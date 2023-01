Spies and More Lies Add Confusion to the Ukraine Conflict As has frequently been the case in America’s recent wars, in Ukraine a largely hidden clandestine conflict is paralleling the actual fighting on the ground. One should assume that a variety of western spies using various kinds of cover are operating at all levels as well as in adjacent areas in Poland and the Baltic states.

Spione und weitere Lügen sorgen für Verwirrung im Ukraine-Konflikt



Der geheime Krieg, der im Verborgenen geführt wird



von Philip Giraldi



3. Januar 2023



Wie in den letzten Kriegen Amerikas häufig der Fall, läuft auch in der Ukraine parallel zu den eigentlichen Kämpfen vor Ort ein weitgehend verdeckter heimlicher Konflikt ab. Es ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl westlicher Spione auf allen Ebenen sowie in den angrenzenden Gebieten Polens und der baltischen Staaten unter verschiedenen Deckmänteln tätig sind. Die Russen haben sicherlich ihre eigenen Informanten in der ukrainischen Regierung selbst, und Kiew hat bewiesen, dass es in der Lage ist, so genannte verdeckte Aktionen in Moskau durchzuführen, darunter das Autobombenattentat auf Darya Dugin am 20. August. Gleichzeitig ist bekannt, dass die Central Intelligence Agency (CIA) und der britische MI-6 eifrig Informationen sammeln, die auf Schwachstellen in den russischen Offensivkapazitäten hindeuten, und gleichzeitig versuchen, potenziell rekrutierbare Personen zu identifizieren, die die Intervention von Präsident Wladimir Putin zur Befreiung des Donbass nicht unterstützen. Die Aktivitäten der Spione und der von ihnen gesteuerten Agenten sollten von beiden Seiten als wichtiger Teil der gesamten Kriegsanstrengungen betrachtet werden.

In letzter Zeit sind einige interessante Artikel erschienen, die zeigen, was einige der Spione und ihre politischen Auftraggeber in den letzten sechs Monaten getrieben haben. Man darf jedoch nicht vergessen, dass das Geschäft der Spionage zu 50 % aus Verschleierung besteht, um zu verbergen, was tatsächlich vor sich geht, so dass das, was die verschiedenen Nachrichtendienste enthüllt haben, höchstwahrscheinlich zumindest eine gewisse bewusste Irreführung beinhaltet. Man erinnere sich, wie Bill Casey, der neue, von Präsident Ronald Reagan ernannte CIA-Direktor, im Februar 1981 die berühmte Bemerkung machte: “Wir wissen, dass unser Desinformationsprogramm abgeschlossen ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist.”

Wenn dieses Zitat zutrifft, würde sich Casey wahrscheinlich über die massiven Propagandaanstrengungen freuen, die das Weiße Haus unter Joe Biden unternommen hat, um einen Stellvertreterkrieg gegen Russland anzuzetteln und aufrechtzuerhalten, der völlig vermeidbar war und keinem nationalen Interesse dient, abgesehen davon, dass er testet, wie man den Kalten Krieg mit der Androhung der nuklearen Vernichtung neu entfachen kann. Und man sollte bedenken, dass Casey mit seiner scheinbar spontanen Bemerkung durchaus eine subtilere Botschaft übermitteln wollte. Er könnte damit andeuten wollen, dass man nichts glauben sollte, was aus dem Mund eines hohen Regierungsbeamten kommt, insbesondere wenn dieser Beamte ein Geheimdienstmitarbeiter ist.

Vor diesem Hintergrund war es interessant, einen Bericht über einige Äußerungen zu lesen, die der Leiter des MI-5, Ken McCallum, kürzlich in London gemacht hat. McCallum ist kein Dummkopf, und mit seinen Äußerungen wollte er auf der einen Seite eindeutig die Botschaft verstärken, dass die britische Regierung sich gut um die nationale Sicherheit kümmert. Mit anderen Worten, er wollte ein Narrativ spinnen, das die Öffentlichkeit beruhigen sollte, die über den Verlauf des Ukraine-Krieges und die möglichen schmerzhaften Folgen einer direkten britischen Beteiligung daran zunehmend besorgt ist.

