einige Dokumente über diese Gespräche erhalten.

Die Dokumente – siehe unten – zeigen, dass die EU bei diesen “Dialogen” auf hoher Ebene vertreten war.

Zu den Teilnehmern an diesen “Dialogen” gehören Ilkka Salmi, der EU-Koordinator für die Terrorismusbekämpfung, und sein Vorgänger Gilles de Kerchove.

Laurent Muschel, ein hoher Beamter der Europäischen Kommission, und Pawel Herczynski, ein erfahrener polnischer Diplomat, haben ebenfalls teilgenommen.

Verwerflich

Die EU hat sich geweigert, eine Liste der israelischen Teilnehmer an diesen Gesprächen vorzulegen oder auch nur zu sagen, für welche Behörden sie arbeiten.

Solche Gespräche, so der diplomatische Dienst der EU, “finden in einem Rahmen absoluter Vertraulichkeit statt”. Die Bekanntgabe weiterer Einzelheiten würde “die Beziehungen zwischen der EU und Israel ernsthaft schädigen”, fügte der diplomatische Dienst hinzu.

Bezeichnenderweise hat die EU nicht bestritten, dass das israelische Militär und die Polizei an diesen Gesprächen beteiligt sind.

Es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass diese Kräfte nicht in irgendeiner Weise beteiligt sind.

Fast immer, wenn in Israel von “Terrorismus” die Rede ist, geht es um die unerbittliche Unterdrückung der Palästinenser. Jede Form des Widerstands – ob bewaffnet oder nicht – wird von Israel als “Terrorismus” betrachtet.

Israel ist sogar so weit gegangen, Kinder und Menschenrechtsgruppen des Terrorismus zu beschuldigen.

Insgeheim mögen EU-Beamte einige von Israels Rhetorik als absurd empfinden. Doch indem die EU den “Anti-Terrorismus-Dialogen” Vorrang einräumt, legitimiert sie diese Absurdität.

Itamar Ben-Gvir wird bald Israels Minister für nationale Sicherheit werden. In seinem Ressort ist er für die Aufsicht über die israelische Grenzpolizei zuständig, die Teil der Streitkräfte ist, die das Westjordanland brutal besetzt halten.

Die Brüsseler Elite mag Ben-Gvirs plumpen antipalästinensischen Rassismus nicht gutheißen.

Zweifellos ist einigen Mitgliedern dieser Elite bekannt, dass er 2007 vom israelischen Gerichtssystem wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation verurteilt wurde. Einige wissen wahrscheinlich auch, dass der bereits erwähnte Ronnie Alsheikh die Politik Ben-Gvirs für gefährlich hält.

Nichtsdestotrotz steht die EU nun vor der Entscheidung, ob sie mit einer israelischen Regierung, in der ein wegen Unterstützung des Terrorismus verurteilter Minister sitzt, “Anti-Terrorismus-Dialoge” führen soll.

Ich habe den diplomatischen Dienst der EU gefragt, ob die Bildung einer neuen Regierung irgendwelche Auswirkungen auf die “Dialoge” haben wird.

“Im Interesse des Schutzes der EU-Bürger und des Kampfes gegen den Terrorismus ist es unsere Absicht, diese Dialoge fortzusetzen”, antwortete der diplomatische Dienst.

Diese Antwort ist verwerflich.

Die EU sagt damit, dass die Sicherheit ihrer eigenen Bürger von der Zusammenarbeit mit einem atomar bewaffneten Apartheidstaat abhängt.

Reichen Sie mir jetzt den Eimer!

Übersetzt mit Deepl.com

David Cronin ist Mitherausgeber von The Electronic Intifada. Zu seinen Büchern gehören Balfour’s Shadow: A Century of British Support for Zionism and Israel und Europe’s Alliance with Israel: Aiding the Occupation.

Twitter: @dvcronin

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...