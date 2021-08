Als ich vor Jahren schon diese Kollaborationsbehörde von Abbas und Co. kritisierte, das ließen sich andere “Aktivisten” noch von der Abbas-Behörde mit Orden beschenken . Es ist allerdings noch viel schlimmer gekommen, als ich es mir vorstellen konnte, mit dieser Palästinenserbehörde.



Bild: Palestinian President Mahmoud Abbas chairs a meeting of the Palestinian leadership at the presidential compound in the West Bank city of Ramallah on July 25, 2019. Photo by Thaer Ganaim

Abbas and Palestinian Authority increase campaign to silence dissent – Mondoweiss Late last month, the Palestinian Authority’s (PA) Council of Ministers announced a new decision to limit freedom of expression for Palestinians already living under Israel’s occupation. The PA eliminated Article 22 of the “Code of Conduct and Ethics for Public Service,” which stated that public employees have the right to express their opinion verbally or in writing, including on social media.

Abbas und die Palästinensische Autonomiebehörde verstärken Kampagne, um Andersdenkende zum Schweigen zu bringen

Von Dalal Yassine

12. August 2021

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat neue Maßnahmen zur Einschränkung der Meinungsfreiheit für Palästinenser angekündigt, die bereits unter israelischer Besatzung leben. Mahmoud Abbas hofft, die Kritik auszulöschen, aber diese repressive Politik wird nur noch mehr Feindseligkeit hervorrufen.

Ende letzten Monats gab der Ministerrat der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) eine neue Entscheidung zur Einschränkung der Meinungsfreiheit für Palästinenser bekannt, die bereits unter israelischer Besatzung leben. Die Palästinensische Autonomiebehörde strich Artikel 22 des “Verhaltens- und Ethikkodex für den öffentlichen Dienst”, der besagte, dass Staatsbedienstete das Recht haben, ihre Meinung mündlich oder schriftlich zu äußern, auch in sozialen Medien. Die einzige Bedingung in Artikel 22 war, dass die Mitarbeiter vermerken, dass es sich um ihre persönliche Meinung handelt und nicht um die der Regierungsbehörde, in der sie arbeiten. Dies ist der jüngste Schritt des PA-Präsidenten Mahmoud Abbas, die wenigen Freiheiten, die Palästinenser haben, weiter zu beschneiden und seine schwache Machtposition zu stärken.

Die Entscheidung der Palästinensischen Autonomiebehörde kommt kurz nach der Folterung und Ermordung des Aktivisten Nizar Banat. Als Reaktion auf die Protestwelle gegen die Ermordung griffen Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde und mit Abbas’ Fatah-Bewegung verbündete Schläger Demonstranten an. Es folgten Verhaftungen und Einschüchterungen von Aktivisten und Journalisten sowie von Mitarbeitern von Rechtshilfe- und Menschenrechtsorganisationen. Um eine Ausbreitung der Proteste zu verhindern, hofft Abbas, die Kritik von innerhalb und außerhalb der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Fatah auszulöschen.

Artikel 22 schützt Staatsbedienstete vor Disziplinarverfahren durch die Leiter der Ministerien und Regierungseinrichtungen der PA. Der palästinensische Premierminister Mohammad Shtayyeh begründete die Abschaffung des Artikels damit, dass die Meinungsfreiheit durch das palästinensische Grundgesetz garantiert sei. Das Grundgesetz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Verfassung sein, ist aber zu einer dauerhaften Verfassung geworden. Außerdem richten sich die Institutionen der Palästinensischen Autonomiebehörde in erster Linie nach dem Verhaltenskodex und nicht nach dem Grundgesetz. Obwohl Artikel 19 des Grundgesetzes die Verletzung der Meinungsfreiheit und des Rechts auf freie Meinungsäußerung in jeder Form verbietet, verstößt die Palästinensische Autonomiebehörde ständig gegen diese Rechte.

Nach der Abschaffung von Artikel 22 wurden Maßnahmen gegen interne Kritiker ergriffen. Einer der prominentesten war Ehab Bessaiso, Präsident der palästinensischen Nationalbibliothek und ehemaliger Kulturminister. Bessaiso kritisierte die Ermordung von Banat in den sozialen Medien und wurde daraufhin von seinem Posten entlassen. Nach Angaben der führenden palästinensischen Menschenrechtsorganisation Al-Haq wurde eine Reihe von Beamten von ihren Vorgesetzten vorgeladen und zu ihren Äußerungen in den sozialen Medien befragt. Darüber hinaus verhörte der palästinensische Präventivdienst Palästinenser, die sich zu den jüngsten Ereignissen äußerten.

Die Palästinensische Autonomiebehörde ist der größte Arbeitgeber im Westjordanland, und die Leiter von Ministerien und Regierungsstellen stammen größtenteils aus Abbas’ Fatah-Bewegung. Mit der Abschaffung von Artikel 22 soll deren Gehorsam und Loyalität sichergestellt werden. Dies gilt auch für ihre Familienangehörigen, die von den Gehältern der PA abhängig sind.

