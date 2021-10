Das palästinensische Volk braucht kein Schmierentheater von Abbas

Abbas’ Theaterkomödie geht weiter

Von Amira Abo el-Fetouh

11. Oktober 2021

Ich lache immer noch sarkastisch, wenn ich eine Rede oder Erklärung von Mahmoud Abbas, dem Präsidenten der Behörde für die Sicherheitskoordinierung mit Israel, höre. Es macht mich wütend, traurig und schmerzlich, dass dieser alte Mann, der über 86 Jahre alt ist, die Verantwortung für das große palästinensische Volk trägt, das gegen den israelischen Feind gekämpft und Opfer gebracht hat, wie es keine andere Nation auf der Welt tun musste. Wie kann diese unterwürfige und niedrige Person im Namen eines freien Volkes sprechen, das sich weigert, seine Religion und sein Heimatland zu opfern?

Seit seiner Verschwörung gegen den verstorbenen Jassir Arafat nach der Al-Aqsa-Intifada im Jahr 2000 und seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten durch Israel im Jahr 2003, als er Jassir Arafat belagerte und später tötete und alle seine Ämter erbte – einschließlich der wahnhaften Präsidentschaft, des Leiters der Fatah-Bewegung und des PLO-Vorsitzes sowie anderer Ämter, die niemandem etwas bedeuten, außer denen, die sie innehaben. Sie kommen dem palästinensischen Volk nicht zugute. Seitdem und bis heute geht dieser Mann in die entgegengesetzte Richtung des palästinensischen Volkes, da er nicht an den Widerstand als Mittel zur Befreiung Palästinas glaubt. Stattdessen betrachtet er ihn als Terrorismus, spricht wie die Zionisten und hofiert die USA, um deren Zustimmung zu erlangen, während er die ehrenwerten Widerstandskämpfer verfolgt, wo immer sie sind. Er räumt die Rechte des palästinensischen Volkes und seines Landes ein und stimmt mit den Israelis überein, dass sie auf ihr Rückkehrrecht verzichten sollen. Seit Beginn der so genannten “Friedensverhandlungen” zwischen ihm und den Israelis liegt Jerusalem nicht auf dem Tisch, und er verhandelt weiter um des Verhandelns willen, in der Hoffnung, dass das Verhandlungsspiel nicht endet, damit er weiterhin seinen Platz einnehmen kann, der mit dem Blut palästinensischer Widerstandskämpfer befleckt ist, die er den israelischen Sicherheitsbehörden in seiner heiligen Zusammenarbeit, wie er es nennt, gemeldet hat. Der Mann stellt sich immer wieder selbst bloß, als wolle er, dass die Menschen seinem Beispiel des Verrats und der Kollaboration folgen und dass er dafür in die Geschichte eingeht.

Manchmal stellt er sich als Held dar und “klettert auf den Baum”, wie Benjamin Netanjahu es ausdrückt, macht arrogante Aussagen wie die Drohung, die Sicherheitskoordinierung aufzukündigen und zum Widerstand zurückzukehren, und so weiter. Er ist jedoch gezwungen, mit hängendem Kopf und gedemütigt den Baum herunterzuklettern.

In seiner letzten Rede vor der UN-Vollversammlung spielte er diese Rolle und drohte Israel, es habe ein Jahr Zeit, sich aus den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten zurückzuziehen, und wenn das nicht geschehe, werde er Israel die Anerkennung in den Grenzen von 1967 entziehen.

Er glaubte, dass die Rettung oder eine Lösung im Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag liege, wobei er geflissentlich vergaß, dass der Gerichtshof 2004 im Fall der von der Besatzung errichteten Apartheidmauer ein historisch einmaliges Urteil gefällt und die Präsenz der Besatzung in den besetzten palästinensischen Gebieten für illegal erklärt hatte. In dem Urteil wurde Israel außerdem aufgefordert, den Bau der Mauer unverzüglich einzustellen und alle Maßnahmen aufzuheben oder zu annullieren, die die Bewohner des Westjordanlandes in rechtswidriger Weise an der Ausübung ihrer Rechte hindern. Außerdem wurde Israel angewiesen, alle von ihm verursachten Schäden zu beheben. Doch was geschah danach? Haben die Besatzungsbehörden das Urteil befolgt und die Bauarbeiten eingestellt? Natürlich nicht; stattdessen focht sie das Urteil an und baute weiter.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die Marionettenbehörde von Abbas ebenfalls zur Nichtumsetzung des Urteils beitrug und die Flamme dieses Urteils auslöschte, indem sie es in Asche verwandelte, nachdem sie es untergraben hatte, als sie der Idee des Landtauschs mit Israel zustimmte. Damit stimmte sie der Annexion großer Teile der 1967 besetzten Gebiete zu, die zu den besten und fruchtbarsten Gegenden Palästinas gehören. Israel errichtete auf diesen Gebieten Hunderte von Siedlungen, was dazu beitrug, palästinensische Städte zu judaisieren und die arabischen Namen von Städten, Vierteln und Straßen zu löschen und durch jüdische Namen zu ersetzen.

