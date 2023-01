Israel’s conduct fosters antisemitism in the U.S., says Ken Roth Ken Roth lost out on a fellowship at Harvard’s Kennedy School last year because he criticized Israel- a decision Harvard reversed this week – and one of those criticisms was particularly tender. Roth has said that antisemitism in the west is engendered by Israel’s human rights abuses, as in this tweet from July 2021 after the latest massacre.

Hannah Arendt im Jahr 1944. Porträt des Fotografen Fred Stein (1909-1967), der 1933 aus Nazideutschland nach Frankreich und schließlich in die USA emigrierte. (Foto: DPA Picture Alliance/Alamy)

Israels Verhalten fördert den Antisemitismus in den USA, sagt Ken Roth



Von Philip Weiss

21. Januar 2023



Ken Roth verlor letztes Jahr ein Stipendium an der Harvard Kennedy School, weil er Israel kritisierte – eine Entscheidung, die Harvard diese Woche rückgängig machte – und eine dieser Kritiken war besonders zart. Roth hat gesagt, dass der Antisemitismus im Westen durch Israels Menschenrechtsverletzungen hervorgerufen wird, wie in diesem Tweet vom Juli 2021 nach dem jüngsten Massaker.

Antisemitismus ist immer falsch, und er war schon lange vor der Gründung Israels vorhanden, aber der Anstieg antisemitischer Vorfälle in Großbritannien während des jüngsten Gaza-Konflikts straft diejenigen Lügen, die behaupten, dass das Verhalten der israelischen Regierung keinen Einfluss auf den Antisemitismus hat.

Roth erläuterte dies am 19. Januar in einem Gespräch mit Americans for Peace Now:

Ich bin persönlich angefeindet worden, als ich feststellte, dass Vorfälle von Antisemitismus manchmal mit dem Verhalten der israelischen Regierung einhergehen. Die jüngste Bombardierung des Gazastreifens hat vorhersehbar zu einem Anstieg antisemitischer Vorfälle in der ganzen Welt geführt. Und darauf hinzuweisen, ist ein Tabu…. Man darf niemals andeuten, dass die israelische Regierung, die als Hüterin des jüdischen Volkes, als Retterin des jüdischen Volkes gilt, dem jüdischen Volk jemals schaden könnte…

Aber die Anti-Defamation-League wirft Israel-Kritikern und Menschen, die über Verstöße der israelischen Regierung berichten, ganz offen vor, dass sie selbst den Antisemitismus schüren. Sie wollen also irgendwie beides.

Wie Roth sagt, ist sein Argument in der Mainstream-Presse verboten. Obwohl Roth Jude und Sohn eines Holocaust-Überlebenden ist, wurde er während des Harvard-Skandals beschuldigt, die Juden kollektiv für die Taten Israels verantwortlich zu machen. “Der Vorwurf läuft auf Opferbeschuldigung hinaus und ist das geopolitische Äquivalent zu der Behauptung, dass den Juden in der Diaspora nichts Schlimmes passiert wäre, wenn Israel nur einen sprichwörtlich längeren Rock getragen hätte”, schrieb Michael Cohen in einem Angriff beim Daily Beast.

Das Problem mit dieser Logik ist, dass führende amerikanisch-jüdische Organisationen, einschließlich der religiösen Orden, seit mindestens einer Generation alles getan haben, um die jüdische Identität um den Zionismus herum aufzubauen. Sie sagen direkt: Jüdisch sein heißt, “den jüdischen Staat” zu unterstützen. 95 Prozent der Juden tun dies, nur die Verrückten tun es nicht. Und im Gegenzug erklären die israelischen Führer, dass sie international die Führer des jüdischen Volkes sind.

Diese Identität beinhaltet politische Unterstützung für Israel: Jüdisch zu sein bedeutet heute, blind zu sein für die Apartheid des jüdischen Staates gegen Nicht-Juden.

Wenn man eine solche Identität von Zionismus und Judentum schafft, dann werden einige, die den Zionismus nicht mögen, die Juden für die palästinensischen Menschenrechtsverletzungen verantwortlich machen. Wie Rev. Bruce Shipman gegenüber der New York Times während des Gaza-Massakers 2014 bemerkte, als es Berichte über einen Anstieg des Antisemitismus gab, wäre “das beste Mittel gegen Antisemitismus, wenn Israels Förderer im Ausland” die israelische Regierung drängen würden, den Palästinensern Freiheit zu gewähren. Shipman verlor seinen Job in Yale, weil er diesen Gedanken geäußert hatte.