Abbas ist immer verzweifelter und autoritärer geworden, seit es in der Fatah-Bewegung zu Spaltungen wegen der geplanten Wahlen gekommen ist. Im März kündigte Nasser al-Qudwa, der Neffe von Jassir Arafat, an, dass er bei den geplanten palästinensischen Parlamentswahlen auf einer eigenen Liste kandidieren werde. Al-Qudwas “Freiheits”-Liste wurde von Marwan al-Barghouti, dem inhaftierten Fatah-Volksführer, befürwortet. Abbas schlug zurück, indem er al-Qudwa aus dem Vorstand der Jassir-Arafat-Stiftung entließ und ihn aus der Fatah ausschloss. Anfang Mai sagte Abbas die Parlamentswahlen ab, und sie wurden bis heute nicht neu angesetzt. Die Freiheitsliste war bei den Mitgliedern der Fatah sehr beliebt, und innerhalb der Bewegung wächst der Unmut über Abbas’ Vorgehen.

Abbas und die Palästinensische Autonomiebehörde sind seit langem für ihre Menschenrechtsverletzungen und die Verabschiedung von Gesetzen, die die Rechte der Palästinenser untergraben, bekannt und berüchtigt. Das Gesetz über Cyberkriminalität wurde eingesetzt, um Online-Kritik zum Schweigen zu bringen und Journalisten zu bedrohen. Auf der Grundlage dieses Gesetzes erließ die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen Nizar Banat, der zu seiner Verhaftung und Ermordung führte.

Ein offizieller Ausschuss wurde eingesetzt, um den Mord an Banat zu untersuchen, und 14 palästinensische Sicherheitsbeamte wurden verhaftet. Banats Familie hat noch keine Sterbeurkunde erhalten und arbeitet derzeit mit lokalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen an der Vorbereitung eines juristischen Memorandums, das dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) vorgelegt werden soll. Eine Untersuchung durch den IStGH wäre für Abbas und die Palästinensische Autonomiebehörde eine große Blamage. Um dies zu verhindern, versucht Abbas, die Angelegenheit über Stammesvermittler zu regeln. Banats Familie hat jedoch Versöhnungsversuche abgelehnt. Inzwischen werden sie von den Sicherheitsdiensten der Palästinensischen Autonomiebehörde überwacht und schikaniert.

Abbas hat sich auf die Unterstützung der USA und Israels verlassen, um seine Herrschaft aufrechtzuerhalten. Doch nach 16 Jahren könnte die amerikanische Unterstützung endlich schwächer werden. Während einer kürzlichen Sitzung des UN-Sicherheitsrates äußerte sich die Ständige Vertreterin der USA bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, besorgt über “jüngste Berichte über die Palästinensische Autonomiebehörde, die das Recht der Palästinenser auf freie Meinungsäußerung einschränkt und Aktivisten und Organisationen der Zivilgesellschaft schikaniert”. Washington äußerte sich auch besorgt über die Ermordung von Banat und forderte eine umfassende Untersuchung der Umstände seines Todes und die Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen. Es bleibt abzuwarten, was die Regierung Biden tun wird, um die Rechenschaftspflicht sicherzustellen, wenn überhaupt. Wenn die Vereinigten Staaten planen, Abbas zur Seite zu schieben, ist es unwahrscheinlich, dass sein Ersatz eine Verbesserung darstellt.

Aber Abbas wird nicht einfach so gehen. Vor zehn Jahren, inmitten der Proteste des Arabischen Frühlings, versprach Abbas in einem Fernsehinterview, dass er im Gegensatz zu anderen arabischen Führern “zurücktreten würde, bevor die erste Demonstration gegen mich stattfindet”. Er fügte hinzu: “Bevor vier, zehn oder zwanzig Demonstranten den Rücktritt von Mahmoud Abbas fordern, würde ich zurücktreten.” “Wenn das Volk gegen mich wäre, würde ich gehen”, sagte Abbas. Doch während Tausende nach dem Mord an Banat demonstrierten und seinen Rücktritt forderten, arbeitete Abbas hinter den Kulissen an der Aufrechterhaltung seiner Herrschaft.

Unter der israelischen Besatzung und Abbas’ autoritärem Regime müssen Palästinenser, die die Palästinensische Autonomiebehörde kritisieren, mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes, Verhaftung, Folter und sogar Mord rechnen. Auch wenn die jüngsten Proteste gezeigt haben, dass die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Legitimität verloren hat, sichert sich Abbas Loyalität durch Angst. Er kontrolliert den Zugang zu öffentlichen Geldern und Arbeitsplätzen und befiehlt aggressive interne Sicherheitskräfte. Dies garantiert eine noch repressivere Politik in der Zukunft, die noch mehr Feindseligkeit unter den Palästinensern hervorrufen wird, deren Träume von Freiheit von einer korrupten und brutalen Behörde erstickt werden. Übersetzt mit Deepl.com