Was McCallum verkauft, ist die Behauptung, dass der Ukraine-Krieg eigentlich gut für die nationale Sicherheit ist, weil er die Ausweisung hunderter russischer Geheimdienstler in ganz Europa ermöglicht hat. In einem CNN-Bericht über die jährliche Einschätzung des MI-5 zum Stand der britischen Sicherheit wird beschrieben, wie die “Fähigkeit des Kremls, in Europa zu spionieren, nach den koordinierten Ausweisungen [russischer] Diplomaten seit dem Einmarsch in der Ukraine den ‘bedeutendsten strategischen Schlag’ der jüngeren Geschichte erlitten hat, wobei allein in Großbritannien in den letzten Jahren hundert Anträge auf diplomatische Visa abgelehnt wurden.”

McCallum erklärte, dass allein in diesem Jahr 600 russische Beamte aus Europa ausgewiesen worden seien, von denen 400 als verdeckte Geheimdienstmitarbeiter galten. In weiteren Kommentaren nach seiner Rede ging er auf die Details ein: “Wir haben weiter intensiv daran gearbeitet, das Vereinigte Königreich zum härtesten Umfeld für verdeckte russische Aktivitäten zu machen. Im Falle des Vereinigten Königreichs haben wir seit der Ausweisung von 23 russischen Spionen, die sich als Diplomaten ausgaben, aus Gründen der nationalen Sicherheit über 100 Anträge auf Erteilung von Diplomatenvisa abgelehnt … der ernste Punkt ist, dass das Vereinigte Königreich in den kommenden Jahren auf russische Aggressionen vorbereitet sein muss.”

Was hat das alles zu bedeuten? McCallum erklärte, dass es “eine sehr, sehr große Delle in [den russischen Geheimdienstkapazitäten] in ganz Europa gegeben hat. Da Informationen über die Spionageabwehr in der gesamten NATO ausgetauscht werden, ist es für die Russen nicht einfach, einen aus Land A ausgewiesenen Offizier nach Land D zu versetzen… Ich hoffe, dass eine große Anzahl ausgebildeter, erfahrener russischer Nachrichtendienstler, wenn ich diesen Begriff verwenden darf, in den kommenden Jahren von weitaus geringerem Nutzen [in der Welt] sein wird.”

McCallum schloss seine Rede mit einigen obligatorischen Bemerkungen zu den Bedrohungen, die von Gegnern wie Iran und China ausgehen. Die MI5-Geschichte hat vermutlich die Herzen aller amerikanischen Neokonservativen erwärmt, die auf eine gute Nachricht zu Chanukka hofften, aber es gibt etwas Großes, das in der Russland-Geschichte fehlt. Die Massenausweisungen russischer Diplomaten und “Spione” begannen eindeutig lange bevor der Ukraine-Krieg auch nur ein Fünkchen von Wolodymyr Zelensky war. Es scheint also, dass der MI-5 und die NATO schon lange im Voraus etwas planten, was sicherlich interessant ist. Noch wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass die Ausweisung von Diplomaten auf Gegenseitigkeit beruht, was bedeutet, dass das, was den Russen angetan wird, von Moskau erwidert wird, das ebenfalls verdächtige ausländische Geheimdienstmitarbeiter ausgewiesen hat und sich weigert, die Beglaubigungsschreiben vieler Personen zu akzeptieren, die dem Außenministerium als Ersatz vorgelegt wurden. Das bedeutet, dass die Einschränkung der russischen Spionagemöglichkeiten durch die diplomatischen und Handelsvertretungen auch zu einer Einschränkung der eigenen Möglichkeiten führt.

Ich weiß nicht, ob westliche Geheimdienste in den Kreml eingedrungen sind, indem sie einen oder mehrere russische Beamte aus dem inneren Kreis der Regierung von Wladimir Putin angeworben haben, aber ich würde dies annehmen. Spione auf dieser Ebene erhalten routinemäßig sichere elektronische Mittel für die Kommunikation mit ihren amerikanischen oder britischen Geheimdienstmitarbeitern, aber jeder Falloffizier weiß, dass ein persönliches Treffen in Moskau, und sei es auch nur flüchtig, wesentlich zielgerichtetere Informationen liefert als der Austausch von Texten auf elektronischem Wege. Die Russen sind sich dessen sicher bewusst, ebenso wie sie mehr oder weniger wissen, wer die Diplomatenspione in ihrer Mitte sind. Schmeißt man sie alle raus, was bleibt dann noch übrig? Deshalb ist die Prahlerei von McCallum bestenfalls ein Pyrrhussieg.