Doch auch jüdische Schriftsteller haben sich ähnlich geäußert. So sagte Eric Alterman in einem Podcast von Peace Now am 22. November.

Um ehrlich zu sein, während es in den Vereinigten Staaten einen Aufschwung des Antisemitismus gibt – von dem übrigens ein großer Teil auf Leute zurückzuführen ist, die auf Israel wütend sind – gibt es wirklich kein Problem damit, in Amerika Jude zu sein, wie es früher einmal war.

Jüdische Denker sind sich seit langem bewusst, dass die politische Abhängigkeit Israels von den amerikanischen Juden die amerikanischen Juden gefährden könnte.

Hannah Arendt warnte 1944 vor den Gefahren für die Juden, noch bevor Israel gegründet wurde:

Wenn ein jüdisches Gemeinwesen in naher Zukunft zustande kommt – mit oder ohne Teilung -, wird dies auf den politischen Einfluss amerikanischer Juden zurückzuführen sein00[I]n dem Fall, dass das jüdische Gemeinwesen gegen den Willen der Araber und ohne die Unterstützung der Mittelmeervölker proklamiert wird, wird nicht nur finanzielle Hilfe, sondern auch politische Unterstützung für eine lange Zeit notwendig sein. Und das könnte sich für die Juden in diesem Land als sehr unangenehm erweisen.

Der Soziologe und liberale Zionist Nathan Glazer warnte 1976 in ähnlicher Weise vor der politischen Unterstützung der Juden zu einer Zeit, als Israels illegale Besetzung der Gebiete neu war und sich ausweitete. Er schrieb, dass die amerikanischen Juden zur politischen Stütze Israels in einer kritisch werdenden Welt geworden seien und dass die Amerikaner infolgedessen “feindselig” gegenüber Juden werden könnten. Er warnte die Juden vor den Gefahren der Lobbyarbeit für Israel.

Amerikanische Juden haben nur deshalb Macht, weil ihre Mitbürger ihnen bei der Ausübung dieser Macht freundlich gesinnt sind. Sie können dieser Machtausübung gegenüber weniger freundlich werden. Sie können sogar feindselig werden…. Amerikanische Juden setzen sich im Kongress ungeniert für israelfreundliche Maßnahmen ein und machen es politisch unangenehm, gegen Israel zu sein und sogar eine “unparteiische” Position einzunehmen. Die politische Persönlichkeit, die dies tut, wird viel Druck und Beschimpfungen ausgesetzt sein, von denen einige ziemlich unfair sind. Aber wie ich schon sagte, muss man die Macht im Kontext sehen. Der Kontext war, dass es für amerikanische Juden sicher ist, das zu tun, was sie tun. Die politischen Führer haben sich nicht sonderlich über den Druck geärgert, weil es sie nicht viel gekostet hat, Israel zu unterstützen. Schließlich gibt es keine nennenswerte Gegenmacht.

Glazer hatte ein Gegengift: Er forderte die amerikanischen Juden auf, Israel zur Gründung eines palästinensischen Staates zu drängen. Aber amerikanisch-jüdische Gruppen wählten den gegenteiligen Weg – sie arbeiteten daran, den Palästinensern einen Staat zu verweigern.

Die Gefahren dieses Kurses sind ein ständiges Thema bei der liberalen zionistischen Gruppe J Street. Der britisch-jüdische Nahostexperte Tony Klug warnte 2015 in einer Rede vor J Street, dass Israels Abhängigkeit von amerikanischen Juden, die das Unvertretbare verteidigen, zu einem “Aufschwung des Antisemitismus” beitragen und unser Leben “prekär” machen würde:

Wenn Israel die Besatzung nicht rigoros beendet und wenn die organisierte jüdische Meinung in anderen Ländern sich offen dafür ausspricht, wird es in der Tat mit ziemlicher Sicherheit zu einem weiteren Anstieg der antijüdischen Stimmung kommen, der möglicherweise noch unheilvollere Impulse freisetzt.