Während er in dem Baum saß, erklärte Abbas einer Delegation von Aktivisten aus den Gouvernements Hebron und Bethlehem im Westjordanland, dass “Israels Ablehnung der Zweistaatenlösung die Palästinenser zwingen wird, andere politische Optionen zu wählen”. Er fügte hinzu, dass zu diesen Optionen “die Umsetzung des UN-Teilungsplans für Palästina von 1947 oder die Schaffung eines einzigen demokratischen Staates auf dem Boden des historischen Palästina gehören, in dem die Palästinenser volle politische und bürgerliche Rechte hätten”, und nicht ein Staat, der auf der Unterstützung der Besatzung und der Auferlegung eines Apartheidregimes beruhe.

Die Wahrheit ist, dass wir nicht wollen, dass er vom Baum herunter klettert; wir wollen, dass er oben bleibt und seine Drohungen wahr macht, d.h. dass er zum Teilungsplan der Vereinten Nationen für Palästina von 1947 zurückkehrt, d.h. zur Resolution 181, die den Palästinensern 44 Prozent des historischen Palästinas zugesteht, was doppelt so viel ist wie das Gebiet, dem die Palästinensische Autonomiebehörde nach dem unseligen Osloer Abkommen zugestimmt hat und das 22 Prozent beträgt. Die von Israel nach dem Krieg im Juni 1967 besetzten Gebiete sind in dieser Resolution enthalten. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Deklaration des palästinensischen Staates im November 1988 in Algerien hauptsächlich auf dem Teilungsplan basierte, allerdings innerhalb der Grenzen vom Juni 1967, obwohl die internationale Gemeinschaft damals eher der Idee einer demokratischen Einstaatenlösung für alle palästinensischen Gebiete vom Fluss bis zum Meer zugeneigt war, die die PLO seit ihrer Gründung in den 1960er Jahren verfolgt hatte. Mit der Verkündung des palästinensischen Staates in den Juni-Grenzen gab sie diese Idee jedoch auf, was bedeutete, dass sie sich mit 22 Prozent des historischen Palästina zufrieden gab. Doch nicht einmal dieses beschämende Zugeständnis bzw. die Aufgabe der palästinensischen Rechte hat sie erhalten, sondern verhandelt noch immer darüber.

Die Frage bleibt, ob Mahmoud Abbas während des Jahres – so lange hat er Israel für den Rückzug Zeit gegeben – auf dem Baum bleiben wird, bevor er seine Drohung wahr macht, oder ob er wie jedes Mal gedemütigt wieder herunter klettern muss.

Seit der Nakba von 1948 hat das palästinensische Volk keinen Zustand des Verlustes und des Niedergangs auf allen Ebenen erlebt, wie es ihn heute erlebt. Nur eine junge nationale Führung, die weder von der Politik noch vom Geld korrumpiert wurde, kann diesen Niedergang aufhalten und verhindern, dass er sich zu einem völligen Verfall ausweitet. Daher ist es notwendig, dass alle Widerstandsgruppen und diejenigen, die in der Fatah ehrenhaft sind, eine neue palästinensische Einheit mit einem jungen nationalen Geist bilden, nachdem die PLO von ihrem Weg abgewichen ist. Ihre Rolle ist vollständig beendet, und ihre Seiten in der Geschichte haben sich gewendet, mit all ihren guten und schlechten Seiten, ihrem Kampf und ihrer Auseinandersetzung, ihrem Zusammenbruch und ihrer Kapitulation und ihrem Untergang.

Die Verantwortung für die Bildung dieser neuen nationalen Einheit liegt auf den Schultern aller Widerstandsgruppen, nachdem das Volk nach dem Al-Aqsa-Aufstand und der Schlacht um das Schwert von Jerusalem im letzten Ramadan sein Wort gegeben hat. Die Palästinenser haben sich für den Weg des Widerstands entschieden und den von der PLO eingeschlagenen Weg abgelehnt, so dass es unerlässlich ist, eine neue palästinensische Führung zu wählen, die die Überzeugungen dieser großen Nation zum Ausdruck bringt und ihren Widerstandsgeist widerspiegelt. Sie muss die palästinensische Sache wieder zu einer Sache der “nationalen Befreiung” machen und die volle Legitimität erhalten, indem sie eine mutige Entscheidung in Bezug auf die Osloer Abkommen und die daraus resultierenden Folgen trifft. Sie muss auch das palästinensische nationale Projekt in all seinen Erscheinungsformen verwalten.

Das ist es, was das palästinensische Volk jetzt braucht, nicht die Komödien von Abbas.

Übersetzt mit Deepl.com

