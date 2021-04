Was für ein schmutziger Deal für Vichy Abbas Machterhalt, wie er und Netanjahu sich doch inzwischen gleichen! So schafft man sich Konkurrenten aus dem Weg. Sein Blick auf die Uhr, kündigen an, dass seine Zeit längst abgelaufen ist. Er spaltet das Land, während die Hamas vereinigt antritt und mit größter Wahrscheinlichkeit Wahlsieger wäre

Bild: Palestinian President Mahmoud Abbas announced in January the first parliamentary and presidential elections in 15 years (AFP)

https://www.middleeasteye.net/news/palestine-elections-abbas-cancellation

Israel-Palästinensische Wahlen: Abbas will Absage ankündigen, heißt es

Von MEE-Mitarbeitern

27. April 2021

Es wird erwartet, dass der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas die Absage der Parlamentswahlen am 22. Mai bekannt geben wird, wie mehrere Quellen und Medienberichte berichten.

Abbas will die Wahl am Donnerstag absagen und beruft sich dabei auf Israels Restriktionen für Palästinenser im besetzten Ost-Jerusalem, die ihren Wahlkampf frei führen und ihre Stimme abgeben wollen.

Am Sonntag, inmitten der Spannungen zwischen israelischen Streitkräften und Palästinensern in Jerusalem wegen der Barrikaden am Damaskustor in der Altstadt, sagte Abbas, dass “Jerusalem eine rote Linie ist.”

“Wir bekräftigen, dass wir in keiner Weise die Abhaltung allgemeiner Wahlen ohne die Anwesenheit Jerusalems und seiner Bevölkerung bei Nominierungen, Kampagnen und Abstimmungen gemäß den unterzeichneten Vereinbarungen akzeptieren werden”, sagte Abbas während des Fatah-Zentralkomitees am Montag, laut Wafa.

Ägyptische Beamte sagten der Associated Press am Dienstag, dass sie über Abbas’ Entscheidung, die Wahlen abzusagen, während eines Treffens mit palästinensischen Fraktionen informiert wurden.

Am Dienstag teilte Israel 13 europäischen Ländern, darunter Frankreich, Deutschland und Belgien, mit, dass es nicht daran arbeitet, die palästinensischen Parlamentswahlen in Ost-Jerusalem zu vereiteln. Israel hat keine offiziellen Erklärungen abgegeben, in denen es die Abhaltung der Wahlen im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen befürwortet.

Ein israelischer Beamter des Außenministeriums sagte den EU-Botschaftern und Diplomaten, seine Regierung habe eine “informierte Entscheidung” getroffen, sich nicht auf die palästinensischen Wahlen zu beziehen, berichtete die israelische Nachrichtenagentur Walla.

Wahllisten protestieren gegen Absage

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) gab keine Erklärung ab, um die Berichte über die Absicht des Präsidenten zu bestätigen, am Donnerstag eine Ankündigung zu machen. Aber Hussein al-Sheikh, der Leiter der Generalbehörde für zivile Angelegenheiten der PA, sagte am Dienstag, dass die israelische Regierung den PA-Beamten mitgeteilt habe, dass ihre Position bezüglich des Abhalten von Wahlen in Ost-Jerusalem “immer noch negativ” sei.

“Was von einigen Parteien gemunkelt wird – dass die israelische Regierung zugestimmt hat, Wahlen abzuhalten, auch in Ost-Jerusalem – ist falsch”, sagte Sheikh laut Wafa.

Am Montag unterzeichneten und schickten 14 Wahllisten einen Brief an Abbas, in dem sie sich weigerten, die Verschiebung oder Absage der Wahlen zu akzeptieren, und den Präsidenten aufforderten, an der im Januar getroffenen Entscheidung festzuhalten, die Wahlen abzuhalten.

Am Dienstag protestierten Kandidaten politischer Gruppierungen in Gaza, nachdem Berichte über eine mögliche Verschiebung aufkamen, und forderten die PA auf, die Angelegenheit zu klären.

Die PA kündigte im Januar an, dass sie im Mai Parlamentswahlen und im Juli eine Präsidentschaftswahl abhalten würde, gefolgt von einer Wahl des Nationalrats der Palästinensischen Befreiungsorganisation, der die Palästinenser außerhalb des besetzten Westjordanlands, Ost-Jerusalems und des Gazastreifens vertreten soll.

Fatahs interner Machtkampf hat die Spaltung innerhalb der PLO vertieft, die in vier unabhängigen Blöcken zur Wahl antritt: die offizielle Liste, die von Abbas angeführt wird; Nasser al-Qudwas Nationale Demokratische Versammlung; Marwan Barghouti, ein ehemaliger Häftling in israelischen Gefängnissen; und Mohammed Dahlans Demokratischer Reformblock.

In der Zwischenzeit hat die Hamas, die den Gazastreifen regiert und der politische Rivale der Fatah ist, ihre Reihen vereinigt und ihre Kandidaten treten unter einer Liste an. Bei den letzten palästinensischen Parlamentswahlen, die 2006 abgehalten wurden, gewann die Hamas die Mehrheit der Sitze in einem Überraschungssieg gegen die Fatah. Übersetzt mit Deepl.com