Dies soll natürlich keine Rechtfertigung für solch düstere zukünftige Entwicklungen sein…

Ich fürchte… dass Israels nicht enden wollende Besetzung des Landes und des Lebens eines anderen Volkes nicht nur Israel ernsthaft gefährdet, ganz zu schweigen von der Verzweiflung der Palästinenser. Sie macht auch die Lage der Juden in der ganzen Welt immer prekärer.

Dieser Aufschwung hat stattgefunden. Und ich würde behaupten, dass die Unterstützung Israels jetzt ein echtes Problem für die amerikanischen Juden darstellt. Unsere führenden Organisationen ermöglichen die Verfolgung eines anderen Volkes, sie feuern es an – und jeder kann es sehen.

Der Wandel besteht darin, dass es, wie Nathan Glazer 1976 voraussah, heute eine Gegenmacht innerhalb der progressiven amerikanischen Politik gibt, die die Rechte der Palästinenser unterstützt und eine andere US-Politik will und die Rolle der Israel-Lobby sieht (die die Leute manchmal “die jüdische Lobby” nennen – aus dem gleichen Grund, aus dem man von der Opposition der christlichen Evangelikalen gegen die Abtreibung spricht).

Viele, denen die jüdische Gemeinschaft am Herzen liegt, sagen, dass Israel die jüdische Gemeinschaft von innen heraus zerstört. Der Zionismus hat das Judentum ausgehöhlt, wie Alterman in seinem neuen Buch argumentiert, indem er sagt, die amerikanische und die israelische jüdische Gemeinschaft seien “nicht eins”.

“Die Sinnhaftigkeit des jüdischen Lebens in Amerika hat darunter gelitten, dass es sich mit ganzem Herzen dem Zionismus verschrieben hat… Junge Leute verschwinden sowohl aus den Konservativen als auch aus den Reformern, und ich denke, ein wichtiger Grund dafür ist, dass diese Mainstream-Organisationen zionisiert wurden: …. Das ist alles, was sie tun. Sie haben die Theologie ersetzt, sie haben die soziale Gerechtigkeit ersetzt, sie haben den sozialen Dienst ersetzt, sie haben das Nachdenken darüber, was es bedeutet, ein Jude in der Diaspora zu sein, durch die Unterstützung Israels, des Holocaust-Gedenkens und des Antisemitismus ersetzt. Und das hat keine Substanz mehr, es gibt keinen Grund mehr, Jude zu sein.

Jeremy Ben-Ami von J Street sagte letztes Jahr, dass große “Schwaden” junger Juden die Gemeinschaft verlassen, weil sie sich für die Verfolgung einsetzen.

Wir glauben, dass unsere Gemeinschaft um ihrer selbst willen, mehr noch als um Israels willen, ihre Identität in einer Verpflichtung nicht auf eine Flagge oder ein Stück Land, sondern auf eine Reihe von Prinzipien und Werten gründen muss. Meine Freunde, wenn wir das nicht tun, werden wir erleben, dass große Teile unserer Gemeinschaft weggehen. Sie werden sich nicht nur von der Zusammenarbeit mit Israel abwenden – das ist bereits der Fall. Sie werden sich auch von der jüdischen Gemeinschaft selbst abwenden.”

Jetzt ruft J Street zu einem Kampf innerhalb der jüdischen Gemeinschaft auf, um die Unterstützung der Spender für rechtsgerichtete israelische Aktionen zu bekämpfen. “Die schädlichen Aktionen dieser Spender und ihrer Partner in Israel sollten von der Führung der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft direkt in Frage gestellt werden.” Natürlich war die Korruption der zionistischen Spender ein großes Thema in der Ken Roth-Affäre.

Das ist die gute Nachricht. Die Gefahr, die eine Ideologie der Apartheid für das amerikanische Judentum darstellt, führt zu einem Krieg innerhalb des amerikanischen Judentums. Antizionisten haben hier eine führende Rolle zu spielen. Wir können sagen, dass Demokratie eine moralische Alternative zu Jim Crow ist. Und dass die jüdischen Mainstream-Gruppen, indem sie die amerikanisch-jüdische Unterstützung für Jim Crow fordern, dazu beitragen, Palästinenser zu töten – und auch Juden in Gefahr bringen. Übersetzt mit Deepl.com

