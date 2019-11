A POEM TO STOP THE HATE BEFORE IT’S TOO LATE Stop the Hate by Prof. Mazin Qumsiyeh Desertpeace

Stop the Hate by Prof. Mazin Qumsiyeh * Stop the racism, stop the hate Start with your heart – never too late * At a world in turmoil we sadly wonder Our duty and responsibility we ponder * Through experience we know Life is the energy good or bad that flow * Until our death…

Ich danke meinem Freund Mazin Qumsiyeh sehr für dieses ergreifende Gedicht in dunklen Zeiten

Stop the Hate

by Prof. Mazin Qumsiyeh Stoppt den Rassismus, stoppt den Hass.

Beginnen Sie mit dem Herzen – nie zu spät.*

In einer Welt im Aufruhr fragen wir uns leider.

Unsere Pflicht und Verantwortung ist es, über die wir nachdenken. Stoppt den Rassismus, stoppt den Hass.Beginnen Sie mit dem Herzen – nie zu spät.*In einer Welt im Aufruhr fragen wir uns leider.Unsere Pflicht und Verantwortung ist es, über die wir nachdenken. *

Durch Erfahrung wissen wir

Das Leben ist die Energie gut oder schlecht, die fließt. *

Bis zu unserem Tod, wenn wir nicht mehr da sind.

Und nur unsere Taten verraten unsere Überlieferung. *

Einige von uns wurden an Schulen unterrichtet.

Um sich an die goldenen Regeln zu erinnern. *

Nicht nur, dass wir anderen das antun, was wir uns selbst wünschen.

Aber dass es einen Preis oder einen Preis für die Handlungen selbst gibt. *

Dass alles, was wir tun, wir zurückbekommen.

Eine gute oder schlechte Tat, sogar ein Lächeln oder ein Riss.

* „Gott gibt ihnen, was sie sich für mich wünschen.“

Eigentlich kommt das, was ich tue, auf mich zurück.

* was ich gestern gemacht habe

kommt heute zu mir zurück.

* Man kann keinen Krieg für Frieden und Sicherheit führen.

Genauso wenig wie du Sex für die Jungfräulichkeit haben kannst.

* Stoppt den Rassismus, stoppt den Hass.

Beginnen Sie mit dem Herzen – nie zu spät.

* Positive Energie erzeugt positive Energie

Egoistisches Denken erzeugt Negatives

* Wähle Gerechtigkeit, Freundlichkeit und Humanismus.

nicht Grausamkeit, Gier und Rassismus.

* Du kannst kein Geld mit ins Grab nehmen.

Nur noch schlechte und gute Taten zu retten.

* Lasst diese einfache Tatsache nicht verschwimmen.

Rette ein Kind, eine Pflanze, einen Freund oder einen Vogel.

* Kümmere dich um deinen Geist,

Von allen Verschmutzungen befreien Sie es

* Die Ruhe ist nicht der Falke, sondern die Taube.

Du kannst den Hass nicht besiegen, außer durch die Liebe.

* Atme tief ein und atme sanft aus.

Wenn du meditierst, wirst du feststellen, dass du die Route gewinnst. *

Überlegen Sie, wie das Weiche das Harte überwindet.

Und warum die bösen Taten zunichte gemacht werden.

* Die Straßen der Weisen sind wie die Wasserdämpfe.

harte Steine zerstreuen sich auf ihre Weise wie Träume. *

Der Schlüssel ist die Zeit, die in Geduld umgesetzt wird.

Die Tür ist Freundlichkeit, die wir genutzt haben müssen. *

Stoppt den Rassismus, stoppt den Hass.

Beginnen Sie mit dem Herzen – nie zu spät. Übersetzt mit Deepl.com

*

Stop the racism, stop the hate

Start with your heart – never too late

*

At a world in turmoil we sadly wonder

Our duty and responsibility we ponder

*

Through experience we know

Life is the energy good or bad that flow

*

Until our death when we are no more

And only our deeds tell our lore

*

Some of us were taught at schools

To remember the golden rules

*

Not only that we do to others what we hope for ourselves

But that there is a price or a prize for acts themselves

*

That everything we do we get back

A good or a bad deed even a smile or a crack

*

“God give them what they wish for me”

actually, what I do comes back to me

*

what I did yesterday

comes back to me today

*

You cannot make war for peace and security

Any more than you can have sex for virginity

*

Stop the racism, stop the hate

Start with your heart – never too late

*

Positive energy begets positive

Selfish thought begets negative

*

Choose Justice, kindness, and humanism

not Cruelty, greed, and racism

*

You can’t take money to your grave

Only bad deeds and good deeds left to save

*

Let this simple fact not get blurred

Save a child, a plant, a friend, or a bird

*

Worry about your spirit,

Of all pollution do clear it

*

The tranquil is not the hawk but the dove

You cannot conquer the hate except by the love

*

Take a deep breath in and gently breathe out

Meditate and you will find that winning route

*

Ponder how the soft conquers the hard

And why the evil deeds are marred

*

The roads of the wise are like the water steams

hard stones dissipate in its way like dreams

*

The key is time which is patience realized

The door is kindness we must have utilized

*

Stop the racism, stop the hate

Start with your heart – never too late