Es gibt weitere Anzeichen dafür, dass westliche Geheimdienste nach neuen Informationsquellen suchen, und die Russen selbst berichten darüber. In den westlichen Medien gab es zahlreiche Berichte über die Unzufriedenheit der einfachen Russen mit dem Krieg, darunter auch Andeutungen, dass einige hochrangige Putin-Berater und Militäroffiziere die Entwicklungen ebenfalls sehr kritisch sehen. Diese Berichte, die von westlichen Regierungen, die Russland feindlich gesinnt sind, verbreitet wurden, mögen wahr sein oder auch nicht, obwohl inländische russische Meinungsumfragen zeigen, dass Putins Beliebtheitswerte weiterhin bei über 70 % liegen.

Russia Today (RT), das staatliche Medienunternehmen, berichtet, dass die CIA ihre Bemühungen um die Anwerbung mutmaßlich verärgerter Russen intensiviert. Unter Berufung auf die Berichterstattung über eine kürzlich an der George Mason University in Virginia abgehaltene Veranstaltung “CIA at 75” zitiert RT den stellvertretenden Direktor für Operationen der Agentur, David Marlowe, der einem “ausgewählten Publikum” erklärte, dass CIA-Offiziere im Ausland in letzter Zeit große Anstrengungen unternommen hätten, um “fruchtbaren Boden” für die Rekrutierung russischer Agenten zu nutzen, und zwar “unter verärgerten Militäroffizieren, Oligarchen, deren Vermögen durch Sanktionen geschmälert wurde, sowie Geschäftsleuten und anderen, die aus dem Land geflohen sind.”

Marlowe erläuterte, wie das funktioniert: “Wir suchen weltweit nach Russen, die über [den Konflikt in der Ukraine] genauso verärgert sind wie wir. Denn wir sind offen für Geschäfte.” Marlowe erläuterte nicht, wie russische Dissidenten, die aus dem Land geflohen sind, nützliche nachrichtendienstliche Informationen über die Entscheidungsfindung im Kreml liefern können, aber vielleicht ist er auch nur optimistisch. Russland hat in der Tat mehrere offene Versuche angeprangert, seine verbliebenen Diplomaten und Militärattachés in Europa und den USA durch so genannte “Cold Pitches” anzuwerben, bei denen sich jemand einer Zielperson auf der Straße oder in einem sozialen Umfeld nähert und Geld oder andere Anreize im Gegenzug für Informationen anbietet. Russischen Berichten zufolge halten sich amerikanische Beamte in russischen Botschaften auf und verteilen an Personen, die das Gebäude verlassen oder betreten, Karten mit Telefonnummern zur Kontaktaufnahme mit dem FBI und der CIA. Unvermeidlich ist, dass kalte Anmachsprüche sehr selten funktionieren, denn selbst wenn die Zielperson dazu bereit wäre, müsste sie die Kosten in Betracht ziehen.

Es ist also in gewisser Weise widersprüchlich, wenn McCallum und Marlowe als Vertreter des MI-5 bzw. der CIA behaupten, dass sie den geheimen Krieg gegen Russland gewinnen, indem sie ihre potenziellen Zielpersonen ausweisen, um sie zur Rückkehr nach Moskau zu bewegen, während sie gleichzeitig ihre eigenen Anstrengungen verstärken, um genau die Leute anzuwerben, die sie gerade hinausgeworfen haben. Nun, Spionage ist ein Beruf wie kein anderer, und was sich jetzt in der und um die Ukraine herum abspielt, beweist dieses Axiom. Aber bedenken Sie, dass die CIA jetzt “offen für Geschäfte” ist. Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist geschäftsführender Direktor des Council for the National Interest, einer steuerlich absetzbaren 501(c)3 Bildungsorganisation.

