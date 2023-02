Der eigentliche Skandal, außer den Raketenangriffen des zionistischen Regime , ist nicht nur die Verletzung der Souveränität von Nachbarstaaten, sondern das diese Meldung in deutschen Nachrichten als “normal und richtig” dargestellt wird. 15 syrische Ermordete, sind in Ordnung, nur wenn es Juden trifft, dann wird es zum Verbrechen. Wenn das demokratische “Wertesystem” schon so heruntergekommen ist ,dann ist es wirklich mehr als bedenklich . Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/israeli-strike-hits-central-damascus-state-tv



Syrische Luftabwehr reagiert auf israelische Raketen, die südlich der Hauptstadt Damaskus einschlagen, am 20. Juli 2020 (AFP/Dateifoto)

Israelischer Luftangriff trifft Zentrum von Damaskus: Staatsfernsehen

Israelische Rakete trifft “Wohngebäude” im Viertel Kafr Sousa

Von MEE-Mitarbeitern

18. Februar 2023

Eine israelische Rakete hat Wohngebäude im Viertel Kafr Sousa im Zentrum von Damaskus getroffen, wie die staatlichen syrischen Medien berichten.

Der Einschlag beschädigte mehrere Gebäude in dem dicht besiedelten Gebiet in der Nähe des Omayyad-Platzes im Herzen der Hauptstadt. Ein Polizeibeamter sagte in den staatlichen Medien, es habe mehrere Verletzte gegeben.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, bei dem Angriff in der Nähe eines iranischen Kulturzentrums seien 15 Menschen, darunter auch Zivilisten, getötet worden.

Anwohner sagten gegenüber Middle East Eye, sie hätten die Einschläge kurz nach Mitternacht (Ortszeit) gespürt.

“Das Geräusch des Knalls war wahnsinnig. Es war erschreckend”, sagte ein Anwohner.

“Wir spürten, wie unser Haus bebte, und die Fenster des Gebäudes gegenüber zersprangen und zerbrachen. Es ist eine Ruine bis auf die Knochen”, fuhr sie fort.

Ein Sprecher des israelischen Militärs lehnte eine Stellungnahme ab.

Seit fast einem Jahrzehnt führt Israel Luftangriffe gegen angebliche iranische Einrichtungen im benachbarten Syrien durch. Israelische Beamte haben nur selten die Verantwortung für bestimmte Operationen anerkannt.

Der Iran hat seine militärische Präsenz in Syrien in den letzten Jahren ausgeweitet und hat in den meisten staatlich kontrollierten Gebieten Fuß gefasst, mit Tausenden von Mitgliedern von Milizen und lokalen paramilitärischen Gruppen unter seinem Kommando, sagen westliche Geheimdienstquellen.

Israel hat in den letzten Monaten auch seine Angriffe auf syrische Flughäfen und Luftwaffenstützpunkte verstärkt, um die zunehmende Nutzung der iranischen Luftlinien für Waffenlieferungen an Verbündete in Syrien und im Libanon, darunter die vom Iran unterstützte Hisbollah, zu unterbrechen.

Im Januar trafen israelische Angriffe den syrischen Nationalflughafen, legten ihn vorübergehend lahm und forderten zwei tote und zwei verletzte syrische Soldaten.

Der Angriff folgte auf zwei weitere verheerende Angriffe auf den internationalen Flughafen von Damaskus im Jahr 2022. Übersetzt mit Deepl.com

