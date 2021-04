Wie lange lassen sich die Palästinenser diesen zionistischen Kollaborateur “Vichy”Abbas noch gefallen und regieren?

Bild: Mahmoud Abbas, Palestinian Authority president, speaks during the United Nations General Assembly on Friday, September 25, 2020 [Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg via Getty Images]

Abbas statements are complicit with Israeli settler-colonialism Known for belatedly spouting known truths, Palestinian Authority leader Mahmoud Abbas was true to form in his address to the J Street conference recently, which revealed the extent of his collaboration with the international community over Palestine’s loss, and his complicity with Israeli settler-colonialism.

Abbas Aussagen sind Komplizen des israelischen Siedlerkolonialismus

Von Ramona Wadi

20. April 2021

Bekannt dafür, bekannte Wahrheiten verspätet auszusprechen, war der Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, in seiner Rede vor der J-Street-Konferenz, die kürzlich das Ausmaß seiner Kollaboration mit der internationalen Gemeinschaft über den Verlust Palästinas und seine Komplizenschaft mit dem israelischen Siedlerkolonialismus enthüllte, wieder in Form. Die Erwähnung von Apartheid”, wie er es tat, kann die Tatsache nicht beschönigen, dass Abbas immer noch für ein Paradigma eintritt, das Israels koloniale Expansion und die De-facto-Annexion von palästinensischem Land erleichtert hat.

Die Zwei-Staaten-Politik von US-Präsident Joe Biden ist immer noch unklar. Die Strategie hat für Israel gut funktioniert, während sich die Verfechter des international aufgezwungenen Paradigmas wieder einmal nützlich machen können. Aber die Zwei-Staaten-“Lösung” ist bereits für tot erklärt worden, und die US-Administration zu drängen, eine Angelegenheit des internationalen Konsenses zu beherzigen, die den Palästinensern immer noch schadet, sollte nicht als “die einzige Lösung” angesehen werden, wie Abbas gerne behauptet. Damit ist er auf der gleichen Seite wie UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der darauf besteht, dass “es keinen Plan B gibt.”

Wenn Abbas dachte, dass er mit der Erwähnung des A-Wortes den Palästinensern einen Dienst erweisen würde, liegt er falsch. Nicht nur, dass ihm die israelische Nichtregierungsorganisation B’Tselem zuvorgekommen ist und erklärt hat, dass der Kolonialstaat die Schwelle zur Apartheid bereits überschritten hat, sondern auch die Palästinenser haben seit Jahren versucht, das Bewusstsein für Israels Apartheidpolitik zu schärfen. Die PA beschäftigte sich unterdessen mit den Staatsbildungsillusionen der internationalen Gemeinschaft und billigte stillschweigend Israels Siedlungsexpansion.

“Die Abkehr von der Zweistaatenlösung wird schließlich zu einer de facto Einstaatenlösung führen, einem Apartheidstaat, und das ist etwas, das weder wir noch die ganze Welt akzeptieren würden”, sagte Abbas. “Eine Ein-Staaten-Lösung wird den Konflikt nur verewigen.”

Dies ist nicht unbedingt wahr. Die Abkehr von der moribunden Zweistaatenpolitik kann dem palästinensischen Volk eine Chance geben, aber nur, wenn es eine Führung hat, die diesen Namen und diese Sache verdient. Die Zweistaatenlösung kam wieder in Mode mit der Ankündigung des so genannten Abraham-Abkommens, in dem einige arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisierten, um im Gegenzug, wie sie behaupteten, Israels Annexionspläne zu stoppen. Die Annexion wurde, wie Israel klargestellt hat, einfach “verschoben”. Nichtsdestotrotz hatte die UN keine Skrupel, das diplomatische Spiel zu billigen, das die De-facto-Annexion der besetzten Westbank ermöglichte.

Der “Deal des Jahrhunderts” der Trump-Administration verlagerte den Fokus auf das, was passieren würde, wenn Abbas und die internationale Gemeinschaft weiter auf dem Zwei-Staaten-Kompromiss beharren. Die Behauptung, dass die Einstaatenlösung die Apartheid festigen würde, gilt nur, weil den Palästinensern nicht die politische Freiheit gegeben wurde, ihren eigenen Unabhängigkeits- und Befreiungsprozess zu gestalten.

Israel hat Einfluss auf das Ein-Staaten-Konzept, weil es sein Narrativ innerhalb der internationalen Gemeinschaft gesichert hat. Das palästinensische Volk aber ist mit einer Führung belastet, deren Hauptinteresse darin besteht, das internationale Paradigma durchzusetzen und es eine “Lösung” zu nennen.

Was nützt also die Teilnahme der PA an solchen Seminaren, wenn sie nur dazu dient, das israelische Narrativ und die koloniale Expansion zu stärken? Abbas hatte die Gelegenheit, mit J Street – einer “pro-Israel, pro-Frieden” liberalen US-Lobbygruppe – über das palästinensische Konzept eines einzigen, demokratischen Staates zu sprechen, aber er hat sie nicht genutzt. Es ist natürlich möglich, dass seine Einladung, vor der Gruppe zu sprechen, an die Bedingung geknüpft war, dass er für den Zwei-Staaten-Kompromiss wirbt, weil es angeblich keine andere Option für das palästinensische Volk gibt. Dort zu sprechen, wo die Finanzierung liegt, bedeutet, die Zwei-Staaten-Politik aufrechtzuerhalten, die jetzt in Bezug auf die Umsetzung nicht mehr funktioniert, aber für Israel und seine De-facto-Annexion – auch bekannt als Diebstahl – von palästinensischem Land günstig ist. Die palästinensische Führung hat sich wieder einmal auf ein weiteres Spektakel eingelassen, das ihre Loyalität gegenüber externen Entitäten und nicht gegenüber dem Volk des besetzten Palästina offenbart. Übersetzt mit Deepl.com

